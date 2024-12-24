Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ

В преддверии новогодних праздников LiveSport.Ru подводит итоги уходящего 2024-го футбольного года. Каким он был для российских сборных, лиг, клубов, руководителей, тренеров, игроков? Ответы на эти вопросы — в нашей предновогодней анкете.

Для большей объективности мы призвали к ответу по одному представителю от когорты тренеров, футболистов и журналистов. Попытались вспомнить все лучшее, но и о разочарованиях тоже не умолчали.

Заслуженный тренер России Александр Тарханов, лучший футболист РФПЛ- 2016/17 Денис Глушаков и дважды признанный первым комментатором российского футбольного ТВ Алексей Андронов раздали всем по заслугам.

Александр Тарханов — начал тренерскую карьеру в далеком 1987-м году. В разных по вывеске высших лигах чемпионата России возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Кубань», «Химки», «Урал». Многие годы помогал в «Спартаке» и сборной Олегу Романцеву. Дважды выводил не хватавшие с неба «Крылья» на пятое место, довел «Урал» до финала Кубка России.

Денис Глушаков — чемпион России-2017, участник ЧМ-2014 и ЧЕ-2012, 2016. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей в чемпионатах России. Провел 142 игры (20 голов) за «Локомотив», 147 (23) за «Спартак» и 57 (5) в составе национальной сборной. Также выступал за «Ахмат», «Пари НН», «Химки». По сей день, в свои 37 лет, является действующим игроком подмосковного клуба. Лучший футболист сезона РФПЛ-2016/2017, четыре раза входил в список «33 лучших».

Алексей Андронов — многолетний комментатор на футбольных каналах, журналист, обозреватель. Стоял у истоков «Футбольного клуба», вел репортажи с чемпионатов мира, Европы, финалов Лиги чемпионов.

Три главных события года...

...со знаком «плюс»

Александр Тарханов:

1. Интересных игр стало больше. Ведущие команды, кто подпирали «Зенит», из виртуальных конкурентов превратились в реальных. Особенно отмечу «Локомотив», пусть ему пока и не хватает стабильности. Но это неизбежность взросления молодой команды, отсутствие опыта, что мы и на примере «Барселоны» сегодня тоже видим.

2. Коэффициенты . Хорошо, что сборная проводила встречи с теми командами, которые дают очки в рейтинг ФИФА. Играй со сборной легионеров, о чем многие так просят, это не даст ничего, кроме морального удовлетворения. Сейчас хоккейная придумала матч с иностранцами КХЛ. Легко выиграли, но что он дал? А в футболе у нас такие легионеры, что они даже биться, сражаться в таком матче не будут. Выйдут для галочки.

3. Ветераны. Смотрел две встречи спартаковских. Уровень игроков намного выше нынешних. Мозги иначе работают. ЦСКА — «Зенит» — хорошая игра была. Там как раз армейцев расставлял, как главный тренер. Настраивать не надо. И таких матчей надо как можно больше проводить показывать по телевизору, чтобы учить молодежь настоящей игре. Пусть нет такой борьбы, скоростей, но качество очень хорошее.

4. Молодежь. Здесь вот добавлю пункт. Видим, «Локомотив», ЦСКА, «Урал», где ставка на молодую поросль сделана. Нужно доверять. Когда пришел в свое время в ЦСКА, ветеранов чуть подвинул. Поставил 18-летних, и они все раскрылись. Помню, звонил Радимов из Сарагосы, так говорит, Федорыч, что мы делали у вас, все здесь повторяем.

Денис Глушаков:

1. Вера в скорый конец изоляции. Обнадежили недавние слова президента РФС Дюкова. Видимо, нас там многие уже заждались.

2. Чемпионская интрига. С каждым годом все возрастает.

3. Появление Батракова. Засверкала новая «звездочка» в российском футболе, каких не было со времен Головина, Дзагоева, Миранчука.

Алексей Андронов:

1. Футбол продолжает развиваться . Не разваливается, что могло случиться. Было намного сложнее, чем хоккеистам сохранить всю структуру. Не без проблем, но продолжает играть сборная, набирает очки в рейтинг ФИФА. В целом, из той ситуации, в которой находимся, выжимается практически максимум. Хорошо, что наконец прекратились разговоры о переходе в Азию, это я бы отдельно выделил.

2. Обстановка. Матчи сборной да и чемпионата красиво обставляются, с концертами. Я уж не говорю о Суперкубке, это новый стандарт футбольных игр. И хорошо, что он пришел. В наше время время играли по-старинке, только с маршем Блантера, что тоже было неправильно.

