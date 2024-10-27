Выиграл «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» забрали друг у друга очки

В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1. На точный удар Андрея Мостового на 51-й минуте гости ответили забитым мячом Алексея Батракова на 68-й минуте.

«Зенит» был фаворитом

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой рассказал о том, в какой форме и с какими кадровыми потерями команды подходили к этой игре.

«Зенит в отличном настроении подходил к центральному матчу 13-го тура. В предыдущем туре петербуржцы уничтожили “Акрон” в Самаре со счётом 5:0 и поднялись на второе место в таблице, как раз обойдя “Локомотив”. “Железнодорожники”, напротив, разочаровали своих поклонников в минувшем туре, сенсационно проиграв в Химках — 0:2 и показав игру слабого качества. Команда Семака на 2 очка опережала столичный коллектив перед очным противостоянием, а от лидирующего “Краснодара” сине-бело-голубые отставали на 1 балл.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

На неделе “Зенит” и “Локомотив” удачно завершили выступление на групповой стадии Кубка России. Петербуржцы в Воронеже обыграли “Факел” — 1:0, а “железнодорожники” победили в Ростове-на-Дону в затяжной серии одиннадцатиметровых после счёта 2:2 в основное время. Любопытно, что “Локомотив” и “Зенит” стали сильнейшими командами на групповой стадии по количеству набранных очков. Коллектив Галактионова заработал 17 баллов, а клуб с берегов Невы — 16. В четвертьфинале Пути РПЛ в ноябре “железнодорожники” дважды сыграют с московским “Динамо”, а петербуржцы проведут 2 матча с “Ахматом”.

“Зенит” считался предстартовым фаворитом главной игры тура. Однако, не стоило забывать, что в прошлом чемпионате “железнодорожники” дважды обыграли петербуржцев. Так что, Галактионов умеет выстраивать эффективный тактический план против сине-бело-голубых. Было очевидно, что столичный клуб не станет настаивать на своём территориальном преимуществе и сделает расчёт на фирменные быстрые атаки. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Глушенкова, Кержакова и Волкова. У гостей в лазарете находился Фассон, а Самошников отсутствовал из-за перебора жёлтых карточек. Дисквалификация Ильи, проводящего классный сезон, являлась значимой потерей для столичного клуба».

Без сюрпризов в составах

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов подробно рассказал о составах на главный матч тура, отметил отсутствие Максима Глушенкова и дебютный выход на поле Дугласа Сантоса в качестве россиянина.

«В 2000-е и в начале 2010-х матчи "Зенита" и "Локомотива" в Санкт-Петербурге регулярно заканчивались вничью 1:1, а в последние годы их игры превратились в аттракцион: то 5:3, то 6:1, то 5:0. Дважды при Сергее Семаке сине-бело-голубые обеспечивали себе золотые медали после встреч с железнодорожниками.

Но времена имеют свойство меняться, и прошлый сезон сильно отличался от остальных: невская команда дважды за чемпионат уступила "Локомотиву", и те осечки стоили гегемону дорого — без них развязка сезона была бы спокойнее.

Впрочем, главное действующее лицо тех побед Максим Глушенков теперь играет за "Зенит", хотя из-за травмы в воскресном матче он и не участвовал. Зато в основе вышел тот, кто в обеих играх прошлого сезон забил по мячу — Наир Тикнизян, который зимой был очень близок к переезду в Санкт-Петербург, но трансфер сорвался.

Состав "Локо" выглядел ожидаемо. Да, фамилию Севикяна в стартовом составе видеть непривычно, но хавбек сборной Армении прилично играет осенью и заслужил выйти с первых минут, тем более что Самошников был дисквалифицирован.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Да и Сергей Семак обошелся без сюрпризов. Болельщики уже привыкли к Мантуану на правом фланге обороны и Мостовому на левом крыле атаки. Дуглас Сантос впервые вышел на поле в статусе гражданина Российской Федерации, но пока он остается легионером. "Зенит" в понедельник сообщал, что Дуглас перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА».

Не обошлось без скандала

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин, рассказывая о матче, задается вопросом, нужно ли было удалять с поля лидера «Локомотива» Алексея Батракова, который отметился голом в составе москвичей.

«Уже на первых минутах хозяева могли остаться без лидера. Вендел и так вышел на поле с перемотанным бедром, а на третьей минуте рухнул на газон после подката от Батракова. На секунду показалось, что всё серьёзно. Но в итоге обошлось. Через некоторое время он вернулся на поле, пусть и хромал. Хотя все понимают: даже в таком состоянии бразилец лучше многих.

На девятой минуте функции Вендела выполнил Алип. Со своей половины вырезал передачу на ход Мостовому, Андрей убежал от всех и выскочил один на один. Но пробил не очень удачно, прямо в Лантратова.

