«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин вместе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским изучил игру всех 16 команд высшей лиги российского футбола, высказался о судействе и поделился мыслями о будущем.

— Да он словно продолжение. В первую очередь, благодаря «Краснодару». Что показал в прошлом сезоне, теперь пытается развить. Не скрою, хочется, чтобы наконец появился новый чемпион. Так что за интригу в первенстве переживать не приходится, тем более что есть еще «Локомотив». Приятно, что там и там работают молодые российские тренеры, уже неплохо себя зарекомендовавшие. «Локо» стоит похвалить еще за очень малое количество иностранцев, что по нынешним временам большая ценность. Ну, и необходимость, как по мне, в условиях изоляции.

— С интригой понятно. Что скажете о качестве турнира?

— С одной стороны, уровень команд становится все более усредненным. Не сказать, что первая восьмерку выглядит на голову выше второй. В качестве самого яркого примера этого баланса приведу «Ростов», который как раз подчеркивает этот момент. С другой, он же показывает и нестабильность лиги. В любой момент каждый может «поплыть».

— Главные открытия и разочарования по итогам первого круга?

— Если говорить о командах, открытие, безусловно, «Локомотив». «Краснодар» скорее зиждется на том фундаменте, который был заложен в прошлом сезоне. Все остальные, плюс-минус, играют на своем уровне. За исключением «Ростова» и «Крыльев», которые в большей степени подвержены перепадам.

— Среди игроков кто?

— Появляются новые имена. В том же «Локомотиве», помимо Батракова, есть и другие игроки-открытия. Раков, скажем, очень приличный парень на перспективу. Козлов в «Краснодаре», хочется верить, будет развивать себя. Правильно сделал, что не подвергся соблазну перейти в «Зенит». Но, понятно, Батраков стоит особняком.

Алексей Батраков globallookpress.com

— Что вообще нравится — не нравится в нынешнем первенстве РПЛ?

— Все, на мой взгляд, стабильно. Негатива нет.

— В отрыве от Европы и остального мира футбол для внутреннего пользования с каждым годом не чахнет разве?

— Мы же понимаем ситуацию. Исходя из сегодняшнего положения в условиях вакуума, должны быть довольны. Наш футбол, с моей точки зрения, развивается при всех этих обстоятельствах максимально возможно.

Календарь и таблица РПЛ

— Вижу, порой, как восседает президент РПЛ Александр Алаев на трибунах, будто король на именинах. По его виду кажется, что уже достигли всего, хотя стадионы пусты и «картинка» не продается.

— Понятно, Fan ID осиротил трибуны, но это не его вина. Маркетинг на уровне. Качество трансляций тоже вполне приличное. Что не продаются за границу, тут все очевидно.

«Краснодар»

— Краснодарцы были в шаге от чемпионства год назад. История повторится и на сей раз?

— Думаю, теперь больше шансов по итогу. В первом круге они вновь показали, что являются главным конкурентом «Зенита». А подтверждать всегда сложнее. Но получен определенный опыт. Вряд ли прошлогоднее преимущество в очках, если оно будет, краснодарцы упустят.

— Та непонятная смена Владимира Ивича на Мурада Мусаева в начале прошлого сезона все же пошла на пользу?

— Она сработала. Заложенный Ивичем фундамент Мусаев вместе с клубом укрепили. Что бы ни говорили о Галицком, будто он полностью в бизнесе, Сергей Николаевич в своем клубе держит руку на пульсе. Его неожиданный, казалось бы, выбор оказался верен. Математические способности помогли ему определить время для толчка, который был необходим.

— И все же нет ли здесь некого дежа вю, после воскресной ничьей в Казани (1:1)?

— Это еще раз подчеркивает, что ни одна команда не имеет такого запаса прочности, как «Спартак» в 90-х. Поэтому такие осечки неизбежны.

— Но проиграли бы ведь и вовсе, забей Мирлинд Даку пенальти при счете 1:0 в пользу «Рубина»?

— Да, но могли и выиграть, если вспомнить момент в концовке. На сегодня для лидера это вполне приемлемая ничья.

Джон Кордоба globallookpress.com

— На что и на кого опираться «Краснодару», кроме Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы, разумеется?

