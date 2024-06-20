«Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича

Одна жизнь — одна команда. Это о нем. 324 матча и 87 голов за «Спартак». Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский поговорил с Егором Титовым о предстоящих сенсациях ЧЕ-2024, его отказе ехать на Евро-2008 и перспективах красно-белых при Деяне Станковиче.

«Главное впечатление — море болельщиков из маленьких стран»

— Как вам старт Евро в целом?

— Многообещающее начало. Есть убедительные победы, как у Германии. Есть сенсации. Громкой проигрыш Украины так не назовешь, но она считалась фаворитом, а тут 0:3... Словаки приятно удивили с бельгийцами, Португалия лишь чудом, на тоненького набрала три очка. Чемпионат обещает быть интересным и во многом непредсказуемым.

— Можно уже сказать, что нынешнее первенство определенно качественнее предыдущего?

— Сейчас рано. Сыграно меньше трети матчей, и отнюдь не решающих. Может быть, после группового этапа придет время столь глобальных выводов.

— С точки зрения траты сил и эмоций для игроков турнир в одной стране комфортнее?

— Прежде так было всегда. В какой-то момент пошла другая мода. Началось все, по-моему, в 2002-м с Кореи и Японии. Мне, честно говоря, было в тот момент все равно, как участнику. Если ты уже попал на такой большой форум, главное, что ты там.

— Самое сильное впечатление на данный момент?

— Стадионы — битком. Очень много болельщиков из небольших стран, пусть и близлежащих, — Чехии, Швейцарии, Словакии... Ну, и приятно видеть российские флаги. Понятно, наши люди там тоже присутствуют.

«Россия могла бы выходить из группы только при лучшей форме лидеров»

— Вы где-то сказали, что Россия выходила бы из группы. Из любой?

— Я такого не говорил. Мной было сказано, что можно сравнивать, когда мы вернемся на европейскую арену, и будем играть официальные матчи с сильными сборными. Тогда можно будет судить. Только при боевом составе. И Головин, Миранчук, Кузяев должны быть в лучшей форме. Только так.

— Команда, которая поразила на первом этапе?

— Наверное, Румыния. Первые 10-15 минут вообще ничего подобного не предвещали. А потом румыны имели преимущество, забили красивые голы. Украине, где футболисты играют в больших клубах, в топовых лигах. Не знаю, что с ними случилось.

Румыния — Украина

— Удивительно, но я не увидел со стороны украинцев привычной самоотдачи — ни подкатов, ни рывков...

— Начали неплохо. А потом, возможно, надломили вратарские ошибки. И выйти из этого шокового состояния у них не получилось. С другой стороны, надо похвалить румын. Команда без звезд, но мы увидели коллектив, единое целое. А Сереге Реброву необходимо разбираться. Здесь очень важно было взять очки, теперь следующий матч со Словакией решающий.

— Может быть, несколько наивный вопрос: не считаете ли, что после такой игры надо снимать тренера, дабы встряхнуть команду?

— Нет, конечно. Он вывел сборную на Евро, и я знаю Реброва, как очень классного, опытного специалиста. Надо дождаться результата.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

— Полагаете, контакт с командой есть?

— Я не внутри.

«Такого количества юнцов в наше время не было»

— Из игроков, кто пока произвел сильнейшее впечатление?

— Определенно немцы. Там можно выделять кого-угодно. Вся молодежь прекрасно выглядит. в 16-18 лет ребята играют уже в основе и клубов, и сборной, делают результат. Почти в каждой команде есть не молодые даже, а совсем юные игроки. И они многое определяют уже в своем возрасте.

Взять того же Ямаля из Испании, или турка Гюлера. Новое поколение. Раньше такого невозможно было представить. От слова вообще. Большой турнир прежде предполагал наличие опыта, людей, которые уже понюхали пороха. Сейчас мы видим, что играют, как 16-летние, так и 40-летние.

— Стоит ли ждать серьезных сенсаций?

— Конечно же, они будут. Очевидно, что все сборные подготовились великолепно. По первой игре со знаком минус удивили шотландцы, не сделавшие ни одного удара в створ ворот. Но вчера собрались, и очко со швейцарцами зацепили. Хорваты не в лучшем виде предстали. Но здесь сами виноваты — решили поиграть в открытый футбол с Испанией.

Возраст тоже играет роль. Для многих это последний турнир, «лебединая песня». Поэтому хочется, чтобы отыграли достойно. И, конечно, все мы переживаем за Модрича, как это было на чемпионате мира в случае с Месси. Желаю Луке на высокой ноте закончить карьеру в сборной. На клубном уровне, уверен, он еще поиграет. Возможно, и не один год.

А так везде ничьи, или минимальный перевес в счете. Грузины очень понравились. Действовали смело, уверенно, еще раз доказав, что играть можно со всеми.

Грузия — Турция

— С учетом все же противоречивой игры на что может претендовать эта команда?

— Если будут так же играть дальше, думаю, результат придет. И первая победа Грузии не за горами. Первая сенсация, что они вообще впервые оказались на большом турнире. Вторая — забили в первом же матче. Третья — могли еще не один и не два, обязаны были сравнивать в конце. И будет еще один сюрприз от них, поверьте. Хотя бы один матч выиграют. При хорошем раскладе можно выйти и с третьего места с тремя очками.