"Зенит" на первых минут и правда выглядел чуть активнее. Но большого преимущества не было: гости уверенно оборонялись и периодически выбегали в атаку. Игра вторым номером их полностью устраивала, но не хватало моментов. На 22-й минуте — новый шанс у действующих чемпионов: Мантуан выдал передачу в центр, но Кассьерру чуть опередил Монтес.

К середине тайма игра перешла в основном в центр поля и сбилась на микрофолы. Команды словно забыли, что ворота находятся в других местах поля. На 40-й минуте об этом вспомнил "Локо": после углового мяч долетел до Монтеса, который головой отправил его рядом со штангой.

В перерыве тренеры обошлись без замен, но почти сразу "Зенит" открыл счёт. "Локо" потерял мяч после розыгрыша углового, а контратака соперника оперативно раскрылась. Клаудиньо получил мяч на фланге и выкатил на Мостового. Второй выход к воротам Андрей реализовал.

Через несколько минут отличный шанс упустил Алип. Мяч после углового отскочил на его голову, однако вместо ворот защитник попал в Воробьёва. "Локомотив" стал оставлять свободные зоны, но без агрессии впереди. Так что казалось, что петербуржцы куда ближе ко второму голу, чем гости — к первому. Галактионов выпустил на поле Пиняева и Сулейманова, а через минуту замена сработала.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Клаудиньо потерял мяч на ровном месте, тот оказался у Пиняева, который прострелил в штрафную точно на Батракова. А Алексей элегантно отправил его в дальний угол.

А вскоре случился самый скандальный момент всего матча. Батраков, у которого к тому моменту уже была жёлтая, влетел в Мантуана, не добравшись до мяча. Карасёва облепили футболисты, однако он стоял на своём — никакого удаления.

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Семак тут же отреагировал на происходящее, выпустив Соболева. И вскоре у того был хороший шанс, но удар через себя вышел неудачным. Следом Нино после подачи пробил в живот Ньямси. Однако и "Локо" не забывал про атаки — на 87-й минуте Сулейманов вылетел на ворота и пробил рядом со штангой.

"Зениту" всё-таки удался навал, но Соболев и вышедший ему на подмогу Ерохин так и не смогли пробить Лантратова. В концовке команды сначала чуть не подрались, а потом ещё и сломали Батракова — Мантуан после игры в мяч въехал шипами в голеностоп. Лидера "Локо" пришлось менять.

"Зенит" сравнялся по очкам с "Краснодаром", но не опередил его. "Локо" остался третьим. А завтра команда Мурада Мусаева может укрепить своё лидерство».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Знали, как соперник развивает свои атаки, за счёт кого, как располагаются. Важно было сыграть терпеливо, не выдёргиваться и сыграть сбалансированно в первом тайме. Да, территориально соперник владел мячом, но моментов не вспомнить. Мы хорошо начали второй тайм, стали играть выше, прессинговать. Уровень готовности позволяет выдерживать интенсивность игры. Сейчас мы находимся на другом уровне психологии, наши игроки взрослеют. Нам чуть-чуть не хватило до победы. Во втором тайме, кажется, мы были острее по количеству моментов

Галактионов уравнял команды за счет тактики

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выбрал правильную тактику на матч.

«Зенит сильнее, что было очевидно до старта сезона. И эта оценка не изменилась сейчас. Но номинальная мощь не значит, что одна команда обязательно обыграет другую. "Локомотив" Галактионова в прошлом сезоне получил полезный опыт побед над Семаком. "Зенит" сегодня выпустил привычное сочетание футболистов, а вот соперник использовал несколько фишек для получения маневренного состава. На флангах вместо Самошникова и Пиняева сыграли Севикян и Тикнизян.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Плеймейкер Батраков работал ближе к форварду Воробьёву. Именно эта парочка организовала важный момент в первом тайме. Алексей сбросил мяч на Дмитрия, но нападающий "Локомотива" не сумел попасть в створ ворот, пробил намного выше. Но если суммировать свободные перемещения Севикяна между линиями, активную позицию Тикнизяна по всему флангу, а также подстраховку от Монтеса в защите, то можно похвалить Галактионова за тактическую подготовку к "Зениту".

Однако соперник оказался слишком опытным и хитрым, чтобы проиграть молодому "Локомотиву". Сегодня не лучший поединок провел Баринов. Капитан не смог вместе с Карпукасом съесть Вендела и Клаудиньо на длительном отрезке матча, чтобы москвичи чаще владели мячом и активнее давили, создавая моменты у ворот Латышонка. Защитники "Зенита" сегодня неплохо располагались, поэтому Евгений вступал в игру намного реже, чем в среднем по ходу текущего чемпионата.