3. Интрига. Прошлый чемпионат заканчивался совершенно неочевидным образом, когда в последнем туре «Зенит» вновь оказался первым. И сейчас завязывается борьба. Но у меня нет веры до конца, что она все равно будет. В год 100-летия «Зенит» свое вряд ли отпустит. Хотя два его последних матча дома оставили какое-то странное ощущение. Если это был серьезный футбол, значит у «Зенита» большие проблемы.

...со знаком «минус»

А.Т:

1. Работа с мячом. Слишком много борьбы, что в высшей лиге, что в первой. Вот смотрел сейчас сейчас матч «Реал» — «Севилья». Там же не было этой борьбы за каждый метр, все быстрее успевают, с мячом работают. Нужно качество развивать. Потом не такой пафосный футбол видел, но на одном дыхании, когда «Вильярреал» просто за счет паса показал, как надо играть сегодня. Все успевают. У нас, к примеру, на фланг дают, и оттуда всегда потеря. Максимум — борьба. В России у ведущих даже клубов нет понимания, как освободить игроков от опеки на раз.

2. VAR. У нас он все определяет. Каждый момент. Темп сбивается. Безусловно, в РПЛ, как нигде, он мешает развитию футбола. В советские времена было так, что судить могли только бывшие футболисты высокого класса. А сейчас эти ребята боятся принять решение. Ну, ошибся, ничего страшного, все ошибаются. Принял решение — держи его. И VAR не должен каждый раз звать, это не по-футбольному. Потеря темпа — худшее, что может быть для футбола.

Сергей Карасев смотрит видеоповтор globallookpress.com

3. Судьи. Самарский губернатор выступил, но кто не знал, что это было и до него? Все футбольные люди знали. Когда я работал в «Крыльях», нас «прибивали» прилично. Судью Ярыгина по моей инициативе дисквалифицировали пожизненно, если помните. Только к лидерам подходим, иди сюда. Помню 96-й год, когда с «Аланией» и «Спартаком» шли Самарой на первой месте по очкам. Тут же в Калининграде Безубяк издевается над нами, надавал карточек всем, кто следующую игру пропускает. Так работает эта система, увы, и по сей день.

4. И опять-таки добавлю пункт, о наболевшем. Работал в Сочи с юношами недавно, окунулся в этот мир. Тренерский состав на этом уровне определенно не соответствует менталитету и задаткам мальчишек. А ребята есть. Видел «Спартак», «Локомотив», «Динамо» 2010-го года рождения. Все здоровые, мощные, но из них футболистов не получится. А нынешние тренеры ради сиюминутного результата на юношеском уровне выбирают таких. Выделяются же, тем временем, маленькие. Пусть силенок им пока не хватает, но будущее за ними. Всегда говорю этим тренерам — обращайте внимание не на рост, а на мозги. Как мальчик думает на футбольном поле, как исполняет. Взять пример «Аякса», подбор в академию только от головы. На физические данные никто не смотрит, их можно развить. А голова одна.

Д.Г.:

1. Разговоры о продажном судействе . Не на пустом месте возникли, но впервые прозвучали не в бровь, а в глаз. Для репутации российского футбола — серьезный удар. Одно дело шушукаться где-то на кухне, другое — довести устами и руками губернатора до правоохранительных органов. Напоминает «кальчополи», коррупционный скандал в Италии, который подмочил репутацию «кальчо» на многие годы. Надеюсь, в России с этим побыстрее разберутся.

2. Деградация чемпионата . В уходящем году это проявилось особенно сильно. Отсутствие еврокубков сказывается все больше. Чем дольше варимся в своей каше, тем все больше вязнем в этом, простите, болоте. Не понимаю, кому без Лиги чемпионов и прочих европейских турниров нужны вторые-третьи-четвертые места.

Сборная России РФС

3. Отсутствие топовых спаррингов для сборной . Жаль, что по разным причинам сорвались несколько серьезных матчей. В первую очередь — игра с Парагваем, которую отменили из-за теракта в «Крокусе». Из приличных соперников была только Сербия в начале года.

