«У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге

Главный тренер «Твери», «Енисея» и «Сочи» Вадим Гаранин обсудил с нами подробности расставания с Новороссийском, бесполезность штрафов и разрушительную атмосферу пустых трибун. С бывшим наставником «Черноморца» специально для Livesport.Ru поговорила Анастасия Лукачи.

«Люди с определённой целью всегда ищут там, где им хочется искать»

— Давайте начнём с «Черноморца», хотя вы и предупредили меня перед интервью, что почти все по этой теме прокомментировали. И, тем не менее, ни слова не было сказано о травле со стороны одного спортивного юриста, которая сопровождала ваше расставание с клубом.

Вадим Гаранин: Знать не знал этого человека. И с огромной радостью продолжу делать это и дальше.

— Главное, в чем он обвинял вас — зависимость от интересов агента Маньякова.

В.Г.: Я в целом был удивлён всем его обвинениями. Но, наверное, сейчас стоит прокомментировать весь поток сознания этого человека уже с профессиональной точки зрения. Александр Владимирович Маньяков на момент нашего прихода в «Черноморец» занимался в клубе селекцией. Он руководил спортивным отделом. И я, как и любой главный тренер, соблюдал субординацию. В каждом серьёзном клубе есть руководитель, который несёт на себе груз ответственности за приобретение футболистов. Как только я приехал в Новороссийск мне стало поступать огромное количество звонков с просьбой посмотреть того или иного футболиста. Некоторые из них были не знакомы мне и моему штабу и мы просто физически не успевали вынести решение по каждой заявке. Так что каких-то игроков я переводил на Маньякова и его селекционеров. Это нормальная практика. Но люди с определённой целью всегда ищут там, где им хочется искать. Бог им судья.

— То есть вы своей зависимости от Александра Маньякова не ощущали?

В.Г.: Нет. Все, кто со мной работал и работают, хорошо знают, что я за человек. А тот шлейф, который попытались ко мне привязать, идёт от подлецов. Каждый думает в меру своей испорченности.

— Первая эмоция, когда прочитали обвинения в свой адрес?

В.Г.: Я сам не читал, мало на кого подписан. Предпочитаю живое общение. (улыбается). Вот смотрите, выкладывает любой клуб посты с тренировок или матчей, и под ними всегда найдётся условное количество товарищей, которым просто нравится транслировать негатив. Так что, дабы не тратить лишние нервы, которых, поверьте, хватает и на работе, я лучше почитаю что-то ещё. Но главное в той ситуации для меня было то, что я честен перед собой, семьей и руководителем, который доверил мне интересную работу.

— В «Черноморец» вы приехали из Второй лиги, из «Балтики-БФУ». Как вы там оказались?

В.Г.: В прошлом году я начал учебу, чтобы получить лицензию «PRO-УЕФА». И до января 2024 года мне нужно было обязательно работать. А так как в мае 2023 года нам со штабом пришлось уйти из «Енисея», возникла необходимость найти работу, а не числиться где-то номинально. И мои друзья, работающие на тот момент в «Балтике», в частности Исмаил Ибрагимов, предложили приехать во вторую команду и помочь им. Так что я официально там работал и жил. Калининград мне очень понравился. Отличный город и совершенно потрясающие болельщики. Без лишней скромности могу сказать, что за три месяца работы я помог, чем смог, молодому поколению «Балтики».

— Я так понимаю, что в тот момент во второй команде работал Александр Грищенко?

В.Г.: Да, он был главным тренером «Балтики-БФУ». У Александра и его коллег очень интересный подход к работе. Мне было любопытно за этим наблюдать. С Сашей мы познакомились несколько лет назад на учебе, когда получали лицензию «А». И уже тогда, во время обсуждений, мне понравилось его видение футбола. Также мы пересекались с ним, когда я работал в «Твери», у нас были матчи с «Балтикой-БФУ». И на сборах в Белоруссии, когда Саша работал помощником тренера в «Витебске».

Вадим Гаранин «Черноморец»

— Вас удивило назначение Грищенко в основную «Балтику»?

В.Г.: Совсем нет. Порадовался за него.

— А его эмоциональное расставание с клубом?

В.Г.: Эту тему мы не обсуждали. Говорим о другом, благо есть о чем. Сейчас пересекаемся в академии РФС. Я заканчиваю обучение через пару недель, а Саша начал курс чуть позже.

Календарь и таблица РПЛ

— Сложно было совмещать учебу с работой в Новороссийске?

В.Г.: Непросто. Особенно в последние пару месяцев, когда обстановка в клубе была наэлектризована. Но это жизнь, учиться необходимо.

«Психология — великая вещь»

— Вы довольно долго продержались без лицензии «PRO», будучи главным тренером в нескольких клубах.

В.Г.: На самом деле, это было для меня серьезной проблемой. То есть ты должен решать многие моменты как старший, но юридически не имеешь права быть главным. Например, не можешь давать интервью ни перед играми, ни после них. Наверное, кому-то кажется, что это не особо и важно, но главному тренеру всегда принципиально донести свою мысль до аудитории, особенно после тяжелых матчей.

— Вы действительно любите послематчевые пресс-конференции?

В.Г.: Да. (улыбается). Правда, когда задают дурацкие вопросы, могу и сам немножко подурить. Вот, например, в Новороссийске мне очень нравились журналисты. Чувствовалась искренность и уважение. С ними всегда было приятно общаться. Так что зря я не пошёл раньше учиться на «PRO», но за это могу ругать только себя.

