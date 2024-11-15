Историческая победа над странным соперником. Бруней не преподнес сюрпризов сборной России

Сборная России на стадионе «Краснодар» приняла Бруней в рамках товарищеского противостояния. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 11:0. В составе сборной России дублем отметился Иван Обляков, а по голу забили Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов.

Слабейший соперник

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории товарищеского матча между сборными России и Брунея. Журналист отметил уровень соперника, который прилетел в Краснодар.

«Сборная России больше двух месяцев не проводила товарищеские матчи. Напомним, что последний раз мы видели в деле команду Карпина 5 сентября в Ханое, где она разгромила Вьетнам со счётом 3:0. В сентябрьском окне россияне также должны были сыграть с Таиландом, но данная встреча не состоялась из-за тайфуна, обрушившегося на Вьетнам. А в октябре сборная России не смогла найти соперников для проведения матчей.

Россия — Бруней t.me/teamrussia

На ноябрьский сбор Карпин вызвал 29 футболистов. Правда, в список приглашённых футболистов были внесены изменения. Баринов не смог приехать в расположение сборной по семейным обстоятельствам, зато дополнительно на сбор был вызван вратарь махачкалинского “Динамо” Волк. На ноябрьские матчи Карпин вызвал двух футболистов, выступающих за рубежом — Алексея Миранчука и Чалова. Причём, полузащитник “Атланты Юнайтед” добирался сутки до Краснодара, где проходит сбор национальной команды. Многих удивил факт приезда Миранчука в расположение сборной, так как “Атланта” после сенсационного успеха в противостоянии с “Интер Майами” продолжает выступать в плей-офф MLS. Но Алексей решил не отказываться от приглашения сыграть за национальную сборную.

Бруней, в свою очередь, является слабейшим соперником сборной России по товарищеским матчам с момента её отстранения от официальных соревнований. В текущем рейтинге ФИФА “леопарды” находятся на 184-м месте. Например, Куба, которую россияне год назад разгромили в Волгограде со счётом 8:0, располагается на 166-й позиции. Про сборную Брунея известно крайне мало. В октябре она дважды сыграла с Восточным Тимором в рамках чемпионата АСЕАН.

Сначала “леопарды” потерпели домашнее поражение со счётом 0:1, а ответная встреча завершилась безголевой ничьей. Кроме того, совсем недавно сборную Брунея возглавил новый главный тренер — бразилец Винисиус. Основную часть состава этой команды составляют непрофессиональные футболисты. Так что, неудивительно, что от сборной России многие ждут победу с рекордной для неё разницей в счёте. Самая крупная виктория в истории российской сборной была зафиксирована в июне 2019-го года, когда она разгромила Сан-Марино в Саранске со счётом 9:0. А самое крупное поражение в истории сборной Брунея случилось в апреле 2001-го года, когда она была разгромлена ОАЭ — 0:12».

Тотальное преимущество

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о самых интересных моментах 1-го тайма в товарищеском матче. Журналист также проанализировал игру Брунея на старте встреча.

«Брунейцы, как ни удивительно, решили не выкатывать "автобус" на краснодарский газон, а обороняться средним блоком с четвёркой защитников. Для нашего сегодняшнего соперника из Азии игра с Россией — это всё равно что встреча с гигантом, которого он прежде не встречал. Бруней — как маленький ребёнок, впервые увидевший Деда Мороза. Спрятался за диван и чуть-чуть высунул голову. Страшно, но интересно. Что там в мешке у великана с белой бородой, может быть, что-то подарит?

Но делать подарков наши в Краснодаре не собирались. Вопреки слухам, единственным игроком в составе сборной Брунея без матчей за национальную команду оказался только голкипер Сьяфик. Уже через минуту после начала матча он пропустил. Мостовой зацепился за мяч, команда Винисиуса Эутропио ужасно ошиблась при создании офсайда, и Кривцов в штрафной попытался сыграть на публику — забить красиво пяткой. Вот только вместо гола получилась голевая передача на Облякова.

Ещё через шесть минут сборная России сделала счёт 2:0. Хозяевам удалась атака с ходу, Круговой разыграл стенку с Мостовым и прострелил. Запаниковавший центральный защитник Отман срезал мяч в собственные ворота.

