19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Германия и Венгрия. Начало встречи — в 19:00 мск. Германия — Венгрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия

Турнирное положение: Германия на данный момент лидирует в своем квартете. Команда отлично начала домашний Евро.

В активе бундестим три очка. До этого Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.

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Последние матчи До старта Евро-2024 Германия провела четыре матча. Два состоялись в марте, еще два прошли в июне.

Германия в 2024 году еще ни разу не проигрывала. В июне перед домашним Евро команда сыграла вничью с Украиной (0:0), а также одолела Грецию (2:1).

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: У Германии потерь нет.

Ориентировочный состав: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт — Андрих, Кроос — Мусиала, Гюндоган, Вирц — Гаверц.

Состояние команды: Сборная Германии является одним из главных кандидатов на победу в турнире. Начало было положено в матче с Шотландией. Удастся ли продолжить в том же духе и дальше?

В предстоящей встрече Германия вряд ли одержит еще одну разгромную победу. Бундестим постарается выиграть, но Венгрия — более интересная команда, чем Шотландия.

Букмекеры не сомневаются в победе фаворита. У Германии не должно возникнуть проблем.

Венгрия

Турнирное положение: Венгры неудачно стартовали на Евро-2024. После первого тура команда находится на 3-м месте в квартете.

В стартовом матче Венгрия встречалась со Швейцарией и уступила со счетом 1:3.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Последние матчи: Венгрия до начала чемпионата Европы провела четыре матча. Два поединка состоялись в марте, и еще два — в июне.

В этих четырех встречах Венгрия одержала три победы. Поражение было всего одно. 4 июня команда уступила Ирландии со счетом 1:2.

Не сыграют: все в строю и готовятся к игре.

Ориентировочный состав: Гулачи — Ланг, Орбан, Салай — Фиола, Надь, Шафер, Керкез — Шаллай, Собослай — Варга.

Состояние команды: Венграм следует реабилитироваться после неудачной встречи со Швейцарией. Но играть против хозяев Евро-2024 будет еще труднее.

Решить задачу выхода из группы крайне непросто. Если Венгрия снова проиграет, то вся надежда будет на заключительный поединок с Шотландией.

Последний раз Германия и Венгрия играли друг с другом в Лиге наций. 23 сентября 2022 года бундестим дома неожиданно уступил со счетом 0:1.

Статистика для ставок

Германия возглавляет таблицу своей группы после первого тура

Венгрия в стартовом матче Евро-2024 проиграла Швейцарии

Германия в сентябре 2022 года в рамках Лиги наций дома уступила венграм со счетом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1.28, а на Венгрию — 11.00, ничью букмекеры оценивают в 6.06.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.51, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.

Прогноз: Германия подходит к турниру в качестве одного из главных фаворитов. У команды прекрасный выбор футболистов. Есть отличный шанс одержать вторую победу кряду. Сенсация вряд ли случится.

Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.26.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что Германия будет владеть инициативой и в одной из атак заработает пенальти.

Ставка: Пенальти — да за 2.88.