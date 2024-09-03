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    «За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров

    Эксклюзивное интервью с капитаном того «Локо», который дважды выходил в полуфинал Кубка кубков и пять раз выигрывал Кубок страны

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    Игорь Чугайнов
    Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский поговорил с редким гостем спортивных и прочих изданий Игорем Чугайновым, который провел 234 матча в составе «Локомотива», а в дальнейшем возглавлял «Торпедо», «Химки» и «Сокол». Обсудили первые 7 туров нынешнего чемпионата, которые уже дали понять, что «Зениту» вновь будет непросто.

    «Галактионов не должен отвечать за все»

    — Как оцените промежуточные итоги первой части сезона?

    — Ощущение такое, что прошлый чемпионат плавно перетек в нынешний. Лидеры опять идут плотной группой. Знакомые все лица — питерские, краснодарские, московские. Хотелось бы, конечно, большего разнообразия, какого-то периферийного всплеска. Но и такая конкуренция в диковинку, если сравнивать с тем, что было достаточно долгое время.

    — Кому на пользу пауза на игры сборных, а кому во вред?

    — Если вы говорите о том, кто в психологической яме, это «Локо». После такого поражения для молодых игроков пауза очень кстати. Иначе из состояния «грогги», выражаясь боксерским языком, в этом возрасте выйти крайне тяжело. А так есть время прийти в себя, залатать дыры, понять, что произошло.

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  • 27/08/2024

    • — «Локомотив» за счет характера вырывается на первое место, чтобы через неделю разгромно проиграть дома «Краснодару». Ну, не может же идти речь о пресловутой недооценке?

    — Нет, конечно. Не хочу произносить какие-то банальные вещи, но стабильности от подрастающего поколения ждать трудно.

    — Как Михаилу Галактионову стабилизировать игру, или только время даст молодежи соответствующий опыт?

    — Время. Ждать, но предпринимая какие-то шаги для того, чтобы это время пришло как можно скорее.

    — Не слишком ли резко он бросил в бой всех и сразу?

    — Посмотрим, но, похоже, и выбора особого не было. Потом, тренер порой должен идти на риск, ва-банк. Мы всегда на передовой, хотя могли банально не купить требуемых футболистов. Руководство может отмалчиваться, а всех собак вешают на того же Галактионова, или любого другого наставника.

    Взять моего близкого товарища Игоря Черевченко, грамотного специалиста, человека с характером, что многим не по душе. Ему дали какую-то поддержку в Воронеже в плане усиления состава? Нет, а спрос с него. Хотя выжимал максимум да еще отдувался за всех. А некоторые начальники оставались при этом за кадром, хотя их вклад в жизнедеятельность клуба априори огромен.

    «Локомотив» — «Краснодар»

    — Десять пропущенных в семи встречах мячей, согласитесь, многовато для претендента на медали?

    — Безусловно, проблемная сейчас линия «железнодорожников». Всегда, если что-то не получалось, начинали с обороны.

    — В вашу бытность «Локомотив» действовал куда более прагматично за счет жесткой руки Юрия Семина?

    — Да. Понятно, красиво каждый матч играть в атаку, но частенько приходится танцевать от печки.

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    • — Моментов-то с «Краснодаром» было достаточно. Есть ли сегодня элементы тренировок, помогающие работать над реализацией?

    — Это все из области психологии. Не думаю, что какие-то столбики в тренировочном процессе могут помочь попадать в створ. Частенько сам говорю игрокам, да сбросьте с себя груз ответственности. Нет у вас такой обязанности — использовать каждый момент. Скованность иногда и мешает. Вот я сейчас не забью, и команда не выиграет — такие мысли в голове сидят. И их надо изживать.

    «Все успехи в РПЛ достигаются латиноамериканцами»

    — Краснодарцы, напротив, все дальше уходят от романтического футбола, апологетом которого всегда считался Сергей Галицкий. Пришло время во имя результата наступить на горло собственной песне?

    — Это можно делать и параллельно, просто нужно найти баланс. Если хочешь выиграть что-то серьезное, а в случае с «Краснодаром» это чемпионство, не должен позволять соперникам ничего лишнего.

    — И абсолютный отказ от ориентира на собственных воспитанников, когда в старте выходят восемь легионеров, тоже оправдан?

    — Новейшая история российского футбола показывает, что все высокие места достигаются благодаря латиноамериканцам. Будем объективны.

    — Чем вообще объяснить чудовищную нестабильность команд из верхней части таблицы, признанных фаворитов?

