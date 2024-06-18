Короче, Евро. 18-19 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 18-19 июня 2024 года

18 июня

В этот день было сыграно всего два матча. В первом поединке в Дортмунде встречались главные команды Турции и Грузии. Игра получилась очень зрелищной, несмотря на то, что встречались не самые топовые команды.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На точный удар Мерта Мюлдюра грузины ответили забитым мячом Георгиса Микаутадзе. В целом, первые 45 минут можно назвать практически равными, но с небольшим преимуществом турков.

Сборная Турции globallookpress.com

Во второй 45-минутке сборная Турции смогла выйти вперед благодарю великолепному дальнему удару игрока «Реала» Арды Гюлера. После этого турки ушли в защиту и сохраняли результат. Им это сделать удалось, но с большим трудом, поскольку грузины несколько раз буквально простили соперников и не забили с убойных позиций.

Календарь и таблица Евро-2024

А закончилось все голом Турции. Вратарь Грузии Гиорги Мамардашвили побежал в штрафную площадь соперников на стандарт, а турки быстро отбились, организовали контратаку и Керем Актюркоглу поразил уже пустые ворота соперника.

Во втором поединке игрового дня, где Португалия была явным фаворитом в противостоянии с Чехии, получилась менее интересная картина, однако тоже с ярким и интригующим сюжетом.

Первый тайм был скучноватым и команды практически ничего не показали, оставив все самое интересное на вторую половину встречи.

На 62-й минуте Лукаш Провод сенсационно вывел чехов вперед, но после того, как «запахло жаренным» португальцы собрались и практически сразу восстановились статус-кво. Голкипер чехов Йиндрих Штанек смог парировать удар соперника, однако мяч предательски попал в ногу Робина Гранача и полетел от защитника в собственные ворота.

Фрагмент матча globallookpress.com

И когда казалось, что уже не видать Криштиану Роналду и кампании победы, нападающий «Порту» Франсишку Консейсау смог поразить ворота соперника, «расстреляв» вратаря после ошибки обороны.

Итого — у Турции и Португалии по 3 очка, у Чехии и Грузии — нет зачетных баллов. В группе F образовались лидеры, которые и стали главными претендентами на выход в плей-офф.

19 июня

В среду, 19 июня, мы увидим на Евро-2024 три игры: Хорватия — Албания, Германия — Венгрия и Шотландия — Швейцария.

16:00. Хорватия — Албания

На первый взгляд, это игра с явным фаворитом, однако если вспомнить, как команды провели свои первые матчи, то мнение может поменяться.

Хорватия была разгромлена Испанией. Да, по игре было все не настолько плохо, однако результат провальный, поэтому хорваты точно намерены реабилитироваться за то поражение, поскольку другого шанса может уже и не представиться.

Сборная Хорватии globallookpress.com

Албания же дала бой Италии. Албанцы даже быстро повели в счете, однако также быстро и пропустили дважды. В итоге албанская команда показала себя неуступчивой и организованной. От нее на этом турнире ничего толком не ждали, однако просто с ней точно никому не будет.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Букмекеры отдают явное предпочтение Хорватии — 1.49 против 7.81. Прогноз на матч от наших экспертов доступен тут.

16:00. Хорватия — Албания Прямая трансляция: Okko, LiveCup

Комментатор: Владимир Стогниенко

Место встречи: «Фолькпаркштадион», Гамбург

19:00. Германия — Венгрия

Тут уже точно игра с явным фаворитом. Германия отлично показала себя на старте турнира, не оставив никаких шансов Шотландии. Немцы даже не позволили соперникам ударить по своим воротам, но пропустили от своего же.

Хозяева турнира показали одну из лучших игр по итогам первого круга и точно являются одними из фаворитов на победу, однако это им нужно будет доказывать от игры к игре.

Сборная Германии globallookpress.com

Венгрия в первом матче разочаровала. Она проиграла Швейцарии практически без шансов. Да, при 0:2 во втором тайме команда включилась, однако было уже слишком поздно. Венграм обязательно нужно цеплять за очки в этой игре, чтобы претендовать на выход в плей-офф, однако сделать это будет невероятно сложно.

Коэффициент на победу Германии 1.28, на Венгрию дают 11.53, на ничью — 5.97. Прогноз наших экспертов на матч также гласит о том, что в этом матче будет легко — прочесть его можно здесь.

19:00. Германия — Венгрия Прямая трансляция: Матч-ТВ, LiveCup

Комментатор: Игорь Кытманов

Место встречи: «МПХ», Штуттгарт

22:00. Шотландия — Швейцария

Завершит программу игрового дня противостояние Шотландии и Швейцарии, которые стартовали совершенно по-разному.

Шотландцы без шансов и крупно влетели Германии, а швейцарцы уверенно переиграли Венгрию. Из этого можно сделать вывод, что в этой игре Швейцария выглядит фаворитом и должна забирать свое.

Сборная Швейцарии globallookpress.com

По сути, этот матч станет решающим в плане борьбы за выход из группы. Если швейцарцы победят, то они уже в плей-офф, а вот поражение шотландцев практически лишит команду шансов на выход в 1/8 финала турнира. Им нужно во что бы то ни стало цепляться хотя бы за ничью и набирать первые очки на турнире.

Наши эксперты в своем прогнозе склоняются к тому, что поединок получится результативным. А нам, нейтральным болельщикам, только это и нужно. Букмекеры считают Швейцарию явным фаворитом и дают на ее победу всего 1.93, а на викторию Шотландии — 4.29.

22:00. Шотландия — Швейцария Прямая трансляция: Матч-ТВ, LiveCup

Комментатор: Роман Нагучев

Место встречи: «Рейн Энерги», Кельн

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