— Понятно, что вокруг них строится игра в атаке. Но нужно дотерпеть до зимы с минимальными потерями, и ждать усиления. На этот чемпионат сделаны большие ставки, а потом предвижу глобальные изменения. С учетом более чем вероятного ухода Сперцяна. Для него точно пришло время уезжать в Европу, двигаться дальше.

— Неудачный опыт Арсена Захаряна не станет эмоциональной преградой?

— Он как раз уехал чуть раньше, чем стоило. Сперцян сегодня в ином статусе — физиологически и ментально готов. Но придется все заново доказывать.

«Зенит»

— «Зенит» хуже, или лучше прошлогоднего на этом этапе?

— Не беру очки, а по сути чуть лучше. Но с учетом широкой поступи «Краснодара» ему надо уже выжимать больше ста процентов, если исходить из прошлогодней игры.

— Вот сейчас Вендел из-за мышечного повреждения не играл в Грозном, без него другая команда?

— Здесь главное, что питерцы стали вытягивать неудачно складывающиеся игры и с кадровыми потерями научились мириться. Переламывают. Понятно, есть глубина состава, которая позволяет добавлять. Но все же я бы отметил и характер.

Сергей Семак globallookpress.com

— Сергей Семак в последней игре заменил по ходу всю группу атаки. Иные реалии, чем прежде?

— Сергей Богданович всегда чутко реагирует на происходящее. Его влияние на игру в нашем чемпионате ощущается, как ничье. И тактическое построение в ходе игры может себе позволить менять, дабы улучшить качество. Скажем, перейти на три центральных защитника, если того требует ситуация. Или наоборот.

— Персонально кто определит во втором круге?

— С уходом Малкома нет какого-то одного игрока, от которого зависит вся игра. В этом плане и плюс, что каждый может решить в каком-то матче. К примеру, Мостовой, который долго не попадает в стартовый состав, а потом выходит и переворачивает игру.

«Локомотив»

— Алексей Батраков куда вывезет «железнодорожников»?

— Будут бороться за тройку. Говорить, что составят конкуренцию «Зениту» и «Краснодару», пока не приходится. Но если отталкиваться от прошлогоднего примера «Динамо», когда эта команда вдруг стала ближе всех к чемпионству, и на сей раз всякое может случиться.

— Батракова безбожно бьют каждую игру. Как не повторить печальный путь Марата Измайлова?

— Видно, что у парня, помимо всего, есть характер. Ноги не убирает. А когда обрастет мясом, станет еще прочнее. Хотя уже сегодня он по задаткам намного опережает своих сверстников. Но как все сложится, мы не можем предугадать — в футболе бывает всякое. Дай Бог, чтобы в этом плане у него все было хорошо, и тяжелые травмы обходили стороной.

Сергей Пиняев globallookpress.com

— Сергею Пиняеву и Дмитрию Воробьеву действительно лучше играть с замены, как сказал сейчас тренер?

— Галактионову виднее, когда футболист скорее покажет свои лучшие качества. Не всегда, выходя в стартовом составе, ты демонстрируешь их демонстрируешь в полной мере. Здесь много факторов. Проще порой выйти со скамейки, когда у соперника накопилась усталость. Свежесть на этом фоне может сыграть определяющую роль.

— «Локо» больше всех забивает после 75-й минуты. Характер, или раньше надо что-то менять?

— Наверное, в первую очередь это говорит о хорошей физической готовности. Они умеют держать темп и давить на соперника до последних минут, что доказала игра с «Факелом». Но основная философия заключается в быстрых атаках на протяжении всего матча, от нее они не отходят.

«Динамо»

— Что делать с обороной, только на концентрацию уповать?

— У «Динамо» достаточно много квалифицированных защитников. Не скажу, что они слабее спартаковских, зенитовских, или локомотивских. Здесь надо говорить о философии и стиле игры. Оборона начинается с атаки. Когда работал в «Сочи», видел необычный подход Лички еще по «Оренбургу».

Больше играет в атаку, даже нарушая условный баланс между нападением и защитой. Высоко поднимаются, оставляя много свободных зон. Если у соперника есть быстрые футболисты, они это используют. При четком желании меньше пропускать «Динамо» потеряет свой шарм. По мне главное — еще больше забивать.

