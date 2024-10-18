Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры

В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» со счетом 5:0. За победителей забили Андрей Мостовой, который отметился дублем, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.

Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут

Автор «Чемпионата» Никита Паглазов акцентировал внимание на том, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба, который сейчас выступает за «Акрон», «сломался» уже на восьмой минуте.

«Зенит ушёл на международную паузу на третьем месте в таблице РПЛ. Непривычная позиция для команды Сергея Семака. Шанс вернуться в лидеры (пока что временно) появился в матче с "Акроном". Также встреча носила интригу в виде противостояния "Зенита" с форвардом тольяттинцев Артёмом Дзюбой. Но в итоге борьбы не получилось нигде.

Встреча началась не в самом высоком темпе. "Разбудила" всех болельщиков новость на седьмой минуте: Артём Дзюба держался за заднюю поверхность бедра. Форвард "Акрона" сигнализировал своей скамейке, что ему необходима замена. Вот так быстро и бесславно пропала крутая интрига: Артём ушёл с поля без забитого мяча в ворота "бывшей".

Но "Акрон" не раскис после потери важного футболиста. И даже создал отличный подход! В результате атаки на 15-й минуте по воротам "Зенита" пробил Кирилл Данилин. Мяч уже летел в створ, но защитник петербуржцев Нино вынес его с ленточки. Тревожно.

Что в ответ сделал "Зенит"? Забил. В своём выпаде гости разыграли классную комбинацию: Дуглас Сантос покатил на Клаудиньо, тот стянул внимание защиты и отдал на Андрея Мостового. А вингер пробил в дальний угол ворот "Акрона" — точно.

И до конца тайма "Зенит" доминировал. "Акрон" отдал мяч гостям в надежде на быстрые контратаки, однако план не сработал. Петербуржцы контролировали ход и темп матча, создавая новые моменты. Хотя у "Акрона" всё же получилось найти шанс: на 36-й минуте Беншимол развернулся в штрафной "Зенита" и пробил, но петербуржцев спас голкипер Евгений Латышонок.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Снова уместен старый штамп: не забиваешь ты — забивают тебе. Следом Мостовой оформил дубль. Марат Бокоев выносил мяч из штрафной "Акрона", но получилось прямо на вингера "Зенита". Андрей обработал мяч грудью и пальнул по воротам тольяттинцев. Мостовой оформил первый дубль в сезоне.

До конца тайма "Зенит" забил ещё. Разгромным счёт сделал лучший бомбардир прошлого сезона Матео Кассьерра. И снова в атаке поучаствовал Дуглас Сантос: капитан гостей от лицевой прострелил во вратарскую, а опередивший всех колумбиец протолкнул мяч в ближний угол. Очень лёгкий мяч, ставший для Кассьерры пятым в чемпионате».

Логичный исход

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов подчеркнул, что исход поединка в виде крупной победы «Зенита» оказался вполне логичным.

«Еще до перерыва "Зенит" окончательно развеял все сомнения об исходе встречи: теперь уже Дуглас Сантос прострелил на Кассьерру, который легко сделал счет 0:3. Образцовая реализация "Зенита" в первом тайме: три удара в створ — три гола.

Уже на 48-й минуте гости обязаны были еще увеличивать разрыв: Мостовой отобрал мяч на чужой половине поля и выложил его Венделу — тот чудом послал мяч выше. Но вскоре счет все равно изменился: Клаудиньо сделал изумительную передачу на Лусиано, который забил уже пятый мяч в чемпионате, хотя стартовал в нем только в 7-м туре. До лидирующих в снайперской гонке Батракова и Глушенкова — всего пара голов.

Мостовой был близок к хет-трику на исходе часа: он даже отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда у Кассьерры.

В последние полчаса "Зенит" включил автопилот. Да, петербуржцы продолжали создавать моменты, но делали это с ленцой и зевая. Однако после удаления Савичева на 75-й минуте гости активизировались, ведь появилось больше пространства: моменты были у Клаудиньо, Мантуана, вышедший на замену Соболев попал в перекладину. А забил Артур — идеально попал под дальнюю штангу.