А.А.:

1. FanID. В отношении футбола — это вообще преступное решение. Не хочу оценивать это с точки зрения государства и силовых органов, которые, по всей видимости, являются его заказчиками... Но с точки зрения футбола это ужасно — полупустые трибуны, отсутствие активной поддержки. Все разговоры о беспорядках, матершине на трибунах — все это ерунда. Да, они злят, но их и убирали с трибун. Макс Калиниченко мне недавно сказал, что футбол превратили таким образом в другой вид спорта. К сожалению, робкие попытки пересмотреть ситуацию натыкаются на жесткую ответную реакцию. Результат мы видим, в том числе в плане «картинки». И футболисты тоже страдают. Абсурдная ситуация. Как рассказывает Игорь Акинфеев, что приходит человек в автобус команды, и начинает проверять FanID...

2. Матчи сборной. Состоявший с Брунеем и не состоявшийся с Пакистаном. Если мы не будем уважать сами себя, то никто другой уважать нас не станет. РФС должен иметь в виду, когда договаривается о матчах. Понятно надо играть, хочется. Но играть абы с кем не надо. Не понимаю, что может дать игра с Брунеем, кроме новостей, как они посещали стриптиз. Какой-то гротеск, и абсолютно непрофессиональное отношение своих обязанностей.

Россия — Бруней РФС

3. Судейский скандал. Я бы даже назвал его судейско-агентским. На самом деле, ничего нового для российского футбола. Но то, что это грязное белье вытащили на самый верх, и начинают в нем копаться, — это плохо. И должен сказать, что в условиях отсутствия внимания со стороны УЕФА расслабились в первую очередь арбитры. Судейство очень слабое, VAR работает из рук вон плохо, даже отвратительно. Он действительно стал раздражать. В том числе и тех, кто изначально, как я, был полностью «за».

Три персоны года...

… со знаком «плюс»

А.Т.:

1. Батраков. Пусть в концовке года чуть сдал, это все равно игрок, без вопросов.

2-3. Галицкий — Мусаев. Здесь связка на сегодня. Галицкий, как организатор, и Мусаев, как тренер. Бывает такое даже у нас иногда. В свое время читал книжку Анчелотти, где он сказал, что главное в клубе понимание — президент и тренер. Неоспоримо.

Д.Г.:

1. Батраков. Безусловно, открытие года. Когда русские ребята так ярко заявляют о себе, а у нас это не так часто происходит, их обязательно нужно отмечать. Не захваливать, но хвалить иногда. А то у нас привыкли по большей части принижать достоинства своих игроков, хаять их по чем зря, видеть только плохое. Парень молодец, сам себя уже сделал, добился заслуженного признания.

Сергей Галицкий globallookpress.com

2. Галицкий . Как никак, но мелкими шагами планомерно приближает «Краснодар» к чемпионству. Много вложил в клуб, честь ему и хвала.

3. Шатов . В таком молодом возрасте (34 года) возглавил «Урал», куда абы кого не зовут, и пока оправдывает доверие, пытаясь вернуть клуб в Премьер-лигу.

А.А.:

1. Акинфеев . Наш футбол вообще нуждается в легендах таких, настоящих. Те самые легионеры первой волны 90-х совершенно не знакомы современному поколению. Никто не знает, как играли в футбол Мостовой, или Карпин. Поэтому Акинфеев для нынешнего поколения — настоящая легенда, 20 лет длиться его карьера. Сейчас он уже в несколько ином статусе, наставник для молодых армейских вратарей. Приятно, что в он в этом году несколько раз появился в медиа, чего раньше не делал. Как мне показалось, давал очень интересные и откровенные интервью, вышел 6-серийный фильм о его карьере. Это то, на чем надо воспитывать молодежь. Игоря, наверное, 10 или 15 лет назад мы начали сравнивать с Александром Шовковским. Похожие судьбы, вся жизнь в одном клубе, выигранные серии в плей-офф чемпионата мира. Вот Шовковский — уже главный тренер киевского «Динамо». Не знаю, как сложится дальнейшая карьера Игоря, но пути схожи. А пока пусть продолжает в «рамке», и радует нас своим мастерством.

Алексей Батраков globallookpress.com

2. Батраков . Мне нравится, что он появился без особого шума. О Зиньковском и Пиняеве, скажем, пели задолго до того, как они появились на серьезном футбольном небосклоне. Батраков, в отличии, от них держит марку, держит стабильность, что в принципе молодым не всегда свойственно. Я бы сравнил это с влетом в российский футбол в 2008-м Алана Дзагоева. Примерно такая же история. И серьезный, хороший, судя по всему, парень. Сконцентрирован на игре, не отвлекается на посторонние обстоятельства. В силу этого, не сходит с дистанции.

