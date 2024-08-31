Борьба за место под солнцем. Гонду рвется в старт «Зенита»

Отвергнутый «миллионерами»
Лусиано Гонду является уроженцем города Руфино, расположенном в провинции Санта-Фе, чуть менее чем в 500 километрах от аргентинской столицы — Буэнос-Айреса. Наиболее памятен этот небольшой муниципалитет благодаря двум звездам местного футбола ХХ века: нападающему Бернабе Феррейре и вратарю Амадео Каррисо.
Возможно, именно легенды про этих игроков подтолкнули Лусиано к выбору стать футболистом и вписать уже свое имя в историю Руфино, а может и всей Аргентины. Начинал путь Гонду в стане скромного «Атлетико Сармьенто» из города Хунин.
Изначально тренеры использовали его в полузащите, однако антропометрические данные (рост 1,89 см) и голевое чутье предопределили для Лусиано позицию центрфорварда. Выступления нападающего на юношеском уровне впечатлили Марсело Гальярдо, тренировавшего на тот момент «Ривер Плейт», и в 2019 году Лусиано присоединился к «миллионерам».
Конечно, сразу ко взрослой команде 18-летнего игрока не подпустили, на правах годичной аренды он выступал за молодежную команду из Буэнос-Айреса. Этого времени ему хватило, чтобы заявить о себе на Копа Либертадорес U20, где Гонду отличился одним голом и одним ассистом.
Казалось, что в 2020 году Лусиано покорит новую ступень и окажется, как минимум, в резервной команде «Ривер Плейт». Место в первой заполучить было крайне трудно — там уже обосновались Хулиан Альварес, Рафаэль Борре и Лукас Пратто.
Однако коррективы в футбольную судьбу Гонду внес коронавирус, который остановил футбол почти что до конца 2020 года. Марсело Гальярдо обладал хорошим разнообразием исполнителей на позицию нападающего, а Лусиано практически был лишен шансов показать себя в резерве.
В конечном итоге «Ривер Плейт» принял решение не активировать опцию выкупа молодого форварда, и воспитанник «Атлетико Сармьенто» вернулся в родные пенаты.
Адаптация во взрослом футболе
Покорить столицу у Гонду не получилось, тем не менее он вынес максимальную пользу от пребывания в обойме клуба. Нападающий отмечал, что игроки «миллионеров» находятся на запредельном уровне, прессингуют как сумасшедшие даже на тренировках и если в «Атлетико Сармьенто» можно было решить эпизод двумя-тремя касаниями, то в «Ривер Плейт» нужно было играть первым.
Камбэк форварда в Хунин пришелся на удачный период: «воины» продемонстрировали впечатляющий перформанс в Примере В Насьональ, став чемпионом второго дивизиона Аргентины. 2021 год оказался для Лусиано богат на события: во-первых он подписал первый профессиональный контракт с «Атлетико Сармьенто», во-вторых дебютировал за команду в Лиге Професиональ.
Случилось это в матче против «Уракана» в апреле, когда Гонду появился на замену в концовке поединка. Счет голам в аргентинской Примере нападающий открыл спустя три месяца во встрече с «Платенсе».
Благодаря игре за «Атлетико Сармьенто», Лусиано оказался на слуху более именитых клубов Аргентины. Сообщалось, что летом 2023 года «Бока Хуниорс» проявляла заинтересованность в нападающем, но «Архентинос Хуниорс» оказался куда более расторопным в переговорах и закрыл сделку по Гонду за 3 млн евро.
Клуб, воспитавший Диего Марадону, Хуана Романа Рикельме и Эстебана Камбьяссо, точно не прогадал с кандидатурой Лусиано. Форвард сполна окупил деньги, которые были оплачены за него, отметившись за один полноценный сезон четырнадцатью забитыми мячами и пятью ассистами в 38 матчах.
Наиболее памятным для него стал поединок против «Ривер Плейт», когда он расписался дублем в воротах «миллионеров». Это была некая вендетта за украденную мечту играть за столичный клуб в элите, которой Гонду лишился по несчастному стечению обстоятельств.
Герой олимпийской «альбиселесте»
Как бы не был хорош Лусиано в игре за «Архентинос Хуниорс», многим его имя стало известно благодаря перформансу за олимпийскую сборную Аргентины. Хавьер Маскерано, тренирующий команду, был впечатлен выступлениями Гонду и активно вызывал его в расположение «альбиселесте».
Сперва нападающий прошел испытания товарищескими матчами за сборную U23, где отметился единственным голом во встрече со сверстниками из Эквадора. Бенефис Лусиано пришелся на предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ, который проводился в два этапа: сперва 10 команд разбили на две группы, затем пара лучших футбольных коллективов отправилась в финальный раунд, состоявший из трех туров.
Маскерано не отдавал Гонду место в старте, используя его в роли джокера сборной Аргентины: в поединках против Парагвая, Перу и Чили форвард провел в общей сложности 35 минут на поле. При этом Лусиано отметился забитым мячом в каждой встрече — феноменальная статистика.
Единственные полные девяносто минут он сыграл в матче с Уругваем, там нападающий не огорчил вратаря соперников, но отличился голевой передачей. Затем Маскерано снова усадил его на лавку запасных: в поединках второго этапа против Венесуэлы и Парагвая Гонду не появился больше чем на 15 минут.
За такое решение 40-летний специалист подвергся критике, на что ответил довольно нестандартно, апеллируя тем, что поступает несправедливо по отношению к Лусиано, однако таков план на игру и отойти от него он не может.
В конечном итоге, Хавьер сменил стратегию в заключительной встрече против Бразилии, когда победа Аргентине была нужна кровь из носу. Гонду начал матч со стартового свистка и полностью оправдал правильность выбора Маскерано, забив единственный гол в ворота «селесао» на 78-й минуте.
Таким образом Лусиано подарил национальной команде путевку на Олимпийские игры в Париж, но насладиться торжеством в полной мере не сумел. Главный тренер сборной смог привлечь к игре за «альбиселесте» именитых форвардов — Хулиана Альвареса и Лукаса Бельтрана, которые отодвинули Гонду на второй план.
Нападающий забил всего один мяч на групповом этапе во встрече против Ирака. Сборная Аргентины закончила олимпийскую сказку в четвертьфинале, уступив хозяевам игр — команде Франции со счетом 0:1.
Конкуренция неизбежна
Продажа Гонду в «Зенит» стала для «Архентинос Хуниорс» рекордной за всю историю команды — питерцы заплатили клубу из Буэнос-Айреса 12 млн евро. Контракт «сине-бело-голубых» с 23-летним форвардом рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один год.
Лусиано стал первым выходцем из Аргентины за семь лет, пополнившим ряды питерского клуба. После нахождения у руля «Зенита» Роберто Манчини, которого захватила аргентинская лихорадка, когда он привез в Санкт-Петербург сразу пять латиноамериканских легионеров, трансферный курс чемпионов РПЛ претерпел изменения.
Этим летом питерцы были сосредоточены на приобретении футболистов с российскими паспортами, но все-таки разбавили кампанию приглашением иностранного исполнителя. Переход Гонду в «Зенит» заставляет задуматься — зачем «сине-бело-голубым» столько нападающих?
Одиннадцатикратный обладатель золотых медалей чемпионата России обладает на данном этапе шестью форвардами: Педро, Артуром, Иваном Сергеевым, Матео Кассьеррой, Лусиано Гонду и Александром Соболевым. Такой широкий выбор игроков был бы объясним, если питерцы играли бы на несколько фронтов, но пока распорядок клуба включает только Премьер-лигу и Кубок.
Кажется, что «Зенит» собирает такую мощную обойму, чтобы ни в коем случае не ударить в грязь лицом, празднуя столетие клуба, и оставить конкурентов без шансов на чемпионский титул. Задачу по обновлению рекорда до семи трофеев подряд и завоеванию второго золотого хет-трика кряду никто не отменял.
Не исключено, что из когорты нападающих выпадет Сергеев, которым активно интересуются клубы РПЛ, также Педро можно использовать на позиции левого вингера, однако последняя тройка точно претендует на место в основе. Как показывают стартовые встречи текущего сезона, переходить на игру в два форварда Семак не планирует.
Сергей Богданович предпочитает расстановки 4-3-3 либо 4-2-3-1 с Кассьеррой в роли наконечника, который хоть и немного сбавил обороты в сравнении с прошлым футбольным годом, однако садиться на лавочку точно не собирается.
Также подошла к концу трансферная сага с Александром Соболевым, уже взявшего себе весомый «седьмой» номер в «Зените». 27-летний новичок приехал в Северную столицу явно не для того, чтобы оставаться в тени, и рассчитывает стать главным завершителем атак команды.
Баталии за место на острие в Санкт-Петербурге будут нешуточными, так почему Гонду может выиграть конкуренцию у двух опытных бомбардиров, знающих внутреннюю кухню российского первенства?
Лусиано не классический столб нападения, ждущий своего шанса в центре штрафной, а может также разгонять атаки и создавать шансы для партнеров по команде. При немаленьких антропометрических данных, он выделяется хорошей скоординированностью, маневренностью и грамотной работой с мячом.
Конечно, его рост дает преимущество в борьбе за верховые мячи, нередко Гонду поражает ворота оппонентов головой. Помимо этого, рабочим инструментом Лусиано является левая нога, которой форвард может отправить сферу в сетку даже из-за пределов штрафной площади.
Аргентинец хорош в работе корпусом, умеет находить пространство, продавливая защитников при их плотной опеке. Из недостатков можно выделить частое попадание в офсайдные ловушки, но тренерский штаб «Зенита» готов помочь ему нивелировать этот аспект.
Большим плюсом для Гонду выступает его универсализм, в этом году за «Архентинос Хуниорс» и сборную Аргентины он 6 раз выходил на позиции правого вингера, отметившись при этом двумя голами и одним ассистом. Не исключено, что этим Лусиано немного снимет головную боль Сергея Семака при размещении себя, Кассьерры и Соболева на поле.