    — Возможно, пробелами в подготовке к сезону. Но это надо знать каждую отдельно взятую историю. Как говорится, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Потом очевидно, что бой способны дать все. Нет такого разрыва в уровне, какой был, когда мы творили историю российских первенств в начале 90-х.

    «Зенит» — «Пари НН»

    — «Зенит» и тот не избежал нежданных потерь, да и игрой в ряде матчей отнюдь не блистал. Настолько зависим сегодня от Максима Глушенкова?

    — Видимо, да. Начало у него получилось эффектным. Но такая команда, да и любая другая, не может быть завязана на одном футболисте. В конце концов, это еще далеко не звезда уровня Месси или Роналду. Нужно искать альтернативу. Вот сейчас появился аргентинец, сразу два забил.

    — Как Густаво вообще не потребовалось времени на адаптацию в российском футболе?

    — На эмоциях сыграл. Посмотрим со временем, чем подтвердит. В Аргентине он ведь особенно не забивал, насколько я знаю. Но вот был хороший корабль, а теперь и бал вышел на славу.

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    • — «Зенит» вновь вне конкуренции, как и во всех последних чемпионатах, кроме предыдущего?

    — Я уже сказал, что не тот нынче чемпионат, чтобы навешивать ярлыки. Фаворит? Наверное, да. Но отнюдь не безоговорочный. Никого из москвичей со счетов тоже не сбрасываю.

    «Спартак показывает характер»

    — У «Спартака» в нынешнем составе еще есть резерв для усиления игры?

    — У таких команд всегда есть резерв. И он кроется в большой поддержке людей, его болельщиков. Другое дело, что слишком пристальное внимание, когда ни одного шага не сделать тихо, может быть и во вред. Но тут уж ничего не поделать. Клише «народная команда» ко многому обязывает.

    — На характере, или на классе красно-белые дожали «Рубин», играя в меньшинстве?

    — В таких случаях принято говорить, что на характере. Казанцы планировали играть от обороны, а когда получили численное преимущество, оказались к этому не готовы. Ну, а «Спартак» явно не сбило с толку удаления Зобнина. Отсюда — и этот пенальти, казалось бы, на ровном месте.

    «Спартак» — «Зенит»
    globallookpress.com

    — И в Питере неделю назад переигрывали «Зенит». Есть чемпионские амбиции, или пока еще «сыроваты»?

    — Однозначно, есть. И команда при Станковиче показывает новое лицо. Другое дело, как избежать эти спады, перепады. Пока в этом уверенности нет. Понятно, на «Зенит» настраивать не надо, «Рубин» одолеть «на зубах» — это у них в крови. Равно как и потерять очки с середнякам, или аутсайдерами. Вот и скажите, в чем тогда смысл этих героических усилий. Чемпионская команда отличается тем, что на долгой дистанции в состоянии держать планку. Не позволяет себе расслабиться. А проходных игр в нашем чемпионате давно уже нет.

    — ЦСКА уверенно побеждает в последних матчах. Появился некий запас прочности?

    — Пока мы говорим только о семи турах. Будет интересно посмотреть, кто с чем придет к зиме. Очки по поздней осени посчитаем, прежде это неблагодарное занятие. Могут включиться в борьбу, по-прежнему большая команда.

    — Но перестал забивать Игорь Дивеев. Если чуть шутя, хорошего понемножку?

    — Может быть, ждет более важных на его взгляд игр. Не растрачивает себя по мелочам. А то расстреляешь патроны, а потом в решающий момент этого запала и не хватит. Ну, а если серьезно, матч на матч не приходится.

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    • — Вы-то и в бытность задним защитником отличались голами регулярно. Большинство со стандартов, насколько помню?

    — Естественно. Но не только. Тогда у нас было больше свободы в перемещениях. Могли позволить себе определенные вольности при подключениях в атаку. Сейчас все по схемам. Современный футбол игру не по позиции практически исключает. Я-то мог пройти через все поле, отдать в завершающей стадии, или забить. То же самое — Юра Никифоров. Нынче такое невозможно представить.

    «Трансферная политика ЦСКА имеет право на жизнь»

    — Тамерлан Мусаев способен полноценно заменить Федора Чалова?

    — Честно, не знаю. На данный момент не уверен, несмотря на его последние голы и успехи.

    — По составу армейцы уступают другим столичным клубам?