— А почему так вышло? Не было желания?

В.Г.: Я бы так не сказал. Просто был увлечен работой, и мне хватало лицензии «А» для работы в академии «Динамо», с молодежной сборной и в Туле. В общем, профуфукал момент.

— Может, просто не ожидали от себя такого карьерного взлета?

В.Г.: Скажу так: я благодарен судьбе, что в свое время попал в топовую академию своего любимого клуба. До этого я работал со взрослыми ребятами во Второй лиге в клубе «Фортуна» из Мытищ. И когда пришел в академию «Динамо» мне казалось, что это предел мечтаний. В тот момент я был до безумия счастлив. Но какой солдат не мечтает стать генералом? Так что потихоньку, благодаря поддержке и доверию людей в «Динамо», Туле и сборной, я получил путевку в большой футбол.

— В ситуации с уходом из «Сочи» вы предъявляли претензии только к себе. А после «Черноморца» какие были мысли, если подводить краткий итог работы за последние два года?

В.Г.: Знаете, кажется, что работа в «Сочи» была уже так давно. (улыбается). Но это определенная часть жизнь, которая несмотря ни на что, была крутой. Сейчас чувствую только огромную благодарность ко всем тем, кто был со мной на этом отрезке пути. Мы определенно заслужили своей работой в «Твери» и «Енисее» приглашение в такой клуб. Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, почему все пошло не так. Незадолго до ухода я стал ощущать какие-то сомнения и уверен, что если бы пересилил себя, все сложилось несколько иначе.

Несмотря на определенное мнение обо мне некоторых комментаторов мы управляли коллективом, и у нас было очень много хороших футбольных моментов. Наверное, команда при тренерском штабе Гаранина была на самом высоком месте после Владимира Валентиновича Федотова. Но я в любом случае не снимаю с себя ответственность за нашу игру с того момента, как состоялся матч с «Зенитом». И, подводя краткий итог, могу сказать так: психология — великая вещь. Многих моментов в этом смысле главный тренер просто не должен допускать.

Кристиан Нобоа globallookpress.com

— Вы имеете в виду проблемы в раздевалке? С кем-то из игроков пришлось столкнуться лбами? С Нобоа?

В.Г.: Скажу сразу, Крис — топовый футболист. Да, поначалу у нас возникло небольшое недопонимание. Но только потому, что он приехал на сборы чуть позже, чем все остальные. Федотов разрешил Нобоа в конце сезона задержаться в отпуске. И теперь представьте ситуацию: лучший игрок сезона возвращается в команду, а тут какой-то Гаранин, которого он не знает, да еще и из ФНЛ. Но Крис сразу начал усердно трудиться. И когда он вернулся в 4-м туре в основной состав, это был тот Нобоа, который всегда играл на максимуме. Помню, наш руководитель департамента физической подготовки Патрик Лазареску как-то показал цифры с его датчиков после игр и сказал, что давно такого не видел. Так что на тот момент Кристиан был одним из сильнейших игроков РПЛ. Нобоа играл с нами супермотивированный. Но не для Гаранина, а для команды, что важно.

«Та игра с "Зенитом" до сих пор не идёт у меня из головы»

— То есть в «Сочи» вас в первую очередь подвела неуверенность в себе? Это из-за резкого виража из ФНЛ в Премьер-Лигу?

В.Г.: Думаю, из-за цепочки неверных решений. К сожалению, задним умом, а в футболе, как и в жизни, не живут сослагательным наклонением, я теперь вижу все ошибки. Одна из них — кубок «Париматч Премьер». Мы попытались подвести команду к матчам кубка даже на противостояние с «Зенитом» так, чтобы избежать игры на утомление. Плюс в голове постоянно крутилась мысль, что я и мой штаб находятся под пристальным вниманием. И это сыграло со мной злую шутку.

Мы стали убирать нагрузку там, где нельзя было ее убирать. И если бы можно было повернуть время вспять, мы бы готовились к матчам с «Зенитом», ЦСКА и «НН» совсем по-другому. Все эти решения, безусловно, сказались на нашей последующей работе. Потому что первые таймы в матчах 2-го и 3-го тура с ЦСКА и «Спартаком» были очень качественными. А вот вторые в плане физики проваливались. И та игра с «Зенитом» до сих пор не идёт у меня из головы.

— Ваша незаживающая рана?

В.Г.: Ну да. 7:0 все-таки. И потом мы выходили на эту игру с другим ощущением себя. Мы были уверены, что можем сопротивляться «Зениту». А тут с первых же секунд началась жесть. Сразу пропустили, сразу удаление. Конечно, второе место в турнирной таблице вскружило голову некоторым нашим футболистам, но по уровню команда соответствовала борьбе за медали. И никто меня в этом не переубедит. После той игры я и начал сомневаться в своих решениях. А этого делать нельзя, тем более показывать.

— Думаете, это было так заметно?

В.Г.: Думаю, да. Особенно в последней игре с «Уралом». Мы как раз должны были делать все, чтобы дома выигрывать.

— Я все пытаюсь докопаться до истины: то есть у вас к себе претензии только в плане психологии? Или в каждом новом клубе что-то меняли и в своём тренерском подходе?

В.Г.: В тренерской работе надо постоянно что-то менять. Футбол на месте не стоит. А что касается психологической устойчивости, то я не могу вам сказать, что после «Сочи» стал каким-то принципиально иным. Ситуации бывают разные, и ко всему не подготовишься. Но, безусловно, за эти два года я стал сильнее внутри.

