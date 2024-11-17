«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций

В разговоре с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским многолетний руководитель отечественного футбола Вячеслав Колосков поделился мнением о целесообразности игры с Брунеем, оплате всех расходов приезжающих в Россию сборных, провале Украины в последних соревнования и нынешних взаимоотношениях с боссами мирового футбола.

«Есть три причины, по которым сборная должна играть»

— Как я понимаю, вы приверженец идеи, что сборной России лучше играть хоть с кем-то, чем не играть вовсе?

— Да. Причин, как минимум, три. Первая — в мире не должны забывать, что РФС является полноценным членом Международной Федерации футбола. Никто нас оттуда не удалял, не приостанавливал членство. А для этого надо играть, чтобы очки шли в рейтинг зачета ФИФА. Мы показываем этим, что недовольны отказом в праве на официальные матчи. При этом напоминаем о своем членстве.

Вторая причина — российским болельщикам нужна сборная. Все матчи, которые мы провели за эти два года, собирали аншлаги. 27 тысяч на Брунее, большой праздник вокруг футбола в Краснодаре — дорогого стоят. То же самое было в Волгограде, Самаре, Казани.

В-третьих, сборная должна функционировать, поскольку наше отстранение не вечно, оно когда-нибудь закончится. Чтобы тебя не застали врасплох, надо не просто готовить команду, а знать состав сегодняшнего дня и завтрашнего. Футболисты, в свою очередь, должны понимать требования главного тренера. То есть, при каких условиях ты будешь вызываться в сборную.

— Но играть со вторым составом 183-й сборной мира — это не полное неуважение к себе?

— Уважение, не уважение — не те слова, которые стоит употреблять в данном случае. В свое время мы играли с Андоррой, Фарерами, Сан-Марино...

— Но то были официальные встречи, не оставлявшие выбора.

— А сейчас тоже выбора нет. Все забывают о том, что мы играем не с тем, с кем хотим, а кто соглашается. Европа не соглашается по политическим мотивам, в других регионах могут быть сугубо спортивные причины для отказа. Ведь мы играем строго в даты международного календаря. В эти сроки все команды всех континентов проводят официальные встречи. В мире есть десятка полтора команд, которые в этом плане свободны.

«Мне все равно, сколько РФС заплатил Брунею»

— Только перелет брунейской делегации обошелся РФС в 100 тысяч долларов. Прочие расходы на желанных гостей — тоже немалые. Все покупать на корню, даже в этой ситуации, разве не из серии пустить пыль в глаза?

— Опять вы не можете понять, что нам нужно играть — это главное. А кто там кому платит, меня не волнует, позвоните в РФС с этим вопросом.

— В вашу бытность, насколько я понимаю, за товарищеские матчи платили только сборным уровня Бразилии?

— Как правило, мы играли там и там. Составлялся контракт на два матча — дома и на выезде. Соответственно мы туда прилетаем за свой счет, они нас принимают, и наоборот. Никаких денег, бонусов никто не выплачивал. В таких условиях работали. Сейчас другие реалии.

Россия — Бруней РФС

— В таком случае, что мог показать матч с Брунеем тренерскому штабу?

— Многое. Допустим, тренер дает установку играть высоким прессингом. И команда играет. Но в какой-то момент один-два-три футболиста выпадают. Не понимают, как это делать. Почему нужно брать не только игрока, который владеет мячом, но и ближайших двух-трех к нему. Их надо учить. На Германии это не получится, а на Брунее очень даже. Как один из вариантов. Еще вот я обратил внимание, как наш игрок принимает мяч, но располагается неправильно. Разворачивается не в ту стороны, где есть свободное, а туда, где стоит соперник. Опять же тренер подскажет ему, что это делать нельзя.

— Но такой матч разве несет какую-то пищу для размышлений в плане выбора оптимального состава, если серьезные соперники вдруг когда-то появятся?

— На сегодня Карпин просмотрел порядка 50 человек, имеет полное представление о возможностях этих людей. Эта команда и на сегодня, и на завтра. А на послезавтра — нынешняя молодежная сборная. У Карпина есть два состава, в обойме примерно 40 человек, которых он досконально знает.

«Вернемся не раньше, чем через два года»

— Та же «молодежка» летает в Бразилию, пусть и на матчи с клубами U-21, а сборная 2004-го года сейчас гостит в Парагвае...Неужели и для главной команды нельзя найти кого-то посерьезнее?

