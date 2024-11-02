Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби

В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Точными ударами в этой игре отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Обе команды доигрывали матч в меньшинстве. В составе ЦСКА не доиграли Виллиан Роша и Иван Обляков, а у «Спартака» был удален Руслан Литвинов.

Без фаворита

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой, как и всегда, сначала рассказал о том, как соперники подходили к московскому дерби.

«ЦСКА подходил к главному матчу тура после неожиданной безголевой ничьей в домашнем игре с “Факелом”. Армейцы предсказуемо на протяжении практически всей встречи ожидаемо владели значительным территориальным преимуществом, но им не хватило эффективности с точки зрения изобретательности в финальной стадии. Половину второго тайма красно-синие провели в большинстве, однако у них не получилось распорядиться щедрым подарком соперника. Осечка в противостоянии с воронежцами прервала трёхматчевую победную серию команды Николича в чемпионате. ЦСКА находился на пятом месте в таблице перед началом 14-го тура.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

“Спартак”, в свою очередь, подходил к дерби после трудовой победы в Нижнем Новгороде со счётом 2:0. Красно-белые неубедительно провели первый тайм, создав мало остроты у ворот Медведева. Однако во второй половине встречи команда Станковича всё же использовала пару моментов усилиями Бонгонды и Николсона и добилась нужного результата, реабилитировавшись за разгромное поражение от “Краснодара”. Победа в “Нижнем” стала для спартаковцев лишь вторым гостевым успехом в нынешнем чемпионате. До этого красно-белые побеждали только в Химках ещё во 2-м туре. Команда Станковича располагалась на шестой строчке в таблице, на 2 балла отставая от ЦСКА.

Тяжело было определить предстартового фаворита в центральном матче тура. И здесь даже не нужно пользоваться клише “в дерби не бывает фаворита”. К четырнадцатому туру ни ЦСКА, ни “Спартак” не обрели игровую стабильность при новых главных тренерах из Сербии. Николич постепенно меняет стиль армейцев, но строится он на фундаменте Федотова, как минимум с точки зрения схемы. Ожидается, что на зимних сборах Марко начнёт вносить более значительные изменения в игровую структуру красно-синих. Станкович, в свою очередь, много экспериментирует и с тактическими схемами, и с наполнением состава. Однако эти поиски Деяна в предыдущих больших матчах с “Локомотивом” и “Краснодаром” оказывались неудачными. ЦСКА подошёл к дерби с несколькими кадровыми потерями в лице травмированных Жемалетдинова, Мухина и Яковлева, а у гостей в лазарете находились Чернов, Мартинс и Зобнин».

Сербские страсти в главном московском дерби

Автор «Советского спорта» Александр Шульгин сделал акцент на том, что это было не только московское дерби, но и противостояние сербских тренеров — Марко Николича и Деяна Станковича.

«Первое дерби ЦСКА и "Спартака" со своими сербскими наставниками привлекло внимание не только у нас, но и в Белграде. Ещё бы, интриги здесь и для наших братьев было хоть отбавляй: Станкович — воспитанник "Црвены Звезды", человек, который вернулся в родной клуб тренером и завоевал для него трофеи. Николич несколько лет возглавлял непримиримых оппонентов красно-белых — "Партизан", и именно при нём команда завоевала своё последнее золото.

Переехав в Россию, оба снова оказались по разные стороны баррикад. И что удивительно: Николич оказался в ЦСКА, который известен братскими отношениями как раз с "Партизаном", ну а Станкович возглавил "Спартак", фанаты которого души не чают в "Црвене Звезде". Вот так, где бы эти наставники ни работали, они всегда тренируют участников жарких дерби.

Но самое удивительное заключается в том, что в жизни два наставника являются хорошими друзьями. И именно Николич помог Станковичу освоится в российской столице. Вот такие зигзаги судьбы предваряли это дерби.

О первом тайме писать и не хочется, и нечего. Он наводил на мысль о том, что жаркой в матче будет только афиша. Первый опасный момент возник на 39-й минуте. Виллиан Роша стремительной тенью влетел в штрафную "Спартака" и пробил головой, но в створ не попал. Не забиваешь ты — забивают тебе. Тео Бонгонда, отчаянно бьющий мимо из выгодных позиций, в более сложной ситуации смог исполнить шикарный удар по уходящей от Игоря Акинфеева траектории.