3. Гурцкая . Неожиданный, наверное, для всех будет выбор. Сейчас такое время, что телевизор никто не смотрит, вся молодежь в медиа. В конце года у нас произошла эта история с замедлением Yotube. Но я думаю, что все блогеры перестроятся, и мы все равно будем иметь возможность реализовывать качественный контент. Тимур создал хороший проект, для молодежи он важен. Плюс у него опыт советника у Георгия Ярцева, что немаловажно. Но пусть пробует какие-то новые форматы. Тем более, когда нет эфирных рамок, которые по умолчанию присутствуют на телевидении.

…со знаком «минус»

А.Т.:

1. Тюкавин . Сдал, безусловно. Но это больше к нынешней осенней части. Не перешел правильно из того сезона в нынешний, поэтому первые игры в этом чемпионате тяжело ему давались. Но с него это ответственности не снимает.

2. Слишкович . «Оренбург» с ним мучается, совсем другой стал командой. Хотя прежде при любом тренере играли в свой футбол. Но любые руководители ему почему-то доверяют. Говорят, что оставят. Трудно понять.

Владимир Слишкович globallookpress.com

3. Станкович . Понятно, что ему нужно было время, чтобы разобраться в команде и игроках, но это в более сжатые сроки надо делать в такой команде.

4. Абаскаль . Конечно, о нем забыли уже, но Станкович разгребает.

Д.Г.: Не хотелось бы здесь никого отмечать. Сам еще играю, и не хочу обижать людей. Некорректно. Тем более, с этой точки зрения ни за кем особенно не следил.

А.А.:

1. Клаудиньо . Теперь гражданин России, мы его имеем право судить по полной программе. Когда-то Геннадий Орлов сказал в эфире фразу, которая стала мемом: полная диквалификация. Вот у него это сейчас и происходит, полная деградация. Человек полностью потерял мотивацию. Притом история с паспортами для меня продолжает оставаться абсолютно непонятной. Не могу разуметь, для чего мы это делаем. Началось все еще с боксера Роя Джонса. Зачем это нужно? Люди при первой возможности исчезают. Не хочу уходить в политику, но Жерар Депардье — то же самое. Малком сразу уехал, при первой возможности. Клаудиньо продолжает оставаться, но становится обузой для клуба. Капризный, не желающий самоотдачу показывать на поле. «Зениту» срочно надо искать варианты расставания с этим персонажем.

Сергей Игнашевич globallookpress.com

2. Игнашевич . Для меня непонятно его поведение с возможной отставкой Осинькина в «Крыльях». Сейчас 21-й век, и невозможно находиться в информационном вакууме. Игнашевич не мог не знать процессы, которые идут. А когда ты приходишь на живое место, приходишь на матч, смотришь за игрой якобы будущей команды, тебя показывают по ТВ, все обсуждают — это очень некрасиво.

3. Семак . Человек варится в собственном соку, окаменел на теле «Зенита», плюс ноль на выходе в Европу. Тоже тяготит. Понятно, удобная работа работа, денежная достаточно, думаю. Перспективная с точки зрения достижения результата. Но он топчется на месте. Сколько чемпионатов надо выиграть? В свое время Романцев говорил о пресыщенности этих успехов. Но он в 96-м ушел, пусть и на год. И был советником Георгия Ярцева. «Зениту» тоже пришло время пробовать другие форматы. Если Кононова называли «пиджаком», то Семак — это такая «серая шинель».

Три неожиданности года...

… со знаком «плюс»

А.Т.:

1. Кубок . Противоречивая история, но не думал, что столько болельщиков пойдут на него в условиях FanID. Это оказалось большим плюсом для российского футбола с учетом нынешних реалий. Но теперь надо добиваться иного статуса турнира, чтобы тренеры выставляли основных, всех сильнейших.

2. Игры сборной . Не думал, что они вообще будут, если объективно смотреть на вещи. Пусть соперники слабые в основном, но это лучше, чем ничего. Уже допустили к плаванию, сейчас на чемпионат мира по фигурному катанию дорога открыта. Пусть под нейтральным флагом, но мы все равно знаем, где наши, и болеем за них. Все иностранцы сказали: хорошо, что русские вернулись, даже для развития спорта.