— На мой взгляд, расстаться с вами в «Сочи» поспешили.

В.Г.: А я вот так не могу сказать. То, что нас убрали после «Зенита» в этом нет ничего из ряда вон выходящего. И если, допустим, сравнивать нас с тем же «Оренбургом», который проиграл «Зениту» 1:8, а потом сразу стал брать очки в чемпионате, то у нас такой истории не случилось.

— Для вас было очевидно, что «Сочи» окажется в Первой лиге?

В.Г.: Вовсе нет! Я надеялся до последнего, что команда спасется. И да, я был расстроен, что этого не случилось. В «Сочи» у меня осталось много друзей. И это тот клуб, который должен быть в Премьер-лиге по многим показателям. А матч с «Ахматом» я бы назвал мутным.

— Оценили поступок испанского тренера, который решился познать что такое ФНЛ?

В.Г.: Не знаю, под какие условия они договорились с Морено, но весной команда с ним выглядела очень сильно. Мне вообще нравятся команды, где видна футбольная идея. Так что можно только порадоваться тому, что такой специалист остался с «Сочи» и работает в Первой лиге. Да и в целом ему полезно будет повариться в Лучшей лиге мира после сборной Испании. (смеется).

«Мы знали, на что шли»

— В «Черноморце» у вас не было откровенно провальных матчей, однако тоже пришлось уйти довольно быстро...

В.Г.: Там, в принципе, был плохой результат для такого клуба. Все началось с «Чайки». Обыграй мы ее, а мы создали достаточное количество моментов, все было бы иначе. С «Сочи» тоже сложилась тяжелая игра. В самом начале матча пропустили два мяча. Первый — на пятой минуте, где железобетонно было вне игры. Не хочу искать подводные камни, но если судья не видит в таком моменте офсайд, значит, он слабый судья. Зато во втором тайме мы показали, что «Черноморец» сильная команда. Хотя, конечно, некоторые знатоки после игры стали говорить, что это «Сочи» бросили играть. Оказывается, это не заслуга Уридии, Ланина или Енина, а это просто «Сочи» стало скучно. Я таким оценкам просто улыбаюсь.

А дальше, даже несмотря на победу над «Уралом» все вышло как вышло. Но могу сказать, что мы создали очень сильную команду, которая должна была бороться за пятерку. Мы не говорим про выход в РПЛ, хотя, как предупредил нас наш руководитель Сергей Николаевич Шишкарев, если до этого дойдёт, то он сделает все, что необходимое, со стадионом в первую очередь. Но основная задача на сезон звучала как «быть наверху».

— То есть, когда вы заходили в клуб, она была озвучена сразу?

В.Г.: Когда мы заходили в прошлом сезоне, клуб был в зоне вылета. А перед новым сезоном Сергей Николаевич поставил пред нами задачу радовать болельщиков и радовать его, потому что он имеет на это полное право. Человек вкладывает в «Черноморец» свои деньги. Но после первых же наших неудач нас стали регулярно «увольнять» различные знатоки. Мне и моему тренерскому штабу просто не хватило времени. И в первую очередь с новичками. Мы не успели в плане физической подготовки подвести их к общему знаменателю.

— Все хотят быстрых результатов?

В.Г.: Думаю, да. И в некоторых случаях это вполне оправдано. Однако в ФНЛ невозможно пройти весь чемпионат без поражений. Ни одна команда на это неспособна. Это тяжелейший турнир, где может быть четыре серии из побед, а потом столько же из поражений. И это совершенно не значит, что команда «мертвая». Тем более с той логистикой, которая сложилась у нас в Новороссийске. Для многих это просто какая-то «шляпа Д'Артаньяна». Все эти автобусы, самолёты, пересадки, серпантин до Сочи. Если, например, сравнивать логистику «Черноморца» скажем, с «Балтикой», это небо и земля, конечно.

Но мы знали, на что шли. Как однажды точно подметил в Красноярске Антон Андреевич Евменов: «Это входит в стоимость путевки». Хорошо, что команде повезло с предыдущим руководством во главе с Валентином Сергеевичем Климко. Делалось все возможное, чтобы облегчить нам все логистические нюансы. И в плане удобных перелетов, и в плане гостиниц, чтобы ребятам не лететь в ночь сразу после игры, а задержаться ещё на сутки. Ведь, как известно, мелочей в футболе нет.

— Получается, что с Гараниным, что без него, но «Черноморец» из-за логистики находится в несколько более сложных условиях, чем остальные клубы?

В.Г.: Всем сейчас в плане логистики непросто, но некоторым особенно. Я вам больше скажу, мне первое время очень плохо было в автобусах.

Вадим Гаранин «Черноморец»

— Укачивало?

В.Г.: Да. Прилетаешь в Сочи после игры, а потом 8-9 часов по серпантину. Укачивает всех. И даже на двух автобусах, и даже с матрасами. Очень тяжело.

— А таблетки какие-то от укачивания можно принимать?

В.Г.: Я не могу их пить. Из футболистов кто-то попробовал раз, но побочки не понравились.

— А почему сборы «Черноморец» проводил в Сербии? Это многих удивило.