Многие соперники наносили больше ударов по воротам чемпионов, чем сегодня "Локомотив". Москвичи организовали всего четыре атаки с ударами в створ ворот. Батраков сегодня реализовал свой единственный меткий выстрел. Так что не только "Зениту" повезло с удачной контратакой с голом Мостового, но и "Локомотиву" в ответ улыбнулась удача. Батраков пробил хитро и необычно. А чуть позже его не удалили, один из лучших российских игроков здесь и сейчас избежал наказания».

Батраков одним касанием усмирил «Зенит»

Автор «Советского спорта» Александр Шульгин отметил прекрасную игру Алексея Батракова, которого арбитр матча Сергей Карасев в итоге пожалел, не удалив с поля.

«Пока рано говорить о том, что встреча была за шесть очков, но поражение здорово осложняло жизнь тому, кто его потерпит. Особенно "Локомотиву". Наверное, именно поэтому железнодорожники действовали опаснее в первом тайме. И именно они создали два стопроцентных момента, которые надо было доводить до гола. Сначала Сесару Монтесу никто не мешал после скидки отправлять мяч в пустые ворота, но мексиканец банально не попал в ворота, а затем Алексей Батраков не глядя выкатил мяч прямо под удар Дмитрию Воробьёву в чужой штрафной, который также махнул мимо створа.

Не забиваешь ты — забивают тебе. Эту истину и познали на себе железнодорожники с началом второго тайма. На 51-й минуте хозяева разыграли образцовую комбинацию, в ходе которой Вендел выдал шикарный разрешающий пас на Андрея Мостового. Тот вышел один на один с Ильёй Лантратовым и легко переиграл вратаря.

На самом деле разыграна атака была как по нотам, но всё же в достаточно медленном темпе. У футболистов "Локомотива" было время, чтобы посмотреть, какие позиции занимают зенитовцы. И уж тем более пас на Мостового, каким бы классным по исполнению он ни был, явно читался. И всё равно дело завершилось голом. Здесь впору задуматься о словах тех, кто пророчит нашим клубам удачные выступления в еврокубках в случае возвращения туда. Если честно, очень сомнительно. "Зенит" играет вполноги, а уровень остальных и вовсе заставляет хвататься за голову. Возможно, "Краснодар" можно отнести к исключениям.

А пропустить или тем более проиграть "Зенит" может только самому себе. Что он и доказал на 68-й минуте. Череда ошибок футболистов хозяев привела к тому, что Сергей Пиняев подал в штрафную, где Батраков пробил в касание. Удар получился коварным, с отскоком от газона, и это дезориентировало Евгения Латышонка.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Интересный момент произошёл на 73-й минуте. Батраков сфолил в центре поля на Мантуане. Нарушение вполне тянуло на жёлтую карточку, но для юного таланта она стала бы второй. Сергей Карасёв после определённых раздумий решил не выдворять автора забитого мяча с поля, а между командами едва не вспыхнула драка. Кто был одним из главных зачинщиков? Правильно — Александр Соболев. Видимо, по старой памяти.

Этот эпизод раскрыл игру. До конца она прошла на одном дыхании. Обе команды имели как минимум по одному убойному моменту, но Тимур Сулейманов не попал в ворота, а Артур пытался перекинуть Лантратова, который не стал дёргаться и спокойно поймал мяч.

Календарь и таблица РПЛ

В итоге ничья, которая на руку "Краснодару". Если завтра "быки" справятся в Самаре с "Крыльями Советов", то оторвутся от питерцев уже на расстояние полноценной победы. А учитывая преимущество по личным встречам, у них будет одно право на ошибку».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Хороший матч получился с точки зрения эмоций, борьбы. Жалко, что мы не смогли победить. Что касается нашей игры, то могли больше забить. Но в обороне были проблемы. В концовке позволяли создавать убойные моменты. Не могу сказать, что их было много, но тем не менее. Думаю, болельщикам был интересен такой футбол. Мы проанализируем, посмотрим и будем готовиться к следующему матчу.

«Локомотив» не пустил «Зенит» на первое место

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов подробно рассказал о том, как развивался матч и отметил, что «Зенит» не смог воспользоваться шансом выйти на первое место.

«Первые минуты матча запомнились резким забегом "Локомотива" к штрафной "Зенита". Великолепная распасовка "железнодорожников" могла привести к опасному завершению, если бы не смелый, а главное — безошибочный подкат в исполнении Нино.

Чуть позже хозяева ответили на это не менее острым забеганием Андрея Мостового в штрафную, который ускользнул от Максима Ненахова и Жерзино Ньямси и пробил низом в дальний угол — Илья Лантратов выручил.