Кубок России globallookpress.com

3. Заявление Дюкова . Наверное, он знает больше нас. Раз сказал, что тучи рассеиваются, значит общался с нужными людьми, понимает политическую ситуацию, положение вещей. Ждем прихода Трампа, который всю эту изоляцию может похерить в одночасье. И допустить всех. Не должно быть двойных стандартов. Один из игроков английской сборной правильно сказал, почему вы Израиль допускаете, а Россию нет. Уверен, вверху есть много правильных мыслей. Как минимум, все юношеские и молодежные команды страны в 25-м должны вернуться повсеместно. Кто думал, что смогут они поехать в Южную Америку, и провести там официальные матчи в этом году? Но случилось, и эти встречи пошли в зачет, пусть соперники что в Бразилии и Парагвае играли против нашей молодежи не сильнейшими составами.

Д.Г.:

1. Матчи сборной — праздник. Приятно удивило, что РФС сумел превратить редкие игры национальной команды в настоящий спектакль, шоу в хорошем смысле. Антураж, количество болельщиков в разных городах превзошли все ожидания. Масштабная организация мероприятий впечатлила. Плюс было несколько матчей Легенд при полных трибунах, артисты приезжали. Здесь руководителям нашего футбола надо поставить жирный «плюс». Видно, все было сделано с душой. По этой части шагнули далеко вперед.

2. Надежда на возвращение . Многие зарубежные федерации и чиновники, как понимаю, хотят вновь видеть российских спортсменов в международных турнирах. Для наших сборных, клубов, игроков — это, конечно, ключевой стимул. Для футболистов еще — и дополнительная возможность уехать в серьезный европейский клуб.

3. Интрига . Вдруг возникла и возрастает. В предыдущем чемпионате появились, помимо «Зенита», претенденты на «золото». Сейчас их круг расширился. Все плюс-минус в равных условиях. Вторую часть сезона жду с большим нетерпением. Не в плане позлорадствовать в адрес питерцев, но для яркости турнира нужен новый чемпион.

А.А.:

1. Мотивация. Игроки сборной России нашли для себя дополнительный стимул. Даже в таких матчах, как с Брунеем. Важно, что продолжают приезжать в с сборную игроки. Головин, в первую очередь, когда нужен. И он сказал, что ехать-не ехать вопрос не стоит для него. Миранчук прилетел из Америки. Это приятно. Как и то, что требует от них Карпин. Был отличный матч с Сербией. Никто не ушел в гроб.

2. «Акрон». Частный клуб, который появился в Премьерлиге. Вовремя освободился от тренера Калешина, вовремя подписал Дзюбу. Команда интересная с точки зрения игры. В любом случае, явление в российском футболе. Если было что-то похожее от Галицкого, то это уже в прошлом,и иного масштаба. Там денег очень много, человек увлечен футболом. А здесь другая история. Все идет к тому, что «Акрон» заменит «Крылья Советов», и станет главной командой Самарской области.

3. Сафонов. Изначально вся история с Матвеем выглядела, как «лавка» «ПСЖ». Пусть и большого клуба, играющего в Лиге чемпионов, но основным считался итальянец Доннарума. Когда начался сезон, мы увидели, что все немного не так. Травма, проблемы в коллективе, и Сафонов его вполне достойно заменил. Венцом года становится серия пенальти, которую Матвей выиграл с «Лансом». Спокойно, четко, профессионально работает.

… со знаком «минус»

А.Т.:

1. Вылет «Урала» . Сильно расстроил, поскольку не чужой мне клуб. Не доработали. И в первой, домашней, игре с «Акроном» ошиблись в выборе игроков. Не очень понял, почему в такой момент Гончаренко захотел дать шанс тем, кто давно не играл. Получили — 0:2, которые в ответном матче отыграть было очень трудно.

2. Усталость. На нее постоянно жалуются игроки да и тренеры тоже. Откуда? Вот сейчас смотрел плавание, которое с детства люблю. Тренер сборной правильно сказал — у нас в обиходе нет такого слова.

3. Классные ребята. Не должны пропасть такие, как Батраков. И пара-тройка парней, которых тренировал в Сочи. Но все к этому идет, увы.

Д.Г.:

1. Выступление самарского губернатора. Еще раз скажу, что такое на моей памяти впервые. Все-таки человек серьезного уровня, за свои слова и действия перед государством и людьми отвечает. Но, тем не менее, трудно сказать, чем все закончится. Доведет ли до конца все вопросы, которые вывалил на повестку. Интересно будет посмотреть. Поэтому, пока нет решений, отнесу к отрицательным сюрпризам.

2. «Ахмат». Первую часть этого чемпионата провалили, вопреки амбициям и возможностям. Такая команда не должна бороться за выживание. Бюджет, стратегия региона диктуют совсем иные задачи. Думаю, все же грозненцам по силам выйти из сложной ситуации.

