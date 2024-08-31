Борьба за место под солнцем. Гонду рвется в старт «Зенита»

Чемпионы России заполучили в свои ряды звезду олимпийской сборной Аргентины. Лусиано Гонду стал самым дорогим приобретением «Зенита» в это летнее трансферное окно. Потенциал 23-летнего нападающего виден невооруженным глазом — в Санкт-Петербурге верят, что он раскроет его именно в «сине-бело-голубой» футболке.

Отвергнутый «миллионерами»

Лусиано Гонду является уроженцем города Руфино, расположенном в провинции Санта-Фе, чуть менее чем в 500 километрах от аргентинской столицы — Буэнос-Айреса. Наиболее памятен этот небольшой муниципалитет благодаря двум звездам местного футбола ХХ века: нападающему Бернабе Феррейре и вратарю Амадео Каррисо.

Возможно, именно легенды про этих игроков подтолкнули Лусиано к выбору стать футболистом и вписать уже свое имя в историю Руфино, а может и всей Аргентины. Начинал путь Гонду в стане скромного «Атлетико Сармьенто» из города Хунин.

Изначально тренеры использовали его в полузащите, однако антропометрические данные (рост 1,89 см) и голевое чутье предопределили для Лусиано позицию центрфорварда. Выступления нападающего на юношеском уровне впечатлили Марсело Гальярдо, тренировавшего на тот момент «Ривер Плейт», и в 2019 году Лусиано присоединился к «миллионерам».

Конечно, сразу ко взрослой команде 18-летнего игрока не подпустили, на правах годичной аренды он выступал за молодежную команду из Буэнос-Айреса. Этого времени ему хватило, чтобы заявить о себе на Копа Либертадорес U20, где Гонду отличился одним голом и одним ассистом.

Лусиано Гонду pagina12.com.ar

Казалось, что в 2020 году Лусиано покорит новую ступень и окажется, как минимум, в резервной команде «Ривер Плейт». Место в первой заполучить было крайне трудно — там уже обосновались Хулиан Альварес, Рафаэль Борре и Лукас Пратто.

Однако коррективы в футбольную судьбу Гонду внес коронавирус, который остановил футбол почти что до конца 2020 года. Марсело Гальярдо обладал хорошим разнообразием исполнителей на позицию нападающего, а Лусиано практически был лишен шансов показать себя в резерве.

В конечном итоге «Ривер Плейт» принял решение не активировать опцию выкупа молодого форварда, и воспитанник «Атлетико Сармьенто» вернулся в родные пенаты.

Адаптация во взрослом футболе

Покорить столицу у Гонду не получилось, тем не менее он вынес максимальную пользу от пребывания в обойме клуба. Нападающий отмечал, что игроки «миллионеров» находятся на запредельном уровне, прессингуют как сумасшедшие даже на тренировках и если в «Атлетико Сармьенто» можно было решить эпизод двумя-тремя касаниями, то в «Ривер Плейт» нужно было играть первым.

Камбэк форварда в Хунин пришелся на удачный период: «воины» продемонстрировали впечатляющий перформанс в Примере В Насьональ, став чемпионом второго дивизиона Аргентины. 2021 год оказался для Лусиано богат на события: во-первых он подписал первый профессиональный контракт с «Атлетико Сармьенто», во-вторых дебютировал за команду в Лиге Професиональ.

Случилось это в матче против «Уракана» в апреле, когда Гонду появился на замену в концовке поединка. Счет голам в аргентинской Примере нападающий открыл спустя три месяца во встрече с «Платенсе».

Благодаря игре за «Атлетико Сармьенто», Лусиано оказался на слуху более именитых клубов Аргентины. Сообщалось, что летом 2023 года «Бока Хуниорс» проявляла заинтересованность в нападающем, но «Архентинос Хуниорс» оказался куда более расторопным в переговорах и закрыл сделку по Гонду за 3 млн евро.

Лусиано Гонду globallookpress.com

Клуб, воспитавший Диего Марадону, Хуана Романа Рикельме и Эстебана Камбьяссо, точно не прогадал с кандидатурой Лусиано. Форвард сполна окупил деньги, которые были оплачены за него, отметившись за один полноценный сезон четырнадцатью забитыми мячами и пятью ассистами в 38 матчах.

Наиболее памятным для него стал поединок против «Ривер Плейт», когда он расписался дублем в воротах «миллионеров». Это была некая вендетта за украденную мечту играть за столичный клуб в элите, которой Гонду лишился по несчастному стечению обстоятельств.

Герой олимпийской «альбиселесте»

Как бы не был хорош Лусиано в игре за «Архентинос Хуниорс», многим его имя стало известно благодаря перформансу за олимпийскую сборную Аргентины. Хавьер Маскерано, тренирующий команду, был впечатлен выступлениями Гонду и активно вызывал его в расположение «альбиселесте».

Сперва нападающий прошел испытания товарищескими матчами за сборную U23, где отметился единственным голом во встрече со сверстниками из Эквадора. Бенефис Лусиано пришелся на предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ, который проводился в два этапа: сперва 10 команд разбили на две группы, затем пара лучших футбольных коллективов отправилась в финальный раунд, состоявший из трех туров.

Маскерано не отдавал Гонду место в старте, используя его в роли джокера сборной Аргентины: в поединках против Парагвая, Перу и Чили форвард провел в общей сложности 35 минут на поле. При этом Лусиано отметился забитым мячом в каждой встрече — феноменальная статистика.

