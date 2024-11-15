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    Россия — Бруней. Онлайн

    Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Бруней

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    Сборная России примет Бруней в рамках товарищеского матча. Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    Россия

    Последний раз сборная России выходила на футбольное поле в сентябре этого года. Соперником стала национальная команда Вьетнама, которую россияне разгромили со счетом 3:0. Голы на счету Кузяева и Мусаева, еще один мяч был забит в результате автогола голкипера.

    Эта победа стала для подопечных Валерия Карпина четвертой подряд в рамках товарищеских матчей. Также за этот период сборная России не пропустила ни одного мяча, с крупным счетом обыграв Беларусь (4:0), Сербию (4:0) и Кубу (8:0).

    Бруней

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    Сборная Брунея не смогла привезти на матч с России сильнейший состав. Лишь 6 игроков основы этой национальной команды смогут сыграть на стадионе в Краснодаре.

    В октябре Бруней встречался с Восточным Тимором в рамках квалификации на чемпионат АСЕАН, не победив ни разу в двух матчах — 0:1 и 0:0. Хотя до этого сборная одержала пять побед подряд с общим счетом 9:2. На данный момент сборная Брунея занимает 184 место в рейтинге ФИФА.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Россия — Бруней с коэффициентом 2.26.

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