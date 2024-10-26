Заслуженная ничья. ЦСКА в большинстве не дожал «Факел»

В матче 13-го тура РПЛ ЦСКА в родных стенах не смог переиграть «Факел». Команды так и не поразили ворота друг друга, сыграв вничью 0:0.

Фаворит против аутсайдера

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой рассказал, в какой форме и с какими потерями подходили команды к данной игре.

«ЦСКА в хорошем настроении подошёл к матчу с “Факелом”. В чемпионате армейцы имели в активе серию из трёх побед подряд. В прошлом туре они не без труда в Каспийске обыграли махачкалинское “Динамо” со счётом 1:0 благодаря голу Мусаева в начале второго тайма. Команда Николича находилась на четвёртом месте в таблице и отставала на 4 балла от идущего третьим “Локомотива”. А на нынешней неделе красно-синие удачно сыграли в Кубке, победив на своём поле “Ахмат” со счётом 1:0. Первый гол за ЦСКА наконец-то забил Койта, а Пьянич заработал дебютный результативный балл за московский клуб, ассистировав Секу с углового. Армейцы выиграли свою группу и в ноябре дважды сыграют с “Рубином” в четвертьфинале Пути РПЛ.

Фрагмент матча ФК «Факел»

“Факел”, в свою очередь, в минувшем туре чемпионата добился важной победы в Грозном со счётом 3:2. Причём, виктория воронежцев оказалась волевой. Более того, в момент победного гола Каштанова в добавленное время ко второму тайму “огнеопасные” играли в меньшинстве из-за удаления Дзиова. Нельзя сказать, что набранные 3 очка в Грозном существенно улучшили турнирное положение команды Пятибратова, так как она занимала четырнадцатое место. Но с точки зрения обретения коллективом психологической уверенности та победа была очень важной для воронежцев. В минувший вторник “Факел” провёл заключительный матч на групповой стадии Кубка России, в котором “огнеопасные” у себя дома уступили “Зениту” — 0:1. Этой игрой команда Пятибратова завершила выступление в нынешнем розыгрыше Кубка и теперь может полностью сконцентрироваться на решении поставленных задач в чемпионате.

Естественно, ЦСКА являлся безоговорочным фаворитом этого матча. Практически все ожидали, что по итогам противостояния с “Факелом” команда Николича продлит победную поступь в чемпионате до четырёх игр и отправится в приподнятом настроении готовиться к дерби со “Спартаком” в следующем туре. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Жемалетдинова, Мухина и Яковлева, а Роша находится в Бразилии в связи с рождением ребёнка. У гостей, в свою очередь, из-за дисквалификации отсутствовал Дзиов».

ЦСКА споткнулся о «Факел»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов в своем отчете отметил, что ЦСКА провел плохой матч в атаке и даже в большинстве не смог ничего сделать.

«В стартовом составе ЦСКА не оказалось Виллиана Роши, которого отпустили в Бразилию в связи с рождением ребёнка. Что ж, тем более мотивированным вернётся защитник к дерби со "Спартаком" в 14-м туре. Зато впервые в основе армейцев в чемпионате России вышел Пьянич. Появление боснийской звезды привело к перераспределению ролей и ломало старые связи. Вся игра команды Марко Николича при развитии атак, по сути, сводилась к тому, что партнёры искали Миралема. Только в первом тайме Пьянич совершил 69 касаний мяча (больше всех на поле).

Но "Факел" не то чтобы был готов к такому футболу армейцев, а просто хорошо подготовился к конкретному матчу. Воронежцы очень убедительно защищались, причём не выкатывая "автобус" на газон "ВЭБ Арены". Команда Дмитрия Пятибратова встречала армейцев средним блоком либо даже включалась в высокий отбор. Все направления передач для Пьянича и остальных были перекрыты, поэтому при перепасовке в центре армейцам не хватало продвижения мяча к чужой штрафной. Босниец допустил 12 потерь владения до перерыва. В результате первый удар по воротам Гудиева только на 26-й минуте нанёс Обляков, да и тот потянул, вероятно, на 0,00 по xG. Иван же на 39-й минуте первым пробил и в створ у ЦСКА.

Если не брать последние минут пять тайма, когда игроки "Факела" подустали и позволили армейцам наконец разбежаться, лучше задействовать фланги, то атаки команды Пятибратова были острее. Воронежцы хорошо взаимодействовали с мячом, пусть и меньше контролировали его. Мог забить Каштанов, по-хоккейному подставляя ногу, но Акинфеев в том эпизоде показал — готов ко всему. Потом Мойзес едва не "привёз" гол, покатив мяч к своей 11-метровой под давлением. Бразильцу повезло, что партнёр успел чуть-чуть раньше соперника. Ещё Мертенс опасно стрельнул с подбора. Николичу было о чём подумать, когда команды уходили в раздевалки.