«Футбол, увы, пошел по пути коммерции»

— Четыре из шести третьих мест идут дальше. Разве это соответствует спортивному принципу?

— Это, конечно, нонсенс. Делайте тогда 32 участника, и пусть по две выходят. Сейчас же обесценивается и само попадание на Евро, и первые-вторые места. Я не приветствую такой подход.

— Половина континента в финальном турнире. Это вообще нормально?

— По мне нет, конечно. Я помню еще 88-й год с 8 сборными.

— В 92-м — тоже 8.

— Его хуже помню, а тот смотрел весь. Каждый матч был, как финал. Воспринималось супер! А дальше уже пошла коммерция. Сегодня 24 команды, потом сделают 32, и так далее... К сожалению, футбол идет в этом направлении. Как, впрочем, и большинство других видов спорта. Особенно это касается американцев. Надеюсь все же, что таких проходных матчей, избиений, как Германия — Шотландия, много не будет.

— Вы в расцвете лет играли во всех отборах на Евро, но на финальные турниры 2004-го и 2008-го не попадали. С первым понятно, «бромонтановая история», а Гус Хиддинк почему не взял?

— Сама попросил меня не вызывать, еще по ходу отбора. Жена была «в положении».

«На ЧМ-2002 нам бы сильно помог VAR»

— Единственный для вас крупный турнир на уровне сборных — ЧМ-2002. Сейчас уже с тренерской позиции, что помешало выйти из достаточно простой группы?

— Ну, как простая? Бельгия была укомплектована топовыми футболистами. Сборная Японии — хозяин. Понятно, что судья Мерк, если помните, тогда «великолепно» все сделал. Не проигрывай мы японцам, выходили бы минимум со второго места. Поэтому не могу сказать, что провалили этот турнир. Будь тогда VAR, мы бы этот матч никак не проиграли.

Календарь и таблица Евро-2024

— Вы за VAR, кстати?

— Однозначно. Но только в разных странах трактовка разная. Нужно привести к единому знаменателю.

— Разъясните.

— За одни и те же эпизоды могут поставить пенальти, а могут нет.

«Мне не хватило агента»

— По сути всю жизнь в «Спартаке». Нет сожаления, что не уехали в Европу?

— В наше время не было агентов, поэтому не могу однозначно ответить на этот вопрос. Сегодня они делают все. Ищут предложения, находят тебе контракт, продвигают везде. Для нас на первом месте всегда был футбол. Именно агенты поменяли стратегию футболистов. Если человек играл в футбол здорово, его замечали и покупали.

Сейчас наоборот. Агент предлагает, зарабатывает на этом, а дальше, как говорится, плыви. Выплывешь — хорошо, нет — найдем новый клуб. Поэтому с одной стороны жалею, что у меня не было такого человека, поскольку с предложениями проблем не возникло бы. С другой сейчас они уже перебарщивают. Не футболист доказывает своей игрой, что он достоин лучшего контракта, а получает его в любом случае.

— Сейчас общался с динамовцами. Они говорят, что при Николае Толстых не бывало, что готовые контракты прятали в стол, как у Титова. Что там было с «Баварией»?

— Вопрос не ко мне, а к руководителям. Я не в курсе, что там было.

Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев

— Глава «Совинтерспорта» знаменитый динамовец Анатолий Коршунов тогда был продюсером этого контракта?

— Такой фамилии даже не слышал.

— Какими глазами Олег Романцев смотрел на ваш гипотетический отъезд за рубеж?

— Это надо опять-таки у него спросить. Я играл в Лиге чемпионов, за сборную. Меня устраивало все. Уеду — отлично, не уеду — и так все хорошо. Но если поставить себя на место Романцева с тренерской позиции, кто захочет терять ведущего игрока основы?

— Тогда никто никогда не будет уезжать, если чуть с юмором...

— Это понятно. Но я об этом предложении узнал намного позже. Что было, то было. Проехали.

«Нет задачи стать главным тренером»

— К вашей тренерской карьере. С таким багажом вы работали только в «Спартаке» и «Енисее» помощником Дмитрия Аленичева. Что мешает стать главным?

— Отвечу коротко — нет таких задач. И так достаточно проектов. Будет — хорошо, нет — ничего страшного.

— Какие проекты, если не секрет?

— Все — футбольные. От футбола я никуда не денусь.

— Чего ждать от «Спартака» при Деяне Станковиче? Всегда нужен человек с традициями и понимаем игры в центре поля.

— Не знаю, в какой футбол будет играть Станкович. Не видел ни его «Црвену Звезду», ни «Ференцварош». Но ясно, что футбольный Мастер. Знает, как отдать, как завершить. Человек с головой. Поэтому, надеюсь, ему найдут игрока, который будет творить в центре поля. А точнее — думать головой, что очень важно в «Спартаке». Не знаю, как в сегодняшнем, поскольку позицию «диспетчера» здесь давно забыли.