Преимущество команды Валерия Карпина, как и прогнозировалось, было тотальным. Анализировать по такой игре коллективные или индивидуальные действия бессмысленно. Разве что у Чалова по-прежнему не клеится с реализацией моментов. Дебютант Сьяфик совершил несколько сейвов, но уже при крупном счёте. На 10-й минуте Морозов, придя на стандарт, классно решил эпизод — принял мяч на грудь и ударил вторым касанием. Чтобы забить после углового, сборной России даже не пришлось использовать заметный перевес в росте и мощи.

Россия — Бруней t.me/teamrussia

Лантратов в первом тайме отдыхал в воротах. Впрочем, потом и наши сбавили обороты, видимо, чтобы совсем уж не унижать брунейцев. А у команды Винисиуса Эутропио вдруг заработала офсайдная ловушка. Из "вне игры", в частности, забил Обляков, хотя, кажется, в том эпизоде ошибся боковой судья. Тем не менее на исходе получаса матча хавбек ЦСКА всё же оформил дубль. В этой атаке мяч застрял в штрафной брунейцев. Чалов сумел пробить — в перекладину, а Обляков преуспел на добивании. Как же доволен был Иван своим успехом! Армеец поймал такой кураж, что стал пасовать рабоной».

Винисиус Эутропио Главный тренер сборной Брунея Мы из страны, где футболисты не совсем профессионалы. Не привыкли к такому уровню. Лига намного слабее. Очень мало тренировок. Мы сейчас играли против одной из самых сильных сборных в мире. В плане тактики и куража нам ещё к многому надо стремиться. Требуется время.

Смешанные чувства после игры

Автор издания «Советский спорт» Александр Шульгин рассказал о ходе 2-го тайма матча между сборными России и Брунея, отметив, что национальная команда даже перевыполнила план по забитым голам.

«После перерыва продолжился парад дебютов. Лечи Садулаев, Тамерлан Мусаев и Никита Кривцов также впервые зажгли свои фамилии на табло. Довершили разгром Андрей Мостовой, Александр Черников, Алексей Батраков и Арсен Адамов.Последних двоих также можно поздравить с двойным дебютом — первый выход и первый гол. Сборная России забила-таки сопернику пресловутую десятку, о которой столько говорилось перед матчем. И даже перевыполнила план.

Кстати, мог произойти и казус. После девятого пропущенного мяча брунейцы попытались поразить ворота россиян с помощью прямого удара с центра поля. И едва не добились своего — Станислав Агкацев еле вытащил мяч из-под перекладины. Зато соперник к единственному удару по воротам таким образом прибавил и единственный угловой.

Россия — Бруней t.me/teamrussia

Чувства после игры остались смешанными. Да, наверное, лучше играть хоть с такими соперниками, чем не играть вообще. И болельщики рады самой крупной победе в истории в официальном матче. С другой стороны, можно было сыграть с командой посильнее — например, со сборной легионеров РПЛ. Даже если вычесть из них тех, кто разъехался по своим сборным, состав там получился бы неплохой. И уж всяко сильнее Брунея. Да и у зрителей такой поединок вызвал бы намного больший интерес, а это уже позволило бы и с ценами на билеты поиграть.

Пока же приходится радоваться тому, что через четыре дня в Волгограде сирийцы должны упереться посерьёзнее. Хотя бы потому, что они привезли основу. Но в нашей памяти ещё живы Камерун и Сербия. Да даже с Таджикистаном, как выяснилось, играть было намного интереснее. Остаётся поздравить дебютантов команды, особенно тех, кто забил свои первые мячи. Вот только есть ощущение, что они и сами тоже не понимают, как их расценивать.

В чём-то прав был Артём Дзюба. Вырваться вперёд в споре с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную хочется не так. Дзюба мог легко сегодня выйти на поле и решить свою задачу, но у него есть амбиции. И положить голешник, например, Ирану или Парагваю во сто крат интереснее и почётнее. Но не те нынче времена. Терпим дальше».

Валерий Карпин Главный тренер сборной России Перед игрой говорил, что результат не так важен. Важно отношение, независимо от силы. Ребята порадовали отношением. Поэтому и результат такой, наверное.

Ни чуда, ни сенсации

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Артем Белинин поделился своим мнением о матче между сборными России и Брунея. Автор также рассказал о самых интересных моментах встречи.

«Ни чуда, ни сенсации не случилось. Сборная России победила Бруней 11:0 и побила рекорд результативности — то есть добилась ровно того, чего ожидали все болельщики. Но, несмотря на крупную победу, послевкусие осталось — главный тренер национальной команды Валерий Карпин вряд ли будет доволен даже таким крупным счетом.