Несмотря на то, что мяч получился в раздевалку, игру он раскрыл. Первые 10 минут второй половины и так были повеселее, а затем случилась драка. Которая целиком и полностью оказалась на совести Алексея Сухого. Роша допустил грубейший фол на Манфреде Угальде, и в принципе этого уже было достаточно, чтобы отправить его в раздевалку. Но арбитр позволил продолжить игру, и второй фол стал искрой, от которой разгорелось пламя.

Руслан Литвинов пошел мстить за Угальде, а Роша разбирался с Срджаном Бабичем. В итоге именно Литвинов с Рошей и отправились отдыхать досрочно. А потом начался Футбол. Атака на атаку и ревущие трибуны — видимо, где сербы, там всегда такая атмосфера. Станкович и Николич привыкли к такому градусу, а мы давно подобного не видели. Со времен до Fan ID и отстранения от еврокубков.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

После обоюдного удаления небольшое преимущество было у "Спартака". Хотя забить могли и те, и другие. Но за пять минут до конца армейцы подставили себя сами. Зачем Иван Обляков, имея жёлтую карточку, полетел плечом в лицо Даниле Пруцеву, наверное, не объяснит и он сам. А доигрывать дерби, в котором его команде нужно было отыгрываться, партнёры были вынуждены вдевятером.

Сухой дал армейцам дополнительно восемь минут для того, чтобы отыграться. Но вместо этого ЦСКА ещё раз пропустил. Сначала приговорить армейцев мог приговорить Эсекьель Барко, но не разобрался до конца, что делать с мячом. Зато чуть позже он отлично ассистировал на Хесуса Медину, который эстетски перебросил вышедшего из ворот Акинфеева. 2:0 — в дерби страстей Станкович оказался сильнее».

Марко Николич Главный тренер ЦСКА Слабая игра с нашей стороны. «Спартак» начал более агрессивно, атаковал. Потом мы развернули игру, но не принимали правильных решений, когда можно было забить. Удар Бонгонды практически решил игру. Во втором тайме играли девять на девять, восемь на девять. Было всё, кроме серьёзного футбола. В дерби надо держать концентрацию, этого нам сегодня не хватило. Потерпели поражение в дерби, когда этого делать нельзя

Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»

Автор «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов акцентировал свое внимание на том, что в этой игре была и драка, и удаления, и подлость — все как полагается в дерби.

«ЦСКА — "Спартак". Одна эта вывеска захватывает дух. Даже во времена, когда команды переживают далеко не лучший период. Но так даже интереснее — слишком много для обеих сторон было завязано на личной встрече. А значит, мы были в праве ожидать огненную схватку.

У армейцев дела шли в гору — команда не пропускала в четырех матчах подряд и постепенно вскарабкалась в первую пятерку. А тут еще и Виллиан Роша вернулся из Бразилии после родов супруги. Две беды — у чужих ворот команда Николича не так результативна, а качество игры с середняками и аутсайдерами сильно отличаются от выступлений против оппонентов из первой восьмерки. Так что для красно-синих дерби являлось настоящей проверкой.

Для "Спартака" же это была возможность реабилитироваться. Все больше критики несется в сторону Деяна Станковича — особенно после поражений от "Локомотива" и "Краснодара". Красно-белые уже не так свежи, как на старте, просело качество игры ключевых легионеров. Но, опять же, вот он шанс все исправить, только ухвати! Да и с ЦСКА в последнее время получалось неплохо — в пяти предыдущих дерби спартаковцы не уступили ни разу.

По итогу — закрытый и даже скучноватый футбол. Полыхнуло в первые полчаса всего несколько раз. Сначала Бонгонда после стыка с Мойзесом зачем-то решил выместить злость на Круговом, чем спровоцировал толкучку. Чуть позже момент сгенерировал уже сам Мойзес, который отобрал мяч в центре поля и вывел на удар Файзуллаева — узбекский полузащитник не попал в створ. Хотя были еще полумоменты, когда Роша не дотянулся до подачи с углового или когда Пруцев решился на дальний удар, но пальнул точно в Акинфеева.

Казалось, что на этом представление в первом тайме закончится, но "Спартак" внезапно включил турборежим. На 45-й минуте Денисов, Пруцев и Бонгонда разыграли красивый и резкий треугольник на правом фланге, Тео на ложном движении ушел от Мойзеса, сместился в центр и пробил по эффектной уходящей от Акинфеева траектории в дальний угол. Станкович был вне себя от счастья — наверняка понимал, что этот гол не просто дарит преимущество, но и заставит соперника раскрываться после перерыва.