Лусиано Гонду globallookpress.com

Единственные полные девяносто минут он сыграл в матче с Уругваем, там нападающий не огорчил вратаря соперников, но отличился голевой передачей. Затем Маскерано снова усадил его на лавку запасных: в поединках второго этапа против Венесуэлы и Парагвая Гонду не появился больше чем на 15 минут.

За такое решение 40-летний специалист подвергся критике, на что ответил довольно нестандартно, апеллируя тем, что поступает несправедливо по отношению к Лусиано, однако таков план на игру и отойти от него он не может.

В конечном итоге, Хавьер сменил стратегию в заключительной встрече против Бразилии, когда победа Аргентине была нужна кровь из носу. Гонду начал матч со стартового свистка и полностью оправдал правильность выбора Маскерано, забив единственный гол в ворота «селесао» на 78-й минуте.

Лусиано Гонду globallookpress.com

Таким образом Лусиано подарил национальной команде путевку на Олимпийские игры в Париж, но насладиться торжеством в полной мере не сумел. Главный тренер сборной смог привлечь к игре за «альбиселесте» именитых форвардов — Хулиана Альвареса и Лукаса Бельтрана, которые отодвинули Гонду на второй план.

Нападающий забил всего один мяч на групповом этапе во встрече против Ирака. Сборная Аргентины закончила олимпийскую сказку в четвертьфинале, уступив хозяевам игр — команде Франции со счетом 0:1.

Конкуренция неизбежна

Продажа Гонду в «Зенит» стала для «Архентинос Хуниорс» рекордной за всю историю команды — питерцы заплатили клубу из Буэнос-Айреса 12 млн евро. Контракт «сине-бело-голубых» с 23-летним форвардом рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один год.

Лусиано стал первым выходцем из Аргентины за семь лет, пополнившим ряды питерского клуба. После нахождения у руля «Зенита» Роберто Манчини, которого захватила аргентинская лихорадка, когда он привез в Санкт-Петербург сразу пять латиноамериканских легионеров, трансферный курс чемпионов РПЛ претерпел изменения.

Этим летом питерцы были сосредоточены на приобретении футболистов с российскими паспортами, но все-таки разбавили кампанию приглашением иностранного исполнителя. Переход Гонду в «Зенит» заставляет задуматься — зачем «сине-бело-голубым» столько нападающих?

Одиннадцатикратный обладатель золотых медалей чемпионата России обладает на данном этапе шестью форвардами: Педро, Артуром, Иваном Сергеевым, Матео Кассьеррой, Лусиано Гонду и Александром Соболевым. Такой широкий выбор игроков был бы объясним, если питерцы играли бы на несколько фронтов, но пока распорядок клуба включает только Премьер-лигу и Кубок.

Кажется, что «Зенит» собирает такую мощную обойму, чтобы ни в коем случае не ударить в грязь лицом, празднуя столетие клуба, и оставить конкурентов без шансов на чемпионский титул. Задачу по обновлению рекорда до семи трофеев подряд и завоеванию второго золотого хет-трика кряду никто не отменял.

Лусиано Гонду fc-zenit.ru

Не исключено, что из когорты нападающих выпадет Сергеев, которым активно интересуются клубы РПЛ, также Педро можно использовать на позиции левого вингера, однако последняя тройка точно претендует на место в основе. Как показывают стартовые встречи текущего сезона, переходить на игру в два форварда Семак не планирует.

Календарь и таблица РПЛ

Сергей Богданович предпочитает расстановки 4-3-3 либо 4-2-3-1 с Кассьеррой в роли наконечника, который хоть и немного сбавил обороты в сравнении с прошлым футбольным годом, однако садиться на лавочку точно не собирается.

Также подошла к концу трансферная сага с Александром Соболевым, уже взявшего себе весомый «седьмой» номер в «Зените». 27-летний новичок приехал в Северную столицу явно не для того, чтобы оставаться в тени, и рассчитывает стать главным завершителем атак команды.

Баталии за место на острие в Санкт-Петербурге будут нешуточными, так почему Гонду может выиграть конкуренцию у двух опытных бомбардиров, знающих внутреннюю кухню российского первенства?

Лусиано не классический столб нападения, ждущий своего шанса в центре штрафной, а может также разгонять атаки и создавать шансы для партнеров по команде. При немаленьких антропометрических данных, он выделяется хорошей скоординированностью, маневренностью и грамотной работой с мячом.

Лусиано Гонду

Конечно, его рост дает преимущество в борьбе за верховые мячи, нередко Гонду поражает ворота оппонентов головой. Помимо этого, рабочим инструментом Лусиано является левая нога, которой форвард может отправить сферу в сетку даже из-за пределов штрафной площади.

Аргентинец хорош в работе корпусом, умеет находить пространство, продавливая защитников при их плотной опеке. Из недостатков можно выделить частое попадание в офсайдные ловушки, но тренерский штаб «Зенита» готов помочь ему нивелировать этот аспект.

Большим плюсом для Гонду выступает его универсализм, в этом году за «Архентинос Хуниорс» и сборную Аргентины он 6 раз выходил на позиции правого вингера, отметившись при этом двумя голами и одним ассистом. Не исключено, что этим Лусиано немного снимет головную боль Сергея Семака при размещении себя, Кассьерры и Соболева на поле.