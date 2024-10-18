12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани

Сергей Юран и Евгений Бушманов, два великолепных в прошлом игрока, перешедшие затем на тренерскую стезю, обсудили с корреспондентом Livesport.ru Михаилом Пукшанским два главных предстоящих на выходных матча РПЛ. Но не обошли стороной недавние международные баталии, и о тренерской доле тоже поговорили.

Сергей Юран запомнился взрывной скоростью по молодости лет в киевском «Динамо», выступлениями за португальских грандов, неподражаемой игрой за «Спартак» в Лиге чемпионов — 95/96, триумфальной победой на молодежном ЧЕ-90. Выигрывал чемпионаты СССР, Португалии и России. В составе «Бенфики» стал лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов — 91/92.

Перейдя на тренерское поприще, вывел не хватавшие звезд с неба «Химки» в финал Кубка России. Неплохо потрудился в Ярославле, Калининграде, Хабаровске и Нижнем Новгороде.

Евгений Бушманов отыграл 121 матч за ЦСКА, 43 за «Торпедо», 46 за «Спартак», 71 за «Крылья Советов». Совсем юным забил гол «Барселоне» в историческом матче армейцев на «Камп Ноу». Стал чемпионом Европы U-18 в 90-м. Трижды выигрывал российское «золото» в составе «Спартака». Как тренер, в основном возглавлял молодежные команды, главные из которых в его тренерской карьере — сборная России и «Спартак-2».

«Грузия, или Украина?»

— Наибольший интерес для российских болельщиков, не сомневаюсь, представляет собой та группу Лиги Наций, где играют Украина и Грузия. Почему грузины сейчас были абсолютно не похожи на себя сентябрьских?

Сергей Юран: Думаю, явные проблемы переходного периода. Это так было, есть, и будет.

Евгений Бушманов: У Грузии сейчас неплохая команда, что мы и видели на чемпионате Европы. Идет процесс ее роста, а он всегда непростой. Не хватает стабильности. Но и Украина с Албанией — сборные достаточно сильные.

Украина — Грузия globallookpress.com

— Слабо в обоих матах выглядел Хвича. В чем дело, если судить по матчам «Наполи» он уже набрал форму?

С.Ю.: Это надо ему вопрос задать. С такого игрока большой спрос везде. Видимо, тактическое перестроение сыграло роль. Может, микротравма сказалась.

Е.Б.: В сборной другие партнеры, и там он не всегда показывает свои лучшие качества. Зависим, как не крути.

— Украина, напротив, набрала в октябрьских матчах 4 очка. Ваш прогноз на исход борьбы в этой группе?

С.Ю.: Команды плюс-минус одинаковые. Может, как и Албания выйти, так и Украина, и Грузия. Здесь все ровно. Явного фаворита, очевидно, нет в этой группе. Все научились играть в футбол. За ноябрьские две игры все может перевернуться. Кто подойдет с минимальным количеством травм, это главное.У всех шансы есть.

Е.Б.: Судя по всему, все будет решаться в последнем туре.

— Казахстан со Станиславом Черчесовым после обнадеживающей ничьей с Норвегией совсем забуксовал. Или можно даже сказать провалился?

С.Ю.: Ну, и? Я — тренер, и не хочу сейчас обсуждать коллегу в таком контексте. «Забуксовал», «провалился»... Проще ему набрать, и спросить.

Е.Б.: Насколько я пониманию, Черчесов пытается перестраивать игру команды. Если они раньше играли глубоко от защиты, и очень низко оборонялись, то сейчас он пытается ставить более разнообразный и смелый футбол. Но если нет качественных игроков, нужно время.

Станислав Черчесов globallookpress.com

— Зачем он ведет себя столь вызывающе себя перед прессой и болельщиками после таких поражений?

С.Ю.: Мне не интересно, как он ведет себя на пресс-конференциях. Пусть специалисты, теоретики, руководство разбирают. Мне не этично, как к коллеге.

Е.Б: Черчесов всегда высказывался с одной стороны ярко, с другой — жестковато. В России было то же самое. Ничего такого удивительного и нового.