Лусиано Гонду ФК «Зенит»

Лончар в ответ попытался забить гол престижа, но лишь сотряс перекладину дальним ударом, а финальный свисток Евгения Буланова констатировал грустный для "Акрона" исход. Тольяттинцы в очередной раз в этом сезоне крупно проиграли гранду, теперь — "Зениту". А сине-бело-голубые минимум на сутки вернулись на первое место».

Сергей Семак Главный тренер петербургского «Зенита» Любая игра непросто складывается. То, что в первом тайме смогли забить, хорошо, поэтому игра была поспокойней. Мы контролировали мяч, контролировали игру. Для болельщиков, конечно, интересный матч — много забитых мячей, много моментов. И у наших ворот моменты соперник создавал. Трудовая победа. Поздравляю команду, болельщиков, всех с победой. Будем готовиться к следующему матчу.

Дзюбу сломала эффектная девушка

Автор «Советского спорт» Александр Борисов также не прошел стороной повреждение Артема Дзюбы и отметил, что преимущество «Зенита» было подавляющим.

«В основном, все разговоры шли даже не о клубах, а о конкретном игроке, а именно об Артёме Дзюбе. Нападающий сборной России стал одиозным персонажем для болельщиков "Зенита", футболист, который провёл в футболке питерской команды около 250-и матчей, ушёл со скандалом из клуба. Перед матчем одним из главных вопросов был: Появится ли Дзюба против своего бывшего клуба? и Сработает ли правило бывших и Артём отличится за Акрон?

На первый вопрос тренерский штаб хозяев ответил утвердительно, выпустив форварда с первых минут, а во второй — так и не смог быть реализованным. К сожалению для болельщиков, один из героев ЧМ был вынужден покинуть поле уже на 6-й минуте. Возможно, причиной этому послужила 'Миссис Россия', которая наносила символический удар перед матчем. Артём на столько засмотрелся на девушку, что данное расслабление перед игрой стоило ему повреждения.

Тольяттинцы же без одного из своих лидеров 'посыпались' перед десятикратным чемпионом России. Уже на 15-й минуте свой первый гол в матче забил Андрей Мостовой, который в этом сезоне не так часто появляется на поле. Перед этим 'Акрон' имел смелость 'огрызнуться', но на большее хозяев не хватило. У 'Зенита' включились южноамериканские связки, и на 25-й минуте Сантос мог удваивать счёт, но был не точен. Тренер 'Акрона' изо всех сил просил своих подопечных не прижиматься к своим воротам, но против чемпиона России по-другому играть просто невозможно.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Второй гол не заставил себя долго ждать, поймал кураж Мостовой и с лёгкостью переиграл Волкова на ленточке — 2:0. Под занавес первого тайма, Кассьерра сделал счёт уже разгромным.

Заур Тедеев в перерыве произвёл двойную замену, дабы освежить игру, но Пестряков и Тимошенко 'погоды' особо не сделали. Преимуществом подавляюще владел 'Зенит'. На 52-й минуте новичок питерцев Гонду увеличил как счёт собственным голам до 4, так и счёт матча до такой же цифры. Хет-трик уже было записал на себя Мостовой, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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Далее 'Акрон' и вовсе остался в меньшинстве. Вторую жёлтую в матче получил Савичев, и, конечно же, лидер чемпионата не мог не воспользоваться таким шансом. Тем более на поле появились футболисты, которым явно есть что доказывать тренерскому штабу. И пятый гол соорудили как раз-таки вышедшие на замену. Сначала Соболев эффектным выстрелом угодил в штангу, а далее, после небольшой комбинации, Артур поставил финальную точку в матче».

«Бездзюбый» «Акрон»

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов считает, что после травмы Артема Дзюбы у «Акрона» просто не было шансов на положительный исход.

