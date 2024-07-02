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    «Игра с Испанией покажет уровень немцев». Сергей Юран — об успехах Грузии, феномене Беллингема и испанской молодежи

    Эксклюзивное интервью с чемпионом Европы среди молодежных сборных, победителем первенства Советского Союза и обладателем Кубка СССР

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    Вирджил ван ДейкРумыния — Нидерланды. Онлайн. Сергей Юран«Игра с Испанией покажет уровень немцев». Сергей Юран — об успехах Грузии, испанской молодежи и феномене Беллингема Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса
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    Сергей Юран
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    Сергей Юран
    Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский пообщался с экс-тренером «Балтики», «Химок» и «Пари НН» Сергеем Юраном, который дважды выигрывал португальский чемпионат в составе «Бенфики» и «Порту» и российский за «Спартак». Говорили о спаде в игре Хвичи Кварацхелии, ошибках Лучано Спаллетти, перевоплощении Мурата Якина и его собственном возвращении в большой футбол.

    «Саньоль не мог сделать большего»

    — Игры плей-офф превосходят групповые матчи по уровню, интриге, самоотдаче?

    — Сложно сказать, что пока они сильно отличаются. Очень ровный турнир. Главное, нет явных фаворитов. Но есть Испания, это за скобками. И на групповом этапе все кусались, старались, сумасшедшая самоотдача. Многие из тех, кто мыслил себя выше остальных, типа итальянцев, уже поехали домой. А средние, на первый взгляд, команды как раз остаются в обойме.

    — Грузия имела шансы против Испании, довольно быстро поведя 1:0?

    — Для меня было очевидно, что Испания хочет в игре и за счет чего она этого добьется. Это был вопрос времени. А вот Англия со Словакией — совсем другой случай. Такое ощущение, что англичане вообще не знают на этом чемпионате, как побеждать. Честно говоря, по-футбольному жаль стало словаков, которые пропустили за минуту до конца добавочного времени. Был уверен, что дотерпят. Но вот эти стандарты, ауты все предопределили.

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    • — Вилли Саньоль ничего не мог придумать от слова «вообще»?

    — Нет. У него не тот уровень футболистов, при всем уважении к Грузии. Класс — есть класс. Он выбрал правильную схему 5-3-2, она работала. И это же не два нападающих в чистом виде. Все отрабатывали, заставили ошибиться испанского защитника. Пожалуй, максимум, что мог выжать. С Испанией нельзя играть на встречных курсах, и модель с четырьмя центральными защитниками просто приблизила бы печальную развязку. Во всех матчах.

    — А Хвича, пусть и детский вопрос, за счет исполнительского мастерства не мог где-то решить?

    — С другой командой — да, с этой — нет. Командные действия в отборе у испанцев работали в высшей степени хорошо. Что Хвича мог в этой ситуации?

    — Все-таки даже против испанцев не нанести ни одного удара в створ — это ни в какие ворота не лезет...

    — А как, если они три раза за игру мяч отдают!

    Грузия — Испания

    — Вы принимаете такое определение, как «достойное поражение» в целом, и в отношении Грузии в частности?

    — Нужно от реалий исходить, а не от виртуального. Грузия впервые попала на чемпионат Европы, вышла из группы. Уже молодцы! Всем футбольным людям было понятно, что Испания выиграет. Поэтому не то что достойно, а более чем представили свою страну.

    Нужно отдать должное всем игрокам, которые бились. Я прекрасно помню по советским временам, как грузины не любили бегать, отбирать мяч, самоотверженно действовать в обороне. А здесь четко было видно, что Саньоль их заставил все это делать. Игровая дисциплина, одержимость — даже при 1:3 все «сгорали».

    — Георгий Мамардашвили — герой, или в чем-то его можно винить?

    — Если понимать, что мячи до его ворот доходят куда чаще, чем до германских, французских, испанских... Высококлассный вратарь.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    — Почему тогда за три года в «Валенсии» не перешел рангом выше?

    — Как раз, не хватало этого чемпионата Европы. Сейчас ясно, что он себя продал в очень хороший клуб.

    «Испанская молодежь сыграет до конца»

    — Как, по-вашему, юные Педри, Нико Уиляьмс и Ламин Ямаль окончательно вытеснили из испанского состава более опытных партнеров?

    — Тренер им доверил, и они доказали, что на данном этапе по праву занимают место в «старте». Тем и хорош Де Ла Фуэнте, что всегда находит молодежь и двигает ее. Не случайно возглавил первую сборную — прошел все юношеские и молодежную.

    — На более дальних этапах не может сказаться отсутствие опыта, уже в четвертьфинале с Германией, скажем?

    — Они в своих клубах, еврокубках, чемпионатах провели на высшем уровне уже достаточно матчей. Прекрасно себя чувствуют на поле все 90 минут, без замен.