В.Г.: Там просто отличные условия и шикарные поля. Мы тренировались на базе сборной Сербии. Кроме того, у моих футболистов была возможность немного ментально переключиться. Потому что на сборах каждый день ты живешь по одному и тому же графику: преактивация, разминка, тренировка, заминка и так далее. Каждый день одно и тоже. И как полноценно восстановиться? А когда ты видишь, как рядом сборная Сербии по гандболу готовится к олимпийским играм или сборная по баскетболу, где Никола Йокич выкладывается по полной. Конечно, это меняет атмосферу вокруг и придает ребятам дополнительную мотивацию. Кстати, потом у нас были не менее шикарные сборы в Саранске.

— Уридия волей случая оказался в «Черноморце» или вы, скажем так, держали его на карандаше?

В.Г.: Зимой мы предложили Мераби перейти к нам. Конечно, Уридия, как футболист, который пусть недолго, но играл в РПЛ, ждал, наверное, предложения получше. И это нормально. Но мы были очень заинтересованы в нем и обрадовались, когда все сложилось. Он по характеру был именно тем человеком, в котором нуждалась команда. Правда, Мераби не сразу стал играть. Сначала вышел на тридцать минут в контрольной игре с «КАМАЗом» перед первым туром. А затем стал набирать форму по ходу чемпионата. А в целом хочу отметить, что нами была проведена большая селекционная работа: Виталий Стежко, Анри Чичинадзе, Олег Ланин, Иван Енин, Егор Иванов, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия. И пусть все думают, что Гаранин себя хвалит (улыбается). Но я очень доволен тем, что нам удалось сделать в этом направлении с Александром Маньяковым.

Мераби Уридия «Черноморец»

— А что случилось в «Черноморце» с Андреем Окладниковым?

В.Г.: Андрей — сильный футболист. У него есть очень хорошие качества, за счёт которых он и стал тем Андреем Окладниковым, которого все знают. Он был очень нужным и важным для нас нападающим. Просто многие хотят здесь и сейчас. А парень вообще-то в первый раз за свою карьеру уехал из родного города и все ради «Черноморца». И уехал в статусе высокооплачиваемого игрока. Андрей очень хотел играть в Новороссийске, но не смог быстро адаптироваться. На сборах в Сербии Окладников просто летал на тренировках. А потом начался чемпионат, и эмоции немного схлынули.

Но опять же свою роль сыграли бытовые вопросы. Перевести семью в Новороссийск — непростое дело. Андрей из тех футболистов, которым необходимо, чтобы семья была рядом. Ну и плюс негативно сказалась вся эта пиар-кампания вокруг его фамилии и зачем-то озвученные суммы перехода в «Черноморец». Когда мы работали с ним в «Енисее» Андрей отлично себя показывал. Его голы, когда мы доковыляли до полуфинала Кубка России, игра в чемпионате. Он сильный футболист, но специфичный. Есть определенные позиции, где ему наиболее комфортно и можно лучше использовать его качества: при игре за спину, при игре в штрафной.

— С какими чувствами вы уходили из «Черноморца»?

В.Г.: Злость. И она сидит внутри до сих пор.

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— Злость на себя?

В.Г.: На ситуацию. Я ещё раз повторю: мы успели построить в «Черноморце» сильную, управляемую команду с отличными футболистами. И вряд ли кто-то из них ждал, когда Гаранину дадут пинка под зад. Многие из ребят звонили мне после увольнения и искренне поддерживали. Но все, что ни делается, к лучшему. Значит, Боженька решил, что наш путь в «Черноморце» завершён.

«Романтического футбола больше нет»

— Вы недолго в творческом отпуске, но уже поступали какие-то предложения?

В.Г.: Вариантов пока не было.

— Подождите, но ведь не так давно ваша фамилия фигурировала в контексте «Ленинградца».

В.Г.: Возможно, там что-то кто-то и обсуждал, упоминая мою фамилию. Мне недавно на учебе коллега из Питера сказал, что у него спрашивали про меня. Я только улыбнулся. Отлично, конечно, но мне никто не звонил. В любом случае, мне сейчас важно закончить учебу и доделать домашние дела, которых так много накопилось, что откладывать просто уже некуда. Многое было запущено, пока активно работал.

— Из эпитетов, что можно найти в ваш адрес за последние четыре года — интересный, самобытный и до конца нераскрывшийся тренер, который строил сложный и смелый футбол, но местами авантюрный. Так кто такой тренер Вадим Гаранин сегодня?

В.Г: Гаранин сегодня это слушатель в академии РФС на получении лицензии «PRO». (улыбается). А если серьезно, за плечами уже есть тот опыт, за который не стыдно — работа в топовой академии, главным тренером в юношеской сборной, в клубах Второй, Первой лиги и РПЛ. И каждый этап своей карьеры вспоминается только с теплотой и благодарностью к тем людям, которые в меня верили. Кстати, с моими ребятами из той юношеской сборной ( это игроки 2005 г.р.), многие из которых уже играют в клубах Премьер-лиги, мы периодически встречаемся. И при встречах всегда вспоминаем турнир в Польше «Развитие УЕФА» где мы заняли первое место, обыграв поляков, американцев и исландцев. Это было круто.

Во Второй лиге нам с командой удалось создать команду с нуля, о которой все стали говорить. И не только в плане результата, но и в плане модели игры. Во всех местах, где мы работали, люди радовались именно нашему футболу. Потому что мы хотели именно играть в футбол, а не бить со стандартов или всю игру стоять во вратарской. И определение «авантюрный» к моему футболу точно не подходит. А «атакующий» возможно. (улыбается).

— Если не ошибаюсь, любимый вами Пеп Гвардиола как-то сказал, что чемпионства выигрывает оборона.