На удивление, этого не произошло. ЦСКА продолжал играть пассивно, будто счет на табло 0:0. Так продолжалось минут 10, пока в одном из эпизодов Кисляк не полетел в опасный подкат под Барко. Судья Алексей Сухой момент проигнорировал и дал доиграть. И тут понеслось — Роша спустя несколько секунд влетел в Угальде, затем схватил за шею Умярова. Началась потасовка — Литвинов и Бабич полетели на бразильца с тычками в лицо, тот ответил мощным ударом в голову Руслану, хотя пострадала от него и губа Срджана.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Рукопашная центральных защитников закончилась предупреждениями двум спартаковским и удалением армейского. Вернувшийся в Россию Роша не справился с эмоциями и жестко подставил команду. Хотя решение судьи было спорно, и Виллиан долго отказывался уходить с поля, призывая Сухого воспользоваться помощью ВАР и достойно наказать всех виновных, а не только его. И когда казалось, что сейчас игра возобновится, арбитр все же показал руками, что пойдет пересматривать эпизод. Итог — красная Литвинову, команды остались играть 10 на 10.

Удаления спровоцировали изменения в составах — Станкович выпустил Дуарте залатывать дыру в обороне, Николич же произвел тройную перестановку, выпустив Пьянича, Келлвена и Мусаева. Что интересно — Гуарирапу оставил на поле. На какое-то время ЦСКА наконец взял мяч под контроль, классный момент был у Облякова, удар которого заблокировал Бабич. Красиво разрезал линии Пьянич. В целом периоды владения двух команд сменяли друг друга, и освободившееся на поле пространство способствовало большей игре не обострение.

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Но вместо этого на поле продолжилась грязь. Пьянич что-то не поделил с Пруцевым — задел его рукой, в ответ Данил влетел в боснийца в игровом эпизоде, а тот ответил тычком (умышленным ли?) локтем в челюсть полузащитнику "Спартака". Сухой погасил конфликт, но через две минуты влепил вторую желтую Облякову — за жесткий стык с все тем же Пруцевым.

Судья добавил восемь минут, и ЦСКА только в этот момент полетел отыгрываться. Ничего опасного не создал, зато начал напарываться на контратаки. Барко простил, а вот убежавший с центра поля один на один Медина исполнил эффектнейший черпачок за спину Акинфееву. Огорчил бывших и поставил красивую точку в этом не самом приятном, но невероятно эмоциональном дерби».

Виллиан Роша Защитник ЦСКА Я повздорил с игроком, что вполне нормально. Тот, кого удалили, схватил меня за горло. Он тоже ударил мне по лицу, я — в ответ. У меня тоже есть видео. Я просто защищался. Дерби — это горячая игра. Как я уже сказал, я защищался. Трое спартаковцев пошли в атаку на меня. Судья правильно принял решения в моменте с удалением игроков. Но, кажется, надо было удалить больше спартаковцев.

Худший матч ЦСКА

Автор Bobsoccer Максим Квятковский отмечает безобразную игру ЦСКА в этом поединке.

«Друзья, вы знаете, что всегда стараюсь поддерживать команду, особенно в трудную минуту. Но такие матчи, как сегодняшний, оставляют только вопросы и полнейшее разочарование.

Каков был план на игру? Почему у армейцев мало что получалось, куда пропало все хорошее, что было в некоторых предыдущих матчах? Почему команда оказалась перевозбужденной, и энергия была направлена не на игру в футбол, а на стычки и споры? Да, провоцировали и соперники, но на то это и дерби. Нужно было дать результат, а не удаляться с поля.

В футбол ЦСКА сегодня не сыграл, увы. Мы ждали лучшего матча, а увидели худший. Спикеры различных матчей расхваливали армейцев на все лады, а спартаковцев — ругали. Но, увы, сработал план номинальных гостей. Они сегодня заслуженно победили.

Армейцы явили худшие игровые образцы прошлого сезона. Чем несказанно удивили и расстроили. Роше пошли навстречу, отпустили домой, а он в первом же матче по возвращению удалился. От Облякова ждали чего-то в созидании, а он оставил команду вдевятером. А Мойзес, Гуарирапа, Гайич…

Фрагмент матча ФК «Спартак»

ЦСКА проиграл важнейший матч, так и не предъявив никаких игровых аргументов. По делу, будем объективны. Команда опустилась на шестое место и все дальше от лидеров».

