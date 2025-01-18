Усиленная подготовка. Клубы топ-6 РПЛ вовсю строят планы на вторую часть сезона

Пауза в чемпионате России продлится до 28 февраля, когда старт весенней части кампании даст поединок между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Тем не менее участники российского первенства постепенно возвращаются в ритм и ожидают открытия зимнего трансферного окна, чтобы начать работу над усилением составов перед важным отрезком сезона.

«Краснодар»

Место в РПЛ: 1-е

Летние расходы: 12,75 млн евро (по данным портала Тransfermarkt)

Травмированные игроки: отсутствуют

«Краснодар» вторую зимнюю паузу кряду проводит на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, однако для сохранения лидерских позиций южанам явно необходимо укрепить обойму во время грядущего трансферного окна.

Ведь целая группа клубов, среди которых «Зенит», «Спартак», московское «Динамо» и «Локомотив», остается в чемпионской гонке и плотно дышит подопечным Мурада Мусаева в спину.

Пожалуй, на данном этапе «быки» выступают главными хедлайнерами по трансферным слухам, ведя охоту сразу на нескольких исполнителей. Минувшим летом самым дорогим приобретением «Краснодара» стал центрбек Диего Коста, составивший с Витором Торменой одну из наиболее надежных пар в чемпионате России.

Вот только качественной замены латиноамериканскому дуэту в рядах «черно-зеленых» не наблюдается, и если кто-то из них выпадет из обоймы либо покинет команду, то южане столкнутся с проблемами. Руководство «Краснодара», понимая всю серьезность ситуации, детально изучает рынок центральных защитников.

«Краснодар» fckrasnodar.ru

Еще одним уязвимым местом «быков» является левый фланг обороны, где Лукас Оласа выглядит безальтернативным вариантом. Для усиления данной позиции «черно-зеленые» рассматривают кандидатуру аргентинца Анхело Мартино, выступающего за «Ньюэллс Олд Бойз».

Первая половина сезона показала, что инсайды «Краснодара» Виктор Са и Жоау Батчи часто действуют слишком прямолинейно и их КПД явно хромает. Нередко фланги южан просто выключались из игры, из-за чего развитие атак проходило через центральную зону.

Долгое время лидеров РПЛ связывали с вингером «Интернасьоналя» Уэсли, но переговоры по переезду 25-летнего игрока в Россию зашли в тупик. После этого «быки» переключились на крайнего нападающего Пабло Солари, который защищает цвета «Ривер Плейта».

Пабло Солари globallookpress.com

Южан ожидает непростая трансферная кампания, однако потенциальные грамотные ходы, проведенные зимой, могут стать важным фундаментом для завоевания «Краснодаром» заветных золотых медалей Российской Премьер-лиги.

Потенциальные зимние приобретения: Анхело Мартино (защитник, «Ньюэллс Олд Бойз»), Пабло Солари (нападающий, «Ривер Плейт»), Максим Осипенко (защитник, «Ростов»), Адемир Сантос (нападающий, «Баия»).

«Зенит»

Место в РПЛ: 2-е

Летние расходы: 42,86 млн евро (по данным портала Тransfermarkt)

Травмированные игроки: Сергей Волков (защитник), Дмитрий Васильев (полузащитник)

«Зенит» по ходу текущей кампании российского первенства сталкивается с игровыми проблемами, впадая в прямую зависимость от настроений латиноамериканской диаспоры. К сожалению питерцев, бразильцы вовсе не устраивают феерию и их выступления далеки от чемпионских сезонов.

Распрощаться с Санкт-Петербургом готова целая группа легионеров, поэтому «сине-бело-голубым» следует проявить активность на трансферном рынке.

Наименьшие опасения у руководства «Зенита» вызывает оборонительная линия команды, которая хоть изредка и дает сбои, однако в целом оставляет положительное впечатление. Вопросы остаются по центральной оси клуба с берегов Невы, где слаженный треугольник Вильмар Барриос-Вендел-Клаудиньо может в скором времени распасться.

Мотивация вышеперечисленного трио оставляет желать лучшего — полузащитники перенасытились игрой в РПЛ и желают вернуться на просторы Южной Америки.

«Зенит» fc-zenit.ru

Искать им замену «сине-бело-голубые» планируют на европейском рынке, проявляя интерес к хавбеку французского «Анже» Химаду Абделли. 25-летний игрок сборной Алжира в семнадцати матчах Лиги 1 отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

При наличии сразу трех номинальных центральных нападающих в расположении «Зенита» все равно сохраняется проблема с наконечником атак. Лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата России Матео Кассьерра сбавил обороты, отличившись всего шестью забитыми мячами за 18 встреч.