В.Г.: Не спорю с ним. Оборона — это важнейшее. Поэтому, когда я слышу, что у Гаранина хороший атакующий футбол, но авантюрный и с креном на атаку, то хочется всем этим специалистам заявить, что у нас нет авантюрного футбола. Мы с моей командой его не ставим. Нам очень важно соблюсти баланс. Плюс многое зависит от уровня футболистов. Безусловно, если ты не пропускаешь голы, ты уже не проигрываешь и взял нужные очки. Атакующий футбол — это уже шаблон и бред. Сегодня нужно уметь хорошо обороняться. Такой футбол. Посмотрите, как тот же «Манчестер Сити» сейчас играет. Во многих матчах они отдают инициативу. Надо уметь все делать: уметь в быстрых атаках играть и под давлением вверху, выходить с мячом из обороны.

Я помню, в Академии «Динамо» мы одно время были зациклены на количестве передач. Для нас было важно держать отметку в 80 процентов владения мячом. Но, наверное, для детей это важно. Они должны научиться не терять легкие мячи. Но после этого у меня образовался крен в эту сторону. Когда я приехал в Тулу, и у меня владение было 50 на 50, я был в ужасе. Сейчас уже все иначе. Мы можем хорошо играть, но владение мячом будет всего 45 процентов. Потому что есть много параллельных факторов: игра в обороне, игра в переходах, игра в позиционной атаке. Такого просто романтического футбола больше нет. И уже давно.

Вадим Гаранин «Черноморец»

— А где вы его видели в последний раз? И кого из тренеров назвали бы главным романтиком в европейском футболе?

В.Г.: У меня был романтический футбол, когда я работал в Академии «Динамо». (улыбается). А в Европе лично для меня последним примером такого футбола была «Барселона» Гвардиолы. Но потом он ушел в «Баварию» и там надо было играть уже иначе. В его распоряжении были отличные высокие игроки. Один Левандовский чего стоит. И Пеп это мастерски использовал. Как они играли, как интересно трансформировался его стиль! Но даже при этом, сколько времени они находились с мячом! У нас в академии была куча нарезок с матчами той «Баварии» чтобы показывать ребятам, как можно интересно работать на поле, не зацикливаясь на результате. Сейчас в «Манчестер Сити» футбол Гвардиолы опять же видоизменился. Теперь его команда часто сидит в обороне.

— То есть в мире больше нет запроса на романтический футбол? Может, не зря некоторые заслуженные тренеры жалуются на его излишнюю прагматичность?

В.Г.: Пожалуй, сегодня только сборная Испании может позволить себе немного романтики. А так все стало намного мощнее, намного быстрее. Плотность игры поменялась. Иногда случайно попадаешь на записи матчей 90-х или даже 2000-х годов и понимаешь, насколько футбол ушел вперед. Недавно пересматривал матч «Динамо» Киев — «Атлетико» Мадрид, когда они играли в финале Кубка кубков. В составе команд сильнейшие игроки, все супериндивидуальности, умеющие дать передачу на 60 метров точно в ногу. Но разрежённость игры такая, какую сейчас сложно представить. Сегодня могут играть от линии атаки до линии обороны с центральным радиусом 18-20 метров. Конечно, стало мало пространства и надо уметь играть под давлением. Так что да, теперь в футболе больше прагматики, но главное, что интересных действий точно не убавилось. Поэтому романтика в спорте — это все же спорный момент. Когда ты уже выиграл чемпионат и у тебя осталось последних четыре тура, тогда, пожалуйста, никто не мешает добавить романтики.

«Я бы хотел продолжить работу в Черноморце»

— Если вернуться в наш неромантичный чемпионат, какую команду было бы интересно принять? Команду-вызов?

В.Г.: Да у нас сейчас любая команда — это вызов. Проходных игр нет практически нигде.

— Сэр Алекс Фергюсон, Диего Симеоне, Джан Гасперини, Юрген Клопп — все эти специалисты, по сути, тренеры одного клуба, где они и сами раскрылись и сделали то же самое для своей команды. А у вас в карьере уже была команда, с которой вы были максимально близки по духу?

В.Г.: В сегодняшнем моменте отвечу на вопрос так: я бы хотел продолжить работу в «Черноморце». Очень много вложил и физических, и ментальных сил в этот проект, потому что понимал, что это команда для меня. И, наверное, назову ещё «Енисей» времён нашего первого захода.

— Про второй заход в Красноярск не жалели?

В.Г.: В целом нет. Все были под впечатлением от нашей работы там в первый раз и немного недооценили реакцию футболистов. И дело даже не в том, что игроки плохо отнеслись к нашему возвращению. Просто пока нас не было, им очень комфортно работалось с Артёмом Горловым. Так что во второй раз наша работа в клубе осложнилась таким вот обстоятельством. (улыбается).

— Видимо, в футболе, как и в жизни, тоже работает правило невозвращения к бывшим.

В.Г.: Не думаю. (улыбается). Мне кажется, как раз в футболе можно возвращаться в свои бывшие клубы, чтобы что-то доделать или сделать иначе.

— Не думаете, что вы недостаточно жесткий тренер?