Все решило одно ускорение Бонгонды

Автор Sportbox Денис Петров объяснил, что если рассказывать исключительно о футболе, то судьбу противостояния решил Тео Бонгонда.

«Для хозяев очередное дерби было вдвойне принципиальным: ЦСКА не удавалось обыграть "Спартак" на протяжении предыдущих пяти встреч. Последняя победа была одержана в феврале-2022, когда командой руководил Алексей Березуцкий, который теперь является помощником Марко Николича.

Сербский тренер удивил выбором центрального нападающего: в запасе остался лучший бомбардир команды Мусаев, а в старте вышел Гуарирапа, пока ни разу на забивший за новую команду. Не оказалось в стартовом составе и Пьянича, начинавшего предыдущую игру с "Факелом". В этот раз на его позиции в центре поля действовал Кисляк.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Деян Станкович забросил свои эксперименты с переводом Угальде на фланг и во втором туре подряд вернулся к привычной расстановке. Относительным сюрпризом стало второе подряд появление в старте Пруцева, составившего пару опорников с отбывшим дисквалификацию Умяровым.

На протяжении большей части первого тайма обе команды безупречно действовали в обороне. "Спартак", являющийся лидером сезона по среднему владению мячом, привычно завладел территорией, но созданию моментов это не способствовало. Кисляк и Зделар надежно прикрывали Барко, а если мяч доходил до штрафной армейцев, то там с соперниками разбиралась уже тройка центральных защитников.

ЦСКА старался действовать на контратаках, но в отличие от недавнего матча с "Динамо", свободных зон на чужой половине "красно-синим" отыскать никак не удавалось. Обляков за весь тайм сумел отметиться только одной обостряющей передачей, но и она не дошла до малозаметного Гуарирапы. Самым активным игроком в армейских рядах был Файзуллаев, но стоило ему получить мяч, как на него тут же налетали минимум двое спартаковцев.

Первый тайм катился к своему логичному завершению в виде нулевой ничьей, когда Тео Бонгонде удалось открыть счет благодаря индивидуальным действиям. Конголезец получил мяч на фланге, одним рывком ушел от Мойзеса и, войдя в штрафную, пробил по недосягаемой для Акинфеева траектории».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими. Мы уважаем друг друга с Марко Николичем. Сегодня никаких сюрпризов для него не было

2 чудо-гола парней Станковича

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов достаточно подробно рассказал, что происходило на футбольном поле во время дерби всея Руси.

«Чтобы в дерби разгорелись эмоции, потребовалось семь-восемь минут. Первая стычка случилась после того, как судья Сухой пропустил фол Мойзеса на Бонгонда у штрафной армейцев. Решил, что легионер "Спартака" симулирует. Тео завёлся — срубил Кругового. Интересно, что Бонгонда не получил жёлтую карточку ни за "дайвинг", ни за жёсткое нарушение минутой позже.

Встречу "Спартака" и ЦСКА можно было назвать боевой и какой угодно, но только не зрелищной. Результат сильно давил на команды, футболисты чувствовали, что цена ошибки слишком высока. Поэтому шла в основном позиционная игра с простой доставкой мяча вперёд. Армейцы, пусть и вышли на поле в роли хозяев, отдали территорию. Красно-белые имели почти двукратный перевес по владению. При обороне центрфорвард ЦСКА Гуарирапа, как правило, действовал по опорнику Умярову, чтобы соперник не получал перевес в середине поля. В результате центральные защитники "Спартака" могли относительно свободно распоряжаться мячом, но все адресаты для передач на чужой трети были закрыты.

Соперники висели на ногах друг у друга. У команды Николича в течение получаса тоже абсолютно не клеилась игра с мячом, не получались атаки с ходу. "Спартак" при обороне зачастую сажал пятым в линию защитников Маркиньоса, чтобы с помощью бразильца слева и Денисова справа контролировать ширину — против латералей ЦСКА. Лишь на исходе трети матча проход Мойзеса подарил хозяевам первый момент. Файзуллаев опасно бил из-за штрафной. Затем едва не забил после стандарта Виллиан Роша.

