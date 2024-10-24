Больше не легионер. Дуглас Сантос получил российское гражданство

В команде новых «футбольных» российских граждан пополнение — Дуглас Сантос завершает процедуру натурализации. Для этого левому защитнику осталось дождаться решения некоторых формальностей: выдачи паспорта и получения разрешения от ФИФА.

Взвешенное решение

Казалось бы, что натурализация иностранных игроков в российском футболе стала обыденной процедурой. Тем не менее до сих пор ведутся ожесточенные споры относительно того, насколько оправдан данный шаг, имеющий две стороны медали, как для отечественного первенства, так и для национальной сборной России.

Теперь внимание приковано к Дугласу Сантосу, который довольно-таки неожиданно обзавелся российским гражданством.

Напомним, что он перебрался в клуб из Северной столицы летом 2019 года, когда «Зенит» заплатил немецкому «Гамбургу» 14 млн евро с учетом бонусов. Многих сперва смутил данный трансфер из-за ценника тогдашнего новобранца «сине-бело-голубых» и целесообразности его приобретения в качестве усиления состава.

Сантос быстро убрал скептический настрой российской футбольной публики, надолго застолбив за собой левую бровку одиннадцатикратных чемпионов России.

За пять лет никто из конкурентов не смог отобрать место Дугласа на краю обороны. Им приходилось довольствоваться либо крайне редкими выходами на замену, либо вовсе покинуть стан питерского клуба.

Дуглас Сантос globallookpress.com

Возможно, за последние годы Сантос является самым профессиональным иностранным футбольным исполнителем «Зенита», что проявляется как на поле, так и за его пределами. Он ответственно выполняет свою работу и не устраивает концерты руководству «сине-бело-голубых», как его коллеги по цеху — Клаудиньо и Вендел.

Лидерские качества Дугласа высоко ценятся в команде, подтверждением чему выступает капитанская повязка на руке левого защитник.

Пятилетний срок нахождения Сантоса в России открыл перед ним законную возможность обзавестись гражданством. По сообщениям СМИ на данный шаг его подтолкнули представители «Зенита», которые еще летом дали Дугласу пищу для размышлений.

«Сине-бело-голубые» предложили игроку новый контракт, действующий до конца кампании 2026/2027 с возможностью пролонгации еще на год, и в июле стороны ударили по рукам. Не исключено, что этап в России станет последним в европейской карьере Сантоса — подписание долгосрочного трудового соглашения выступило финальным штрихом.

Дуглас Сантос globallookpress.com

Дуглас уже переступил 30-летний порог и, навряд ли, ждет новый вызов из других лиг Европы, где успел ранее испытать свои силы. Его все устраивает на российской футбольной арене, а «Зенит» очарован выступлениями крайнего защитника — полная гармония.

Как видим, хорошо все обдумав, Сантос дал положительный ответ относительно гражданства, чем упростил жизнь себе и клубу с берегов Невы. Теперь ему не нужно будет проходить бюрократические процедуры с продлением рабочей визы, а у питерцев открывается дополнительный слот для регистрации зарубежного футбольного исполнителя.

Наступили на свои же грабли

Интересно, что в 2015 году функционеры «Зенита» рьяно поддерживали ужесточение лимита на легионеров и пролоббировали принятие тогдашней формулы: шесть иностранцев в заявке, в то время, как на поле одновременно можно было выпустить пять игроков из-за рубежа.

Выглядело это, как выстрел себе в колено, ведь клуб из Северной столицы регулярно делал ставку на зарубежных футбольных исполнителей и теперь был вынужден искать пути обхода после принятия решения в силу.

«Зенит» globallookpress.com

Уже в 2022 году риторика руководящего состава питерцев претерпела изменения. Так, генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев заявил, что конкуренция — двигатель прогресса и с легионерами высокого класса отечественные игроки повышают, в том числе, свою квалификацию.

На данном этапе в чемпионате России действует один из самых лояльных лимитов за всю историю первенства: 13 зарубежных футболистов в заявке команды и не меньше 12 отечественных игроков. При этом в одночасье на газоне могут появиться не более восьми исполнителей с иностранным паспортом.

Даже послабление лимита все равно продолжает создавать проблемы для «Зенита», главный тренер которого Сергей Семак выступает за полную его отмену. 48-летний специалист вынужден решать, кем из легионеров пожертвовать при формировании состава.

Немногим упростила задачу наставнику «сине-бело-голубых» последняя трансферная кампания клуба, когда обойму усилили сразу пять игроков с российским паспортом: Максим Глушенков, Александр Соболев, Евгений Латышонок, Сергей Волков и Юрий Горшков.

Также «Зенит» не стесняется проделывать трюк с натурализацией зарубежных футболистов — сразу три игрока клуба с берегов Невы получили гражданство РФ за последние два года. Только Клаудиньо и Малком по спортивному признаку остались иностранцами из-за выступления в финале Олимпиады 2020/2021 за сборную Бразилии, однако с Сантосом ситуация должна сложиться в пользу питерцев.

Клаудиньо и Малком globallookpress.com

Конечно, прием в гражданство не снимает автоматически с левого защитника статус легионера. Теперь его ждет процедура получения паспорта, на что потребуется несколько недель.