— Как ему дальше там работать при явном разладе с президентом казахстанской федерации футбола?

С.Ю: Не знаю. Сами разберутся.

Е.Б.: Это вопрос к президенту и Черчесову.

— У вас ведь тоже частенько случались конфликты с руководителями. Как вы выходили из подобных ситуаций?

С.Ю.: Конфликты везде присутствуют, во всех странах, сборных, клубах. Если они имеют право на жизнь, это нормальная, рабочая ситуация. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Другое дело, когда дрязги выходят наружу, это не правильно.

Е.Б.: Не припомню прям уж конфликтов. Таких не было.

— Сборная Англии, тем временем, поменяла Гаррета Саутгейта на Томаса Тухеля. Не шило на мыло?

С.Ю.: Результат! Многие думают, что более, или менее. А это не для Англии. Да, вышли в полуфиналы, в финал один раз. Вы считаете, для Англии — это потолок? Только не для них. Выиграй хоть что-то один раз из трех! Он дома проиграл финал, имея самую дорогую сборную в мире.

Е.Б.: Время покажет. Саутгейт никогда не работал с клубом, а Тухель со сборной. Немец клубы при этом тренировал достаточно успешно. Поэтому новое поприще, иной пульс могут помочь сборной Англии приобрести свежее дыхание. Сильные игроки, есть, от чего оттолкнуться.

— Джуд Беллингем разный в «Реале» и сборной?

С.Ю.: Нет. Он и там, и здесь ведущий. Пусть с Грецией выглядел плохо, это не дискета, не компьютер. Есть человеческий фактор, который всегда будет играть определяющую роль. Он — человек в первую очередь, живой организм. Это сон, переезды, и все остальное... У Роналду, Месси, Марадоны, Пеле были игры чуть хуже, чуть лучше.

Е.Б.: Он еще достаточно молод. Есть куда более опытные игроки. Они и должны играть роль лидеров в обеих командах. Он все еще прогрессирует и растет. Но, конечно, не «сырой».

— Испания продолжает демонстрировать феноменальный футбол даже вторым по сути составом, как с Сербией (3:0). Как обучить совсем разных футболистов одной и той же командной игре?

С.Ю.: А что значит научить? Это не детская школа, не группа подготовки. Половина прошла с Де ла Фуэнте юношеские и молодежную сборные. А добавлять футболистов, «вставлять» их в систему — для этого и есть тренер. Хотя там все и так знают его требования. Просто сейчас создалась «мозаика», так бывает при должном подходе.

Е.Б.: Видна работа не только Де ла Фуэнте, но и всего тренерского штаба. Понятно, контроль мяча остался, но он стал совсем другим. Намного больше обостряют, куда более интенсивный футбол показывают. Судя по всему, и футболистам он скорее подходит — азарт и желание налицо. Несмотря на состав на отдельно взятую игру.

Испания — Сербия globallookpress.com

— Кто-то выглядел сильнее нынешние «Красной фурии» за последние лет 10?

С.Ю.: Ох... Италия лучше была, когда выиграла чемпионат Европы в 2020-м. Вы меня пытаетесь переубедить в обратном, но это мое безусловное мнение. И Манчини ничуть не меньше тогда показал и доказал.

Е.Б.: Пока бы не стал об этом говорить. Для таких сравнений нужен больший промежуток времени.

— В отборочном турнире к ЧМ-2026 Лионель Месси забивает три за Аргентину, и играет до конца все 90 минут. Зачем ему это надо в 37, не лучше ли уйти с поля под овации трибун?

С.Ю: У Месси надо спросить.

Е.Б.: Думаю, он понимает, что играть осталось не так много. Поэтому хочет максимально наслаждаться футболом.

Календарь и таблица РПЛ

— К нашим баранам. Что дал российским игрокам сбор национальной команды, смысл которого не понял даже Валерий Карпин?

С.Ю.: О каком там вообще сборе можно говорить, если он продолжался два дня? Не знаю, кто принимал решение, руководство ли РФС, или Карпин. Обозначили, что будет этот сбор и игра, скорее всего, состоится. Планировали одно, а получилось, как всегда.

