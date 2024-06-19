Дневник Евро-2024. Рекорд Роналду, пушка Гюлера и кулинарное противостояние

Во вторник, 18 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись два матча группового этапа. Сборная Турции победила Грузию (3:1), а Португалия вырвала победу у команды Чехии (2:1). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стала волевая победа сборной Португалии над командой Чехии.

Победители ЧЕ-2016 по мнению многих входят в число «темных лошадок» турнира, а все взгляды в этот вечер были прикованы к Криштиану Роналду, который вышел на поле на шестом Евро в своей жизни (конечно же, это рекорд).

Тем не менее, долгое время казалось, что это будет не вечер сборной Португалии. 39-летний капитан «Селесао» упустил два отличных момента в первом тайме, прежде чем успешно оборонявшаяся Чехия довольно неожиданно не повела в счете благодаря удачному удару Лукаса Провода из-за пределов штрафной.

Португалия — Чехия globallookpress.com

Португальцы изо всех сил, но безуспешно пытались заявить о себе в атаке. Но, когда Роналду не может, Чехия — поможет, и Робин Гранач уже через семь минут уравнял цифры на табло, забив в свои ворота — это был уже третий автогол на этом турнире.

«Селесао» пытались развить успех и казалось, что на последних минутах основного времени им это удалось, когда Роналду пробил в штангу, а Диогу Жота головой добавил мяч в сетку.

Но видеассистент зафиксировал офсайд у Криштиану и все надежды для его команды, казалось, были потеряны.

Португалию спасли замены Роберто Мартинеса, выпустившего на компенсированное время молодых нападающих Педру Нету и Франсишку Консейсау, которые на двоих и организовали за пару минут победный гол в ворота Индржиха Станека.

Победа Португалии закрыла программу первого тура Евро-2024, дальше борьба будет только обостряться.

Герой дня

Главным героем дня для нас и для сборной Португалии стал вингер «Порту» Франсишку Консейсау, которому хватило всего пары минут, чтобы принести своей команде победу в непростом матче на арене в «Лейпциге».

Это был третий матч 21-летнего игрока за взрослую команду и дебют в соревновательной встрече (предыдущие две были товарищескими). После того, как чешский защитник неудачно сыграл в подкате и подарил мяч Консейсау, тот с ближней дистанции вколотил сферу в сетку, забив свой первый гол за «Селесао».

Франсишку Консейсау globallookpress.com

«Я знаю, что в такие моменты нужно оставаться спокойным и собранным, и именно это я пытался сделать, сконцентрироваться. Я знал, что момент может настать. Моя цель — максимально помогать команде. К счастью, мне это удалось, я всегда готов помочь и буду продолжать это делать.

Это невероятное счастье — представлять нашу страну и играть для всех. Я хотел помочь команде, как мог, и, к счастью, мне это удалось. Здесь мои отец, мать, братья, моя девушка, много людей. Эта победа для них», — сказал игрок после матча.

Неудачник дня

Главным неудачником дня стал тот самый защитник, который неудачно прорвал прострел Педру Нету в штрафную, отбросив мяч на Консейсау в свой штрафной. Но только этот эпизод вряд ли принес Робину Граначу этот обидный титул.

К сожалению, это была не первая результативная ошибка защитника «Виктории Пльзень» в матче. Ранее во втором тайме он поразил ворота своей команды, сведя на нет преимущество после гола Провода.

Робин Гранач забивает в свои ворота globallookpress.com

Конечно, определенную долю вины за этот обидный автогол должен взять на себя голкипер Индржих Станек, который необъяснимым образом отразил довольно слабый удар головой вниз в переполненную игроками вратарскую, в результате чего мяч рикошетом от ноги спешившего на помощь вратарю защитника полетел в сетку.

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Как бы то ни было, Гранач приложил ногу к обоим голам в ворота своей команды, лишив ее не только победы, но даже ничьей.

