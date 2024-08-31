Бойня, а не футбол. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин»

В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал «Рубин». «Красно-белые» в меньшинстве смогли обыграть соперника со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Эсекьель Барко на 74-й минуте.

Не лучшее настроение «Спартака»

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал предысторию матча «Спартак» — «Рубин». Журналист проанализировал последние встречи команд.

«Спартак не в лучшем настроении подходил к домашнему матчу против “Рубина”. В середине недели красно-белые в 3-м туре группового этапа Кубка России неожиданно проиграли на своём поле махачкалинскому “Динамо” со счётом 0:1. Столичный клуб пропустил ранний гол с пенальти, после чего создал огромное количество опасных моментов у гостевых ворот, но не реализовал ни одного из них во многом благодаря шикарным действиям голкипера “Динамо” Волка. Теперь в таблице данного квартета сразу 3 команды имеют в своём активе по 6 набранных очков. Помимо “Спартака” и махачкалинского “Динамо”, идентичное количество баллов на счету и московского “Динамо”.

«Спартак» t.me/fcsmtg

В чемпионате команда Станковича в минувшем туре сыграла нулевую ничью с “Зенитом” в Санкт-Петербурге. С одной стороны, ничья на “Газпром Арене” — приемлемый результат для любого соперника “Зенита”. С другой стороны, большую часть второго тайма спартаковцы провели в большинстве, но не смогли дожать соперника и победить в Санкт-Петербурге впервые с 2012-го года, из-за чего доля разочарования от итогового результата у поклонников столичного клуба наверняка осталась. Перед стартом седьмого тура “Спартак” находился на пятой строчке в таблице с одиннадцатью набранными очками в активе. Помимо недавнего очного матча в чемпионате, “Спартак” и “Зенит” тесно связаны с трансфером Александра Соболева, который наконец-то был официально оформлен в пятницу. Говорят, что петербуржцам переход нападающего обошёлся в сумму порядка 10 млн евро, что является хорошей сделкой для красно-белых с точки зрения бизнеса.

“Рубин”, в свою очередь, приехал в Москву в приподнятом настроении. Казанцы в двух предыдущих матчах в рамках РПЛ одержали две победы, переиграв дебютантов элитного дивизиона “Акрон” и махачкалинское “Динамо”. Эти успехи помогли команде Рахимова улучшить турнирное положение после непростого старта. С десятью заработанными баллами в активе “Рубин” шёл седьмым в таблице чемпионата. А на нынешней неделе казанцы удачно сыграли в 3-м туре группового этапа Кубка России, обыграв “Факел” в Воронеже со счётом 2:0. С шестью набранными очками команда Рахимова занимала второе место в группе.

Разумеется, “Спартак” являлся предстартовым фаворитом матча. Команда Станковича рассчитывала вернуться на победный путь, но игра обещала быть для неё непростой. Да, “Рубин” в начале нынешнего сезона не демонстрирует настолько надёжную игру в обороне, как в прошлом чемпионате. Но всё равно команда Рахимова может грамотно “закрыться”, а на примере домашнего матча “Спартака” против “Ахмата” мы видели, что команда Станковича может испытывать серьёзные проблемы со вскрытием “автобусов”. Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированного Дуарте. Плюс, за пределами заявки неожиданно оказался Жозе. У гостей, в свою очередь, в лазарете находились Юкич и Вада».

Спорные эпизоды

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о том, как проходил 1-й тайм матче «Спартак» — «Рубин». Журналист также рассказал о спорных судейских решениях в первой 45-минутке.

«Первые минуты получились очень непростыми для "Спартака". Происходившее на газоне "Лукойл Арены" напоминало игру с махачкалинским "Динамо", хотя сегодня состав красно-белых был совсем другим.

Футболисты "Рубина" навязывали хозяевам множество единоборств, крепко висели на ногах спартаковцев и выигрывали борьбу. Команда Станковича не могла как следует комбинировать под прессингом, часто сбивалась на длинные передачи. Да и в позиционных атаках фаворит с трудом находил свободное пространство — требовалось увеличить скорость движения мяча.

В этой рубке "Рубин" поначалу создавал больше остроты. Прежде всего, за счёт стандартных положений. Первый удар нанесли казанцы — как раз после подачи со штрафного. Рожков едва не забил. Рано или поздно игра с таким количеством стыков должна была закончиться травмой. Получил её, похоже, очень серьёзную, лидер обороны "Рубина" Вуячич. Легионера увезли с поля.

В первом тайме случились два спорных эпизода с падениями игроков в чужой штрафной: Бонгонда и Зотов просили пенальти. Однако судья Карасёв разобрался в обоих моментах даже без помощи повторов и не стал назначать 11-метровые. Ассистенты на VAR подтвердили правильность решений главного арбитра.