Далее на авансцену выходит Международная федерация футбола (ФИФА), куда РФС и «Зенит» обратились по поводу смены Дугласом уже спортивного гражданства. Получение одобрения от данной инстанции также может затянуться на месяца, поэтому окончательно иностранцем игрок перестанет считаться, вероятно, после зимней паузы в РПЛ.

Кандидат в сборную?

Изначально в СМИ появилась информация, что двери для Сантоса в национальную команду России останутся закрытыми.

Однако согласно трактовкам ФИФА относительно правил о возможности выступать за сборные, официальные поединки, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, в учет не берутся.

Последний раз Дуглас надевал футболку «селесао» на Олимпиаде-2016, и это его появление никак не противоречит регламенту Международной федерации футбола. Поэтому вместе со статусом нелегионера игрок может получить шанс защищать цвета сборной России.

Вопрос заключается теперь только в следующем: насколько реален такой вызов, учитывая нахождение у руля команды Валерия Карпина.

Валерий Карпин globallookpress.com

С приходом на тренерский мостик 55-летнего специалиста ранее натурализованные Марио Фернандес и Гильерме практически сразу выпали из обоймы, а затем их имена и вовсе были вычеркнуты из лонг-листа кандидатов в сборную России.

Карпин делает ставку на отечественных игроков, и его приверженность принципу практически не вызывать тех, кто пересек 30-летнюю планку, еще больше сгущает тучи над возможным появлением Дугласа Сантоса в рядах сборников. Валерий Георгиевич лишь сухо выразил, как он относится к присвоению гражданства левому защитнику: «Пока никак».

Сменили паспорта как перчатки

Как уже говорили выше, практика приобретения российского гражданства легионерами в отечественном футболе достаточно распространена. Некоторые таким образом хотят облегчить своим клубам вопрос лимита, в то время как другие действительно желают играть за национальную команду России.

Жоаозиньо, защищавший долгое время цвета «Краснодара» и поигравший за московское «Динамо» и «Сочи», прошел все стадии получения гражданства — сперва оформил вид на жительство, а через год сделал российский паспорт.

Жоаозиньо globallookpress.com

За сборную Бразилии полузащитник никогда не выступал, поэтому имелись все шансы оказаться в национальной команде России. Вот только вызов так и остался несбыточной мечтой в игровой карьере Жоаозиньо, которая постепенно близится к закату.

Еще одним экс-игроком «быков», оформившим российское гражданство, является Кристиан Рамирес. Эквадорец подтянул знание языка, а получение паспорта стало для него честью и привилегий.

Вот только в сборную России Рамирес не рвался, хоть и никогда не был на первых ролях в национальной команде Эквадора. В период с июля 2019 по октябрь 2024 он ни разу не попал в заявку эквадорцев — только в недавнем матче группового этапа квалификации на ЧМ против Парагвая Кристану выделили 13 минут на футбольном поле.

Ари долгое время покорял РПЛ, успев поиграть за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Его подтолкнул к получению российского паспорта Фабио Капелло, хотевший видеть нападающего в составе на Чемпионате Европы 2016 года.

Вот только то Евро сборная России провела и без Ари, и без итальянского специалиста. Гражданство нашло форварда только после ЧМ-2018, а дебютировал он в ноябре того же года в товарищеской встрече против Германии.

Ари globallookpress.com

Следующий поединок с Швецией в Лиге наций УЕФА оставил двоякие ощущения для Ари, став для него первым официальным и в то же время последним за сборную России. 68 минут игрового времени — таков итог нахождения нападающего в рядах национальной команды.

Куда более успешно в сборной России сложились карьеры Гильерме и Марио Фернандеса. Первый за долгие годы проживания проникся страной и отечественной культурой, однако долгое время обивал пороги кабинетов для получения заветного гражданства.

Гильерме globallookpress.com

Наконец в 2015 году голкипер стал обладателем паспорта, а еще через год надел футболку национальной команды. Всего за сборную России Гильерме сыграл девятнадцать встреч, пропустив 17 мячей и 13 раз оставил ворота в неприкосновенности.

Наиболее удачно с национальной командой России сложилась история у Марио Фернандеса, который на протяжении долгого времени был ее важным механизмом.

Гол в ворота сборной Хорватии на домашнем ЧМ-2018, который правый защитник оформил уже в компенсированное время, ненадолго продлил сказку миллионам российских болельщиков. «Шашечные» оказались знаковой командой для Марио, и матч против них спустя три года стал последним для него в футболке сборной России.

Марио Фернандес globallookpress.com

В последние годы тенденцию с натурализацией легионеров задает «Зенит», как мы уже говорили, Малком и Клаудиньо в 2023 году стали обладателями российского гражданства. Вот только заигранность за олимпийскую сборную Бразилии так и оставило двоих иностранными исполнителями в РПЛ, и перечеркнуло шансы выйти на газон в форме национальной команды России.

Желание получить российский паспорт изъявляли также Кристиан Нобоа, Лоренсо Мельгарехо и Маурисио, однако далее громких фраз дело не зашло. Квинси Промес находился в шаге от оформления гражданства, но из-за уголовного дела Министерство спорта РФ отказало ему в этом праве.