Россия
Brunei
Россия
Турнирное положение: Россияне пока проводят лишь товарищеские матчи. Команда Валерия Карпина чаще всего противостоит скромным оппонентам.
При этом Россия выиграла в 4 своих последних поединках. Более того, подопечные Карпина в этих матчах оставили свои владения сухими.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Россияне легко переиграли Вьетнам (3:0).
А вот до того Россия разгромила нестабильных белорусов (4:0). Зато чуть раньше команда уверенно расправилась с крепкими сербами (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. При этом ее игроки отличились 21 забитым мячом, пропустив в свои ворота всего 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Россияне весьма неплохо атакуют. В 4 своих последних матчах команда настреляла 19 мячей в ворота соперников.
Матчи против столь скромных оппонентов для команды Карпина складываются удачно. Россия банально сносит с газона футбольных скромняг.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и вообще, россияне на две головы сильнее соперника.
Бруней
Турнирное положение: Брунейцы выбыли из отбора на Кубок Азии. В квалификации команда уступила Восточному Тимору.
Причем Бруней в двух матчах плей-офф не забил ни разу. Хотя до того скромная команда победила 5 раз подряд.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Брунейцы расписали сухой паритет с Восточным Тимором.
До того команда минимально уступила тому же сопернику. А вот поединок с Макао для брунейцев завершился минимально викторией.
Вообще же, Бруней в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато оборона выглядит относительно монолитно.
При этом Бруней до стыков с Восточным Тимором не пропускал в 4 матчах кряду. Да и вообще, брунейцам палец в рот не клади.
Наверняка команда постарается как можно надежнее сыграть в обороне. Свои шансы брунейцы постараются отыскать в контригре.
Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только тягаться с более классным оппонентом им будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- Россия выиграла и не пропустила в 4 своих последних поединках
- Бруней не забивал в 2 своих последних матчах
- Россия не проигрывает уже больше года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.96 и 1.85.
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Россияне выглядят в разы монолитнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.
Брунейцы имеют сложности в плане реализации, тогда, как команда Карпина не пропускала в четырех своих последних матчах.
Ставка: Фора России -1.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.22