РПЛ. «Краснодар» вышел в единоличные лидеры

Без поражений в российской Премьер-лиге идёт «Краснодар». За южанами пытаются угнаться «Зенит» и «Локомотив». В зоне вылета всё осталось без изменений.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 12 тура российского чемпионата на второе место поднялся «Зенит». Невский клуб обошёл в турнирной таблице «Локомотив», который в свою очередь опустился на третью строчку.

Улучшили турнирное положение в РПЛ «Ростов» и «Крылья Советов», поднявшись на 8 и 9 места соответственно. На две строчки вниз опустился «Акрон», расположившись на 10 строчке.

Календарь и таблица РПЛ

Поменялись местами в турнирной таблице «Пари НН» и «Динамо» Махачкала, которые заняли 11 и 12 места.

Единоличное лидерство «Краснодара»

«Краснодар» вышел в единоличное лидерство после матчей 12 тура российского чемпионата. Южане одержали крупную победу над «Спартаком» (3:0).

В составе победителей голами отметились Кевин Пина, который открыл счёт на 8-й минуте матча и Жоау Виктор, забивший гол под занавес первого тайма.

Окончательный счет в матче установил автогол в исполнении Хесуса Медина. Таким образом «Краснодар» набрал 30 очков: 9 побед и 3 ничьи в сезоне. «Спартак» в свою очередь остался на 6-й строчке с 19 набранными баллами.

Чемпион в погоне

Следом в турнирной таблице идёт «Зенит», у которого в активе 29 набранных балла. Лазурные в 12 туре нанесли крупное поражение «Акрону» (5:0).

За клуб из Санкт-Петербурга результативными действиями отметились Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур Гимарайнс, а Андрей Мостовой отправил в сетку ворот соперника 2 мяча.

«Зенит» globallookpress.com

«Зенит» в этом сезоне одержал 9 побед, сыграл 2 раза вничью и потерпел 1 поражение.

Игра топ-клубов

В числе лидеров российской Премьер-лиги «Локомотив», «железнодорожники» оступились в минувшем туре первенства, проиграв подмосковным «Химкам» (0:2). Несмотря на поражение клуб сохранил за собой 3 место с активом в 27 очков.

Строчкой ниже расположился ЦСКА, который набрал три очка. «Армейцы» выиграли у «Динамо» Махачкала (1:0), единственный и победный гол в составе победителей забил Тамерлан Мусаев. В итоге ЦСКА аккумулировал 23 балла.

На 5 месте российского чемпионата расположилось «Динамо», которое одержало крупную победу над «Рубином» (4:0) и набрало 23 пункта.

В составе победителей Константин Тюкавин и Артур Лоренсо реализовали пенальти, а голами с игры отметились Фабиан Бальбуэна и Ярослав Гладышев.

Другие матчи тура

В минувшем туре российского первенства были зафиксированы две ничьи: «Крылья Советов» и «Оренбург» обменялись голами (2:2), «Пари НН» и «Ростов» также не смогли определить победителя (1:1). «Факел» оказался сильнее «Ахмата» (3:2).

Тур № 11

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 26 по 28 октября.

Центральный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 27 октября: «Зенит» примет «Локомотив». В этот же день «Спартак» отправится гостить к «Пари НН», а «Динамо» сыграет против команды «Химки».

В субботу 26 октября ЦСКА сразится с «Факелом». Лидер российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде против «Крыльев Советов», игра запланирована на понедельник, 28 октября.