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    • — Согласитесь, Испания играет совсем в другой футбол, чем на катарском чемпионате мира при Луисе Энрике — нет владения мячом ради владения?

    — Безусловно. Не поперек и назад, а только вперед и диагональ. Совсем иная игра. Выводят на ударные позиции, создают моменты, бьют из-за штрафной. Раньше по пальцам такие удары пересчитать. А сейчас мы видим, что каждая атака заканчивается остротой. А в Катаре на них смотреть было скучно. Добавили в том плане, что двигают мяч вперед.

    «Англии пока везет»

    — Понятно, все определяет результат, но все же почему при столь блеклой игре Англия так высоко котируется?

    — Потому, что это Англия — самая дорогая сборная в мире по стоимости игроков. Но не взяты 3-4 футболиста, которые могли бы добавить мощь, креатив. Грилиш, к примеру, который может заработать и 11-метровый, и штрафной, и сам создать момент. Индивидуалистов, которые есть в той же Испании не хватает.

    — Англия забила двумя первыми ударами в створ с 95-й минуты начиная. Это похоже на главного фаворита турнира?

    — Более того, с аута и после рикошета. Заставили ошибиться. Наверное, сегодня это их игра. Да, счет на табло. Но в следующий раз такое не пройдет.

    — Гари Кейн, хоть и забил, вновь не играет ключевой роли, согласны?

    — Кто бы что ни говорил, он всегда поддерживает свой уровень. Если опускается к защитникам потрогать мяч, это о многом говорит.

    Гарри Кейн и Джуд Беллингем

    — Джуда Беллингема еще можно было простить после блестящего, тяжелейшего сезона, а он снова спас. В чем его феномен? Вы ведь тоже полностью раскрылись в этом возрасте.

    — Во-первых, он здесь играет выше, чем в «Реале». Во-вторых, решает и там, и здесь в свои годы. Но в Англии нет игровиков рядом, как в Мадриде. Отсюда — разница.

    — Согласитесь, ничего не предвещало такой развязки?

    — Словакия полностью контролировала ситуацию. Очевидно, что тренер досконально разобрал соперника. Этот парень обязан был забивать с центра поля, и все бы закончилось. За счет дисциплины, самоотдачи сегодня почти все решается. Что в атаке, что в обороне. При равных приблизительно исполнителях. Разбор соперника словаки исполняли на все сто.

    — Частность, но удивила замена Фила Фодена за три минуты до конца. Ведь не похоже на травму?

    — Тоже удивился. Но у меня, поверьте, бывали похожие, труднообъяснимые решения. Понятно, спонтанное, на эмоциях. Но вышел парень, поборолся, забили. Потом еще 30 минут цеплялся за мячи. Такое нестандартное решение тренера. Значит, Саутгейт прав.

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    • — И еще одна мелочь, но не приятно. Англичане при их традиционном джентльменстве перестали выбивать мяч, когда соперник лежит на газоне.

    — На кону стоит чемпионат Европы. Премиальные тоже никто не отменял. И там неконтролируемый хаос у человека в голове, когда ты проигрываешь. Это не то, чтобы анти фэйр-плэй осознанный, так скажем. Адреналин гуляет, особенно в концовке. «Соображалка» направлена только на то, чтобы быстрее создать момент и забить.

    «Спаллетти этот состав навязал Капелло»

    — Лучано Спаллетти взял всю ответственность на себя за выбор игроков против Швейцарии. Что ему могло прийти в голову, дабы поменять шесть футболистов «основы» после такой развязки с Хорватией?

    — Как понимаю, ему этот состав навязали мэтры итальянского футбола, во главе с Капелло.

    — «Поплыл»?

    — Зашатало. Поставь он другой состав и выбери схему с тремя защитниками, все было бы куда лучше. А когда ты подвержен влиянию извне, уже в проигрыше изначально. Так оно и получилось. Как можно ставить футболистов, который вообще не играют за свои клубы.

    — Судьба Спаллетти предрешена, и не наказание ли это за абсолютно нелогичный уход из «Наполи» после феерического чемпионского сезона?

    — Не вижу связи. Захотел лучшие условия, очевидно.

    Лучано Спаллетти и Мурат Якин

    — Не «звездная болезнь»?

    — Да ему что, 40 лет? Он уже сложившийся тренер, который всегда берет на себя ответственность. Печально, что такой опытный человек вдруг подвергся такому давлению со стороны.

    — Действующие чемпионы Европы, такова уж традиция последних турниров, вылетают на ранних стадиях следующих. Стечение обстоятельств, или поколения уходят, народ стареет..?

    — Не молодеют, уж точно. И, конечно, каждый раз, как у тех поколений голландцев, французов, итальянцев, таких плеяд тоже не будет. Сейчас появляются 2-3 человека, не больше. Такова природа.

    — Швейцария для вас большой сюрприз, не очень, ожидаемо?