Валерий Георгиевич еще в конце октября говорил, что на ноябрьских сборах мечтает выставить два разных состава. Получится у него или нет, узнаем только после матча с Сирией, но шаг в эту сторону в игре с Брунеем он сделал: стартовые 11 человек выглядели экспериментально. Пальцев, Морозов, Пруцев — люди, которых не часто ожидаешь увидеть в основе, вышли с первых минут.

Еще один сюрприз преподнесла вратарская линия — сюда Карпин определил не краснодарского воспитанника Агкацева (как обещал накануне игры тренер вратарей Виталий Кафанов), а голкипера "Локомотива" Илью Лантратова. Впрочем, работы что для Ильи, что для Станислава не ожидалось, так что сюрприз получился под звездочкой.

Сборная России начала быстро. Первый мяч был забит чуть более чем через минуту после стартового свистка — отличился Обляков. А всего за первые 10 минут россияне отправили мяч в чужие ворота трижды. В общем, курс встречи стал понятен сразу.

Но несмотря на то, что голы сыпались бесперебойно (хотя и с небольшими перерывами — надо отдать должное брунейцам — терпели они достойно), игра сборной России радости не вызывала. Карпин особо не улыбался, и причины, кроме постоянно растущего счета, у него не было — после третьего забитого мяча россияне будто бы расслабились и в их действиях начались проблемы.

Конечно, проблемы эти были условными. Брунейцы оказались так слабы, что толком не могли перейти центр поля, а в защите были так плохи, что аж дважды забили в свои ворота. О глобальных проблемах россиян в таких условиях речи не шло, и даже регулярные офсайды, куда забирались наши парни, картину не портили. Но все равно присутствовала какая-то неуверенность, падения, ошибки, неточные передачи и удары — в общем, все то, чего при таком уровне сопротивления совсем не ждешь.

Во втором тайме стало чуть лучше — команда начала действовать осознаннее и разнообразнее, вероятно, так, как хотелось бы Валерию Георгиевичу. И голы сразу полетели бодрее — если в первом тайме их было четыре, то во втором россияне забили семь. Отличались все подряд — Обляков, Мостовой, Садулаев, Кривцов, Черников, Адамов... Не забил Федор Чалов — его заменили через час игры, и вышедший вместо него Тамерлан Мусаев отличился через пару минут...

Россия — Бруней t.me/teamrussia

Ожидаемо, голы в этом матче удивлять перестали очень скоро. Так что во втором тайме привлекли внимание два события: выбежавший на поле болельщик, появившийся во время углового, и удар Брунея с центра поля — кстати говоря, весьма достойный. Агкацев, которого все же выпустили на второй тайм под овации трибун, спас сборную от позора с очень большим трудом.

Наконец, самым примечательным событием матча стал гол Алексея Батракова через минуту после дебюта в сборной — он стал десятым, рекордным для команды нашей страны. Добил несчастных брунейцев Адамов, установив окончательный счет 11:0. Через пару минут после этого судья прекратил избиение.

Конечно, Россия сделала то, что должна была — крупно победила, побила рекорд, порадовала 26 тысяч болельщиков. Но вот игра команды Карпина вряд ли порадовала как самого тренера, так и многих поклонников. Более того, многих вряд ли устроил и счет — далеко не все считают, что в играх с такими командами есть смысл. В любом случае, ни радость, ни печаль не имеют смысла — этот матч уже история, которую будем вспоминать еще долго. А пока впереди Сирия — такой крупной победы там не ожидается, а вот в лучшее качество игры будем верить».

Иван Обляков Полузащитник сборной России Честно, не знаю, на каком языке разговаривают в Брунее, поэтому нечего было обсуждать. После игры пожали друг другу руки. Одним словом описал был игру так — победа! Мы играем в футбол, тут нет места жалости. Если можем забивать, почему не должны этого делать.

Два новых рекорда

Автор издания sportbox.ru Денис Петров рассказал об огромном преимуществе сборной России в товарищеском матче против Брунея.

«Колоссальная разница в классе двух команд была очевидна еще до начала матча, а дебют игры это только подтвердил. Счет был открыт в первой же атаке: провалом в чужой обороне воспользовались Кривцов и Обляков, закативший мяч в ворота буквально с метра.

Россия — Бруней t.me/teamrussia

Перед матчем главный вопрос формулировался просто: сумеет ли сборная России установить два новых рекорда — по забитым мячам в одной игре и разнице в счете? Планка была установлена в десять мячей: до этого самая крупная победа была одержана над Сан-Марино (9:0) в 2019 году. Резвый старт хозяев давал все основания полагать, что новое достижение будет установлена без особых проблем. Следующий мяч в ворота Брунея влетел на третьей минуте, причем сделали это сами гости: защитник Отман оформил автогол после прострела Кругового.