Е.Б.: В футбольном плане, наверное, ничего. А так собрались, вместе пообщались. Поехали, провели мастер-класс, приняли участие в каких-то мероприятиях. На мой взгляд, достаточно, интересных и важных. Еще раз прочувствовали, что они игроки сборной. Это важно для футболистов.

«Спартак» — «Краснодар»

— Чего ждете от главного матча тура?

С.Ю.: Классного матча. «Краснодар» сейчас хорошо выглядит, и обыгрывает «Зенит», не упускает на выезде свое. Более или менее запорол начало, но потом пошло-пошло-поехало. По нынешним результатам, как понимаю, многое поменялось. Игра за 6 очков, понятно. Каждый будет настраиваться на максимальный результат.

Е.Б.: Жду яркой игры. «Краснодар» сейчас в хорошей форме находится. Выигрывает все последние матчи, и показывает достаточно неплохой футбол. Понятно, пауза может сказаться. Но в целом команда на ходу. С другой стороны «Спартаку» дома отступать некуда, даже ничья не устроит. Нужно им обязательно выигрывать, а значит настрой там будет супермаксимальный.

— Обе команды любят и умеют владеть мячом. Кому придется его отдать?

С.Ю.: Смотря, как владеть мячом. Если двигать его вперед на половине соперника, тогда это одно. У «Краснодара» это очень неплохо получается. «Спартак» с командами такого уровня в большей степени, грубо говоря, владеет от от вратаря до защитников, и наоборот.

Е.Б.: Тут только игра покажет. Сначала будет равное все.

— Чей состав, считаете, сильнее на данный момент? Вот Евгений Ловчев сказал, «Краснодар», в отличие от «Спартака», не берет кого попало.

С.Ю.: Здесь соглашусь. Краснодарцы берут квалифицированных игроков, поэтому у них подбор получше.

Е.Б.: «Спартак» сегодня находится в стадии перестройки, с учетом лидеров команды, в том числе. Ушли Джикия, Соболев, появились другие игроки. Соответственно пропадает результат на какое-то время. Идет становление команды. А «Краснодар» более «обтертая» команда. Поэтому и результаты сегодня, в отличие от «Спартака».

— «Спартак» после абсолютно невнятного поражения от «Локо» выдал затем два зажигательных матча против «Динамо» в Кубке (3:2) и «Ростова» в чемпионате (3:0). Когда закончатся эти перепады?

С.Ю.: Кубок вообще вычеркнем — там кому-то отдохнуть, кому-то игровой практики добавят. А «Ростов» за 5 минут проиграл с такими ошибками. Здесь же матч, в котором борьба за чемпионство, за тройку для них. Поэтому встреча будет вдвойне показательной.

Е.Б.: Еще раз повторю, команда в «Спартаке» только строится. А давление на тренеров, на футболистов — все равно максимальное. Что пока им не дается выстроить игру в середине, это нормально, естественно. И в этом сегодня есть главный смысл их работы.

— Шамар Николсон хорошо проявил себя перед перерывом. Место в старте не обсуждается?

С.Ю.: Почему? Есть схема, есть состояние игроков.

Е.Б.: Там разные варианты. Играли же и с Угальде.

— Каких вообще перемен можно ждать в спартаковском составе?

С.Ю.: Будут исходить от соперника во многом. Как я видел с «Локомотивом», они их вообще не разбирали. Так по игре думали. Надеялись, пройдут. Но «Локо» контролировал игру с первых минут до добавленных. Было видно, «Спартак» не знает, что делать. Сейчас должны извлечь уроки из ошибок — знать «Краснодар» в атаке и минимизировать опасность у своих ворот.

Е.Б.: Угальде хорош. Посмотрим, что выберет Станкович на это матч.

— Любопытно, что красно-белые именно в преддверии этой встречи окончательно отказались от подписания форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Какая-то игра?

