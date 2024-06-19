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    У хозяев Евро-2024 снова не возникнет проблем?

    Германия — Венгрия. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Евро-2024, 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Венгрия
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    Томас Мюллер
    19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Германия и Венгрия. Начало встречи — в 19:00 мск. Германия — Венгрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа A 19 Июня 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 19:00 Венгрия

    Венгрия

  • Будапешт
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    Германия

    Турнирное положение: Германия на данный момент лидирует в своем квартете. Команда отлично начала домашний Евро.

    В активе бундестим три очка. До этого Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.

    Германия — Венгрия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи До старта Евро-2024 Германия провела четыре матча. Два состоялись в марте, еще два прошли в июне.

    Германия в 2024 году еще ни разу не проигрывала. В июне перед домашним Евро команда сыграла вничью с Украиной (0:0), а также одолела Грецию (2:1).

    Календарь и таблица Евро-2024

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  • 16/06/2024

    • Не сыграют: У Германии потерь нет.

    Ориентировочный состав: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт — Андрих, Кроос — Мусиала, Гюндоган, Вирц — Гаверц.

    Состояние команды: Сборная Германии является одним из главных кандидатов на победу в турнире. Начало было положено в матче с Шотландией. Удастся ли продолжить в том же духе и дальше?

    В предстоящей встрече Германия вряд ли одержит еще одну разгромную победу. Бундестим постарается выиграть, но Венгрия — более интересная команда, чем Шотландия.

    Букмекеры не сомневаются в победе фаворита. У Германии не должно возникнуть проблем.

    Венгрия

    Турнирное положение: Венгры неудачно стартовали на Евро-2024. После первого тура команда находится на 3-м месте в квартете.

    В стартовом матче Венгрия встречалась со Швейцарией и уступила со счетом 1:3.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: Венгрия до начала чемпионата Европы провела четыре матча. Два поединка состоялись в марте, и еще два — в июне.

    В этих четырех встречах Венгрия одержала три победы. Поражение было всего одно. 4 июня команда уступила Ирландии со счетом 1:2.

    Не сыграют: все в строю и готовятся к игре.

    Ориентировочный состав: Гулачи — Ланг, Орбан, Салай — Фиола, Надь, Шафер, Керкез — Шаллай, Собослай — Варга.

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    Состояние команды: Венграм следует реабилитироваться после неудачной встречи со Швейцарией. Но играть против хозяев Евро-2024 будет еще труднее.

    Решить задачу выхода из группы крайне непросто. Если Венгрия снова проиграет, то вся надежда будет на заключительный поединок с Шотландией.

    Последний раз Германия и Венгрия играли друг с другом в Лиге наций. 23 сентября 2022 года бундестим дома неожиданно уступил со счетом 0:1.

    Статистика для ставок

    • Германия возглавляет таблицу своей группы после первого тура

    • Венгрия в стартовом матче Евро-2024 проиграла Швейцарии

    • Германия в сентябре 2022 года в рамках Лиги наций дома уступила венграм со счетом 0:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1.28, а на Венгрию — 11.00, ничью букмекеры оценивают в 6.06.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2.51, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.

    Прогноз: Германия подходит к турниру в качестве одного из главных фаворитов. У команды прекрасный выбор футболистов. Есть отличный шанс одержать вторую победу кряду. Сенсация вряд ли случится.

    Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.26.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что Германия будет владеть инициативой и в одной из атак заработает пенальти.

    Ставка: Пенальти — да за 2.88.

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    Германия — Венгрия. 19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Германия и Венгрия. Начало встречи — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 2.26.
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