«Спартак» — «Рубин». t.me/fcsmtg

Ещё за пять минут до перерыва "Спартак" уступал "Рубину" по касаниям в чужой штрафной. Это характеризовало действия команд в атаке. У красно-белых едва ли не самой интересной фигурой впереди был Зобнин. Он подключался на рывках к чужой штрафной через правый полуфланг, когда Бонгонда максимально широко располагался на фланге, чтобы растянуть оборону казанцев. Именно Роман нанёс первые два удара красно-белых. Потом создал момент для Медины. Концовку тайма команда Станковича провела мощнее, тем не менее на гол не наиграла».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Не могу комментировать тактику соперника, их фолы. Я с уважением отношусь к «Рубину». Очень тяжёлая игра, всё решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу.

Удаление Зобнина

Заместитель шефа отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Леонид Волотко проанализировал ход 2-го тайма, в котором случилось удаление игрока и был забит единственный гол в матче.

«Во втором тайме "Спартак" будто вернулся в матчи с "Ахматом" или Махачкалой: снова 10 игроков за линией мяча, затяжки времени вратарем и остальной набор самых проблемных и раздражающих опций.

Все это время "Рубин" проигрывал по статистическим выкладкам, но его план работал лучше. Гости без проблем сдерживали затяжные атаки и ждали момент для контрвыпадов, которые оказывались гораздо острее. Первая из них едва не привела к голу. А вторая завершилась удалением Зобнина — буквально за несколько секунд до замены.

«Спартак» — «Рубин». t.me/fcsmtg

Причем ситуация вообще не располагала к тактическому фолу. Никто не выбегал к воротам, и хватать за майку, играя с предупреждением, — худшее решение. Которое сломало Станковичу план Б (пришлось быстро отменять выход Мартинса), но не сломало игру.

Вдесятером "Спартак" наконец-то получил то, чего ему жизненно не хватало — пространство в атаке. Да, туда еще нужно было добежать, но чуть ли не первая попытка закончилась назначением пенальти — и очередным голом Барко.

Отметим еще один факт: при комфортном счете уже Станкович мог припарковать "автобус", но не стал этого делать: хозяева выстроились в 4-4-1 и продолжили давление, почти не выпуская "Рубин" за центральную линию. Да, сбивали темп паузами, заменами и долгими (насколько возможно) атаками, которые чаще всего завершались фолами. В основном — на Барко, который даже в этой ситуации был первым на подборах, накручивал по два-три человека за раз и был абсолютно лучшим на поле. Снова.

"Рубин" в такой ситуации разочаровал. Гости перебили "Спартак" по фолам (28 против 8 нарушений!), но в большинстве даже не приблизились к голу. И вообще выглядели лучше, играя в равных составах.

Шок, что для победы Станковичу помогло удаление, которое вообще-то могло все сломать. С другой стороны, это же в стиле "Спартака": сами себе устроили триллер, но выкарабкались и забрали победу.

Классика».

Рашид Рахимов Главный тренер «Рубина» Конфликт с Барко? В таких случаях во мне просыпается игрок. Он мне что-то сказал, потом показал руками. Я ему на испанском сказал, что надо ротик закрыть и в футбол играть. Хотелось выйти на поле. Думаю, веди он себя иначе, столько мелких фолов на нём бы не было.

Тяжелая, очень тяжелая победа

Автор издания Bobsoccer.ru Александр Владыкин подвел итоги матча «Спартак» — «Рубин». Журналист отметил тот факт, что «красно-белые» смогли выиграть матч, имея на одного игрока меньше.

«До игры не сложно было угадать, что главный тренер спартаковцев Деян Станкович решит выставить на этот матч максимально сильнейший состав. После кубковой неудачи в игре с махачкалинским "Динамо", когда красно-белые, играя как и обычно бывает в этом турнире, с большим числом футболистов из резерва, Станкович определенно должен был настроить команду на победный результат.

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Это отразилось и на стартовом варианте, когда несколько неожиданно, например, вышел на поле защитник Рябчук. Правда, накануне его уже вызвали на сбор молдавской национальной команды, а с травмой у игрока вряд ли бы стали это делать. Ну, и стоило обратить внимание на группу атаки, где к Барко и Угальде, добавились на флангах Медина и Бонгонда. Неожиданно появился в заявке Николсон, про которого многие, думаю уже и забыли. Но Николсон жив и здоров, а его включение в заявку думаю стало ответом на теперь уже официальный уход Соболева в "Зенит".

К тому же не попал в заявку и нападающий Виллиан Жозе, играющий пока явно не так, как от него ждут и в команде, и болельщики. Так что Станкович вряд ли хотел на этот матч оставаться без высокорослого нападающего. Пусть даже такого, как Николсон, который прежде и в заявку-то не попадал. Традиционно вне команды остался Дуарте. Почему? Не хочу гадать, до закрытия трансферного окна остается совсем немного времени. Подождем и все узнаем.

Что касается самой игры… "Рубин" возможно и не собирался играть со спартаковцами в открытый футбол, но и только наглухо сидеть в обороне? Старался не сидеть, пытался уходить в контратаки, хотя подавляющее преимущество во владении мячом все равно было у красно-белых. Правда, это преимущество не давало спартаковцам ничего, поскольку гости не позволяли хозяевам наносить опасные удары по воротам "Рубина". Тяжело пришлось Барко, вокруг которого по идее и на этот раз шла вся конструктивная игра спартаковцев. Барко как всегда пытался отходить чуть ниже, ближе к центральной линии, старался владеть мячом между линиями, но тут его и прессинговали соперники, не стесняясь вести жесткую борьбу. Не удавались и попытки быстрых атак по флангам. Да, неплох был на сей раз Бонгонда, хотя его в решающий момент тоже постоянно блокировали на подходах к штрафной площади, а вот прострелов вдоль ворот практически не было.

«Спартак» — «Рубин». t.me/fcsmtg

Второй тайм возможно получился бы во многом схожим с первым, поскольку шла игра на "выживание". То есть, кто смог бы выглядеть свежее в физическом плане. Но, неожиданно случились два эпизода. Первый — удаление Зобнина, хотя Станкович только-только хотел его заменить. Не успел… Второй эпизод — пенальти в ворота "Рубина" за игру рукой защитника. К мячу подошел Барко и уже без всякого сопротивления со стороны соперников точно отправил мяч в сетку — 1:0! Всё? Хотя, нет. Случился и третий эпизод. На исход игры он не повлиял, тем не менее… За несколько минут до конца матча на поле все же вышел Николсон.

Тяжелая, очень тяжелая победа "Спартака". Но, три очка есть, а это, как сказал еще до игры Станкович, сейчас самое главное».

Рашид Рахимов Главный тренер «Рубина» Мы прессинговали по всему полю в равных составах. А когда играли в большинстве — стали недоигрывать. Нам нужно добавить качества в контроле мяча.

Удаление пошло на пользу «Спартаку»

Автор издания Sportbox.ru Денис Петров рассказал о том, как изменилась игра «Спартака» после того, как полузащитник команды Роман Зобнин получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Игра явно шла по плану "Рубина", но Станкович не стал делать перестановок в перерыве. Логично, что картина на поле не поменялась: спартаковцам все так же не хватало пространства у чужой штрафной. Даже техничные Барко, Медина и Бонгонда никак не могли раскачать казанскую оборону. Гости же не только отсиживались у своих ворот, но и пытались убегать в контратаки. В одном из таких эпизодов на удаление нарвался капитан "Спартака" Зобнин. Полузащитник, уже имевший предупреждение, откровенно задержал руками Чумича и не оставил выбора Карасеву.

«Рубин» t.me/fcrk1958

Стоит отметить, что Станкович перед удалением Зобнина уже готовился заменить россиянина на Мартинса и ждал паузы в игре. Форс-мажорные обстоятельства сильно поменяли планы серба: на поле вместо Денисова и Бонгонды появились Хлусевич и Маркиньос.

В большинстве "Рубин" окончательно осмелел и сумел создать несколько опасных ситуаций у ворот Максименко. "Спартак" вдесятером также пытался идти вперед и отыскал шанс во многом благодаря случаю. После удара Медины мяч от ноги Рожкова отскочил в руку защитнику. Карасев не заметил нарушения правил, но после вмешательства VAR указал на точку. К мячу подошел Эсекьель Барко и во второй раз в сезоне уверенно реализовал пенальти.

Удивительно, но удаление Зобнина пошло на пользу "Спартаку": казанцы наконец раскрылись, что дало "красно-белым" чуть больше свободы впереди. Когда же "Рубину" нужно было отыгрываться, воспользоваться численным преимуществом им не удалось. В концовке состоялось знаменательное событие: впервые с прошлого года за "Спартак" сыграл Шамар Николсон, который предыдущий сезон провел в аренде.

Победа позволила спартаковцам подняться на третью строчку в таблице, но в воскресенье их могут опередить "Динамо" и "Краснодар". Команда Станковича не пропускает голов уже в пяти матчах чемпионата подряд. В следующем туре после международной паузы ее ждет выезд в Махачкалу».

Олег Малышев Генеральный директор «Спартака» Хотел бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые собрались. Они здорово нас поддерживали. Это был один из факторов победы над «Рубином». Также хотел бы отметить волю к победе и характер команды. Был тяжелый матч, ребята выиграли из-за желания победить.

Три главных факта

Автор издания «Спорт день за днем» Александр Греков назвал 3 главных факта после матча «Спартак» — «Рубин», в котором «красно-белые» одержали минимальную победу.

«1. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Эсекиэль Барко, реализовавший пенальти на 74-й минуте встречи, назначенный главным арбитром Сергеем Карасевым за игру рукой в своей штрафной защитником "Рубина". Карасев по ходу встречи не зафиксировал нарушения в эпизоде, однако после консультаций с ВАР самостоятельно изучил видеоповторы, после чего назначил 11-метровый удар.

Календарь и таблица РПЛ

2. Хозяева поля с 62-й минуты встречи играли в меньшинстве. В составе "Спартака" был удален полузащитник Роман Зобнин, получивший две желтые карточки.

«Спартак» t.me/fcsmtg

3. "Спартак" прервал безвыигрышную серию из двух матчей подряд, в которых красно-белые не смогли забить ни одного гола. До этого команда главного тренера Деяна Станковича сыграла вничью с "Зенитом" (0:0) в РПЛ и уступила "Динамо" Махачкала в Кубке России. "Рубин" прервал победную серию из трех матчей подряд во всех турнирах».