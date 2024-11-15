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    Команда Карпина не заметит Бруней

    Россия — Бруней. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Бруней
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    Александр Головин
    15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Бруней. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Бруней, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 15 Ноября 2024 года

    Россия

  • Москва
    •  Россия 19:00 Brunei

    Brunei

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Россия

    Турнирное положение: Россияне пока проводят лишь товарищеские матчи. Команда Валерия Карпина чаще всего противостоит скромным оппонентам.

    При этом Россия выиграла в 4 своих последних поединках. Более того, подопечные Карпина в этих матчах оставили свои владения сухими.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Россияне легко переиграли Вьетнам (3:0).

    А вот до того Россия разгромила нестабильных белорусов (4:0). Зато чуть раньше команда уверенно расправилась с крепкими сербами (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. При этом ее игроки отличились 21 забитым мячом, пропустив в свои ворота всего 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Россияне весьма неплохо атакуют. В 4 своих последних матчах команда настреляла 19 мячей в ворота соперников.

    Матчи против столь скромных оппонентов для команды Карпина складываются удачно. Россия банально сносит с газона футбольных скромняг.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и вообще, россияне на две головы сильнее соперника.

    Бруней

    Турнирное положение: Брунейцы выбыли из отбора на Кубок Азии. В квалификации команда уступила Восточному Тимору.

    Причем Бруней в двух матчах плей-офф не забил ни разу. Хотя до того скромная команда победила 5 раз подряд.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Брунейцы расписали сухой паритет с Восточным Тимором.

    До того команда минимально уступила тому же сопернику. А вот поединок с Макао для брунейцев завершился минимально викторией.

    Вообще же, Бруней в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато оборона выглядит относительно монолитно.

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    При этом Бруней до стыков с Восточным Тимором не пропускал в 4 матчах кряду. Да и вообще, брунейцам палец в рот не клади.

    Наверняка команда постарается как можно надежнее сыграть в обороне. Свои шансы брунейцы постараются отыскать в контригре.

    Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только тягаться с более классным оппонентом им будет крайне сложно.

    Статистика для ставок

    • Россия выиграла и не пропустила в 4 своих последних поединках

    • Бруней не забивал в 2 своих последних матчах

    • Россия не проигрывает уже больше года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.96 и 1.85.

    Прогноз: Россияне выглядят в разы монолитнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    Брунейцы имеют сложности в плане реализации, тогда, как команда Карпина не пропускала в четырех своих последних матчах.

    Ставка: Фора России -1.5 за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.22

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    Россия — Бруней: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Команда Карпина не заметит Бруней
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