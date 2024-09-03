«За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров

Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский поговорил с редким гостем спортивных и прочих изданий Игорем Чугайновым, который провел 234 матча в составе «Локомотива», а в дальнейшем возглавлял «Торпедо», «Химки» и «Сокол». Обсудили первые 7 туров нынешнего чемпионата, которые уже дали понять, что «Зениту» вновь будет непросто.

«Галактионов не должен отвечать за все»

— Как оцените промежуточные итоги первой части сезона?

— Ощущение такое, что прошлый чемпионат плавно перетек в нынешний. Лидеры опять идут плотной группой. Знакомые все лица — питерские, краснодарские, московские. Хотелось бы, конечно, большего разнообразия, какого-то периферийного всплеска. Но и такая конкуренция в диковинку, если сравнивать с тем, что было достаточно долгое время.

— Кому на пользу пауза на игры сборных, а кому во вред?

— Если вы говорите о том, кто в психологической яме, это «Локо». После такого поражения для молодых игроков пауза очень кстати. Иначе из состояния «грогги», выражаясь боксерским языком, в этом возрасте выйти крайне тяжело. А так есть время прийти в себя, залатать дыры, понять, что произошло.

— «Локомотив» за счет характера вырывается на первое место, чтобы через неделю разгромно проиграть дома «Краснодару». Ну, не может же идти речь о пресловутой недооценке?

— Нет, конечно. Не хочу произносить какие-то банальные вещи, но стабильности от подрастающего поколения ждать трудно.

— Как Михаилу Галактионову стабилизировать игру, или только время даст молодежи соответствующий опыт?

— Время. Ждать, но предпринимая какие-то шаги для того, чтобы это время пришло как можно скорее.

— Не слишком ли резко он бросил в бой всех и сразу?

— Посмотрим, но, похоже, и выбора особого не было. Потом, тренер порой должен идти на риск, ва-банк. Мы всегда на передовой, хотя могли банально не купить требуемых футболистов. Руководство может отмалчиваться, а всех собак вешают на того же Галактионова, или любого другого наставника.

Взять моего близкого товарища Игоря Черевченко, грамотного специалиста, человека с характером, что многим не по душе. Ему дали какую-то поддержку в Воронеже в плане усиления состава? Нет, а спрос с него. Хотя выжимал максимум да еще отдувался за всех. А некоторые начальники оставались при этом за кадром, хотя их вклад в жизнедеятельность клуба априори огромен.

— Десять пропущенных в семи встречах мячей, согласитесь, многовато для претендента на медали?

— Безусловно, проблемная сейчас линия «железнодорожников». Всегда, если что-то не получалось, начинали с обороны.

— В вашу бытность «Локомотив» действовал куда более прагматично за счет жесткой руки Юрия Семина?

— Да. Понятно, красиво каждый матч играть в атаку, но частенько приходится танцевать от печки.

— Моментов-то с «Краснодаром» было достаточно. Есть ли сегодня элементы тренировок, помогающие работать над реализацией?

— Это все из области психологии. Не думаю, что какие-то столбики в тренировочном процессе могут помочь попадать в створ. Частенько сам говорю игрокам, да сбросьте с себя груз ответственности. Нет у вас такой обязанности — использовать каждый момент. Скованность иногда и мешает. Вот я сейчас не забью, и команда не выиграет — такие мысли в голове сидят. И их надо изживать.

«Все успехи в РПЛ достигаются латиноамериканцами»

— Краснодарцы, напротив, все дальше уходят от романтического футбола, апологетом которого всегда считался Сергей Галицкий. Пришло время во имя результата наступить на горло собственной песне?

— Это можно делать и параллельно, просто нужно найти баланс. Если хочешь выиграть что-то серьезное, а в случае с «Краснодаром» это чемпионство, не должен позволять соперникам ничего лишнего.

— И абсолютный отказ от ориентира на собственных воспитанников, когда в старте выходят восемь легионеров, тоже оправдан?

— Новейшая история российского футбола показывает, что все высокие места достигаются благодаря латиноамериканцам. Будем объективны.

— Чем вообще объяснить чудовищную нестабильность команд из верхней части таблицы, признанных фаворитов?

— Возможно, пробелами в подготовке к сезону. Но это надо знать каждую отдельно взятую историю. Как говорится, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Потом очевидно, что бой способны дать все. Нет такого разрыва в уровне, какой был, когда мы творили историю российских первенств в начале 90-х.

— «Зенит» и тот не избежал нежданных потерь, да и игрой в ряде матчей отнюдь не блистал. Настолько зависим сегодня от Максима Глушенкова?

— Видимо, да. Начало у него получилось эффектным. Но такая команда, да и любая другая, не может быть завязана на одном футболисте. В конце концов, это еще далеко не звезда уровня Месси или Роналду. Нужно искать альтернативу. Вот сейчас появился аргентинец, сразу два забил.

— Как Густаво вообще не потребовалось времени на адаптацию в российском футболе?

— На эмоциях сыграл. Посмотрим со временем, чем подтвердит. В Аргентине он ведь особенно не забивал, насколько я знаю. Но вот был хороший корабль, а теперь и бал вышел на славу.

— «Зенит» вновь вне конкуренции, как и во всех последних чемпионатах, кроме предыдущего?

— Я уже сказал, что не тот нынче чемпионат, чтобы навешивать ярлыки. Фаворит? Наверное, да. Но отнюдь не безоговорочный. Никого из москвичей со счетов тоже не сбрасываю.

«Спартак показывает характер»

— У «Спартака» в нынешнем составе еще есть резерв для усиления игры?

— У таких команд всегда есть резерв. И он кроется в большой поддержке людей, его болельщиков. Другое дело, что слишком пристальное внимание, когда ни одного шага не сделать тихо, может быть и во вред. Но тут уж ничего не поделать. Клише «народная команда» ко многому обязывает.

— На характере, или на классе красно-белые дожали «Рубин», играя в меньшинстве?

— В таких случаях принято говорить, что на характере. Казанцы планировали играть от обороны, а когда получили численное преимущество, оказались к этому не готовы. Ну, а «Спартак» явно не сбило с толку удаления Зобнина. Отсюда — и этот пенальти, казалось бы, на ровном месте.

«Спартак» — «Зенит» globallookpress.com

— И в Питере неделю назад переигрывали «Зенит». Есть чемпионские амбиции, или пока еще «сыроваты»?

— Однозначно, есть. И команда при Станковиче показывает новое лицо. Другое дело, как избежать эти спады, перепады. Пока в этом уверенности нет. Понятно, на «Зенит» настраивать не надо, «Рубин» одолеть «на зубах» — это у них в крови. Равно как и потерять очки с середнякам, или аутсайдерами. Вот и скажите, в чем тогда смысл этих героических усилий. Чемпионская команда отличается тем, что на долгой дистанции в состоянии держать планку. Не позволяет себе расслабиться. А проходных игр в нашем чемпионате давно уже нет.

— ЦСКА уверенно побеждает в последних матчах. Появился некий запас прочности?

— Пока мы говорим только о семи турах. Будет интересно посмотреть, кто с чем придет к зиме. Очки по поздней осени посчитаем, прежде это неблагодарное занятие. Могут включиться в борьбу, по-прежнему большая команда.

— Но перестал забивать Игорь Дивеев. Если чуть шутя, хорошего понемножку?

— Может быть, ждет более важных на его взгляд игр. Не растрачивает себя по мелочам. А то расстреляешь патроны, а потом в решающий момент этого запала и не хватит. Ну, а если серьезно, матч на матч не приходится.

— Вы-то и в бытность задним защитником отличались голами регулярно. Большинство со стандартов, насколько помню?

— Естественно. Но не только. Тогда у нас было больше свободы в перемещениях. Могли позволить себе определенные вольности при подключениях в атаку. Сейчас все по схемам. Современный футбол игру не по позиции практически исключает. Я-то мог пройти через все поле, отдать в завершающей стадии, или забить. То же самое — Юра Никифоров. Нынче такое невозможно представить.

«Трансферная политика ЦСКА имеет право на жизнь»

— Тамерлан Мусаев способен полноценно заменить Федора Чалова?

— Честно, не знаю. На данный момент не уверен, несмотря на его последние голы и успехи.

— По составу армейцы уступают другим столичным клубам?