— Ищут. Наш международный отдел обзванивает весь мир, оповещает. Не так просто найти соперников.

— Там же люди не делают разницы, с какой сборной России встречаться. Если принципиально согласны, наверняка, сыграют с любой?

— Еще раз повторю, для национальных сборных есть жесткие даты международного календаря. Сидя на диване, легко говорить, что надо играть со сборной Аргентины.

— Руководители РФС каждый раз что-то очень невнятно говорят о переговорах с ФИФА и УЕФА. Есть еще хоть один шанс получить место в отборе к ЧМ-2026?

— Ноль процентов, конечно.

— Когда все же тучи могут рассеяться, ваше видение?

— Это не случится так внезапно: вот закончилась СВО, и нам разрешили играть. Пройдет еще какое-то время. По моим предположениям, ждать еще не меньше двух лет.

— Как матчи с Брунеем и Сирией могли попасть в рейтинг ФИФА?

— Любой международный матч, который зарегистрирован ФИФА, туда попадает. Эти, значит, зарегистрированы, какие-то не были. Теперь снова набираем зачетные очки.

Россия — Бруней РФС

— Вы сами с кем-то из бывших друзей-коллег по международным футбольным организациям на этот счет сегодня общаетесь?

— Нет. Да их уже никого и не осталось. Ушел из жизни Леннарт Юханссон, с которым мы в последние годы много встречались, разговаривали. Блаттер отошел от всех дел, чувствует себя неважно. Мои коллеги, члены Исполкома, особенно никуда не ездят. Их всего четверо в живых осталось. Поэтому не с кем разговаривать.

— В азиатскую Конфедерацию Россия точно ни ногой?

— Исключено абсолютно. Я, во всяком случае, буду советовать нашим руководителям забыть об этом варианте.

«Для футболистов любой матч за сборную — история»

— Все-таки два слова о матче с Брунеем. Наверное, только дебюты Станислава Агкацева и Алексея Батракова можно занести в актив?

— Не только. В футбольную историю они все войдут, как игроки сборной. И вот напишут, что с Брунеем Агкацев провел первый матч. Для футболистов это ведь тоже имеет значение.

— Сирия тоже приезжает без семи футболистов основного состава. Почему даже «дружественные» страны относятся к российскому спорту с таким пренебрежением?

— Не употребляй, пожалуйста, эти слова. Ты же должен поддерживать российскую команду, а не воспринимать все в штыки. Мы не знаем причин, по которым не приедут эти футболисты. Потом кто разбирается, где там основной состав, а где запасной. Не имеем представления ни о ком там по именам, тем более по отчествам.

Россия — Бруней РФС

— Сборная Сирии на 93-м месте в рейтинге ФИФА, даже выигрывает иногда в товарищеских матчах. Совсем другой выйдет встреча?

— Думаю, что да. Не случайно Карпин дал лучше подготовиться к этой встрече тем, кто не вышел с Брунеем.

— Валерий Карпин поставит с первых минут всех, кто не играл в Краснодаре?

— Конечно. Тем более, 6-7 человек из брунейского состава в Волгоград не поедут.

Прогнозы и ставки на футбол

— Стоило «срывать» Алексея Миранчука из играющей в плей-офф МЛС «Атланты»?

— У меня были сомнения, честно говоря. Единственная причина, по которой он мог быть вызван на сбор, — желание самого игрока. Вот захотел пообщаться с игроками сборной, показать свою значимость руководителям «Атланты». Чтобы видели, что нужен сборной, является основным игроком. Здесь такие веские индивидуальные мотивы. Других не вижу.

«Лига Наций приносит деньги»

— Пока Россия играет с Брунеем и Сирией, 54 другие европейские сборные «рубятся» в Лиге Наций. Был вчера на отличном футболе Грузия — Украина (1:1). Вам не удалось посмотреть?

— Нет. Я особенно не слежу за этим турниром.

— Тем не менее, отлично понимаете его суть. Команда из Лиг В, С, и D бьются за повышение в классе только ради того, чтобы получить на будущее более сильных соперников?

— Нет. Там другие деньги.

