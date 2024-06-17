Португальский «орел». Жедсон Фернандеш является главной трансферной целью «Зенита»

Питерский «Зенит» находится в шаге от приобретения полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Рассказываем, чем известен возможный новичок «сине-бело-голубых».

Сделано в Сейшале

Жедсон Карвалью Фернандеш появился на свет 9 января 1999 года в городе Сан-Томе, который является столицей небольшого островного государства Центральной Африки Сан-Томе и Принсипи. Страна только в 1975 году получила независимость от Португалии, поэтому абсолютно понятным видится выбор семьи Фернандеш дальнейшего переезда именно на Пиренейский полуостров.

Первый футбольный опыт Жедсон получил в детской команде «Фрилаш», которая базировалась в одноименном гражданском приходе, входящем в округ Лиссабон. Неудивительно, что Фернандеш попал на карандаш скаутам «Бенфики» и уже в десятилетнем возрасте присоединился к академии «орлов» Caixa Futebol Campus.

Полузащитник прошел все ступени детского и юношеского футбола, защищая цвета «красных». В сезоне 2017/2018 Жедсон стал настоящим героем второй команды «Бенфики», проведя на поле 37 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Такие свершения не остались вне поля зрения главного тренера лиссабонского клуба Руя Витории, хорошо знакомого российской публике по своей дальнейшей работе со «Спартаком». Именно он пригласил Фернандеша в основную обойму «орлов».

Дебютом для девятнадцатилетнего португальца стал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/2019 против «Фенербахче», где он вышел в старте и провел на поле все 90 минут. Жедсон сполна отблагодарил Виторию за оказанное ему доверие в ответной встрече, расписавшись в воротах турецкого клуба, чем поспособствовал дальнейшему продвижению «красных» по лигочемпионской сетке.

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

На групповом этапе самого престижного еврокубка Фернандеш также не затерялся, проведя в старте 5 матчей и однажды выйдя со скамейки запасных. Юный полузащитник показывал крайне зрелую игру и стал важным звеном центральной оси португальского клуба. Жедсон запомнился футбольной общественности забитым мячом в ворота «Баварии» и голевой передачей в матче против АЕКа.

Всего в сезоне 2018/2019 Фернандеш 46 раз появлялся в футболке «Бенфики», отметившись тремя голами и шестью ассистами. О нем начали говорить, как об одном из самых перспективных воспитанников «орлов». Казалось, что лиссабонская кузница талантов вновь постаралась на славу и центральный полузащитник станет новой многомиллионной продажей клуба.

Английский след

В следующий розыгрыш португальской Примейра-лиги Жедсон входил очень тяжело, пропустив начало первенства из-за перелома плюсневой кости. Восстановился он в конце сентября и единственным свершением за первую половину сезона для Жедсона стал голевой пас в Кубке Португалии.

Однако даже такое невзрачное выступление воспитанника «Бенфики» не отпугнуло потенциальных покупателей. Уже в зимнее трансферное окно 2020 года английский «Тоттенхэм» объявил о переходе Фернандеша. Арендное соглашение с молодым полузащитником было рассчитано на полуторагодичный срок, за «шпорами» также оставалось первоочередное право выкупа за 65 млн евро.

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

Игрок взял себе 30-й номер и был готов заявить о себе на полях Английской Премьер-лиги. Вот только Жозе Моуринью, тренировавший тогда клуб из Северного Лондона, точно не видел в нем игрока основы. Слишком большой была конкуренция в центре поля «Тоттенхэма» и Особенный отдавал предпочтение Деле Алли, Муссе Сиссоко и Джовани Ло Чельсо.

Фернандешу не удалось потеснить хоть кого-то из данного трио и пришлось довольствоваться нечастыми выходами на замену. Во второй половине сезона 2019/2020 в рамках АПЛ Жедсон провел всего 62 минуты на поле, так и не показав ничего выдающегося.

Новый розыгрыш английского первенства также не принес португальцу ничего хорошего, он всего три раза попал в заявку «Тоттенхэма» и шестнадцать раз остался вне ее. Единственный полный матч в футболке «шпор» Фернандеш провел в 3-м круге Кубка Англии 2020/2021 против скромного клуба «Марин».

Молодой полузащитник не сумел адаптироваться к скоростям и накалу борьбы футбольной Англии, которые слишком сильно отличались от игрового ритма португальского первенства. Жедсон разочаровал руководство «Тоттенхэма» и английскую футбольную общественность и, естественно, «шпоры» не стали пользоваться опцией его выкупа.

В поисках себя

Уже зимой 2021 года Фернандеш вернулся в Лиссабон, однако родной клуб не рассчитывал на него, как на игрока основной обоймы. «Бенфика» сразу же отправила хавбека в новую аренду, на сей раз пристанищем португальца стал «Галатасарай».

Как правило, игроки едут в чемпионат Турции на закате своей карьеры в поисках наиболее выгодного контракта. Однако Жедсону на момент переезда в Стамбул было всего двадцать два года, такого поворота судьбы он точно не ожидал.

В «Галатасарае» Фернандеш стал стопроцентным игроком основного состава, проведя большую часть матчей от звонка до звонка. Этот фактор придал полузащитнику уверенности в своих силах, за 17 поединков турецкой Суперлиги он трижды ассистировал своим партнерам по команде. Еще один гол Жедсон забил в Кубке Турции против «Аланьяспора».

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

После провального этапа в Англии такие цифры в исполнении Фернандеша казались впечатляющим достижением. Преображение в Турции подошло к концу летом 2021 года, когда игрок вернулся из аренды в «Бенфику».