3. Тренерские перестановки. Необъяснимые и нелогичные, на мой взгляд, порой. Уже пора бы понять, что от добра добра не ищут. Взять «Оренбург». К чему все эти бессмысленные перемены приводят?

А.А.:

1. «Ахмат». Мы не привыкли видеть команду этого региона настолько разобранной. Первую часть чемпионата нынешнего провел чудовищно. Клуб закрытый, из него на улицу мало что выходит. Видимо, какие-то ошибки в подборе персонала, но все равно это команда под условные еврокубковые позиции. Это не из серии самарских, или оренбургских проблем.

2. Финал прошлого чемпионата. Когда команда «Динамо» немыслимое количество лет не была чемпионом, так играть потенциально «золотой» матч было некрасиво и неприятно видеть. Думаю, Личка должен сделать определенные выводы, и тут вопрос именно к нему.

Три матча года...

… со знаком «плюс»

А.Т.:

1-2. «Спартак» — «Краснодар» — 1:0. «Краснодар» — «Спартак» — 0:3. Выделю две встречи «Спартака» с «Краснодаром». И в том сезоне, и в нынешнем. Да, в обеих встречах победил «Спартак», но по качеству футбол был практически идеален, несмотря на счет в одну сторону.

Д.Г.:

1. «Спартак» — «Локомотив» — 5:2. Хороший матч, интересный, редкий для российского футбола «покер» от Угальде. Был на этой игре, болел за красивый футбол, получил удовольствие.

2. «Зенит» — «Акрон» — 1:2. Молодцы тольяттинцы, остудили «Зенит» еще чуть-чуть, не позволили интриге ослабнуть. Хозяева явно не «подъехали» с нужным настроем, хотя до этого еще и «Крыльям» дома проиграли. Казалось бы... Но чемоданное настроение, видимо, перевесило. А гости сыграли в высшей степени дисциплинированно, что от них и требовалось.

3. «Динамо» — «Химки» — 4:3. Хороший триллер. Обе команды здорово проявили себя в атаке.

4. Россия — Сербия — 4:0. Здесь хочется назвать и четвертую позицию. Пусть у сербов тогда было удаление в первом тайме, все равно сборная может записать себе в актив качественный матч с серьезным соперником.

А.А.:

1. Россия — Сербия — 4:0. Сильный, серьезный соперник был, который в отличии от Камеруна, все-таки приехал не по ночным клубам «ошиваться». Очень четкая работа Валерия Карпина. Возможно, лучшая за весь период его работы, даже до санкций.

Россия — Сербия globallookpress.com

2. «Спартак» — «Динамо» — 2:2 . Когда «Динамо» отыгрался в меньшинстве на 96-й. Этот матч трудно забыть. Настоящее дерби было, не каждый раз такими получаются. Это был тот футбол, к которому Личка как раз и стремится.

3. ЦСКА — «Локомотив» — 3:3 . Драматичный и очень открытый матч для весны. Несмотря на высокую результативность, оборона играла неплохо. Хотя в этом плане у российских клубов все чудовищно, но здесь хотелось думать и говорить об атаке.

… со знаком «минус»

А.Т.:

1-2. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:3. «Зенит» — «Акрон» — 1:2. Провал ленинградцев, который отдает неким опустошением, пресыщением успехами.

3. ЦСКА — «Спартак» — 0:2. Игра серая, без моментов вообще. Плюс эта драка с удалениями и не совсем понятными дисквалификациями. Вообще для меня футбол плох, когда нет атаки. Вот смотрел в воскресенье две испанские игры. Да, «Севилья» проиграла «Реалу» (4:2), но сколько создали, одна концовка чего стоит! Мадрид еще массу не забил, футбол на загляденье. Второй матч — «Вильярреал» в Леганесе (2:5), опять-таки пиршество атакующего футбола. Поэтому полные стадионы. Поэтому у нас не ходят, а я ночью, засыпая, оторваться от Испании не могу. После «Атлетико» с «Барсой» (2:1) три часа уснуть не мог. Сопереживаешь, так или иначе. От российского бы матча точно уснул — интересных ходов нет, качества такого, понятно, тоже.

Д.Г.:

1. Россия — Бруней — 11:0. Никому не нужная игра. Уровень соперника сам говорит за себя. Ну, а если уж встречаться с такими, то забивать 25, добивать до конца!