С.Ю.: А кто говорил это из официальных лиц «Спартака»? У нас все постоянно муссируется. На данный момент — это игрок «Краснодара». Подписать футболиста из стана конкурента очень сложно.

Е.Б.: Без комментариев.

— Есть опасения по поводу формы лидеров «быков» после возвращения из латиноамериканских сборных?

С.Ю.: Добраться туда-обратно всегда проблематично. Часовое время меняется, лететь полтора-двое суток через другие страны. Есть сложность потом прийти в себя.

Е.Б.: Первый матч после возвращения из сборных всегда сложный. Тем более, легионеры с учетом больших перелетов потеряют тонус. В этом плане у «Спартака» есть определенное преимущество.

— «Краснодар» после 8 побед подряд не испытает внутреннего давления, не имея какого-то опыта конкурентной борьбы?

С.Ю.: Почему не имея? У них всегда ставятся максимальные задачи, будь они вторыми-третьими-четвертыми. Там опытные игроки, много сборников. Поэтому что там, восемь матчей взяли и испугались, больше мы не будем выигрывать. Они даже не считают это, поверьте. Зачем им, галочки ставить, зарубки на кроватях? Есть премии, есть бонусы при этом.

Е.Б.: Думаю, что никакого внутреннего давления не должно быть. Наоборот, те победы придали им дополнительную уверенность. Команда в психологическом состоянии хорошо себя чувствует. Другой вопрос, физического, с учетом всех этих перелетов.

— Сможет «Краснодар» сражаться за первое место до конца?

С.Ю.: Они уже не первый год ставят задачу. В прошлом сезоне был хороший шанс. Но, к сожалению, не сложилось.

Е.Б.: Судя потому, как сегодня команда играет, в каком состоянии находится, вполне.

— Большой спартаковский «болельщик» Андрей Червиченко назвал главным фаворитом предстоящего матча судью, прозрачно намекая на судейство в пользу красно-белых. Если объективно, такое в этом матче возможно?

С.Ю.: У меня большие сомнения. Когда встречаются лидеры, судья максимально старается не допустить ошибки. Играй «Спартак» с «Оренбургом», или «Химками», там возможно. Насколько сейчас вижу, судейские скандалы минимизируются.

Е.Б.: Надеюсь, что нет.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— Тогда ваш фаворит, если без отвлечения на субъективные факторы?

С.Ю.: Думаю, 50 на 50. Может быть, 55 отдам «Спартаку» за счет своего поля и болельщиков.

Е.Б.: На мой взгляд, фаворита здесь нет. С учетом отъезда краснодарских ребят в сборные вроде бы должно быть небольшое преимущество у «Спартака».

«Рубин» — «Динамо»

— Динамовцы проиграли ЦСКА и «Спартаку» на Кубок, очень плохая концовка перед паузой. Сейчас все другое?

С.Ю.: Сложно сказать. «Динамо» при таких условиях и возможностях, имея второй-третий бюджет в стране, такого себе не имеет права позволять. Но и в том году они проигрывали три, или четыре матча подряд. Пока все то же самое, даже чуть хуже, может быть.

Е.Б.: Пока нестабильно. С одной стороны — яркий и атакующий. А потом вдруг ничего нет. Не хватает надежности в обороне, нет баланса в игре. Но здесь «Динамо» фаворит. Наберут три очка, со всеми сложностями. «Рубин» — команда организованная. С ним любому клубу РПЛ играть очень непросто. Но тем не менее.

— И Нгамале выздоровел, и Карраскаль вроде бы набирает. Может быть, какие-то внутренние проблемы в клубе?

С.Ю.: Не думаю. Нужно быстрее стараться набирать форму, уже скоро в отпуск уходить. Вопросы к тренеру.

Е.Б.: Команда, претендующая на верхние места, должна обладать какой-то более сбалансированной игрой.

— Фабиан Бальбэуэна только сегодня возвращается из сборной Парагвая. Проблема?

С.Ю.: «Динамо» всегда «проседает», когда группа игроков уезжает в сборные. Тут ничего нового. Как правило, первый матч после этого очень невнятно выглядит. А следующие, когда поймали часовой поезд, перелеты, смену климата, уже совсем другая команда. Должен быть план «Б».