Если мысли сербского тренера перед вторым таймом преобразовались в какой-то конкретный новый план, то команда не спешила реализовывать его на поле. Игра шла в том же ключе, что и в течение 35-40 минут до перерыва. "Факел" по-прежнему организованно и слаженно оборонялся, тогда как у ЦСКА было много лишних передач в центре поля. Разве что контрвыпады ничего, кроме угловых, воронежцам не приносили. Со стандартами противника армейцы справлялись и без Виллиана Роши.

На исходе часа встречи Николич заменил Пьянича. Очевидно, физически босниец пока не готов на полный матч. Миралем не провалил игру с "Факелом", однако и не выглядел топом на фоне остальных. В атаку вышел Гуарирапа, Мусаев формально стал левым инсайдом, Файзуллаев — правым, а Обляков сместился глубже. Эта перестановка быстро сработала. Сенхаджи, проиграв единоборство Гуарирапе, схватил уходившего к воротам по центру венесуэльца и заработал прямую красную карточку.

Фрагмент матча ФК «Факел»

"Факел" вынужден был оставшиеся 25 минут играть в меньшинстве. Николич тут же выпустил третьего форварда Койта, а Файзуллаев стал фактически правым латералем — вместо Келлвена. Концовка встречи превратилась в сплошную позиционную атаку ЦСКА. Вот только у армейцев и против десятерых воронежцев оставались проблемы и со скоростью движения мяча, и с доставкой его в штрафную. "Факел" закрыл все двери, замазал все щели.

Команда Пятибратова без контригры заметно уступила по ударам — 7:13 (в створ — 1:4, из штрафной — 3:5). Зато не уступила по счёту. ЦСКА так и не придумал, как вскрыть оборону "Факела". В компенсированное время ничего, кроме простого давления, хозяева не предложили. На победу армейцы сегодня точно не наиграли. Чтобы выиграть дерби у "Спартака", нужно совсем другое качество футбола».

Аббосбек Файзуллаев Полузащитник ЦСКА Сегодня был очень тяжёлый матч, где мы потеряли два невероятно важных очка. Мы были в очень хорошем тонусе и выиграли несколько матчей подряд, но сегодня у нас не получилось создавать много моментов впереди. «Факел» очень хорошо оборонялся, поэтому нам было так сложно.

ЦСКА был унылым

Автор «Советского спорта» Роман Еремеев также отметил очень неудачную игру москвичей против одного из аутсайдеров.

«Для ЦСКА 13-й тур РПЛ казался идеальной возможностью ворваться в гонку за призовую тройку. Учитывая и свою 5-матчевую победную серию, и тот факт, что конкуренты в лице 'Зенита' и 'Локомотива' сутками позже встречались друг с другом в очной битве, и уровень соперника, и поддержку родных трибун.

'Факел' на самом деле к матчу подходил тоже в бодром расположении духа. Да, питерцам в Кубке России уступили, но перед этим героически вырвали победу в гостях у 'Ахмата' в лиге. Да и в целом — за последние шесть поединков коллектив Дмитрия Пятибратова проиграл лишь дважды. И оба раза чемпиону — что, как говорится, не считается.

Вот и Евгений Марков накануне встречи и одноклубникам, и фанатам напомнил: сейчас каждый может обыграть каждого, такой уж чемпионат. С другой стороны, парни Марко Николича с лихвой натренировались на командах, которые большую часть времени играют от обороны. Взломать армейцы в октябре смогли и 'Ахмат', и махачкалинское 'Динамо', и 'Пари НН'.

Из любопытных фактов — 20 октября 2004-го года Акинфеев впервые примерил капитанскую повязку родного клуба. То было лигочемпионское сражение с 'Челси'. И именно Игорь стал главным героем первой в матче опасной ситуации. Наравне с Брахими и Каштановым. Мохамед-Амин пробил с правого края штрафной, Алексей на линии вратарской подставил ногу, но Акинфеев в прыжке рукой мяч смахнул. Эффектно и эффективно, как и 20 лет назад.

Следующего момента зрители ждали… в общем-то тайм. Сперва Дилан Мертенс с подбора зарядил рядом со штангой, а затем и первый удар в створ усилиями Ивана Облякова нанесли и хозяева. Аж на 39-й минуте. А эпизодом позже уже и всерьёз побеспокоили Виталия Гудиева. Пьянич разогнал атаку, в результате которой Тамерлан Мусаев выстрелил с левого фланга штрафной, но и Виталий выручил, и на добивании после его сейва никого из армейцев не оказалось.