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Первый тайм должен был завершаться нулевой ничьей. Но перед перерывом "Спартак" вдруг забил! Похоже, сработала наигранная атака. Пруцев вытянул за собой Кисляка и тонко сыграл на третьего — Бонгонда, а тот нырнул в свободную зону, переиграв один в один Мойзеса. Ошибка бразильца стала роковой. Тео долетел до штрафной и зарядил в дальний угол — без шансов для Акинфееева.

После перерыва картина дерби, как ни удивительно, не поменялась. "Спартак" владел мячом и территорией, а ЦСКА не мог толком выйти из обороны. И после пары грубоватых фолов со стороны армейцев загорелся огонь. Что тут началось — вечер бокса на футбольной арене! Два рецидивиста Виллиан Роша и Бабич (помните их конфликты с Соболевым и Швецом?) сцепились, к ним присоединился Литвинов и ещё несколько человек. Бразилец одним ударом рукой попал по голове Руслану и разбил губу Срджану. Получил абсолютно заслуженную красную карточку. Более того, Сухой после подсказки работавшего на VAR Карасёва отправил в раздевалку и Литвинова. Это более дискуссионное решение рефери. Защитник "Спартака" хватал Виллиана Рошу за лицо, но тянули ли его действия на удаление?

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Когда команды остались 10 на 10, игра стала раскрываться. Николич сделал сразу тройную замену, выпустив в том числе Пьянича в центр поля. ЦСКА ничего не оставалось, кроме как рисковать и поднимать линии. У "Спартака" же появилось пространство в переходных фазах. Тем временем конфликты на поле не прекращались — Пьянич зацепился с Пруцевым. В их стычке обошлось без удаления, а вот Обляков вскоре получил по делу красную карточку (за вторую жёлтую), сфолив на Пруцеве.

Во втором тайме футбол, к сожалению, превратился в какую-то бойню. Это дерби войдёт в историю как одно из самых грязных в XXI веке. После всех пауз рефери добавил восемь минут компенсированного времени, хотя, казалось, мог дать и более 10.

Вдевятером ЦСКА не хватило ни сил, ни класса, чтобы спасти матч. Пьянич вроде бы неплохо вышел, пару-тройку раз обострил пасами вперёд, но именно его потеря привела к опасному моменту в концовке. Барко уже на тяжёлых ногах обезмячил боснийца и из последних сил убежал к воротам Акинфеева. В том эпизоде обошлось — ЦСКА не пропустил. А вот на 90+8-й минуте Медина забил своей бывшей команде, реализовав выход один на один: технично перебросил Акинфеева.

Это был пятый удар "Спартака" в створ. Команда Николича завершила матч только с одним».

Тео Бонгонда Нападающий «Спартака» С первых секунд матча я понял, что сегодня будет битва. Я так себе боец, но как игрок всегда стараюсь привнести на поле самое лучшее для команды. Это очень эмоциональная победа. Что касается работы арбитра, думаю, он понимал, что сегодня дерби. Мне понравилась игра. Думаю, это самая важная победа за моё время в «Спартаке»

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Андрей Иванов определил три, по его мнению, главных факта по итогам данного матча.

«1. Команды провели матч в пассивной, оборонительной манере, так что самым ярким событием стала массовая потасовка в начале второго тайма. Ее начал спартаковец Срджан Бабич, вступившийся за Манфреда Угальде, которого жестко ударили по ногам. Армеец Виллиан Роша сцепился с Бабичем, а когда несколько спартаковцев попытались их растащить, пустил в ход кулаки. Бразилец получил красную карточку, Наиль Умяров и Бабич получили по желтой. Главный судья Алексей Сухой собирался этим ограничиться, но бригада VAR вызвала его к монитору. По итогам просмотра был удален еще и Руслан Литвинов, который хватал Рошу за лицо, пытаясь оттащить от Бабича. Таким образом, составы уравнялись, но у "Спартака" сразу двое игроков обороны повисли на карточке. Роше грозит длительная дисквалификация за неспортивное поведение. В конце матча удален был также армеец Иван Обляков, который грубо ударил Пруцева локтем.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

2. В первом круге чемпионата ЦСКА потерпел поражения почти от всех лидеров турнира: "Зенита", "Краснодара", "Локомотива" и "Спартака". Победили армейцы только московское "Динамо" (2:1) в 11-м туре.

3. Тео Бонгонда забил за "Спартак" за во втором матче подряд, и оба гола стали победными. До этого конголезский форвард не мог отличиться на протяжении 14 матчей и подвергался ожесточенной критике многих экспертов».