    — Не то, что уступают. Просто не делают акцент на приобретении уже «раскрученных» игроков. «Зенит», «Спартак» могут позволить себе громкие приобретения за любые по российским меркам деньги. ЦСКА ни за кого не переплачивает — в этом принципиальная позиция клуба. Но это вовсе не означает, что команда с таким подходом не в состоянии выиграть чемпионство.

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    • — Что случилось с «Динамо» после такого уверенного старта?

    — Вот здесь вопрос к главному тренеру. Пропускать от «Оренбурга», который он прекрасно знает, на 95-й минуте — чисто тренерское поражение. Это тоже искусство держать команду не только на высоком физическом уровне, но и психо-эмоциональном. Значит, есть недоработочки.

    — Нет ощущения, что слишком много свободы дают соперникам на флангах?

    — А почему даешь свободу сопернику во фланге? Значит, не можешь добежать.

    — «Ростов» не подведет кадровый дефицит.

    — Тут тоже дело не в кадрах. Команда играет со всплесками, а потом следует серия провалов. Примерно та же история, что у коллективов с лучшим подбором футболистов. Но, соглашусь, нехватка равноценных игроков, способных друг друга заменять, тоже отражается на результате. Травмы и дисквалификации в футболе никто не отменял.

    — Валерию Карпину не стоило уйти летом в клуб с большими возможностями?

    — У него прекрасные отношения с руководством. И сказать, что «Ростов» сильно отстает от бумажных фаворитов в каких-то компонентах, тоже нельзя. Пока середняк, но всегда способный ввязаться в борьбу за медали.

    — «Рубин» может рассчитывать на большее, чем восьмое место?

    — Тяжеловато пока.

    Валерий Карпин

    — В нижней части таблицы наиболее крепкие позиции у дебютанта из Махачкалы. Заслуга в первую очередь вашего друга Хасана Биджиева, или руководители клуба не меньше влияют на атмосферу в коллективе?

    — Думаю, это хороший сплав. Но надо отдать должное Хасанби, который отлично выстроил оборонительную линию, команда пропустила всего 6 мячей. Если опять-таки сравнивать с моим «Локомотивом», это почти вдвое меньше. Как говорится, почувствуйте разницу.

    Но возвращаюсь к вашему вопросу, конечно, немаловажна роль Гаджиева, который полностью держит руку на пульсе. При очень скромном бюджете клуб функционирует исправно. И команда выжимает максимум из тех условий, что есть в наличии. Очень неудобная, «колючая», как раз из-за появления таких записные фавориты и растеряли уже так много очков.

    — Игорь Осинькин не засиделся в ежегодно распродающих всех и вся «Крыльях»?

    — Непростая ситуация. Но посмотрите, сколько игроков они снова отдали минувшим летом. Пока он заложник этой ситуации.

    Игорь Осинькин

    — Кому труднее всех спастись от вылета?

    — Воронежу будет непросто. Самара там тоже может оказаться. Нижний будет испытывать проблемы.

    — Не путают ли тренерам карты кубковые баталии, которые идут одна за одной?

    — Любому опытному специалисту по силам регулировать ситуацию, находить компромисс между одним и вторым турнирами Понятно, Кубок без международных соревнований приобрёл сегодня особое значение. Но практически ни у кого нет двух составов, чтобы было четкое разделение.

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    «Мог уехать в Бундеслигу»

    — Несколько вопросов о вашем славном прошлом. Четырежды завоевав «серебро» и пять раз выиграв Кубок, вы так и не стали чемпионом страны. Главное разочарование в карьере?

    — Возможно, да. Но всему свое время было. Значит, момент для «Локо» при моем участии еще не настал.

    — Или больнее было, что в Кубке обладателей кубков дважды останавливались в шаге от финала?

    — Осталась определенная недосказанность. Но футбол не терпит сослагательного наклонения.

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  • 23/08/2024

    • — Вы восемь раз входили в число «33 лучших» футболистов России. Никогда не было желания попробовать силы за рубежом?

    — Была ситуация после матча с АЕКом в Кубке кубков, когда должен был «Кельн» купить. И тут он внезапно вылетает из Бундеслиги, сделка «накрылась». А так бы уехал однозначно.

    — На тренерском поприще чего пока не хватает для более серьезных успехов?

    — В принципе везде был определенный результат. Биджиев сейчас приглашал в Махачкалу, но уже устал от разъездов. Тренирую ребят 2007-го года из «Краснгвардейца», это структура «Чертаново». В двух шагах от дома, и мне по душе.

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