Грузия — Украина globallookpress.com

— Но Лига Наций никак не стала заменой товарищеским матчам, на что пожаловался наставник Грузии Вилли Саньоль. Где экспериментировать, если все время приходится играть на результат?

— Здесь палка о двух концах. Раньше все жаловались на то, что не могут найти соперника. Приходилось умолять, десять раз писать, по себе это помню. Соглашались на взаимных условиях, но не всегда очень выходных. Ты ничего не зарабатываешь, и они ничего не зарабатывают. Сейчас ни одной из этих проблем нет. Есть четкий соперник, есть дата. Можно спокойно готовиться к игре, и гарантировано получать деньги.

«Черчесов считает, что игроки сборной Казахстана не соответствуют задаче»

— Станислав Черчесов после пяти матчей с Казахстаном имеет разницу 0:10. Он вообще не собирался никуда двигаться в Лиге наций, только игроков просматривал, команду наигрывает?

— Недавно видел его на «Динамо», эту тему не поднимали, слишком много народу вокруг, лишних ушей. Но он был оптимистично настроен. Тот состав, который у него есть, значительно уступает по мастерству подбору соперников. Будь то Австрия, Норвегия с Холанном, или даже Словения. Его реплика была, что индивидуальный уровень футболистов Казахстана не соответствует тому, чтобы побеждать сегодня эти команды.

—Для Магомеда Адиева, при котором Казахстан побеждал Данию, соответствовал?

— Черт его знает. Опять-таки я не столь пристально слежу за тем кто как в Европе играет. На сегодня мне хватает российского футбола. Черчесова я поддерживаю, он прошел огонь, воду и медные трубы. Хорошо проявлял себя и в сборной, и в клубах. Что там делается в Казахстане, понятия не имею.

Станислав Черчесов globallookpress.com

— Не считаете, что Адиеву стоило продолжать там, а не «дергаться» в Грозный?

— Я с ним лично не знаком, не знаю мотивов.

— Казахстан при этом все равно ждет выхода на чемпионат мира. Уже без Черчесова?

— Могу ответить на это только одно. Критерий оценки работы — результат. Его у Черчесова нет.

— Вообще сборные постсоветского пространства продолжают выступать очень неудачно. Нигде нет надежды на возрождение былых традиций?

— Меня удивила невыразительная игра сборной Украины. Я думал, что на чемпионате Европы они будут темной лошадкой со знаком «плюс». Игроки сильные, большинство выступает в хороших европейских клубах. Не просто выступают, а ведут там игру. И тут полный провал на Евро, сейчас еле ноги волочат. В чем там причина, не могу понять.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

— Армения с пятью приличными футболистами РПЛ проигрывает дома Фарерам (0:1). Пусть при большом преимущество, и все же виной всему отсутствие тренера?

— Да, прочитал, что и Сперцян, Тикнизян играли... Видимо, нет мотивации, раз и тренера тоже нет.

«Роналду знает, что делать 365 дней в году»

— Криштиану Роналду вновь забил за Португалию, на сей раз дважды не такой уж слабой Польше. Мотивация в новых рекордах?

— Его мотивация известна — играть и забивать. Без акцента на рекорды, хотя в этом тоже есть прелесть. Роналду — эталон для подражания всем футболистам. У человека десятилетиями расписан буквально каждый час. 365 дней в году он знает, когда вставать, когда ложиться, когда атлетизмом заниматься, в бане париться, ужинать. Все подчинено футболу. Отсюда — результат.

— Килиан Мбаппе окончательно забросил сборную, как в свое время и Неймар?

— Мне кажется, порой пресса и специалисты начинают оценивать футболиста, не понимая его нутро. Расточают излишние авансы, потом разочаровываются. Нужно знать человека, чтобы раздавать такие оценки. В первую очередь, есть ли у него стержень, мужской характер. Никто же толком не знает, что у Мбаппе на душе. Как и в случае с Неймаром, которого называли выдающимся наследником Пеле, и прочее, прочее... Честно говоря, меня их судьба абсолютно не волнует.

Португалия — Польша globallookpress.com

— Испания побеждает и побеждает, вообще без надрыва. Как можно добиваться такой игры с тремя днями сборов с абсолютно разными игроками?