При этом нельзя назвать первые 45 минут скучными. Скорее наоборот — неожиданно смело играл 'Факел'. И мяч в центре поля не задерживался, но мысли в атаках обеих команд было не особо много. Зато мы увидели дирижирование Пьянича — оркестр пока фальшивит, да и сам Миралем не в лучших кондициях, но такого футболиста в центре поля ЦСКА не хватало, конечно.

После перерыва на поле не поменялось абсолютно ничего. Кроме состава 'Факела': в перерыве Пятибратов выпустил Вячеслава Якимова. А на 60-й минуте — молодёжь в лице Андрея Ивлева и Михаила Щетинина. У ЦСКА часом игры наелся и Пьянич, уступивший своё место Саулю Гуарирапе.

Мусаев сместился на левый фланг, а венесуэльский новичок армейцев вскоре заработал на себе удаление Райана Сенхаджи за фол последней надежды. Перед этим, правда, на 65-й минуте, Акинфеев стал героем другого одного красивого достижения: 70 тысяч минут за ЦСКА во всех цифрах. Безумные цифры.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Однако красно-синие даже в большинстве ничего сообразить не могли. Николич и Секу Койта выпустил, забившего на днях первый мяч за армейцев. Ещё и Келлвена поменял. Сигнал очевиден: все в атаку. Но тщетно. Пятибратов подтянул Сергея Брызгалова и Евгения Маркова — и не только достаточно уверенно действовал у своих ворот, но и не забывал про контратаки.

В концовке дали огня, конечно, гости — в первую очередь, стараниями Игоря Калинина, устроившегося после нехитрого навеса Мойзеса пожар, но удар свежего Милана Гайича с метра забрал Гудиев. Ну и Файзуллаев из спорного офсайда в небеса запулил. И на этом всё.

Да, хвалили Николича за то, что серб поставил на поток 'свои очки'. И такой странный матч. 0:0, ЦСКА упускает шикарный шанс приблизиться к лидерам».

Первая потеря очков Николича с аутсайдером

Автор Bobsoccer Максим Квятковский подчеркнул, что ничья в этой игре заслуженна, несмотря на то, что ЦСКА был серьезным фаворитом.

«Давайте признаем: нулевая ничья закономерна. ЦСКА провел на чужой половине большую часть игры, однако острота в действиях команды отсутствовала. За весь матч можно вспомнить два момента, в концовке каждого из таймов. Слишком мало, чтобы рассчитывать на успех.

Ставка на Пьянича в стартовом составе не сработала. Игра слишком часто шла через него, но именно сегодня, думается, босниец убедился, что в нашей лиге умеют качественно обороняться. Игра у него не пошла. Как и у Облякова.

Немного жаль, что в запасе остался Кисляк. Получается, старая футбольная поговорка, что победный состав не меняют, в этот раз не была актуальной. Предположу, что на супердерби состав будет иным.

В середине поля не хватало изюминки, и впереди армейцы предложили слишком мало, чтобы выиграть этот матч. До сегодняшнего дня ЦСКА был единственным клубом из верхней части таблицы, не потерявшим ни одного очка в матчах с соперниками из нижней. Увы, продлить эту серию не удалось».

Марко Николич Главный тренер ЦСКА Не доволен ни футболом, ни результатом. Единственное, что может устраивать, — беспроигрышная серия и сумасшедший показатель по количеству пропущенных голов. В обороне мы играем плотно и чётко, а над атакой надо еще много работать. Не надо нервничать.

Почти без моментов

Автор «Спорт-Экспресса» Роман Кольцов обращает внимание на потерю важнейших очков ЦСКА и на то, что моментов у команд было крайне мало.

«Воронежцы удивили резким стартом. Мало кто ожидал, что выездную встречу с более статусным соперником они начнут активно. Коллектив Дмитрия Пятибратова достаточно уверенно действовал на чужой половине поля, душил прессингом и провел несколько интересных позиционных атак. ЦСКА же выходил из-под давления благодаря хладнокровным действиям Пьянича. Босниец не только сам рулил игрой, но и активно жестикулировал, подсказывая партнерам.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

Тем не менее первый опасный момент возник у 'Факела'. Каштанов ловко подставил ногу, находясь в нескольких метрах от ворот Акинфеева. Капитану хозяев пришлось вмешаться.

