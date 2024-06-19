19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Шотландия и Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. Шотландия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шотландия

Турнирное положение: «Скотты» стартовали на Евро крайне неудачно. Команда Стива Кларка была бита немцами (1:5).

При этом Шотландия еще до перерыва пропустила трижды. Плюс удаление с поля заработал защитник Райан Портеус.

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Последние матчи: в контрольных поединках шотландцы выглядели на столь ярко. Последний спарринг завершился ничьей с финнами (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Шотландия победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Победили «скотты» лишь слабеньких гибралтарцев (2:0). А вот поединок стартового тура с Германией обнажил немалые проблемы в обороне.

Не сыграют: Райан Портеус — дисквалифицирован.

Ориентировочный состав: Ганн — Хендри, Хенли, Тирни — Тейлор, Гилмор, Макгрегор, Робертсон — Мактоминей, Адамс, Макгинн.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: стартовая оплеуха должна сконцентрировать игроков в двух оставшихся поединках. Да и потенциал у шотландцев достаточно серьезный.

Матчи со Швейцарией для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Шотландия выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

Очевидно, что «скотты» будут действовать на контратаках. Да и на стандартах британцы традиционно сильны.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцарцам старт на чемпионате Европы удался. Победа над Венгрией получилась уверенной (3:1).

При этом Швейцария уже к перерыву вела со счетом 2:0. Да и во втором тайме команда выглядела явно сильнее оппонента.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела относительно продуктивно. Швейцарцы расписали мировую с Австрией (1:1).

А вот до того Швейцария деклассировала скромных эстонцев (4:0). Да и крепкие ирландцы были обыграны (1:0).

Швейцарцы имеют действующую пятиматчевую беспроигрышную серию. Да и по игре команда Мурата Якина выглядит весьма симпатично.

Не сыграют: Денис Закария — травмирован.

Ориентировочный состав: Соммер — Шер, Аканджи, Родригес — Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер — Ндой, Эмболо, Варгас.

Состояние команды: Состав команды по именам выглядит не столь грозно. Явного лидера швейцарцам явно не хватает.

Притом, что Швейцария имеет все шансы закрыть вопрос с проходом в плей-офф уже в этом туре. Победа над «скоттами» откроет команде путь в следующий раунд.

В 5 своих последних матчах Швейцария добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

Несомненно, в этом поединке швейцарцы будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и в морально-психологическом плане команда Якина имеет преимущество.

Статистика для ставок

Швейцария не проигрывает 5 матчей кряду

Шотландия уже 28 лет не обыгрывает швейцарцев

Шотландцы в двух своих последних поединках пропустили 7 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.17 и 1.81.

Прогноз: Швейцарцы привычно мощно атакуют, к тому же мотивированы досрочно выйти в плей-офф.

Команда Якина наверняка проявит свои лучшие качества, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 3.08