2. ЦСКА — «Спартак» — 0:0 . Вспомнил этот весенний матч. Более скучного футбола трудно представить было, тем более с учетом ожиданий.

3. «Динамо» (Ставрополь) — «Динамо-2» (Махачкала) — 3:2 . Хорошо знаю южный регион, прекрасно представляю себе нравы второй лиги. Но такая драка под занавес прошло сезона, с восемью удалениями, даже для нее перебор. Такой футбол нам не нужен.

А.А.: «Краснодар» — «Динамо» — 1:0 . Если вспомним ту игру, вряд ли можем говорить, что динамовцы проиграли не по делу. Большего разочарования нет.

Три футболиста года...

… со знаком «плюс»

А.Т.:

1. Кордоба. Безусловно, лучший на сегодня.

2. Угальде . Как только Станкович в него поверил, сразу стрельнул. Тут рецепт прост, на самом деле, — надо доверять и ставить. А когда ты на замене все время, психологически можешь сломаться. Угальде это прошел с честью.

3. Барко . Даже когда «Спартак» плохо играл, он все равно выделялся. О Батракове промолчу, что бы не зазнавался, хотя не похоже на него.

Максим Глушенков globallookpress.com

4. Глушенков. Хорошо начал, но потом травма, подсел физически сейчас. Но индивидуальные качества на хорошем уровне, тем более с сопротивлением играть умеет. Но нужно добавить голову. Взять хоккей, где темп сумасшедший, а ментальности мало. Вот раньше кого ни назови, все думали в первую очередь, что на поле, что на площадке.

Д.Г.:

1. Батраков. О нем все уже сказал.

2. Пруцев. Порадовал в этом году. Видно, чуть окреп, осмелел в «Спартаке». Первое время, когда только пришел, играл довольно робко. А сейчас возмужал, почувствовал уверенность. Поэтому вышел на хороший объем работы.

3. Максименко. Куража добавила спартаковская капитанская повязка. Для голкипера, наверное, это особенно важно. Почувствовал уверенность, неплохо играет. Тем более, мой земляк (родился в Ростове-на-Дону), так что симпатизирую ему. Мог бы здесь назвать Глушенкова, но у него скомкано все.

Александр Максименко globallookpress.com

А.А.:

1. Батраков. Все сказано выше.

2. Алексей Миранчук. Решиться на переезд в США, не знакомый, не типичный для Европы турнир, это решение. Сегодня он играет на одном из лучших стадионов Америки, и этим все сказано. И сразу проявил себя, что было очень круто. Радует, что он все время на позитиве, сохраняет мотивацию, а не просто плывет по течению.

3. Тамерлан Мусаев. ЦСКА наконец нашел нападающего. Все-таки Заболотный был немножко старенький, и не всегда соответствовал требуемому качеству.

4. Кордоба. Не могу о нем не сказать. Главное, не бегать за ним, и не подтирать ему попу.

… со знаком «минус»

А.Т:

1. Гуарирапа . Кто сейчас он в ЦСКА, и как исполнял в Сочи — будто разные люди. Пусть даже они вылетели, но парень выделялся. А здесь все время спешит. Быть может, чувствует, что нет прежнего доверия. Был момент, мог отдать, но на себя взял, не угадывает. Что-то психологическое. Но 21 год пока, еше найдет себя. Опять-таки от тренера зависит — закиснет, не закиснет...

2. Иностранцы «Оренбурга» . Все «сдулись», особенно после ухода Веры в «Химки». Испанский футбол все же легче там восприимался.

3. От Сергеева ждали куда большего в «Крыльях» после возвращения из «Зенита», пока не оправдывает.

Д.Г.: Уже сказал, что мне неэтично оценивать коллег в таком контексте.

А.А.:

1. Соболев . Понятно, бессмысленный переход в «Зенит». Никакой любви там нет, и быть не может. Сам загнал себя в ситуацию, из которой выбраться очень непросто.

Александр Соболев globallookpress.com

2. Виллиан Жозе . Инородное тело. «Спартак» с ним скоро расстанется.

3. Чалов . Мне очень грустно об этом говорить, поскольку когда он уезжал в Грецию, позиция была вакантной, и тренер его хотел там видеть. Но, к сожалению, пока больше суеты, чем футбола. Хотя на выходных забил за ПАОК. Надеюсь, прорвет.

Три тренера года...

… со знаком «плюс»

А.Т.:

1. Семак . Чемпион — одно слово

2. Мусааев . Сейчас — лидер.