Лусиано Гонду, пополнивший ряды питерцев летом, больше тяготеет к правому флангу, а трансфер Александра Соболева пока оборачивается провалом — на счету россиянина ни одного результативного действия в РПЛ.

Укрепить атакующую линию «Зенит» намерен одним из лидеров «Ботафого» Луисом Энрике. За 24-летнего вингера «одинокой звезды» питерцы готовы заплатить солидные 25 млн евро.

Луис Энрике globallookpress.com

Возможно, переход многомилионного новичка позволит Гонду, гармонично вписавшемуся в состав «сине-бело-голубых», окончательно переквалифицироваться в центрфорварда команды.

Потенциальные зимние приобретения: Джон Ариас (нападающий, «Флуминенсе»), Химад Абделли (полузащитник, «Анже»), Алиссон (нападающий, «Атлетико Минейро»), Луис Энрике (нападающий, «Ботафого»).

«Спартак»

Место в РПЛ: 3-е

Летние расходы: 27,2 млн евро (по данным портала Тransfermarkt)

Травмированные игроки: Срджан Бабич (защитник)

«Красно-белые» завершили 2024 год на подъеме, буквально сметая всех на своем пути. Финишировать москвичам удалось на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, отстав от «Краснодара» и «Зенита» всего на два балла.

Зимой в стане «Спартака» произошло важное назначение — пост спортивного директора занял Франсис Кахигао, работавший долгое время в системе лондонского «Арсенала».

Испанец сходу взялся за дело, устроив чистку состава «народной команды»: столичный клуб уже покинули защитник Томаш Тавареш и нападающий Виллиан Жозе. Думаем, что это не единственные игроки, которых Франсис отправит «на выход» из «Спартака».

Не стоит ждать, что москвичи устроят масштабную закупку зимой, ведь механизм «красно-белых» стал выглядеть очень слаженно и ему потребуются лишь точечные усиления. К примеру, «Спартак» намерен укрепить правый фланг обороны и попутно ослабить соседей по городу из «Локомотива», заполучив Максима Ненахова.

«Спартак» spartak.com

Параллельно с этим столичный клуб ведет борьбу с «Краснодаром» за вингера Пабло Солари, за которого готов отдать порядка 10 млн евро. Видимо, «красно-белые» решили повторить удавшийся трюк с Эсекьельем Барко и увеличить атакующий потенциал за счет очередного игрока «Ривер Плейта».

В первой половине сезона для Деяна Станковича дилеммой становился выбор игроков в центр поля, где от матча к матчу возникали различные вариации.

Избавиться от этой головной боли «Спартак» решил кардинально и весьма громко, находясь в шаге от подписания полузащитника «Торино» Ивана Илича. За 23-летнего серба, которого прошлым летом активно сватали в «Зенит», москвичи могут заплатить 15 млн евро.

Иван Илич globallookpress.com

Серьезные планы «народной команды» намекают на то, что подопечные Станковича намерены навязать еще более ожесточенную борьбу за чемпионский титул во второй части РПЛ.

Потенциальные зимние приобретения: Максим Ненахов (защитник, «Локомотив»), Пабло Солари (нападающий, «Ривер Плейт»), Давид Волк (вратарь, «Динамо» Махачкала), Иван Илич (полузащитник, «Торино»).

«Динамо» (Москва)

Место в РПЛ: 4-е

Летние расходы: 6,7 млн евро (по данным портала Тransfermarkt)

Травмированные игроки: Милан Майсторович (защитник)

В прошлом году московское «Динамо» распрощалось с чемпионскими амбициями в последнем туре чемпионата России. Летом «бело-голубые» немногим освежили состав, что позволило им удержаться в группе лидеров российского первенства.

Тем не менее нехватка качественных исполнителей порой заставляет идти главного тренера «Динамо» Марцела Личку на эксперименты, задействуя подопечных на несвойственных для них позициях.

К примеру, Роберто Фернандес, номинально числящийся центральным защитником, нередко появлялся на позиции левого латераля, что позволило ему отметиться одним голом и одним ассистом по ходу первой половины сезона. При этом Диего Лаксальт сменил родной левый фланг обороны на центр поля, оказавшись на позиции опорного полузащитника.

«Динамо» fcdm.ru

Обеим футбольным исполнителям приходится нелегко в новых ипостасях, что сказывается на общей картине игры команды. «Динамо» пора укрепить опорную зону и, кажется, клуб нашел идеальный вариант.

Москвичи ведут переговоры с «Ростовом» по трансферу полузащитника Данила Глебова, рассчитывая заполучить игрока за 10 млн евро. Переход 25-летнего россиянина позволил бы Лаксальту и Фернандесу вернуться к исполнению прямых обязанностей.

