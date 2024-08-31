Спартак
Рубин
«Спартак»
Турнирное положение: московский коллектив взял средний старт в новом сезоне чемпионата страны.
В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Спартак — Рубин: коэффициенты букмекеров
Москвичи смогли девять раз поразить ворота соперника и трижды пропустили в свои.
Последние матчи: «народная команда» в прошлом туре сыграла вничью с «Зенитом» (0:0).
До этого же «красно-белые» переиграли «Факел» (3:0) и поделили очки с «Ахматом» (0:0).
В последней же игре команда из столицы России уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) в рамках Кубка страны.
Не сыграют: в столичной команде все в строю.
Состояние команды: многие эксперты отмечают, что «Спартак» в этом сезоне преобразился. Связывают это с приходом в команду Деяна Станковича.
«Спартак» неплохо усилился этим летом и показывает хорошую игру, поэтому думается, что команда сможет побороться как минимум за место в тройке сильнейших.
«Рубин»
Турнирное положение: коллектив из Казани неплохо как для себя стартовал в новом сезоне.
Казанцы смогли набрать 10 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.
Казанская команда 11 раз поразила ворота соперника и столько же раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Казахстана победила махачкалинское «Динамо» (2:0) и тольяттинский «Акрон» (2:1), а до этого сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграла «Химкам» (2:3).
В последней же игре «рубиновые» переиграли «Факел» (2:0) в Кубке страны.
Не сыграют: травмированы Джоэль Фамейе, Александар Юкич и Виталий Лисакович.
Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова показывают достаточно симпатичную игру и дают бой всем оппонентам.
Думается, что если все так пойдет и дальше, то «Рубин» точно будет в верхней части турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Спартак» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах
- «Рубин» выиграл 3 последних матча во всех турнирах
- В прошлом сезоне «Спартак» дважды уверенно обыграл «Рубин»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Рубина» — в 5.60.
ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.
- 2.70Пари НН — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.07Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.25Лион — Страсбург: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: команды играют достаточно результат, поэтому вполне могут забить четыре мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 3 за 2.23.
Прогноз: «Спартак» сильнее и должен побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 1.96.