Гол дня

Самый красивый день дня был забит в матче между сборными Грузии и Турции, вышедшим довольно хаотичным. Достаточно сказать, что третий мяч турки забили в пустые ворота, потому что грузинский вратарь Георгий Мамардашвили в компенсированное время был у чужих ворот, пытаясь помочь своей команде при угловом сравнять счет.

Но речь не об этом мяче, а о победном голе сборной Турции, который на 65-й минуте забил 19-летний Арда Гюлер. В то время как обе команды с трудом пытались контролировать ситуацию на мокром поле под проливным дождем, Гюлер подобрал мяч справа, чуть сместился к центру и нанес из-за пределов штрафной великолепный обводящий удар в дальнюю девятку.

Арда Гюлер globallookpress.com

Это был момент волшебства со стороны юного игрока «Реала», который возник почти из ничего. Гюлер тоже это понял, и после того, как его удар попал в сетку, он стоял неподвижно, скрестив руки, перед грузинскими болельщиками за воротами. Это был уверенное празднование, соответствующий завершению момента.

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Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в дебютном матче на ЧЕ (19 лет и 114 дней) — он побил рекорды венгра Бене, который сделал это в 1964 году и Криштиану Роналду, забившего грекам в 2004-м.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня тоже пришелся на матч турков и грузин.

На 86-й минуте матча, еще при счете 2:1 в пользу Турции, только вышедший на замену Керем Актюркоглу справа исполнил кросс на линию вратарской сборной Грузии, а выпрыгнувший Юсуф Языджи пробил головой в упор, но Георгий Мамардашвили в прыжке потащил сложнейший мяч, на время сохранив надежду для своей команды.

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

Грузинский голкипер «Валенсии» не зря входит в число лучших молодых вратарей Европы и, несмотря на счет, сложно винить его в пропущенных мяча — два неберущихся удара из-за пределов штрафной и еще один, забитый в то время как он был на другом конце поля.

Кулинарное противостояние

Это противостояние, конечно, началось не сегодня, а еще в первый день турнира, но оно все продолжается и продолжается. Пока 24 команды сражались на полях стадионов в самом сердце континента, на трибунах разгоралась совершенно иная вражда.

Фондю лучше, чем гуляш globallookpress.com

Помимо обычных речевок, некоторые болельщики придумали новый способ зацепить фанатов противоположной команды. Что может нанести больший вред патриотической гордости европейца, чем насмешка над его любимым национальным блюдом?

И вот на трибунах матча Швейцария — Венгрия появляются плакаты «Фондю лучше, чем гуляш», а польские болельщики более чем ясно высказали свое мнение по поводу голландского сыра гауда.

Кильбаса лучше гауды globallookpress.com

Некоторые приехавшие в Германию болельщики были даже ошеломлены тем, что соперники оскверняли их священную пищу прямо у них на глазах, перед ревущей толпой. Австрийцы ломали французские багеты, а албанские фанаты разбивали сердца итальянцам ломая спагетти.

Что нас ждет дальше? Можно только гадать. Но если хотите узнать о фирменных блюдах городов, принимающих Евро, то добро пожаловать в наш гид.

Цифра дня

Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро, его возраст — 41 год и 113 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Габору Кираю. Венгерский вратарь, знаменитый своими тренировочными штанами, провел свой последний матч на Евро-2016 в возрасте 40 лет и 86 дней.

Пепе старый. Очень старый Athletic

Кроме того, матч с Чехией стал для Пепе 20-м на чемпионатах Европы. Больше игр на Евро провел только Криштиану Роналду — 26. Эта парочка выступала вместе на пяти континентальных первенствах.

Кадр дня

Это просто тапир Тео, который предрекает победу сборной Венгрии в матче второго тура с командой Германии.

Тапир Тео globallookpress.com

В то время как другие обитатели немецких зоопарков патриотично предрекают победу Бундестим (не без всяких ухищрений со стороны окружающих людишек), тапир Тео плевать хотел на солидарность.

Наш прогноз можно прочитать тут. Мы с тапиром не согласны. В конце концов, что тапир может понимать в футболе?