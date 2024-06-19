Германия
Венгрия
Германия
Турнирное положение: Германия на данный момент лидирует в своем квартете. Команда отлично начала домашний Евро.
В активе бундестим три очка. До этого Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.
Германия — Венгрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи До старта Евро-2024 Германия провела четыре матча. Два состоялись в марте, еще два прошли в июне.
Германия в 2024 году еще ни разу не проигрывала. В июне перед домашним Евро команда сыграла вничью с Украиной (0:0), а также одолела Грецию (2:1).
Не сыграют: У Германии потерь нет.
Ориентировочный состав: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт — Андрих, Кроос — Мусиала, Гюндоган, Вирц — Гаверц.
Состояние команды: Сборная Германии является одним из главных кандидатов на победу в турнире. Начало было положено в матче с Шотландией. Удастся ли продолжить в том же духе и дальше?
В предстоящей встрече Германия вряд ли одержит еще одну разгромную победу. Бундестим постарается выиграть, но Венгрия — более интересная команда, чем Шотландия.
Букмекеры не сомневаются в победе фаворита. У Германии не должно возникнуть проблем.
Венгрия
Турнирное положение: Венгры неудачно стартовали на Евро-2024. После первого тура команда находится на 3-м месте в квартете.
В стартовом матче Венгрия встречалась со Швейцарией и уступила со счетом 1:3.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Последние матчи: Венгрия до начала чемпионата Европы провела четыре матча. Два поединка состоялись в марте, и еще два — в июне.
В этих четырех встречах Венгрия одержала три победы. Поражение было всего одно. 4 июня команда уступила Ирландии со счетом 1:2.
Не сыграют: все в строю и готовятся к игре.
Ориентировочный состав: Гулачи — Ланг, Орбан, Салай — Фиола, Надь, Шафер, Керкез — Шаллай, Собослай — Варга.
Состояние команды: Венграм следует реабилитироваться после неудачной встречи со Швейцарией. Но играть против хозяев Евро-2024 будет еще труднее.
Решить задачу выхода из группы крайне непросто. Если Венгрия снова проиграет, то вся надежда будет на заключительный поединок с Шотландией.
Последний раз Германия и Венгрия играли друг с другом в Лиге наций. 23 сентября 2022 года бундестим дома неожиданно уступил со счетом 0:1.
Статистика для ставок
- Германия возглавляет таблицу своей группы после первого тура
- Венгрия в стартовом матче Евро-2024 проиграла Швейцарии
- Германия в сентябре 2022 года в рамках Лиги наций дома уступила венграм со счетом 0:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1.28, а на Венгрию — 11.00, ничью букмекеры оценивают в 6.06.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.51, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Португалия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хорватия — Албания: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: Германия подходит к турниру в качестве одного из главных фаворитов. У команды прекрасный выбор футболистов. Есть отличный шанс одержать вторую победу кряду. Сенсация вряд ли случится.
Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.26.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что Германия будет владеть инициативой и в одной из атак заработает пенальти.
Ставка: Пенальти — да за 2.88.