ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи БуффонЖеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал? Алексей Игонин«Кроме футбола у меня больше ничего не было». Алексей Игонин — о «Зените», советах Бышовца и реформах детского футбола Доминик ГашекДесять причудливых фактов об НХЛ, которые беспокоят сильнее, чем должны
  • 09:14
    • Экс-защитник «Спартака» перешел в «Валенсию»
  • 09:05
    • Экс-вратарь «Краснодара» перешел в «Тюмень»
  • 08:54
    • Определились все участники общего этапа Лиги конференций
    Все новости спорта

    Ждем результативную игру

    Спартак — Рубин: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Рубин Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»
    31 августа в седьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Августа 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:45 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: московский коллектив взял средний старт в новом сезоне чемпионата страны.

    В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Спартак — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Москвичи смогли девять раз поразить ворота соперника и трижды пропустили в свои.

    Последние матчи: «народная команда» в прошлом туре сыграла вничью с «Зенитом» (0:0).

    До этого же «красно-белые» переиграли «Факел» (3:0) и поделили очки с «Ахматом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней же игре команда из столицы России уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) в рамках Кубка страны.

    Не сыграют: в столичной команде все в строю.

    Состояние команды: многие эксперты отмечают, что «Спартак» в этом сезоне преобразился. Связывают это с приходом в команду Деяна Станковича.

    «Спартак» неплохо усилился этим летом и показывает хорошую игру, поэтому думается, что команда сможет побороться как минимум за место в тройке сильнейших.

    «Рубин»

    Турнирное положение: коллектив из Казани неплохо как для себя стартовал в новом сезоне.

    Казанцы смогли набрать 10 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

  • «Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ
  • Эксклюзивное интервью с шестикратным чемпионом России и одним из лучших дриблеров не самого давнего прошлого
  • 27/08/2024

    • Казанская команда 11 раз поразила ворота соперника и столько же раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Казахстана победила махачкалинское «Динамо» (2:0) и тольяттинский «Акрон» (2:1), а до этого сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграла «Химкам» (2:3).

    В последней же игре «рубиновые» переиграли «Факел» (2:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: травмированы Джоэль Фамейе, Александар Юкич и Виталий Лисакович.

    Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова показывают достаточно симпатичную игру и дают бой всем оппонентам.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Думается, что если все так пойдет и дальше, то «Рубин» точно будет в верхней части турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

    • «Рубин» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • В прошлом сезоне «Спартак» дважды уверенно обыграл «Рубин»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Рубина» — в 5.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

    Прогноз: команды играют достаточно результат, поэтому вполне могут забить четыре мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.23.

    Прогноз: «Спартак» сильнее и должен побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Чжэн — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Рузе — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Киз — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Азаренко — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Александрова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Свитолина — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наварро — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Векич — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Венеция — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Валвейк — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. Ждем результативную игру
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры