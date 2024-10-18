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    Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры

    Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча «Акрон» — «Зенит»

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    В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» со счетом 5:0. За победителей забили Андрей Мостовой, который отметился дублем, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.

    Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут

    Автор «Чемпионата» Никита Паглазов акцентировал внимание на том, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба, который сейчас выступает за «Акрон», «сломался» уже на восьмой минуте.

    «Зенит ушёл на международную паузу на третьем месте в таблице РПЛ. Непривычная позиция для команды Сергея Семака. Шанс вернуться в лидеры (пока что временно) появился в матче с "Акроном". Также встреча носила интригу в виде противостояния "Зенита" с форвардом тольяттинцев Артёмом Дзюбой. Но в итоге борьбы не получилось нигде.

    Встреча началась не в самом высоком темпе. "Разбудила" всех болельщиков новость на седьмой минуте: Артём Дзюба держался за заднюю поверхность бедра. Форвард "Акрона" сигнализировал своей скамейке, что ему необходима замена. Вот так быстро и бесславно пропала крутая интрига: Артём ушёл с поля без забитого мяча в ворота "бывшей".

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    • Но "Акрон" не раскис после потери важного футболиста. И даже создал отличный подход! В результате атаки на 15-й минуте по воротам "Зенита" пробил Кирилл Данилин. Мяч уже летел в створ, но защитник петербуржцев Нино вынес его с ленточки. Тревожно.

    Что в ответ сделал "Зенит"? Забил. В своём выпаде гости разыграли классную комбинацию: Дуглас Сантос покатил на Клаудиньо, тот стянул внимание защиты и отдал на Андрея Мостового. А вингер пробил в дальний угол ворот "Акрона" — точно.

    И до конца тайма "Зенит" доминировал. "Акрон" отдал мяч гостям в надежде на быстрые контратаки, однако план не сработал. Петербуржцы контролировали ход и темп матча, создавая новые моменты. Хотя у "Акрона" всё же получилось найти шанс: на 36-й минуте Беншимол развернулся в штрафной "Зенита" и пробил, но петербуржцев спас голкипер Евгений Латышонок.

    Фрагмент матча
    ФК «Зенит»

    Снова уместен старый штамп: не забиваешь ты — забивают тебе. Следом Мостовой оформил дубль. Марат Бокоев выносил мяч из штрафной "Акрона", но получилось прямо на вингера "Зенита". Андрей обработал мяч грудью и пальнул по воротам тольяттинцев. Мостовой оформил первый дубль в сезоне.

    До конца тайма "Зенит" забил ещё. Разгромным счёт сделал лучший бомбардир прошлого сезона Матео Кассьерра. И снова в атаке поучаствовал Дуглас Сантос: капитан гостей от лицевой прострелил во вратарскую, а опередивший всех колумбиец протолкнул мяч в ближний угол. Очень лёгкий мяч, ставший для Кассьерры пятым в чемпионате».

    Логичный исход

    Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов подчеркнул, что исход поединка в виде крупной победы «Зенита» оказался вполне логичным.

    «Еще до перерыва "Зенит" окончательно развеял все сомнения об исходе встречи: теперь уже Дуглас Сантос прострелил на Кассьерру, который легко сделал счет 0:3. Образцовая реализация "Зенита" в первом тайме: три удара в створ — три гола.

    Уже на 48-й минуте гости обязаны были еще увеличивать разрыв: Мостовой отобрал мяч на чужой половине поля и выложил его Венделу — тот чудом послал мяч выше. Но вскоре счет все равно изменился: Клаудиньо сделал изумительную передачу на Лусиано, который забил уже пятый мяч в чемпионате, хотя стартовал в нем только в 7-м туре. До лидирующих в снайперской гонке Батракова и Глушенкова — всего пара голов.

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    • Мостовой был близок к хет-трику на исходе часа: он даже отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда у Кассьерры.

    В последние полчаса "Зенит" включил автопилот. Да, петербуржцы продолжали создавать моменты, но делали это с ленцой и зевая. Однако после удаления Савичева на 75-й минуте гости активизировались, ведь появилось больше пространства: моменты были у Клаудиньо, Мантуана, вышедший на замену Соболев попал в перекладину. А забил Артур — идеально попал под дальнюю штангу.

    Лусиано Гонду
    ФК «Зенит»

    Лончар в ответ попытался забить гол престижа, но лишь сотряс перекладину дальним ударом, а финальный свисток Евгения Буланова констатировал грустный для "Акрона" исход. Тольяттинцы в очередной раз в этом сезоне крупно проиграли гранду, теперь — "Зениту". А сине-бело-голубые минимум на сутки вернулись на первое место».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер петербургского «Зенита»
  • Любая игра непросто складывается. То, что в первом тайме смогли забить, хорошо, поэтому игра была поспокойней. Мы контролировали мяч, контролировали игру. Для болельщиков, конечно, интересный матч — много забитых мячей, много моментов. И у наших ворот моменты соперник создавал. Трудовая победа. Поздравляю команду, болельщиков, всех с победой. Будем готовиться к следующему матчу.

    • Дзюбу сломала эффектная девушка

    Автор «Советского спорт» Александр Борисов также не прошел стороной повреждение Артема Дзюбы и отметил, что преимущество «Зенита» было подавляющим.

    «В основном, все разговоры шли даже не о клубах, а о конкретном игроке, а именно об Артёме Дзюбе. Нападающий сборной России стал одиозным персонажем для болельщиков "Зенита", футболист, который провёл в футболке питерской команды около 250-и матчей, ушёл со скандалом из клуба. Перед матчем одним из главных вопросов был: Появится ли Дзюба против своего бывшего клуба? и Сработает ли правило бывших и Артём отличится за Акрон?

    На первый вопрос тренерский штаб хозяев ответил утвердительно, выпустив форварда с первых минут, а во второй — так и не смог быть реализованным. К сожалению для болельщиков, один из героев ЧМ был вынужден покинуть поле уже на 6-й минуте. Возможно, причиной этому послужила 'Миссис Россия', которая наносила символический удар перед матчем. Артём на столько засмотрелся на девушку, что данное расслабление перед игрой стоило ему повреждения.

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    • Тольяттинцы же без одного из своих лидеров 'посыпались' перед десятикратным чемпионом России. Уже на 15-й минуте свой первый гол в матче забил Андрей Мостовой, который в этом сезоне не так часто появляется на поле. Перед этим 'Акрон' имел смелость 'огрызнуться', но на большее хозяев не хватило. У 'Зенита' включились южноамериканские связки, и на 25-й минуте Сантос мог удваивать счёт, но был не точен. Тренер 'Акрона' изо всех сил просил своих подопечных не прижиматься к своим воротам, но против чемпиона России по-другому играть просто невозможно.

    Фрагмент матча
    ФК «Зенит»

    Второй гол не заставил себя долго ждать, поймал кураж Мостовой и с лёгкостью переиграл Волкова на ленточке — 2:0. Под занавес первого тайма, Кассьерра сделал счёт уже разгромным.

    Заур Тедеев в перерыве произвёл двойную замену, дабы освежить игру, но Пестряков и Тимошенко 'погоды' особо не сделали. Преимуществом подавляюще владел 'Зенит'. На 52-й минуте новичок питерцев Гонду увеличил как счёт собственным голам до 4, так и счёт матча до такой же цифры. Хет-трик уже было записал на себя Мостовой, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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    Далее 'Акрон' и вовсе остался в меньшинстве. Вторую жёлтую в матче получил Савичев, и, конечно же, лидер чемпионата не мог не воспользоваться таким шансом. Тем более на поле появились футболисты, которым явно есть что доказывать тренерскому штабу. И пятый гол соорудили как раз-таки вышедшие на замену. Сначала Соболев эффектным выстрелом угодил в штангу, а далее, после небольшой комбинации, Артур поставил финальную точку в матче».

    «Бездзюбый» «Акрон»

    Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов считает, что после травмы Артема Дзюбы у «Акрона» просто не было шансов на положительный исход.

    «Первую встречу Артема Дзюбы, как игрока "Акрона", с "Зенитом" в этом сезоне ждали еще 2 октября. Все понимали важность этой встречи лично для Дзюбы, которому всегда есть, что доказывать — особенно, бывшей команде. Однако, матч Кубка России на "Газпром Арене" Артем наблюдал с трибун.

    Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил отсутствие Дзюбы желанием поберечь здоровье 36-летнего нападающего после продолжительных и изнурительных выездов. И без него "Акрон" проиграл 1:5.

    Фрагмент матча
    ФК «Зенит»

    На кубковый матч в Самаре Дзюба все же вышел с первых минут, и при нем "Зенит" не сумел поразить ворота "Акрона". Однако, пребывание Артема на поле оказалось недолгим — его заменили уже на 9-й минуте после полученного повреждения в игровом моменте.

    И возникло такое ощущение, что вместе с Дзюбой с поля ушел и весь остальной состав. Этот "Акрон" был не "молодой и звонкий", а какой-то инертный и робкий, что было заметно по движению игроков. Команде очень не хватало спортивной наглости как в обороне, так и в атаке.

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    • Запомнился лишь один опасный момент хозяев, который случился буквально за минуту до первого гола "Зенита". После двух рикошетов мяч оказался в ногах Кирилла Данилина, который за счет ложного замаха пробил по воротам мимо Евгения Латышонка, но Нино на ленточке подстраховал голкипера.

    "Зенит" же действовал первым номером, а после потери "Акроном" лидера атаки и вовсе усилил контроль мяча, увеличил количество передач на своей половине поля в надежде усыпить бдительность соперника. Петербуржцы словно натянули петлю на шею самарских тольяттинцев и медленно ее натягивали, банально делая все, что они хотят. Пахло голом. В итоге их было пять».

  • Заурбек Тедеев
  • Главный тренер «Акрона»
  • Мы оказались не совсем готовы психологически. Потому что когда перемещались, то часто не верили, что можем победить в том или ином единоборстве, сыграть на опережение, отыграть этот эпизод удачнее, чтобы не было такого давления. Надо отметить, что первый голевой момент создали мы. Провели хорошую атаку — пустые ворота, игрок в воротах, подними мяч, чуть‑чуть ударь в сторону, тогда был бы гол. Это бы придало дополнительную энергию футболистам, заставило бы игроков «Зенита» задуматься. После этого в наши ворота быстро залетели два мяча. По сути, игра была закончена.

    • Форменный разгром от «Зенита»

    Автор «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев подробно рассказал, как развивались события на футбольном поле в Самаре.

    «Российский клубный футбол вернулся пятничным вечером, и сразу одарил противостояние с отличной афишей: Артём Дзюба против "Зенита". Форвард уже приносит ощутимую пользу "Акрону", не было сомнений в его появлении в стартовом составе. Вот только продлилась дуэль всего десять минут. Артём получил травму без столкновения — дёрнул заднюю поверхность бедра и вынужден был поле покинуть.

    А вот Сергей Богданович атаку составил из Кассьерры, Гонду и Мостового. Как раз последний из них отметился быстрым голом. Прошло всего шесть минут после ухода Дзюбы, как Андрей вторым темпом ворвался в штрафную площадь, получив передачу с левого края. Это Клаудиньо вложил мяч в ногу Мостовому, а тот на замахе убрал защитника и положил в угол — 0:1. И тут же мог прилететь второй: опять атака слева, завершившаяся на сей раз прострелом, который из отличной позиции замкнул Вендел, но попал в защитника.

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    • "Акрон" только до гола "Зенита" козырнул ударом Данилина — тогда Нино остановил мяч на "ленточке", но после пропущенного мяча поплыл знатно. Вендел после нереализованного момента создал ещё один, забросив мяч на Дугласа Сантоса. Бразилец мощно пробил в ближний, но спас голкипер. Потом на правом краю Гонду выиграл борьбу и скинул к центру. Набежавший Мантуан продлевал полёт мяча в дальний угол, но немного не попал.

    Но ещё до перерыва "Акрон" был отправлен в нокаут. Первый гол в раздевалку оформил Мостовой: кросс Мантуана защитник смахнул аккурат на Андрея, и тому не составило труда пробить в угол — 0:2. А затем к дублю Мостового примазался Кассьерра. Вендел запустил по флангу Дугласа Сантоса, бразилец прострелил на ближнюю штангу, где Матео мастерски опередил защитника — 0:3.

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    Избиение во втором тайме только продолжилось. Клаудиньо из центрального круга забросил на Гонду, Лусиано убрал Бокоева, сместился к дуге и пробил в дальний угол — 0:4. Успел хет-трик оформить и Мостовой, чётко проткнувший мяч между ног голкиперу, но гол этот не засчитали, потому Кассьерра из офсайда отдавал обостряющую передачу на Андрея. А за 15 минут до конца матча "Акрон" ещё и в меньшинстве остался. Савичев влетел в ноги Гонду, заработал вторую жёлтую карточку и отправился отдыхать пораньше.

    Фрагмент матча
    ФК «Зенит»

    Последним гвоздём случился и пятый гол. Артур получил мяч от Мануана, без сопротивления пробежался справа, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол — 0:5. Ударно "Зенит" скатался в Самару, новичок РПЛ опять "выхватил" от чемпиона. И пока команда Сергея Семака водрузилась на первую строчку».

    Команды из разных лиг

    Автор Bobsoccer Алексей Андрианов назвал победу команды Сергея Семака заслуженной, а команды — абсолютно разного уровня.

    «Поздравляю "Зенит" с заслуженной победой — признаться, не сомневался в успехе петербуржцев даже после опасного момента у ворот Латышонка в дебюте встречи. Почему? Просто никакой порядок не побьет класс, если разница в последнем велика, как расстояние от Земли до созвездия Кассиопея. При этом с уважением отношусь к "Акрону", как к любому частному футбольному предприятию. Желаю здоровья Артему Дзюбе (мне искренне жаль, что так получилось), непременно поддержу Максима Палиенко и Александра Васютина. Но счет на табло и вопрос идеологам соревнований: кто-то еще хочет восемнадцать команд в РПЛ?

    Фрагмент матча
    ФК «Зенит»

    К зенитовцам мало претензий — разве что позволили создать тот самый момент на первых минутах , растранжирили дюжину возможностей для взятия ворот Волкова (как же показательно долго стучал себя по голове Вендел!) и пару раз легко позволили обыграть себя один в один. В первом тайме петербуржцы разорвали фланги "Акрона", а после перерыва здорово сработали в переходных фазах: мгновенная передача Клаудиньо на Лусиано — как раз из этой серии. "Акрон" еще пытался изобразить давление, но скорее лишь для сохранения лица: вероятность зацепить очки по такой игре еще после первого гола стремилась абсолютному нулю. Еще раз подчеркну — на сегодняшний день "Зенит" и "Акрон" представляют разные лиги. И мне не очень интересны игры с подавляющим преимуществом одного из соперников (именно про такие матчи говорят — "выиграли в полноги").

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    Рад за Мостового. Аплодирую Лусиано. Поблагодарю за качественную игру всех бразильцев (на счету критикуемого Клаудиньо, как Мантуана — две голевые передачи). Да и вообще все молодцы! (какой мяч положил Артур!). Подождем завтрашних матчей "Краснодара" и "Локомотива" и приглашаем железнодорожников в гости. Это будет большая игра».

    Лучший игрок матча — Андрей Мостовой

    Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой выбрал футболиста, который был лучшим в этой игре. Таковым стал автор дубля Андрей Мостовой.

    Андрей Мостовой
    ФК «Зенит»

    «Многие футболисты “Зенита” ярко проявили себя в этом матче. Мы решили выбрать Мостового лучшим игроком встречи. Андрей в нынешнем чемпионате редко выходит в стартовом составе. Поэтому ему нужно пользоваться каждой возможностью и показывать эффективный футбол, чтобы иметь больше игровой практики. В данной встречи Андрей сполна воспользовался доверием тренерского штаба, оформив дубль ещё в первом тайме. В этом матче Мостовой забил больше мячей, чем в предыдущих одиннадцати турах чемпионата».

  • Андрей Мостовой
  • Полузащитник «Зенита»
  • Раз в два года залетает, получается. Очень рад. Важно, что эти мячи забили в первом тайме, после этого соперник раскрывается. До первого пропущенного мяча команды очень низко сидят, а после нашего гола игра открывается, легче играть. У нас каждый год стоит высокая планка по забитым мячам. Да, это важно. В команде много хороших исполнителей, показываем хорошую игру.
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