Шотландия
Швейцария
Шотландия
Турнирное положение: «Скотты» стартовали на Евро крайне неудачно. Команда Стива Кларка была бита немцами (1:5).
При этом Шотландия еще до перерыва пропустила трижды. Плюс удаление с поля заработал защитник Райан Портеус.
Шотландия — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках шотландцы выглядели на столь ярко. Последний спарринг завершился ничьей с финнами (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Шотландия победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Победили «скотты» лишь слабеньких гибралтарцев (2:0). А вот поединок стартового тура с Германией обнажил немалые проблемы в обороне.
Не сыграют: Райан Портеус — дисквалифицирован.
Ориентировочный состав: Ганн — Хендри, Хенли, Тирни — Тейлор, Гилмор, Макгрегор, Робертсон — Мактоминей, Адамс, Макгинн.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: стартовая оплеуха должна сконцентрировать игроков в двух оставшихся поединках. Да и потенциал у шотландцев достаточно серьезный.
Матчи со Швейцарией для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Шотландия выиграла 1 раз при 2 коллизиях.
Очевидно, что «скотты» будут действовать на контратаках. Да и на стандартах британцы традиционно сильны.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцарцам старт на чемпионате Европы удался. Победа над Венгрией получилась уверенной (3:1).
При этом Швейцария уже к перерыву вела со счетом 2:0. Да и во втором тайме команда выглядела явно сильнее оппонента.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела относительно продуктивно. Швейцарцы расписали мировую с Австрией (1:1).
А вот до того Швейцария деклассировала скромных эстонцев (4:0). Да и крепкие ирландцы были обыграны (1:0).
Швейцарцы имеют действующую пятиматчевую беспроигрышную серию. Да и по игре команда Мурата Якина выглядит весьма симпатично.
Не сыграют: Денис Закария — травмирован.
Ориентировочный состав: Соммер — Шер, Аканджи, Родригес — Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер — Ндой, Эмболо, Варгас.
Состояние команды: Состав команды по именам выглядит не столь грозно. Явного лидера швейцарцам явно не хватает.
Притом, что Швейцария имеет все шансы закрыть вопрос с проходом в плей-офф уже в этом туре. Победа над «скоттами» откроет команде путь в следующий раунд.
В 5 своих последних матчах Швейцария добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.
Несомненно, в этом поединке швейцарцы будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и в морально-психологическом плане команда Якина имеет преимущество.
Статистика для ставок
- Швейцария не проигрывает 5 матчей кряду
- Шотландия уже 28 лет не обыгрывает швейцарцев
- Шотландцы в двух своих последних поединках пропустили 7 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.17 и 1.81.
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Португалия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Швейцарцы привычно мощно атакуют, к тому же мотивированы досрочно выйти в плей-офф.
Команда Якина наверняка проявит свои лучшие качества, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 3.08