Константин Тюкавин globallookpress.com

— Каждый раз на авансцену выдвигаются новые люди, будь то Эль-Мехди Ахмуд, или Луис Чавес, как в субботнем матче с «Пари НН». Может, на них теперь делать ставку, а не на Константина Тюкавина?

— Мы оцениваем нападающих по числу голов. А больше Тюкавина на дистанции не забивает никто. Он остается ключевым форвардом, очень хорошо играет спиной к чужим воротам. Много борьбы выигрывает, цепляется за мяч, сбрасывает, что помогает «Динамо» выбегать в быстрые атаки. Уводит защитников, дает пространство второму эшелону. Поэтому говорить, что если он не забивает, давайте других, неправильно. Тогда и другие перестанут забивать.

Кто-то считает, что он привстал после ухода Смолова из-за отсутствия конкуренции. Но как по мне делает свою работу качественно, а голы придут. В прошлом сезоне был у него похожий период, а потом все начинало залетать. У каждого футболиста свои особенности.

Прогнозы и ставки на футбол

— «Динамо» — сила в движении вновь?

— Сила — в скорости. Одна из лучших команд по умению использовать свободные зоны, пространство.

«Спартак»

— На «ноль» три матча. Разобрались сзади?

— Зависит от соперника. Понятно, с «Акроном» разобрались, но это и должно быть так с учетом уровня команды. Показательной была игра с ЦСКА, которая дала понять, что иногда «Спартак» может сыграть сухо на результат. При этом не отходя кардинально от своей философии. Здесь все исходит от тренерского штаба, от умения разобрать соперника и донести до футболистов. Вот к ЦСКА команда была готова. Но с «Зенитом», «Краснодаром», или «Динамо» не факт, что сзади будет так спокойно.

— Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Эсекеьель Барко — кто сильнейший по первому кругу?

— Барко. Более стабильный и яркий.

— Кристоферу Мартинсу есть замена в центре поля, или его время вообще уходит?

— Внутренняя кухня, не знаю.

— Каких трансферов ждать зимой после ухода Томаша Амарала с поста спортивного директора?

— Будет определять Станкович. Исходя из его рекомендаций и пожеланий построят зимнюю трансферную кампанию.

ЦСКА

— Марко Николич сказал, что игроки у него «слишком добрые». Как их сделать злее?

— В этом и заключается искусство тренера. Должен найти к ним подход, как-то мотивировать. Иначе не пойму смены Федотова.

— Николич собирается перейти на систему в четыре защитника. Оправдано?

— Поживем-увидим.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

— Много «привозят» себе, согласитесь?

— Они и в прошлом сезоне немало «привозили», особенно в конце. Из-за этого и не было результата. Опять же в этом и заключается работа тренера, чтобы исключить, или свести к минимуму эти необязательные голы. Есть тактические моменты, которые нужно поправлять.

Середняки

— О крепких на данный момент середняках. У кого-то есть шанс выйти из этой роли туда, или сюда?

— «Ростов» вполне способен прибавить во второй части.

— Рашид Рахимов устоял на своем посту после ничьей с «Краснодаром» окончательно и бесповоротно?

— «Рубин» великолепно организован. И достаточно стабилен, если брать длинную дистанцию. Отталкиваясь от игры и результата, Рахимов может чувствовать себя спокойно. Что происходит внутри клуба, его отношения с руководством, это уже другая история. Для России — обычное дело.

— Валерий Карпин недоволен итогом первого круга. Это его обычное состояние, или могли взять больше?

— Давно не видел, чтобы Валерий Георгиевич был хоть чем-то доволен. Что в сборной, что в клубе. Такая черта характера — максималист со всеми вытекающими. Пока минимальные детали не устраивают, так будет всегда.

— «Акрону» такие поражения, как воскресное от «Спартака» с Артемом Дзюбой в стартовом составе лучше, чем какие-нибудь 0-1?

— Для имиджа не очень, но для команды всегда лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1. Свои очки они набирают.

— Что в первую очередь поменял в Нижнем Виктор Гончаренко?