Вот только «орлам» Жедсон оказался не нужен и во второй раз, за первую половину сезона 2021/2022 португальской Примейра-лиги он сыграл всего 47 минут. Большую часть матчей хавбек оставался вне заявки лиссабонцев, а зимой 2022 года «красные» стали искать Фернандешу новое место для продолжения карьеры.

Спасательный круг для некогда подающего большие надежды хавбека вновь был брошен из Турции, на сей раз «Ризеспор» арендовал его на полгода. Жедсон опять блеснул на полях Суперлиги, став основным исполнителем «черноморских ястребов». В цветах клуба из Ризе португалец провел одиннадцать встреч, пополнив свою результативный зачет тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Пребывание в «Ризеспоре» подошло к концу летом 2022 года, и игрок в очередной раз прибыл в родную гавань. «Бенфике», как и самому Фернандешу, надоели его арендные турне, поэтому «орлы» выставили хавбека на трансфер. Среди потенциальных претендентов на португальца фигурировал московский ЦСКА, однако тогда футбольная судьба отвела Жедсона от переезда в Россию.

Welcome to Beşiktaş

23 июня 2022 года стало известно, что «Бешикташ» опередил всех в гонке за Жедсоном Фернандешем. Турецкий клуб заплатил «Бенфике» за полузащитника 6 млн евро, контракт был заключен до конца сезона 2025/2026 с возможностью продления еще на год.

Игрок вернулся в привычную для себя среду, где уже успел поиграть за «Галатасарай» и «Ризеспор». С «Бешикташем» у португальца также возникла идеальная гармония, он сразу застолбил за собой место в основе и постепенно реанимировал свою карьеру.

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

В первом сезоне за «черных орлов» Жедсон провел 33 матча в турецкой Суперлиги, где забил три гола и отдал шесть ассистов. К этим достижениям хавбек добавил еще три поединка Кубка Турции, отметившись одной голевой передачей. Дебют удался на славу, наконец Фернандеш продемонстрировал стабильные выступления и травмы обошли его стороной.

Следующий футбольный год полузащитник провел не менее ударно, проявив себя не только на внутренней арене, но и в Европе. «Бешикташ» пробился в Лигу Конференций, чему поспособствовали результативные действия 25-летнего игрока (португалец отдал две голевые передачи на квалификационной стадии третьего по рангу еврокубка).

Всего в сезоне 2023/2024 Фернандеш отыграл 45 матчей за «черно-белых», отличившись тремя голами и шестью ассистами. Удачным для него этот год выдался и на трофеи, Жедсон с «Бешикташем» стал обладателем Кубка Турции (ранее в коллекции полузащитника находились лишь золотые медали чемпионата Португалии 2018/2019, завоеванные с «Бенфикой»).

Кажется, что Турция отлично подходит для Фернандеша в плане игрового стиля, однако хочет ли он провести там остаток своей карьеры, либо готов к новым вызовам?

На чемоданах

13 июня в отечественных СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Бешикташ» достигли соглашения по трансферу Жедсона. Источник Чемпионата сообщал, что питерский клуб готов заплатить футбольному коллективу из Стамбула 17 млн евро + 2 млн евро в качестве бонусов за хавбека.

Говорилось, что и сам Фернандеш не против такого перехода и уже согласовал условия личного контракта с «сине-бело-голубыми». Соглашение заключат на пятилетний срок, по нему португалец будет зарабатывать 3 млн евро за сезон.

В стане клуба из Северной столицы сразу стали отрицать всю информацию, связанную с трансфером Жедсона. Так, председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал переход Фернандеша в стан чемпионов России досужими домыслами. Вот только в своих заявлениях относительно потенциальных новичков руководство «сине-бело-голубых» нередко лукавило, поэтому стоит поставить слова Медведева под сомнение.

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

В чем выгода «Зенита» от потенциального трансфера Фернандеша? Питерцы еще сильнее укрепят свою центральную ось, получив в распоряжение 25-летнего полузащитника. Жедсон находится в самом расцвете сил, имеет хорошую скорость и умеет разгонять атаки. Хавбек обладает неплохим первым пасом, которым может разрезать оборонительные порядки оппонента.

Что касается оборонительных умений Фернандеша, то он способен предугадывать дальнейшие действия соперников и прерывать их атакующие начинания. Идеальной для Жедсона на футбольном поле выступает позиция бокс-ту-бокс. Он всегда играет эпизод до последнего, нередко идя в стык и совершая порой бездумные подкаты. За такие действия полузащитник часто награждается желтыми карточками (к примеру, за последние два сезона в «Бешикташе» он получил 15 горчичников).

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался в позитивном ключе относительно возможного перехода Фернандеша в питерский «Зенит». Он сказал, что игрок сумеет быстро адаптироваться к российскому футболу и будет претендовать на статус одной из главных звезд чемпионата России.

Потенциальный приезд Жедсона в Санкт-Петербург означает также пертурбации в центральной линии «сине-бело-голубых». Сергей Семак, наверняка, видит Фернандеша основным игроком команды, поэтому кем-то из обоймы следует пожертвовать. Скорее всего, Клаудиньо покинет «Зенит», к его персоне имеется немалый интерес со стороны бразильских клубов. Также не исключен уход Вендела, который уже однажды чуть не совершил побег из стана питерцев.

Нам же остается следить, к чему приведет возникшая сага с переходом Фернандеша в «Зенит». «Сине-бело-голубые» любят разрывать отечественный рынок трансферными бомбами, подписывая многомиллионных новичков. Возможно, Жедсон станет именно тем самым громким приобретением.