    — Когда их видел на групповом этапе, было ясна перспектива. Организованная во всех линиях команда, что и показала с Италией.

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    • — Понятно, много лестных слов сказано в адрес Мурата Якина. В чем причина его нынешнего уже безусловного успеха после серии клубных провалов, в том числе и спартаковского?

    — Есть выражение, что тренер сборной — проблема тренера, а тренер клубный — проблема клуба. Этим все и предрешено. Видимо, сборная — его. Не каждодневная работа с футболистами. Здесь знает, что делать. Там ему и надо продолжать.

    «VAR нужно совершенствовать»

    — Нужен ли VAR, если не засчитывают такие голы, как датский в ворота Германии?

    — Еще одно наше футбольное выражение приведу — «носок на пол-ногтя торчал». Тем более, парень был спиной к воротам, плюс рикошет от немецкого защитника. Когда явно, одно дело, а здесь...

    — Но есть же пресловутый дух футбола...

    — Конечно. Сборная готовится, игроки, страна, болельщики. Нужно пересматривать эти параметры.

    — Кристиан Эриксен и К все же заслужили большего?

    — Да. И пенальти тот. Просто игрок опять-таки ногти не постриг. Смешно и грустно.

    Дания — Германия

    — Легендарная фраза Гари Линекера «в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы» актуальна по сей день?

    — Не факт. Сейчас сравнивать эту сборную Германии с той, что играла в 86-м, 90-м бессмысленно. Тогда каждая позиция в ФРГ — мегазвезда. Взять только Бреме, Маттеуса, Клинсманна...

    — Егор Титов после стартовых матчей сказал мне, что в Германии любой игрок средней линии и атаки достоин особого внимания. Или вы можете кого-то выделить?

    — Согласен. Ровная команда. Плюс домашний чемпионат Европы, все-таки болельщиков намного больше. Игра с Испанией все и покажет.

    — Насколько дома стены помогают, или нынче это не столь значимо? Вы же на себе немецкие трибуны хорошо ощутили.

    — Как говорится, Германия стала Англией, а Англия — Германией. В том смысле, что раньше немцы приходили на футбол просто покричать, сосиску съесть, а сейчас по футболу реально с ума сходят. Уже хорошо его понимая. Другая история, в долгую. И сегодня энергетика родных стадионов способна сыграть решающую роль.

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    • — Ваши симпатии на этом Евро, должно быть, принадлежат Португалии, где вы отыграли пять лет и дважды стали чемпионом?

    — Больше не за кого, поэтому так.

    — Послематчевые пенальти, как после матча Португалия — Словения, еще где-то увидим?

    — Испания с Германией.

    «Моя сильнейшая команда — молодежная сборная на ЧЕ-90»

    — Вы сыграли на Евро-92 в составе уникальной сборной СНГ. Какие воспоминания остались?

    — Печальные. Могли из такой группы «смерти» с немцами и голландцами сумасшедшими выйти. Думали после двух ничьих, что шотландцы уже билеты взяли. Недооценка. Сами знаете эту историю.

    — В 96-м вы выступали за «Спартак» главного тренера сборной Олега Романцева. Почему вас «отцепили» на самом «флажке» после феерии в Лиге чемпионов?

    — Это — решение тренера. Я был в списке. За день до вылета вместо меня взяли, по-моему, Хохлова. Он только приехал с молодежного чемпионата Европы. Ничего страшного.

    — Еще об одном чемпионате Европы, только молодежном 90-го года. Эта была сильнейшая команда в вашей жизни?

    — Да. Дважды обыграть сборную Югославии с Бобаном, Шукером, Ярни, Просинечки... Тех ребят, кто потом уехал в «Реал», «Барселону», «Милан»...

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    «Невостребованные у себя балканцы заполонили Россию»

    — И о недавнем тренерстве чуть. Что же все-таки случилось в Нижнем, если коротко?

    — Там простейшая ситуация. Если тренер зимой говорит, что нет глубины состава, слушайте. Только я отвечал за результат. Тем более, у нас была вполне благополучная ситуация, но понимал, что весной нужно усиливаться.

    — Константин Кучаев сказал, что не видит смысла замены Сергея Юрана на Сашу Илича. У вас была полная поддержка игроков?

    — Да. Но случилась серия из пяти поражений, когда тот же Кучаев, Марадишвили, Доцюк пропускали. Но мы же не «Спартак», или «Зенит», где любого можно безболезненно заменить. Других больше не было. И матчи как раз самые непростые выдались на этот период, что сейчас сетовать...

    Всё о футболе России

    — Где и когда вновь ждать на тренерском мостике?

    — У нас доля неблагодарная. Если что пойдет не так... Одни балканцы, невостребованные у себя, в России теперь везде. Скоро надо школу тренеров закрывать. А еще говорят о чувстве собственного достоинства!

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