— Не то, что уступают. Просто не делают акцент на приобретении уже «раскрученных» игроков. «Зенит», «Спартак» могут позволить себе громкие приобретения за любые по российским меркам деньги. ЦСКА ни за кого не переплачивает — в этом принципиальная позиция клуба. Но это вовсе не означает, что команда с таким подходом не в состоянии выиграть чемпионство.

— Что случилось с «Динамо» после такого уверенного старта?

— Вот здесь вопрос к главному тренеру. Пропускать от «Оренбурга», который он прекрасно знает, на 95-й минуте — чисто тренерское поражение. Это тоже искусство держать команду не только на высоком физическом уровне, но и психо-эмоциональном. Значит, есть недоработочки.

— Нет ощущения, что слишком много свободы дают соперникам на флангах?

— А почему даешь свободу сопернику во фланге? Значит, не можешь добежать.

— «Ростов» не подведет кадровый дефицит.

— Тут тоже дело не в кадрах. Команда играет со всплесками, а потом следует серия провалов. Примерно та же история, что у коллективов с лучшим подбором футболистов. Но, соглашусь, нехватка равноценных игроков, способных друг друга заменять, тоже отражается на результате. Травмы и дисквалификации в футболе никто не отменял.

— Валерию Карпину не стоило уйти летом в клуб с большими возможностями?

— У него прекрасные отношения с руководством. И сказать, что «Ростов» сильно отстает от бумажных фаворитов в каких-то компонентах, тоже нельзя. Пока середняк, но всегда способный ввязаться в борьбу за медали.

— «Рубин» может рассчитывать на большее, чем восьмое место?

— Тяжеловато пока.

Валерий Карпин

— В нижней части таблицы наиболее крепкие позиции у дебютанта из Махачкалы. Заслуга в первую очередь вашего друга Хасана Биджиева, или руководители клуба не меньше влияют на атмосферу в коллективе?

— Думаю, это хороший сплав. Но надо отдать должное Хасанби, который отлично выстроил оборонительную линию, команда пропустила всего 6 мячей. Если опять-таки сравнивать с моим «Локомотивом», это почти вдвое меньше. Как говорится, почувствуйте разницу.

Но возвращаюсь к вашему вопросу, конечно, немаловажна роль Гаджиева, который полностью держит руку на пульсе. При очень скромном бюджете клуб функционирует исправно. И команда выжимает максимум из тех условий, что есть в наличии. Очень неудобная, «колючая», как раз из-за появления таких записные фавориты и растеряли уже так много очков.

— Игорь Осинькин не засиделся в ежегодно распродающих всех и вся «Крыльях»?

— Непростая ситуация. Но посмотрите, сколько игроков они снова отдали минувшим летом. Пока он заложник этой ситуации.

Игорь Осинькин

— Кому труднее всех спастись от вылета?

— Воронежу будет непросто. Самара там тоже может оказаться. Нижний будет испытывать проблемы.

— Не путают ли тренерам карты кубковые баталии, которые идут одна за одной?

— Любому опытному специалисту по силам регулировать ситуацию, находить компромисс между одним и вторым турнирами Понятно, Кубок без международных соревнований приобрёл сегодня особое значение. Но практически ни у кого нет двух составов, чтобы было четкое разделение.

«Мог уехать в Бундеслигу»

— Несколько вопросов о вашем славном прошлом. Четырежды завоевав «серебро» и пять раз выиграв Кубок, вы так и не стали чемпионом страны. Главное разочарование в карьере?

— Возможно, да. Но всему свое время было. Значит, момент для «Локо» при моем участии еще не настал.

— Или больнее было, что в Кубке обладателей кубков дважды останавливались в шаге от финала?

— Осталась определенная недосказанность. Но футбол не терпит сослагательного наклонения.

— Вы восемь раз входили в число «33 лучших» футболистов России. Никогда не было желания попробовать силы за рубежом?

— Была ситуация после матча с АЕКом в Кубке кубков, когда должен был «Кельн» купить. И тут он внезапно вылетает из Бундеслиги, сделка «накрылась». А так бы уехал однозначно.

— На тренерском поприще чего пока не хватает для более серьезных успехов?

— В принципе везде был определенный результат. Биджиев сейчас приглашал в Махачкалу, но уже устал от разъездов. Тренирую ребят 2007-го года из «Краснгвардейца», это структура «Чертаново». В двух шагах от дома, и мне по душе.