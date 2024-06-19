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    Швейцарцы обеспечат голевое шоу

    Шотландия — Швейцария. Прогноз и ставка на тоталы (к. 2.17) в матче Евро-2024 19 июня 2024 года

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    Зеки Амдуни
    19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Шотландия и Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. Шотландия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа A 19 Июня 2024 года

    Шотландия

  • Эдинбург
    •  Шотландия 22:00 Швейцария

    Швейцария

  • Берн
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    Шотландия

    Турнирное положение: «Скотты» стартовали на Евро крайне неудачно. Команда Стива Кларка была бита немцами (1:5).

    При этом Шотландия еще до перерыва пропустила трижды. Плюс удаление с поля заработал защитник Райан Портеус.

    Шотландия — Швейцария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках шотландцы выглядели на столь ярко. Последний спарринг завершился ничьей с финнами (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Шотландия победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Победили «скотты» лишь слабеньких гибралтарцев (2:0). А вот поединок стартового тура с Германией обнажил немалые проблемы в обороне.

    Не сыграют: Райан Портеус — дисквалифицирован.

    Ориентировочный состав: Ганн — Хендри, Хенли, Тирни — Тейлор, Гилмор, Макгрегор, Робертсон — Мактоминей, Адамс, Макгинн.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: стартовая оплеуха должна сконцентрировать игроков в двух оставшихся поединках. Да и потенциал у шотландцев достаточно серьезный.

    Матчи со Швейцарией для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Шотландия выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

    Очевидно, что «скотты» будут действовать на контратаках. Да и на стандартах британцы традиционно сильны.

    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцарцам старт на чемпионате Европы удался. Победа над Венгрией получилась уверенной (3:1).

    При этом Швейцария уже к перерыву вела со счетом 2:0. Да и во втором тайме команда выглядела явно сильнее оппонента.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела относительно продуктивно. Швейцарцы расписали мировую с Австрией (1:1).

    А вот до того Швейцария деклассировала скромных эстонцев (4:0). Да и крепкие ирландцы были обыграны (1:0).

    Швейцарцы имеют действующую пятиматчевую беспроигрышную серию. Да и по игре команда Мурата Якина выглядит весьма симпатично.

    Не сыграют: Денис Закария — травмирован.

    Ориентировочный состав: Соммер — Шер, Аканджи, Родригес — Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер — Ндой, Эмболо, Варгас.

    Состояние команды: Состав команды по именам выглядит не столь грозно. Явного лидера швейцарцам явно не хватает.

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    Притом, что Швейцария имеет все шансы закрыть вопрос с проходом в плей-офф уже в этом туре. Победа над «скоттами» откроет команде путь в следующий раунд.

    В 5 своих последних матчах Швейцария добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке швейцарцы будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и в морально-психологическом плане команда Якина имеет преимущество.

    Статистика для ставок

    • Швейцария не проигрывает 5 матчей кряду

    • Шотландия уже 28 лет не обыгрывает швейцарцев

    • Шотландцы в двух своих последних поединках пропустили 7 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.17 и 1.81.

    Прогноз: Швейцарцы привычно мощно атакуют, к тому же мотивированы досрочно выйти в плей-офф.

    Команда Якина наверняка проявит свои лучшие качества, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 3.08

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    Шотландия — Швейцария. 19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Шотландия и Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шотландия — Швейцария с коэффициентом 2.17.
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