«Первую встречу Артема Дзюбы, как игрока "Акрона", с "Зенитом" в этом сезоне ждали еще 2 октября. Все понимали важность этой встречи лично для Дзюбы, которому всегда есть, что доказывать — особенно, бывшей команде. Однако, матч Кубка России на "Газпром Арене" Артем наблюдал с трибун.

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил отсутствие Дзюбы желанием поберечь здоровье 36-летнего нападающего после продолжительных и изнурительных выездов. И без него "Акрон" проиграл 1:5.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

На кубковый матч в Самаре Дзюба все же вышел с первых минут, и при нем "Зенит" не сумел поразить ворота "Акрона". Однако, пребывание Артема на поле оказалось недолгим — его заменили уже на 9-й минуте после полученного повреждения в игровом моменте.

И возникло такое ощущение, что вместе с Дзюбой с поля ушел и весь остальной состав. Этот "Акрон" был не "молодой и звонкий", а какой-то инертный и робкий, что было заметно по движению игроков. Команде очень не хватало спортивной наглости как в обороне, так и в атаке.

Запомнился лишь один опасный момент хозяев, который случился буквально за минуту до первого гола "Зенита". После двух рикошетов мяч оказался в ногах Кирилла Данилина, который за счет ложного замаха пробил по воротам мимо Евгения Латышонка, но Нино на ленточке подстраховал голкипера.

"Зенит" же действовал первым номером, а после потери "Акроном" лидера атаки и вовсе усилил контроль мяча, увеличил количество передач на своей половине поля в надежде усыпить бдительность соперника. Петербуржцы словно натянули петлю на шею самарских тольяттинцев и медленно ее натягивали, банально делая все, что они хотят. Пахло голом. В итоге их было пять».

Заурбек Тедеев Главный тренер «Акрона» Мы оказались не совсем готовы психологически. Потому что когда перемещались, то часто не верили, что можем победить в том или ином единоборстве, сыграть на опережение, отыграть этот эпизод удачнее, чтобы не было такого давления. Надо отметить, что первый голевой момент создали мы. Провели хорошую атаку — пустые ворота, игрок в воротах, подними мяч, чуть‑чуть ударь в сторону, тогда был бы гол. Это бы придало дополнительную энергию футболистам, заставило бы игроков «Зенита» задуматься. После этого в наши ворота быстро залетели два мяча. По сути, игра была закончена.

Форменный разгром от «Зенита»

Автор «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев подробно рассказал, как развивались события на футбольном поле в Самаре.

«Российский клубный футбол вернулся пятничным вечером, и сразу одарил противостояние с отличной афишей: Артём Дзюба против "Зенита". Форвард уже приносит ощутимую пользу "Акрону", не было сомнений в его появлении в стартовом составе. Вот только продлилась дуэль всего десять минут. Артём получил травму без столкновения — дёрнул заднюю поверхность бедра и вынужден был поле покинуть.

А вот Сергей Богданович атаку составил из Кассьерры, Гонду и Мостового. Как раз последний из них отметился быстрым голом. Прошло всего шесть минут после ухода Дзюбы, как Андрей вторым темпом ворвался в штрафную площадь, получив передачу с левого края. Это Клаудиньо вложил мяч в ногу Мостовому, а тот на замахе убрал защитника и положил в угол — 0:1. И тут же мог прилететь второй: опять атака слева, завершившаяся на сей раз прострелом, который из отличной позиции замкнул Вендел, но попал в защитника.

"Акрон" только до гола "Зенита" козырнул ударом Данилина — тогда Нино остановил мяч на "ленточке", но после пропущенного мяча поплыл знатно. Вендел после нереализованного момента создал ещё один, забросив мяч на Дугласа Сантоса. Бразилец мощно пробил в ближний, но спас голкипер. Потом на правом краю Гонду выиграл борьбу и скинул к центру. Набежавший Мантуан продлевал полёт мяча в дальний угол, но немного не попал.