3. Карпин . Последние матчи «Ростов» здорово играл.

Валерий Карпин globallookpress.com

Д.Г.:

1. Карпин . Валерий Георгиевич — тренер сборной, в такой непростой ситуации. Вообще импонирует мне и как специалист, и по-человечески.

2. Мусаев . Заслужил своим результатом и появившейся у «Краснодара» стабильностью.

3. Станкович . При всей противоречивости спартаковской ситуации, запоминается последнее. В начале у него не пошло, но что команда выкарабкалась, добралась до верхней части таблицы, и его заслуга. Явно не на руку сейчас «Спартаку» перерыв в первенстве.

А.А.:

1. Мусаев . Несмотря на неудачную концовку года. После того, как «Краснодар» с ним расстался, попробовали разные варианты. Потом вновь сошлись, хотя далеко не все были уверены, что получится. Но сегодня мы видим другого Мусаева. Не того, кто был в своем первом пришествии в «Краснодар», на мой взгляд. Более уверенного человека, четко понимающего, что он хочет. Другой вопрос, что возможности порой ограничены.

Магомед Мусаев globallookpress.com

2. Карпин . Несмотря ни на что всегда сохранят бодрость духа. Сейчас больше говорю о сборной, а не о «Ростове». Большое ему спасибо, поскольку это непросто. Особенно когда вокруг тебя тебя такой балаган с пакистанцами, с этой сборной Брунея. Еще отмечу, что он в отличии от Семака, всегда дает некий позитив. Даже в своих пикировках с журналистами. Это выглядит весело и прикольно.

3. Талалаев . Возглавил «Балтику», и ведет ее обратно в Премьер-Лигу. У него много команд в карьере, и всегда наступает подъем, как он приходит. Но он должен не только хорошими отношениями со СМИ оперировать, а вывести Калининград в РПЛ — вот его задача.

...со знаком «минус»

А.Т.: Слишкович . Сейчас уже мне оттуда звонят. Но не поеду спасателем. Не сложились у него отношения с иностранцами. В Нижнем до этого тоже. Но чем-то привлекает. «Оренбург» без него хорошо провел прошлый сезон, нынешний начвл с победы над «Спартаком» (2:0), пока единственной. Потом раз, и их не видно. Больше никого не хочу называть.

Д.Г.: Опять-таки, не хочу подливать масла в огонь и без того непростой тренерской кухни.

А.А.:

1. Абаскаль. Человек заблудился, чему подтверждением его дальнейшая карьера в Испании.

Владимир Федотов globallookpress.com

2. Федотов. Венцом всего стал матч с «Ахматом» (0:0), а в итоге игра была потеряна. Не делал замен, уперся в стену. Расстование с ним было логичным и закономерным.

3. Личка. У него хороший подбор игроков, но не может им никак распорядиться. Здесь дело не только в потенциально чемпионском матче, который был ужасным образом проигран. Никогда не знаешь, с какой ноги встанет «Динамо», никакой стабильности нет. Хотим мы того, или нет, но у «Зенита» она есть, а у Лички... Расхристанная команда, не умеющая играть по счету. Марцелу, пока он там, не нужно шарахаться.

Оценка российского футбольного года-2024 по 10-балльной шкале

А.Т.: 7.

Д.Г.: Твердая «семерка». Во всех эшелонах случалтсь перепады. Ну, и сборная играет не с теми, кто ей ровня. А в чемпионате было много хороших, ярких поединков.

А.А.: 5, не выше. Сборная показывает неплохой футбол порой, бьет рекорды какие-то. Но все это не серьезно. Чемпионат очень сильно просел по качеству. Особенно в обороне. У нас нет хороших защитников. Легионеры приезжают далеко не всегда высокого уровня. Команды не могут выстроить надежную оборону. Оттого эти счета — 5:2, 3:3, 4:3... Как-то это все отдает несерьеезностью. А чемпион выигрывает — 1:0. Вспомните последнее чемпионстство «Спартака» при Каррере. А смотреть, когда футбол туда-сюда, без качества, грустно.

Пожелания футбольному сообществу на 2025 год

А.Т.: Нужно больше профессиональных людей подключать, особенно в плане развития детско-юношеского футбола. Это — проблема для российского — номер 1.

Д.Г.: Самое главное, чтобы все были здоровы. Ну, и, конечно, ждем возвращения в новом году на международную арену. Чтобы наши футболисты прогрессировали, добивались успехов не только для внутреннего пользования. И поменьше скандалов.

А.А.: Мир.