В.Г.: Нет. И мои коллеги могут это подтвердить. (улыбается). Но для меня всегда на первом месте человеческие взаимоотношения. Мне важно, чтобы футболист работал со мной и моим штабом с удовольствием и на позитиве. Конечно, без моментов, когда приходится отругать кого-то, не обходится. Без этого никак. Но мы, например, практически не практикуем систему штрафов для футболистов. Я знаю, что многие тренеры считают это действенной мерой. Но у меня другое мнение. Дисциплину можно организовать другими способами. Например, отстранить от тренировок.

— Видимо, не зря считается, что вратари — это футболисты с особым видением и отношением к жизни…

В.Г.: Слушайте, но это же расхожий стереотип, что вратари не от мира сего, или то, что они редко становятся тренерами. Мне хочется сразу закрыть эту тему, приведя в пример Станислава Саламовича Черчесова. Один из самых успешных вратарей в истории нашего футбола, а теперь и один из топовых тренеров. Недавно он приезжал к нам в академию РФС прочитать лекцию. Два часа все сидели с открытыми ртами. Рассказывал о принципах общения с футболистами, руководством, о своих ошибках. И в его рассказе не было воды. Только факты и наглядные примеры. Наша группа была под впечатлением. Так что пусть все, кому это нравится, продолжают скептически относиться к вратарям-тренерам. Но сначала добейтесь того, что Черчесов. Или, скажем, Леонид Викторович Слуцкий. Он, как бывший голкипер, в тренерском смысле тоже давно все всем доказал. Хотя, по большому счету, мне сложно отнести себя к вратарям. Моя игровая карьера была недолгой.

— Как бы там ни было, но, согласно международным исследованиям, самые лучшие тренеры получаются из центральных полузащитников.

В.Г.: Я не претендую на самого лучшего. (улыбается).

Станислав Черчесов globallookpress.com

— Раз уж мы вспомнили Станислава Саламовича, хочется спросить про нашу сборную. В эту паузу нам так и не удалось найти себе соперника. Отказывали даже те страны, которые раньше и мечтать не могли сыграть с нами. Как считаете, нужно ли в таких условиях продолжать держаться за прошлое?

В.Г.: На месте тренеров из клубов РПЛ я бы, наверное, был за то, чтобы мои футболисты не уезжали в сборную, пока приходится играть с такими, скажем так, разнообразными соперниками. Потому что у меня, как у главного тренера, на кону более серьезные задачи. Но, с другой стороны, сборная — это весомая часть футбола, и она должна жить.

— То есть надо продолжать искать везде соперников?

В.Г.: Конечно, когда приезжают кубинцы без бутс, это уже похоже на какое-то мракобесие. Но опять же, на этом матче в Волгограде был аншлаг. И как после этого сказать, что сборная не нужна? Да, понятно, что нашим футболистам хочется играть с Испанией, Англией или Аргентиной, но останавливаться нельзя.

Все футбольные трансферы

— А стоит ли ориентироваться на Азию, держа в голове хотя бы логистические и климатические особенности региона? Вы же ездили с юношеской сборной в 2019 году во Вьетнам и не понаслышке знаете, каково это.

В.Г.: Я думаю, что если бы у руководства РФС была уверенность в позитивном результате от такого перехода, мы бы уже были там. И плане логистики точно что-нибудь придумали. Больше окна в чемпионате, например. Но, похоже, что эту тему можно уже опустить. Нас там не ждут. И потом, по своему опыту могу сказать, что там легкой прогулки у сборной не получится. Взять хотя бы сборную Южной Кореи, с которой мы играли. Это роботы, все обвешанные датчиками. Плюс климат, конечно, вносит свои коррективы. Днём в определённое время года из-за жары играть просто невозможно.

«Болельщики хотят красивого и зрелищного футбола»

— На первой строчке турнирной таблицы сейчас «Краснодар». А ведь в прошлом сезоне многие, мягко говоря, были удивлены решением Сергей Галицкого вернуть Мусаева.

В.Г.: Мы несколько раз пересекались с Мурадом Мусаевым: в академии РФС и когда он руководил «Краснодаром—М». Он приезжал к нам в Тулу. Сыграли 2:2, как сейчас помню. Мне симпатичен этот тренер, и я рад, что у него все получается. Он прошел тот же путь, что и я, знает, что такое тренировать и детей, и молодежь. С Сергеем Николаевичем Галицким мы общались лишь раз, когда меня приглашали в «Краснодар-2». Скажу то, что и так все знают — у него сумасшедшая вовлеченность в процесс. Галицкий всегда знает, к чему он идет. Так что первому месту не очень удивляюсь.

— А как же «Зенит»?

В.Г.: Летал тут с женой на матч «Зенит»—«Факел». Ну что могу сказать, на игру команды Сергея Семака с его подбором футболистов очень приятно смотреть. (улыбается). Но мне кажется, что даже у самых топовых игроков в какой-то момент наступает пресыщенность победами.

— То есть негатива к тому, что это больше латиноамериканская команда, у вас нет?

В.Г.: Я за красивый футбол. Понятно, что в идеале хотелось бы иметь в распоряжении, скажем, восемь Тюкавиных, трех Захарянов, двух Гладышевых. Помните, как говорили про Кураньи, когда он к нам приехал, как возмущались его зарплатой? Или про Матье Вальбуэна? Но это были топовые игроки для нашего чемпионата, глыбы, на которых шел народ. Болельщики хотят красивого и зрелищного футбола. Но, опять же повторюсь, в идеале, в мире волшебных пузырьков, хочется, чтобы вместо Кураньи и Вальбуэна на поле творили наши футболисты. Так что я спокойно к «Зениту» отношусь. Если игроки мотивированы и играют на максимуме, то это круто. Если чуть дурака валяют, то уже можно докопаться. Жаль только, что они дурака не валяли тогда со мной в «Сочи». (смеется).

