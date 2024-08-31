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    «Спартак» — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин»

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    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде
    Московский «Спартак» сыграет дома с «Рубином» в рамках 7-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 6-ти матчах. «Красно-белые» одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:3.

    В прошлом туре подопечные Деяна Станковича отобрали очки у «Зенита» в гостях, сыграв в нулевую ничью. Таким образом, «Спартак» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей (3 победы и 2 ничьи).

    В начале этой недели «красно-белые» довольно неожиданно уступили на своем поле махачкалинскому «Динамо» в Кубке России (0:1). Несмотря на это поражение, «Спартак» по-прежнему занимает первое место в своей группе (6 очков).

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    «Рубин»

    «Рубин» набрал 10 очков в 6-ти матчах, расположившись на 7-й строчке в турнирной таблице. На счету казанской команды 3 победы, одна ничья и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 11:11.

    Подопечные Рашида Рахимова не проигрывают в РПЛ на протяжении трех матчей кряду. «Рубин» обыграл «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:0) в двух крайних турах, а до этого сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

    В крайнем туре Кубка России казанцы уверенно переиграли в гостях «Факел» (2:0). После трех туров в активе «Рубина» шесть очков и вторая строчка в турнирной таблице.

    Личные встречи

    «Спартак» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона — 4:1 в гостях и 3:1 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету «красно-белых» 4 победы, «Рубин» оказался сильнее в 2-х случаях и четыре раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» с коэффициентом 2.23.

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