Данил Глебов globallookpress.com

Марцел Личка в одном из интервью упоминал, что еще летом планировалось усилить защиту, однако приобрести футболиста оборонительного плана не удалось. Ситуация остается напряженной до сих пор — масла в огонь также подливает скорое окончание трудового соглашения центрбека Фабиана Бальбуэны, срок которого истекает 30 июня 2025 года.

Позаботиться о потенциальной замене для 33-летнего парагвайца следовало бы уже этой зимой. Вот только все упирается в финансовую составляющую, с которой у «Динамо» дела обстоят куда хуже, чем у тех же «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

Потенциальные зимние приобретения: Даниил Хлусевич (защитник, «Спартак»), Данил Глебов (полузащитник, «Ростов»).

«Локомотив»

Место в РПЛ: 5-е

Летние расходы: 8,91 млн евро (по данным портала Тransfermarkt)

Травмированные игроки: отсутствуют

Многие думали, что летняя массовая распродажа отбросит «Локомотив» в середину турнирной таблицы РПЛ, тем не менее москвичи достойно приняли вызов и остаются в числе участников чемпионской гонки.

«Железнодорожники» продолжают жить по средствам и их возможности на трансферном рынке остаются скромными. Однако без усиления подопечным Михаила Галактионова будет крайне сложно продолжать борьбу за медали чемпионата России.

У «Локомотива» просматривается явный дефицит качественных центральных нападающих — летние приобретения Тимура Сулейманова и Дмитрия Воробьева не добавили мощи и результативности команде. На счету первого всего один забитый мяч в РПЛ, второй отличился пятью голами.

«Локомотив» fclm.ru

Главным дирижером и завершителем атак «красно-зеленых» выступает Алексей Батраков, ярко ворвавшийся в российское первенство. Тем не менее полагаться только на голевые свершения 19-летнего игрока весьма опрометчиво, поэтому «Локомотиву» необходимо заняться поисками забивного форварда.

Также «железнодорожники» хотят создать большую конкуренцию на левом фланге обороны, который закрывает номинально правый защитник Александр Сильянов. На радарах столичного клуба находится игрок «Фенербахче» Левент Мерджан, не вписывающийся в тактическую модель Жозе Моуринью.

Левент Мерджан ntvspor.net

Ведущим критерием для «Локомотива» в зимнее трансферное окно будет соотношение цены-качества футбольных исполнителей в силу ограниченных ресурсов.

Потенциальные зимние приобретения: Антон Зиньковский (полузащитник, «Спартак»), Левент Мерджан (защитник, «Фенербахче»).

ЦСКА

Место в РПЛ: 6-е

Летние расходы: 2 млн евро (по данным портала Тransfermarkt)

Травмированные игроки: Сид Ахмеда Айссауи (полузащитник)

Как гром среди ясного неба для «армейцев» стал наложенный 6 декабря трансферный бан со стороны ФИФА, запрещающий регистрировать игроков в следующие три трансферных окна.

Но, к счастью для ЦСКА, все оказалось не так страшно и уже спустя неделю Международная федерация футбола отменила решение, что развязывает руки москвичам для приглашения новобранцев.

Столичный клуб активизировался в поисках форварда, ведь имея в обойме сразу пять игроков на данную позицию, лишь Тамерлан Мусаев показывает достойную результативность. При этом вторым бомбардиром команды является центральный защитник Игорь Дивеев, на счету которого пять забитых мячей в РПЛ.

ЦСКА pfc-cska.com

Среди кандидатов на усиление атакующей линии «красно-синих» фигурирует нападающий «Ред Булл Брагантино» Алеррандро. 25-летний игрок стал одним из лучших снайперов минувшего розыгрыша бразильской Серии А, отметившись пятнадцатью голами в 34 поединках.

ЦСКА планирует осуществить громкий по меркам чемпионата России переход второе трансферное окно подряд — если прошлым летом ряды «армейцев» пополнил Миралем Пьянич, то сейчас клуб нацелился на защитника «Брайтона» Первиса Эступиньяна. Камнем преткновения могут стать нежелание эквадорца покидать АПЛ и его стоимость, которая по сведениям портала Тransfermarkt составляет 30 млн евро.

Первис Эступиньян globallookpress.com

Посмотрим, готовы ли «красно-синие» к несвойственным для них затратам либо очередной выход на трансферный рынок закончится скромным усилением.

Потенциальные зимние приобретения: Стефан Лончар (полузащитник, «Акрон»), Первис Эступиньян (защитник, «Брайтон»), Эсекиэль Себальос (нападающий, «Бока Хуниорс»), Алеррандро (нападающий, «Ред Булл Брагантино»).