— За счет качеств игроков, другого объяснение здесь быть не может. И, конечно, толковый, грамотный тренер, который не мешает им развиваться. Там постоянный приток в сборную талантливейших молодых людей. У них есть школа, ни на какие иные не похожая. Школа, которая сочетает высочайшее индивидуальное мастерство, отменный уровень атлетизма и глубокую степень патриотизма. Вот это все есть сегодня в Испании.

— Из того состава, который играл в финале чемпионата Европы, в пятницу против Дании (2:1) вышли только трое. У де Ла Фуэнте к Лиге Наций отношение, как к товарищеским встречам?

— Имеет возможность выпускать новый состав в каждой игре.

«Первое место в группе с Грузией и Украиной займет Чехия»

— Как вам новый формат турнира, когда уже четыре европейские сборные (в Катар выходили две) пробьются через него на чемпионат мира?

— Я 15 лет был членом Исполкома УЕФА. Там и по сей день работают умные, понимающие толк в футболе люди, смотрящие на перспективу. Безоговорочно верю во все, что они делают.

— В пяти встречах минувшего тура в двух высших лигах зафиксировано пять крупных и очень крупных счетов. Не многовато ли для достаточно равных групп?

— Сейчас Германия обыграла Боснию и Герцеговину — 7:0. На первой минуте забили, те развались. А ведь соперник тоже не хухры-мухры. Но значит все же есть серьезный разрыв и в группах высшего эшелона.

Германия — Босния globallookpress.com

— И об интригах заключительного 6-го тура Лиги Наций. Самая серьезная в той группе, где выступают Грузия и Украина. Чем там все закончится?

— Чехия наверняка займет первое место. Команда посильнее и поровнее других играет, если не брать 1:4 в Грузии. Суммарный класс футболистов выше, чем у всех остальных. Вообще все зависит от уровня мотивации на этот турнир. Я всегда говорю, как команда подготовится к конкретному матчу, так и сыграет. Сумасшедшего уровня в классе нет.

Календарь и таблица Лиги наций

— В Лиге А только единственный серьезный вопрос — смогут ли сербы дома обыграть датчан и занять вожделенное второе место?

— Уфф, не так просто будет датчан обыграть. Но у Сербии тоже хорошая команда. Думаю, в Белграде выиграет все-таки.

«УЕФА не зависит от Инфантино»

— Раз уж зашел разговор о форматах, как вам новый в еврокубках?

— Только первый год идет эксперимент. Еще нужно время, чтобы сложилось какое-то впечатление. Даже в тренерском цехе разногласия по этому поводу. Кто-то поддерживает, кто-то нет.

— Такие решения принимаются единолично президентом УЕФА?

— Нет, конечно. В Исполкоме 15 человек, каждый из которых возглавляет какой-то профильный комитет. Поэтому изначально инициатива идет от него. Бывшие тренеры, ведущие специалисты обсуждают, затем Исполнительный комитет рассматривает. Так было, есть и будет. Чеферин может даже не голосовать.

— Как у них отношения с Джанни Инфантино, тот не влияет?

— Абсолютно точно не вмешивается. Могу гарантированно сказать, УЕФА действует автономно.

Александер Чеферин и Джанни Инфантино globallookpress.com

— Вас они куда-то в нынешние времена приглашают?

— Приглашают на все Конгрессы УЕФА и ФИФА. На финальные игры чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов. Но я никуда не езжу.

— В Катаре ведь были?

— Было удобно в плане логистики, прямой рейс. Приехал, посмотрел, пообщался. Меня смущают Конгрессы в Африке, еще на островах каких-то. В моем возрасте лететь туда нет никакой необходимости. Ты прилетаешь вечером, поужинал, с утра посидел в зале, и в этот же день должен улететь назад. Какой смысл? Когда там участвовал с правом решающего голоса, другое дело. А на что за тысячи человек поужинать? Нас и здесь неплохо кормят.

— Чем в свои 83 по большей части занимаетесь?

— Спортом и физкультурой. Как раз ты меня сорвал, я уже переоделся, вышел гулять. Два раза в день — пешие прогулки на свежем воздухе. Минимум раз в неделю приезжаю на работу, в свой кабинет в офис РФС. Иногда бываю в Олимпийском комитете, если там есть интересы. Хожу на все матчи «Динамо», поскольку давний его поклонник. Игры наших ветеранов смотрю. Так что дома не сижу и отшельнический образ жизни не веду.