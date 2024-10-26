1-й таймЦСКА — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. ЦСКА сыграет с «Факелом», «Динамо» отправится в гости к «Химкам», «Зенит» примет «Локомотив»

    Обзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Ахмат Динамо Динамо-Махачкала Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Нижний Новгород Ростов Рубин Спартак Факел Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Тамерлан МусаевЦСКА — «Факел». Онлайн Рашид РахимовТуманные перспективы. Тренерское кресло зашаталось под Рахимовым в «Рубине» Леон ЭдвардсПадение Усмана в бою с Эдвардсом и еще 4 громких апсета в полусреднем весе UFC
  • 15:56
    • «Акрон» избежал поражения в матче против махачкалинского «Динамо»
  • 15:25
    • Мусаев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ против «Факела»
    Все новости спорта
    Джон Кордоба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Кордоба
    Матчи 13-го тура российской Премьер-лиги состоятся с 26 по 28 октября.

    «Динамо» Махачкала — «Акрон» 1:1

    «Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги

    Первый гол в этом матче забил нападающий хозяев Гамид Агаларов на 68-й минуте.

    Уже на 90+5-й минуте нападающий «Акрона» Владимир Хубулов сумел сравнять счет — 1:1.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Акрон 1:1
    Голы: 1:0 Гамид Агаларов (68'), 1:1 Владимир Хубулов (90+5') Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Tabidze J., Mrezigue H., Hosseinnejad M. Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Алекса Джурашович, Максим Кузьмин, Стефан Лонча, Кирилл Данилин, Дмитрий Пестряков, Беншимол, Сергей Грибов Предупреждения: Кирилл Данилин (9'), Гамид Агаларов (41'), Стефан Лонча (41'), Солтмурад Бакаев (90+3'), (90+3'), Зелимхан Юсупов (90+5')

    После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Акрон» — на 8-й позиции (13).

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА — «Факел»

    26 октября, суббота, 16:30 мск

    «Ростов» — «Ахмат»

    26 октября, суббота, 16:30 мск

  • Больше не легионер. Дуглас Сантос получил российское гражданство
  • Открыты ли двери в сборную России для капитана «Зенита»?
  • 24/10/2024

    • «Оренбург» — «Рубин»

    27 октября, воскресенье, 12:00 мск

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Пари НН» — «Спартак»

    27 октября, воскресенье, 14:15 мск

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Химки» — «Динамо» Москва

    27 октября, воскресенье, 16:30 мск

    «Зенит» — «Локомотив»

    27 октября, воскресенье, 19:30 мск

  • РПЛ. «Краснодар» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
  • 22/10/2024

    • «Крылья Советов» — «Краснодар»

    28 октября, понедельник, 18:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Магомедов — Феррейра
  • Бои
  • Сегодня в 18:05
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Чимаев — Уиттакер
  • Бои
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры