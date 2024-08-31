31 августа в седьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: московский коллектив взял средний старт в новом сезоне чемпионата страны.

В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Москвичи смогли девять раз поразить ворота соперника и трижды пропустили в свои.

Последние матчи: «народная команда» в прошлом туре сыграла вничью с «Зенитом» (0:0).

До этого же «красно-белые» переиграли «Факел» (3:0) и поделили очки с «Ахматом» (0:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней же игре команда из столицы России уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) в рамках Кубка страны.

Не сыграют: в столичной команде все в строю.

Состояние команды: многие эксперты отмечают, что «Спартак» в этом сезоне преобразился. Связывают это с приходом в команду Деяна Станковича.

«Спартак» неплохо усилился этим летом и показывает хорошую игру, поэтому думается, что команда сможет побороться как минимум за место в тройке сильнейших.

«Рубин»

Турнирное положение: коллектив из Казани неплохо как для себя стартовал в новом сезоне.

Казанцы смогли набрать 10 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

Казанская команда 11 раз поразила ворота соперника и столько же раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Казахстана победила махачкалинское «Динамо» (2:0) и тольяттинский «Акрон» (2:1), а до этого сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграла «Химкам» (2:3).

В последней же игре «рубиновые» переиграли «Факел» (2:0) в Кубке страны.

Не сыграют: травмированы Джоэль Фамейе, Александар Юкич и Виталий Лисакович.

Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова показывают достаточно симпатичную игру и дают бой всем оппонентам.

Думается, что если все так пойдет и дальше, то «Рубин» точно будет в верхней части турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Спартак» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

«Рубин» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

В прошлом сезоне «Спартак» дважды уверенно обыграл «Рубин»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Рубина» — в 5.60.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

Прогноз: команды играют достаточно результат, поэтому вполне могут забить четыре мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3 за 2.23.

Прогноз: «Спартак» сильнее и должен побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 1.96.