— Можно ли вас назвать болельщиком «Динамо»?

В.Г.: Я с 6 лет болел за этот клуб. Понятно, что сейчас я слежу за играми «Динамо» больше как тренер. Но в глубине души я, безусловно, симпатизирую команде и всегда радуюсь ее победам. Тем более, когда забивает Костя Тюкавин или другие ребята из академии, которые росли у меня на глазах.

— Я знаю, что вы хорошо общаетесь с Марцелом Личкой. Но все же, как прокомментируете последние матчи «Динамо»?

В.Г.: Да, мы дружим с Марцелом. Он очень позитивный человек. Что касается его «Динамо» сейчас, Личка выстроил сильнейшую атакующую линию. Я был рад, когда мне наконец удалось выбраться на игру команды, на матч с ЦСКА. Так что наблюдал все вживую. В первом тайме, конечно, был в некотором вакууме от провалов «Динамо» которых раньше не было. Но, наверное, когда команда играет больше в атаку, проблема баланса «атака-оборона» неизбежна. И не надо забывать, что Марцел в прошлом году вместе со своими ребятами подарили «Динамо» медали. А могли и вообще первое место занять. Так что я уверен, что доверие в клубе к Личке сейчас абсолютное. Но если говорить со стороны болельщиков, то им, думаю, первый тайм было тяжело смотреть.

— Да и в целом, наверное, тяжело быть болельщиком «Динамо». Всегда в шаге от победы.

В.Г.: Ну, не знаю. У меня дочка тоже симпатизирует клубу. У неё есть красивый свитер из фан-шопа «Динамо».(улыбается). Хотя она также с удовольствием ездит со мной на матчи ЦСКА и «Локомотива». Мы, кстати, очень радуемся за успехи Миши Галактионова. А ведь сколько неприятных вещей было сказано в его адрес в прошлом сезоне некоторыми экспертами.

— Вы же проходили у него практику не так давно. И у Марцела Лички тоже, верно?

В.Г.: Да. К Марцелу я поехал по собственной инициативе. Мне нужно было по учебе на пять дней. Был очень интересный и насыщенный цикл. И если продолжить тему стажировок, хочу рассказать одну историю. На меня из-за этого обиделся Леонид Викторович Слуцкий. В какой-то момент, опять же по учебе, мне было необходимо пройти очередную стажировку, и я обратился с просьбой к Олегу Яровинскому мне поспособствовать. Нам все организовали, и мы с моим помощником по тренерскому штабу Александром Аверьяновым приехали к Леониду Викторовичу перед последним декабрьским туром. На улице -15. Понятное дело, что все тренировки прошли в урезанном варианте.

Марцел Личка globallookpress.com

Но, несмотря на это, Леонид Викторович нам много всего интересного показал, что делают единицы тренеров. Например, датчики топовых игроков, пофамильно. После этой поездки в одном из интервью меня спросили про эту стажировку, и я, не планируя никого задеть, ответил, что лучше на практику ездить к своим людям. Но зато у меня теперь есть фотография со Слуцким. Ничего плохого не имел в виду. А Леонид Викторович мою фразу принял слишком на свой счет. Мне потом через знакомых передали, что он был возмущён тем, что я, оказывается, остался недоволен. Хотя сам к нему и попросился. В общем, жаль, что так сложилось.

— Если говорить про двусмысленные комментарии, то хочется узнать о вашей реакции на слова нашего заслуженного комментатора Геннадия Орлова. Напомню, что в одном из интервью он посетовал, что в российская школа тренеров очень низкого уровня, и привел в пример несколько фамилий. Конкретно вам вменялось в вину, что вы развалили команду в «Сочи».

В.Г.: Конечно, его слова меня немного задели. И видимо, надо было ему что-то ответить, но не до того было. Глагол «развалил» в отношении команды, которая со мной была на 8-м месте, думаю, все же неуместен. У нас были отличные игры с «Динамо», «Химками», «Локомотивом». Да, этого было мало после второго места в турнирной таблице, но явно не тянуло на подобные экспертные заключения от Геннадия Сергеевича.

«Дзюба прекрасно понимает, что Эмери — сильный тренер»

— Кого бы вы сегодня из вратарей вы отметили в нашем футболе?

В.Г.: Мне симпатичен своей работой Евгений Латышонок. Из молодых очень нравится Богдан Москвичев. Когда мы пришли в «Черноморец» думали про него. На тот момент он был арендован «Чайкой». Наш тренер по вратарям копал по Богдану и показывал мне его статистику. Было понятно, что парень реально очень сильный. Но у нас тогда не сложилось. Так что, на мой взгляд, сейчас Москвичев самый яркий из молодых голкиперов. А дальше будет видно.

— За кем следите в Лиге чемпионов?

В.Г.: «Арсенал», «Бавария», «Байер». Очень нравится работа Эмери, его модель игры.

— Тренеришка...

В.Г.: Да, понятно, что это было сказано Артемом по молодости и не без юмора. Я думаю, Дзюба прекрасно понимает, что это сильный тренер.

— А как вам обновленный формат ЛЧ?

В.Г.: Верите или нет, но я не знаю, как изменился формат. Не разбирался в этом. Просто смотрю интересные матчи. Понравилась игра «Астон Виллы» с «Баварией» и «ПСЖ» с «Арсеналом». А в каком это проходит формате, мне не особо и важно. Голову себе не забиваю. Еще смотрю матчи Лиги Европы и Лиги Конференций.