— У футболистов загорелись глаза. Это видно невооруженным взглядом. Ну, и в плане организации игры что-то сделал. Она стала более целостной.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

— Хасан Биджиев в Махачкале после неожиданного прихода из Нальчика будет расти вместе с командой?

— Однозначно. Кого ни возьми из руководства, люди все футбольные, подкованные, не дадут расслабиться. Шутка отчасти, он сам строг к себе. Как по мне, это образец коллективного труда, который дает результат. Исходя из их скромных возможностей.

Аутсайдеры

— Не похоже ведь ведь по игре с ЦСКА, что «Крылья» «плавят» Игоря Осинькина?

— Нет. Эти футболисты с ним давно. Но что происходит вокруг клуба, как-то психологически на них будет влиять. Кто-то говорит, что игроки друг от друга уже устали, но я в это не верю. Думаю, наверстают упущенное. Вернутся к разряду — крепкие середняки.

— Франк Артига сказал, что место «Химок» в первом круге несправедливо. Разве переходные матчи — не мечта?

— По подбору игроков должны быть намного выше. Но масса изменений, нужно время. Здесь вопрос, насколько много его у тренера, насколько ему удастся навести определенный порядок в кратчайшие сроки. Есть хорошие матчи, есть провальные. Эта нестабильность говорит о том, что команда играет по настроению.

— «Факел» явно преобразился с возвращением Дмитрия Пятибратова, с этими взрывными тройными заменами в перерыве, как с «Локо»?

— Эта команда всегда выделялась характером. Не первый сезон, когда они могут провалить начало, а потом преображаются, едва петух в одно место клюнет. Такое ощущение, что изначально придумывают себе какие-то трудности, а потом их героически преодолевают.

— «Ахмату» все время какой-то малости не хватает, кажется. Что-то может потустороннее сыграть в их пользу во втором круге, или только за счет игры?

— Им нужно дотерпеть эту часть чемпионата. Зимой будет усиление. Ташуев сможет исправить. Вообще это главная неожиданность со знаком минус, с учетом их потенциала. Некоторые футболисты, игравшие прежде ярко, не находятся сегодня на том уровне.

Всё о футболе России

— Занимающий последнее место «Оренбург» очень слабо выглядел в Махачкале. Приговор?

— Будет тяжело. Но у Слишковича есть потенциал, надо дождаться перерыва. Борьба за выживание еще не закончена. Все на тоненького.

Судьи

— VAR может иметь оправдание после матча «Локо» — «Факел»?

— Конечно, второй пенальти — полный абсурд. Хотелось бы выслушать людей, которые принимают такие решения. Не стану много говорить на эту тему — для судей слишком болезненно, когда им кто-то начинает рассказывать, что делать. Я лишний раз понимаю, что я в судействе вообще ничего не понимаю.

— В чем причина столь явного антагонизма между РПЛ и судейским корпусом?

— Мне трудно сказать, я не интегрирован в их взаимоотношения.

— С руководством судейского корпуса команды не хотят встречаться, как видно?

— У меня был опыт в «Сочи», когда на сборы приезжал Маджич, руководитель департамента. И футболисты все равно не поняли, почему один эпизод можно трактовать как-угодно. Здесь рука, а здесь не рука. А дальше думайте, что хотите. Поэтому многие понимают, что нет смысла дальше встречаться.

— Владислав Безбородов разве заслужил на финише карьеры такое суровое наказание за мало-мальские высказывания в соцсетях?

— Обидно, что такого человека отстранили. У нас не так много опытных и ярких судей, чтобы ими разбрасываться. Какие-то внутренние взаимоотношения, видимо.

Итоги

— Ваша тройка?

— Однозначно борьба за «золото» между «Зенитом» и «Краснодаром». А за третье место — «Локомотив», «Динамо» и, возможно, «Спартак» с ЦСКА.

— Кто вылетит, и переходные?

— На данный момент — явные кандидаты «Оренбург», «Ахмат», «Химки». Махачкала и «Акрон» поборются между собой, чтобы избежать «стыков». Трансферная кампания и подготовительный период могут, однако, все изменить.

— 16 команд для РПЛ много, или мало с учетом всех привходящих обстоятельств?

— Мы постоянно говорим, что не хватает игр, и придумываем какие-то новые формы Кубка России. Для 18 команд есть все предпосылки.