Но ещё до перерыва "Акрон" был отправлен в нокаут. Первый гол в раздевалку оформил Мостовой: кросс Мантуана защитник смахнул аккурат на Андрея, и тому не составило труда пробить в угол — 0:2. А затем к дублю Мостового примазался Кассьерра. Вендел запустил по флангу Дугласа Сантоса, бразилец прострелил на ближнюю штангу, где Матео мастерски опередил защитника — 0:3.

Календарь и таблица РПЛ

Избиение во втором тайме только продолжилось. Клаудиньо из центрального круга забросил на Гонду, Лусиано убрал Бокоева, сместился к дуге и пробил в дальний угол — 0:4. Успел хет-трик оформить и Мостовой, чётко проткнувший мяч между ног голкиперу, но гол этот не засчитали, потому Кассьерра из офсайда отдавал обостряющую передачу на Андрея. А за 15 минут до конца матча "Акрон" ещё и в меньшинстве остался. Савичев влетел в ноги Гонду, заработал вторую жёлтую карточку и отправился отдыхать пораньше.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Последним гвоздём случился и пятый гол. Артур получил мяч от Мануана, без сопротивления пробежался справа, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол — 0:5. Ударно "Зенит" скатался в Самару, новичок РПЛ опять "выхватил" от чемпиона. И пока команда Сергея Семака водрузилась на первую строчку».

Команды из разных лиг

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов назвал победу команды Сергея Семака заслуженной, а команды — абсолютно разного уровня.

«Поздравляю "Зенит" с заслуженной победой — признаться, не сомневался в успехе петербуржцев даже после опасного момента у ворот Латышонка в дебюте встречи. Почему? Просто никакой порядок не побьет класс, если разница в последнем велика, как расстояние от Земли до созвездия Кассиопея. При этом с уважением отношусь к "Акрону", как к любому частному футбольному предприятию. Желаю здоровья Артему Дзюбе (мне искренне жаль, что так получилось), непременно поддержу Максима Палиенко и Александра Васютина. Но счет на табло и вопрос идеологам соревнований: кто-то еще хочет восемнадцать команд в РПЛ?

Фрагмент матча ФК «Зенит»

К зенитовцам мало претензий — разве что позволили создать тот самый момент на первых минутах , растранжирили дюжину возможностей для взятия ворот Волкова (как же показательно долго стучал себя по голове Вендел!) и пару раз легко позволили обыграть себя один в один. В первом тайме петербуржцы разорвали фланги "Акрона", а после перерыва здорово сработали в переходных фазах: мгновенная передача Клаудиньо на Лусиано — как раз из этой серии. "Акрон" еще пытался изобразить давление, но скорее лишь для сохранения лица: вероятность зацепить очки по такой игре еще после первого гола стремилась абсолютному нулю. Еще раз подчеркну — на сегодняшний день "Зенит" и "Акрон" представляют разные лиги. И мне не очень интересны игры с подавляющим преимуществом одного из соперников (именно про такие матчи говорят — "выиграли в полноги").

Рад за Мостового. Аплодирую Лусиано. Поблагодарю за качественную игру всех бразильцев (на счету критикуемого Клаудиньо, как Мантуана — две голевые передачи). Да и вообще все молодцы! (какой мяч положил Артур!). Подождем завтрашних матчей "Краснодара" и "Локомотива" и приглашаем железнодорожников в гости. Это будет большая игра».

Лучший игрок матча — Андрей Мостовой

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой выбрал футболиста, который был лучшим в этой игре. Таковым стал автор дубля Андрей Мостовой.

Андрей Мостовой ФК «Зенит»

«Многие футболисты “Зенита” ярко проявили себя в этом матче. Мы решили выбрать Мостового лучшим игроком встречи. Андрей в нынешнем чемпионате редко выходит в стартовом составе. Поэтому ему нужно пользоваться каждой возможностью и показывать эффективный футбол, чтобы иметь больше игровой практики. В данной встречи Андрей сполна воспользовался доверием тренерского штаба, оформив дубль ещё в первом тайме. В этом матче Мостовой забил больше мячей, чем в предыдущих одиннадцати турах чемпионата».