— Вас, кстати, недавно приглашали на Окко в качестве эксперта на игру Лиги Европы. Как вам этот опыт?

В.Г.: Мне понравилось. Я комментировал мачт «Порту»—«Манчестер Юнайтед». Это дело непростое, но интересное. Открыл для себя новые нюансы в этой работе. Необходимо серьезно готовиться перед эфиром, чтобы глубже капнуть. Просто лить воду мне бы не хотелось.

— Помимо футбола, что еще удается посмотреть?

В.Г.: В последнее время в моей жизни был только футбол. (улыбается). А раньше любил посмотреть баскетбол и хоккей. Кстати, сейчас чемпионат КХЛ, на мой взгляд, очень интересный. И недавно удалось посетить финал Кубка Росси по женскому футболу, матч «Локомотива» — ЦСКА. И могу сказать, что женский футбол быстро прогрессирует. По сравнению с теми матчами, что я видел по телевизору года четыре назад.

— А вы смогли бы тренировать женскую команду?

В.Г.: Это специфическая история. Не знаю, не задавался пока этим вопросом. Но никогда не говори никогда. Одно для меня очевидно: по сравнению с мужскими командами девчонки — это реальные бойцы. Вот они точно не будут симулировать и долго валяться. И это очень сильно подкупает. Хорошая ментальность. Я помню, как Сергей Шишкарев, который помимо «Черноморца» курирует еще и дела женского гандбола, прислал нам клип на свою песню «Встал и пошел». Да, Сергей Николаевич разносторонний человек. Помимо всего прочего, он еще и хорошо поет. Так вот, клип был построен на нарезке моментов из мужского футбола и женского гандбола. И там четко видно, насколько часто наши ребята прибегают к театральности, а девчонки бьются до крови. Даже немного грустно стало после просмотра этого видео. Я потом этот клип показал свои футболистам, они были под впечатлением.

— В вашем лексиконе я заметила много забавных слов вроде «булка» или «фантик». Откуда это?

В.Г.: Я даже и не знаю, откуда это пошло. Но все исключительно по-доброму, чтобы разрядить обстановку.

— А с матерными выражениями в каких вы отношениях?

В.Г.: Что сказать? Выскакивает, особенно когда на эмоциях. И преимущественно одно слово на букву «б». Причем я даже этого не замечаю. Меня жена за это сильно ругает. Но на футболистов матом не ору. В идеальном мире я вообще бы не ругался нецензурно. Хотя, когда был на стадионе как зритель, я там наслушался, конечно.

Александр Соболев globallookpress.com

— Случайно не про Соболева? И, кстати, как вы относитесь к тому, что болельщики травят футболиста? И даже FAN ID не помогает.

В.Г.: Если говорить про FAN ID, то когда его только вводили на стадионах, для меня это выглядело как ненужное дополнительное ограничение. Но теперь отношение к этому вопросу изменилось. Я сейчас спокойно хожу вместе с семьей на футбол. У меня дочке 20 лет, и я с удовольствием беру ее на стадион и знаю, что она получит удовольствие от игры. Сегодня определенно больше стало детей на трибунах, как и болельщиков в целом. И это очень хорошо для нашего футбола. Ведь играть при пустых трибунах — это ужасно. Вся атмосфера нарушается. И мне кажется, что даже когда зрители кричат тебе что-то неприятно, надо воспринимать это как дополнительную мотивацию.

— Значит, Соболев теперь очень замотивирован.

В.Г.: Я не знаю всей правды про Александра, зачем его брали, да и не хочу знать. Главное — Сергей Богданович его выпускает, а значит, больше никаких вопросов по этой теме быть не должно, чтобы себе не фантазировали по этой ситуации всевозможные эксперты. И потом, мотивированный Соболев для уровня нашего чемпионата это очень сильный нападающий. Саша способен усилить любую команду РПЛ. А то, что кричат болельщики в его адрес — это их право.

— Надо ли болельщиков наказывать за эти кричалки?

В.Г.: Наказывают клубы, обычно которым говорят, что надо лучше работать с болельщиками. Но как с ними работать в этом смысле? Запретить разговаривать, что ли? В прошлом сезоне мы играли в Новороссийске с «Енисеем» без болельщиков. Это просто жуть, импотенция какая-то. Это матч, который не хочется вспоминать, потому что без зрителей на трибунах — это не футбол.

Всё о футболе России

— Вы суеверный тренер?

В.Г.: Раньше да, теперь нет. Я помню один забавный случай по этому поводу: мы как-то приехали с молодежкой «Арсенала» в Самару. Наш автобус въезжал на стадион и не вписался. Стали сдавать задним ходом. И один из сотрудников медицинского департамента сильно распереживался, начал кричать водителю, что теперь мы проиграем матч. Пришлось мне его успокаивать. Игру мы, к слову, ту выиграли. Так что стоит ли тратить свои силы и нервы на суеверия, я не знаю. Но, возможно, кто-то получает от соблюдения определённых ритуалов удовольствие и спокойствие. Так что я не против. (улыбается).

— А браслеты или четки на вашей руке, что тогда значат?

В.Г.: Браслет привез из Калининграда. Очень понравился черный янтарь, необычный камень. А четки так, чтобы успокаиваться иногда, но без фанатизма. (улыбается).