Е.Б: Тренерскому штабу «Динамо» достаточно времени, чтобы пообщаться, и понять состояние своих футболистов. Здесь важно угадать, понять, кто готов к сегодняшнему матчу.

— Марцел Личка сильно перетасует привычный состав?

С.Ю.: Он не впервые в этой ситуации, от нее и оттолкнется. На сборников рассчитывать здесь сложно — где-то на замену, во втором тайме. Но в любом случае 8-9 человек игроков основы даже в такой ситуации должны играть.

Е.Б.: Все меняется в футболе очень быстро. Каждую неделю надо выходить, и выигрывать, ставя большие задачи перед собой. Мне нравится, как Личка работает в «Динамо», симпатичен его футбол. Хочется, чтобы он продолжил работать. У него есть стиль — это самое главное.

— Что ждет Личку, если проиграют, вопрос риторический, или до зимнего перерыва менять в РПЛ уже никого не станут?

С.Ю.: Для команды, которая ставит задачей чемпионство, или второе место, этот вопрос всегда стоит остро. Будь на его месте российский тренер, он бы уже либо не работал, либо ждал решения после этого тура. Но у нас иностранцам всегда дают шанс, и еще находят слова для оправданий.

Е.Б.: Я уже ответил на этот вопрос.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— Как дела у Рашида Рахимова, уверенно себя чувствует?

С.Ю.: У тренера всегда неблагодарная работа. Многое зависит от доверия руководителя. Если проиграем, или ничья, и сразу у нас пошла чехарда... Я в Европе поиграл 10 лет, там другое.

Е.Б.: Думаю, да. Команда неуступчивая, сбалансированная, организованная. Может быть, она больше в сторону обороны. Но такая — слаженная и труднопреодолимая любому. Из того, что есть там сегодня, Рахимов старается выжимать максимум.

— Вы часто говорите о засилье иностранных тренеров в РПЛ. Но российских намного больше, 11 против 5. Где тут перекос?

С.Ю.: Я не против квалифицированных иностранцев, когда приезжает специалист, который выиграл что-то. Но кто там востребован, сюда не поедет. А привозить слабых специалистов при нашей школе тренеров — абсурд! Зачем тогда она вообще нужна? Тогда ее надо закрывать. Российские тренеры у нас могут хорошо работать.

Е.Б.: Перекоса никакого нет. Поэтому должны работать лучшие. Как и футболисты на поле, так и тренеры. Все зависит от игры команды, и от результата.

— По этому поводу посмотрел турнирные таблицы. В Испании иностранцы возглавляют три первые на данный момент команды, во Франции — четыре, а в Англии — аж шесть. Так почему Россия должна здесь идти каким-то своим путем?

С.Ю.: Вы же знаете, я поддержал Илича в Нижнем. Все должно быть по уму, по спортивной составляющей. Она в данном случае никак не соответствовала увольнению. Хотя бы всегда нужно дождаться поражения, прежде чем убирать тренера. Но, отвечая на ваш вопрос, там все тренеры под первые-вторые-третьи места. А сейчас мы смотрим нашу турнирную таблицу, уже не начало чемпионата. Вот картинка, и что! Идет бойня двух клубов РПЛ из нижней части таблицы. Я имею в виду Слишковича. Или пример Абаскаля. Приходит в Испанию, и на 5-6-й тур его увольняют. А у нас он тренировал топ-клуб. Хотя бы анализируйте.

Е.Б.: С учетом того, что мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях, объяснимо желание больше шансов давать российским тренерам и игрокам.

— Чем сейчас заняты по большей части, пока пауза в серьезной работе?

С.Ю.: В плане разговоров пока конкретики нет. Первую лигу уже всю прошел. Но если будет команда под задачу с соответствующей поддержкой, рассмотрю. Но приоритет — РПЛ.

Е.Б.: Работаю с молодежью в «Родине». Помогу ей развиваться. Но победы тоже никто не отменял.