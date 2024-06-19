19 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 квартета В сыграют сборные Хорватии и Албании. Матч, который пройдет в Гамбурге на «Фолькпаркштадион», начнется в 16:00 по мск. Хорватия — Албания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: Сборная Хорватии смогла пробиться в финальный турнир предстоящего чемпионата Европы со второго места в своей отборочной группе.

В восьми проведенных встречах квалификации «шашечные» отпраздновали пять викторий, один поединок свели вничью и дважды уступили, забили 13 голов, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.

Хорватия — Албания: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.454.407.90Бонус$9500

Последние матчи: Стартовый поединок на Евро-2024 хорваты провалили, крупно проиграв сборной Испании со счетом 0:3, пропустив все голы еще до перерыва и не забив пенальти во втором тайме. А перед этим турниром они в товарняках поочередно одолели Северную Македонию 3:0 и Португалию 2:1.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Ливакович; Станишич, Шутало, Гвардиол, Соса; Модрич, Сушич, Ковачич; Майер, Будимир, Крамарич.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Первый матч на этом турнире показа, что сборная Хорватии сильно сдала свои позиции, ведь лидеры команды очень возрастные.

Стоит отметить, что хорваты этим фиаско прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали одну мировую и добились пяти викторий. Причем в четырех поединках этого отрезка они сохранили свои ворота на замке.

Албания

Турнирное положение: Сборная Албании отлично провела отборочный цикл, заняв первое место в группе, опередив Чехию и Польшу.

В квалификационном раунде албанцы выиграли четыре матча из восьми проведенных, трижды сыграли вничью и раз уступили, забили 12 мячей при всего четырех пропущенных.

Последние матчи: В первом туре «орлы» уступили со счетом 1:2 сборной Италии, забив первыми уже на первой минуте, но затем дважды пропустив еще до перерыва. А непосредственно перед стартом Евро-2024 они в домашних встречах поочередно обыграли сборные Лихтенштейна 3:0 и Азербайджана 3:1 в товарняках.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Стракоша; Хюсай, Айети, Джимшити, Митай; Рамадани; Аслани; Байрами; Лячи, Манай, Асани.

Состояние команды: На старте турнира в игре с действующим чемпионом Европы сборная Албании показала, что с ней стоит считаться и нельзя ее недооценивать. конечно, она уступает в классе своим соперника по квартету, но вполне может преподнести сюрприз.

К слову, за минувшие десять встреч албанцы смогла победить в пяти из них, но в четырех случаях виктории были добыты в товарищеских играх. В остальных же пяти поединках данного периода они дважды уступали и расписали три ничьи. А за последние шесть своих поединков в трех случаях они не смогли забить.

Статистика для ставок

Хорватия выиграла пять из семи своих минувших игр

Албания проиграла три из пяти своих предыдущих встреч

Ранее между собой эти сборные не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Хорватии — 1.55, победа Албании — 7.04, ничья — 4.37.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.86 соответственно.

Прогноз: Для этих команд данный поединок может многое решить, поэтому они наверняка будут играть на победу и потому наверняка атака возьмет верх над обороной.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.02.

Прогноз: А вторым вариантом ставки, исходя из выше сказанного, здесь будет обмен забитыми мячами.

Ставка: обе забьют за 2.25.