Третий гол также не пришлось долго ждать. После подачи углового мяч оказался в ногах Евгения Морозава, который с близкого расстояния не промахнулся. Центральный защитник, проводивший пятый матч в составе сборной, отметился дебютным голом за национальную команду.

Взятый россиянами темп намекал на оформление нового рекорда еще до перерыва, но после ударной десятиминутки с реализацией начались проблемы. Практически каждая атака хозяев заканчивалась опасным моментом, но в завершающей стадии всякий раз чего-то не хватало. Следующего гола пришлось ждать до 28-й минуты, когда Обляков подкараулил отскок от перекладины и спокойно поразил ворота.

В первом тайме сборная России нанесла 22 удара по воротам, из которых восемь пришлись в створ. Соперник же ни разу не подошел к чужой штрафной и успел запомниться только обилием фолов».

Данил Круговой Защитник сборной России Легче сборной Брунея соперников не было. Наверное, самый сложный матч по состоянию был с Вьетнамом, но здесь более-менее. Самое главное, что победили, хотя это было не главным для нас. Главное было хорошо отыграть, создавать моменты и не пропустить. Хорошо, что провели хороший матч. Думаю, все довольны: болельщики, кто смотрел по телевизору. Всё-таки было много моментов. Понятно, скажут, не самая сильная сборная, но что есть, то есть.

Какой был смысл проводить матч?

Автор издания rusfootball.info Дмитрий Карпов объяснил, почему РФС решила провести матч против слабого соперника в Краснодаре.

«Товарищеский матч с командой Брунея еще до начала собрал большое количество критиков. Якобы, играть со 184-й сборной мира — это не уважать себя. Тем более, когда перелёты и проживание гостей из южно-азиатской страны полностью (вплоть до последнего доллара) оплачены РФС.

Однако и в официальных турнирах россиянам приходилась встречаться с еще более слабыми соперниками. Самая крупная победа в истории национальной команды была одержана 8 июня 2019 года в матче отбора на Евро-2020 с командой Сан-Марино (9:0), которая на тот момент занимала 211-ю строчку в рейтинге ФИФА. Сейчас все ожидали нового рекорда.

Для РФС одна из главных причин для проведения этого матча — учёт его результата в рейтинге ФИФА. Победа приносила бы 0,88 балла, хотя Сербия опережает команду Карпина на 2,43 балла. А любой другой результат лишил бы Россию значительного количества зачётных очков — 4,12 балла при ничьей и 9,12 балла при поражении.

Россия — Бруней t.me/teamrussia

Нельзя не отметить еще один немаловажный смысл этого матча — порадовать болельщиков в Краснодаре. На стадионе Галицкого сборная провела два матча — с Коста-Рикой в 2016 г. и с Кот-д'Ивуаром в 2017 г. — и дважды потерпела поражение. На игре с Брунеем ожидалось не меньше 26 тысяч болельщиков. С учётом того, что билеты стоили от 500 до 3500 рублей, как минимум, значительная часть затрат РФС должна быть отбита».

Чалов...

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов проанализировал игру нападающего сборной России Федора Чалова, который пока не показывает результат в клубе.

«Федя, ну как так???

Прогнозы и ставки на футбол

У нашего форварда пока не все клеится в новом клубе. В 17 матчах в составе греческого "ПАОКа" — всего 1 гол и 1 голевая передача. Маловато для форварда, на которого в клубе изначально сделали ставку как на основного. Пока не оправдывает. И даже пребывание в одной команде с соотечественником, Магомедом Оздоевым, видимо, пока не помогает в ускорении адаптационного процесса.

Россия — Бруней t.me/teamrussia

Казалось бы, вызов в сборную, да еще и на матчи с соперниками не самого сильного уровня, — отличная возможность вернуть голевое чутье. Но не сложилось. Моментов было примерно на пента-трик, но в итоге — без голов. На 60-й минуте Карпин заменил Чалова, выпустив вместо него Тамерлана Мусаева, бывшего партнера Чалова по ЦСКА. И "наследник чаловского престола" сразу показал класс, забив свой мяч спустя две минуты после выхода на замену. А чуть позже еще и ассистировал Батракову на 10-й гол.

Но у Чалова еще есть шанс исправиться — 19 ноября против сборной Сирии в Волгограде».