Календарь и таблица РПЛ

Красно-синим потребовалась почти половина тайма, чтобы полностью забрать мяч под свой контроль. Однако до опасных моментов не доходило, хотя Обляков и Файзуллаев регулярно оказывались у линии штрафной гостей. Можно вспомнить разве что удар Мусаева в ближний угол, но Гудиев в этом эпизоде все контролировал.

Больше на поле в первой 45-минутке ничего интересного не произошло, а вот за его пределами перформансом удивил комментатор Георгий Черданцев. Почти 20 минут он называл только номера футболистов, не упоминая их фамилии. Такой своеобразный протест он, видимо, решил устроить после недавней критики от Валерия Карпина, который признался, что выключает звук во время просмотра матчей РПЛ».

«Факел» смело сыграл в Москве и увез ничью

Автор «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев подробно рассказал, что происходило на футбольном поле в этом матче.

«ЦСКА приближался к лидирующей тройке, после 12-го тура 'армейцы' возглавили группу преследователей, а после 13-го чуть темп снизили. Для этого команде Марко Николича пришлось обжечься о 'Факел'. На борьбу с 'огнём' вышли в стартовом составе все лидеры: Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, но фамилии гостей сильно не интересовали. Они начали тайм с атак.

Вообще 'Факел' провёл игру очень смело. Не прижимался к воротам, а наоборот, душил ЦСКА высоким прессингом. Так как раз поджали хозяев на правом фланге, быстро разыграли аут и Брахими пробил/прострелил к створу. Каштанов подставил ногу и мяч взвился ввысь по дуге. Акинфееву пришлось потрудиться, чтобы перекинуть его через перекладину.

ЦСКА же совсем ничего противопоставить не мог. На минимальных скоростях игра катилась, что на руку было гостям. Они и наступали чаще, и ситуацией владели. Хоть как-то пошатнуть их уверенность мог Мусаев: Тамерлан протащил мяч к углу штрафной площади, откуда и пальнул в ближний. Гудиев парировал, а для ЦСКА этот момент стал единственным интересным в первой половине встречи.

Такой сценарий игры продолжался и далее. Николич разродился первой заменой только на исходе часа игрового времени: вместо Пьянича вышел Гуарирапа. И уже через шесть минут Сауль сделал игру куда веселее. На дуге штрафной площади Гуарирапа развернул Сенхаджи и готов был вырваться на рандеву с голкипером, но откровенно схватил его защитник. Арбитр без промедления зафиксировал фол и показал прямую красную карточку игроку гостей.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

С опаснейшего стандарта Обляков пальнул точно в 'стенку', но в игре 11 на 10 территориальное преимущество плотно перешло к ЦСКА. 'Факел' закрылся, а у 'армейцев' ещё и третий форвард вышел — Койта вместо Келлвена. Но это 'закрытие' Воронеж в очередной раз сделал классно. Время таяло, а ЦСКА даже на толковый момент не мог сподобиться.

Навал 'армейцы' обеспечили, однако так ничего и не извлекли из численного преимущества. Довольно неожиданные 0:0 охлаждают погоню ЦСКА за лидерами»

Дмитрий Пятибратов Главный тренер «Факела» У нас есть опыт игры с тремя высокими нападающими. Мы так же играли с «Ахматом». Молодые игроки должны были поддерживать двух нападающих. Не будем отходить от своей философии. Не хочется, чтобы люди думали, что «Факел» играет в оборонительный футбол. Будем гнуть свою линию. Правда, когда бежишь вперед, нужно бежать и назад. Соперник мог нас наказать в конце матча. Мы побежали выигрывать, но в следующий раз нужно быть мудрее. Радует, что игроки чувствуют смелость на поле. Болельщики могут простить все, кроме равнодушия. Честно, самая главная мотивация — радовать людей, которые поддерживают нас.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Влад Тимуров по традиции назвал главные факты по итогам данного поединка.

«1. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев по ходу матча достиг отметки в 70 000 минут на поле за ЦСКА. Экс-вратарь сборной России выступает за армейцев 21 год, провел 576 матчей и на протяжении всего этого времени был и остается основным вратарем клуба. 38-летний игрок провел седьмой матч 'на ноль' в нынешнем сезоне РПЛ.

2. 'Факел' не проигрывает в четырех матчах РПЛ подряд. Воронежская команда в 13-ти матчах национального первенства одержала две победы, пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Общий счет коллектива Дмитрия Пятибратова — 8:20.

3. ЦСКА набирает очки в пяти играх чемпионата России подряд. Подопечные Марко Николича победили в семи играх, трижды сыграли вничью и проиграли в трех матчах. За 13 туров армейцы забили 22 гола и пропустили 7 мячей».