Первый тайм в целом прошел в равной борьбе и без большого количества моментов у ворот обеих команд. Но сама борьба была яркой, с обилием эмоций и жестких единоборств. А вот в створ "Локомотив" ни разу не пробил — у "Зенита" это получилось трижды.

Хорошо смотрелся в первом тайме Андрей Мостовой, который активно обострял с левого фланга нападения. И даже несмотря на то, что Ненахов "подлавливал" Мостового, тот сумел нанести один удар в створ, отдать 17 точных передач из 22 и заработать на себе один фол.

И все его старания по итогу вылились в заслуженный гол в начале второго тайма. Вендел скинул мяч по бровке на Клаудиньо, тот чуть продвинулся вперед и поперечной передачей вывел Мостового один на один с Лантратовым.

Но в счете "Зенит" вел не так долго, как хотел бы. Одна из замен Михаила Галактионова сработала: вместо Эдгара Севикяна вышел Сергей Пиняев, который почти сразу же стал автором голевой передачи на Алексея Батракова. Для молодого таланта "Локо" этот гол стал восьмым в чемпионате и в сумме принес ему 14-е результативное действие. Батракову по-прежнему нет равных в РПЛ по системе "гол+пас". А еще он обогнал зенитовца Максима Глушенкова в списке лучших бомбардиров (8 против 7).

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Но не менее важный момент: Алексей наконец снял с себя "проклятие", впервые в этом чемпионате забив топ-команде. До "Зенита", из "топов", Батраков встречался с "Динамо", ЦСКА, "Краснодаром" и "Спартаком", и ни одной из этих команд не сумел забить. Усилит ли этот гол потенциальное желание "Зенита" приобрести Батракова уже в ближайшее трансферное окно? Качественный россиянин, готовый решать здесь и сейчас, да еще и с перспективой роста, точно не будет лишним в составе.

Итоговая ничья ничего не изменила в турнирной таблице: "Зенит" остался вторым, а "Локомотив" — третьим. У "Краснодара" есть шанс оторваться от действующих чемпионов на три очка».

Батраков спас «Локо», едва не удалился и получил травму

Автор Sportbox Денис Петров также сделал акцент на хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове, который в этом матче успел забить, мог удалиться и получил повреждение.

«Несмотря на отсутствие голов, игра между командами из первой тройки смотрелась. Непривычно высокий темп для российского чемпионата демонстрировали оба соперника. При таком сценарии игра шла до первой ошибки, которую в итоге допустила оборона "Локомотива". Вендел и Клаудиньо в две передачи доставили мяч на врывавшегося в штрафную Мостового, который, не сближаясь с голкипером, пробил точно в цель.

"Зенит", поведя в счете, не думал переходить на игру вторым номером и продолжил идти вперед. "Локо" потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя и подготовить достойный ответ хозяевам.

Гол гостей стал следствием ошибки Нино и тренерского чутья Галактионова, выпустившего на замену Пиняева. После неудачного выноса бразильца прямо на ногу вингеру железнодорожников последовала идеальная передача в штрафную на Батракова. Воспитанник "Локомотива", ставший главным открытием старта сезона, записал на свой счет уже восьмой гол в чемпионате и вышел на чистое первое место в споре бомбардиров.

Чуть позже Батраков едва не подставил свою команду. Уже имея предупреждение, он грубо нарушил правила на Мантуане, что явно заслуживало второй желтой карточки. Игроки "Зенита" тут же обступили Карасева, но арбитр решил не оставлять "Локомотив" в меньшинстве. Уже во второй раз в сезоне "сине-бело-голубые" пострадали из-за судейского решения в матче с прямым конкурентом. По итогам встречи с "Краснодаром" ЭСК признала, что игрок "быков" Тормена должен был быть наказан красной карточкой за фол на Лусиано. Интересно, как теперь эксперты оценят эпизод с участием Батракова?

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Получи "Зенит" численное преимущество, расклад в концовке игры был бы совсем иным, но и в равных составах хозяева имели заметное преимущество. "Локо" нередко буквально вжимался в собственную штрафную, но контратаковать не забывал. На последних минутах победу своей команде мог принести Сулейманов, но его удар из убойной позиции прошел рядом со штангой. У "Зенита" также был шикарный шанс решить исход встречи в свою пользу, но Педро, оказавшись прямо перед Лантратовым, слабо пробил прямо в руки голкиперу.

В самой концовке Батраков получил жуткую травму в стыке с Мантуаном. Судя по повтору момента, лидер "Локомотива" выбыл из строя надолго. Голеностоп игрока сильно подвернулся, а сам Алексей, корчась от боли, был вынужден покинуть поле.

Победителя соперникам выявить так и не удалось, что наверняка обрадовало игроков и болельщиков "Краснодара". Уже в понедельник "быки" в случае победы над "Крыльями Советов" увеличат отрыв от второго места до трех очков».