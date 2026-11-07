Смогут ли омичи прервать серию без побед в основное время?

«Авангард» имеет преимущество домашнего льда и подходит к встрече после победы над ЦСКА. Омичи также опережают «Сибирь» на три очка, хотя провели на три матча меньше. Новосибирцы прервали неудачный отрезок победой над «Ак Барсом», но в пяти последних играх пропустили 13 шайб. Хозяева выглядят предпочтительнее по текущим результатам, однако последние очные встречи показывают, что «Сибирь» способна навязать им борьбу

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

04' Удаление у «Авангарда»: за игру высоко поднятой клюшкой наказан малым штрафом Майкл Маклауд.

04' Удаление у «Авангарда»: за игру высоко поднятой клюшкой наказан малым штрафом Николай Прохоркин.

03' Удаление у «Сибири»: за игру высоко поднятой клюшкой наказан малым штрафом Павел Тютнев.

02' Гооооол!!!! 1:0. Лажуа от левого борта набросил на пятак, где самым расторопным оказался Эндрю Потуральски, который смог выиграть позицию у оппонента и замкнуть передачу партнёра.

01' Первую же атаку завершил броском в створ Коршков, но Серебряков сумел поймать шайбу.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание за гостями.

Статистика матча 4 Удары в створ 3

До матча

13:57 Команды появились на льду! Матч скоро начнётся.

13:45 Основные вратари: Никита Серебряков и Михаил Бердин.

13:40 Главный судья: Евгений Гамалей (Москва, Россия); Главный судья: Игорь Каменщиков (Москва, Россия); Линейный: Алексей Архипов (Санкт-Петербург, Россия); Линейный: Евгений Любомиров (Санкт-Петербург, Россия).

Стартовый состав «Сибири» https://t.me/hockeyclubsibir

13:35 «Сибирь»: Михаил Бердин, Антон Красоткин, Даниил Чайка, Никита Смирнов, Егор Аланов, Никита Баклашёв, Даррен Диц, Иван Мищенко, Михаил Орлов, Семён Кошелев, Архип Неколенко, Степан Никулин, Антон Косолапов, Павел Тютнев, Максим Сушко, Александр Першаков, Александр Мирзабалаев, Сергей Попов, Александр Кисаков, Александр Яремчук, Егор Коршков.

Стартовый состав «Авангарда» https://t.me/omskiyavangard

13:30 «Авангард»: Иван Просветов, Никита Серебряков, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Кирилл Адамчук, Михаил Гуляев, Майкл Маклауд, Егор Афанасьев, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Кирилл Долженков, Артём Ильенко, Николай Прохоркин, Александр Волков, Джош Ливо, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский, Глеб Бурлака.

13:22 Матч пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» (Омск, Россия), вместимостью 12 011 зрителей.

13:15 В четырёх последних матчах регулярного чемпионата команды одержали по две победы. В декабре 2025 года «Сибирь» выиграла дома со счётом 4:2, но в январе «Авангард» ответил победой на выезде — 5:2. Два следующих противостояния прошли в Омске и завершились за пределами основного времени: в феврале сильнее оказались хозяева (2:1 Б), а в марте победу по буллитам праздновали гости (2:1 Б).

13:05 Новосибирцы провели 24 матча и набрали 21 очко, располагаясь на 11-й строчке Восточной конференции. В пяти последних встречах команда Ярослава Люзенкова потерпела три поражения, уступив «Металлургу» (1:5), «Трактору» (1:2) и «Нефтехимику» (1:3). При этом «Сибирь» сумела обыграть магнитогорцев со счётом 5:2, а в предыдущем матче взяла верх над «Ак Барсом» — 3:1.

12:55 Омичи подходят к сибирскому дерби после победы над ЦСКА со счётом 2:1 в овертайме. В 21 матче регулярного чемпионата команда набрала 24 очка и занимает седьмое место в Восточной конференции. В пяти предыдущих встречах «Авангард» трижды выиграл: у московского «Динамо» (3:2 ОТ), «Ак Барса» (4:0) и ЦСКА (2:1 ОТ). Ещё два матча завершились поражениями в дополнительное время — от «Лады» (2:3) и «Сочи» (1:2).

12:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.05.