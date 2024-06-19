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    Атака возьмет верх над обороной

    Хорватия — Албания. Ставка (к. 2.02) и прогноз на тоталы в матче Евро-2024 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Албания
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    Андрей Крамарич
    19 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 квартета В сыграют сборные Хорватии и Албании. Матч, который пройдет в Гамбурге на «Фолькпаркштадион», начнется в 16:00 по мск. Хорватия — Албания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 19 Июня 2024 года

    Хорватия

  • Загреб
    •  Хорватия 16:00 Албания

    Албания

  • Тирана
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    Хорватия

    Турнирное положение: Сборная Хорватии смогла пробиться в финальный турнир предстоящего чемпионата Европы со второго места в своей отборочной группе.

    В восьми проведенных встречах квалификации «шашечные» отпраздновали пять викторий, один поединок свели вничью и дважды уступили, забили 13 голов, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.

    Хорватия — Албания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Стартовый поединок на Евро-2024 хорваты провалили, крупно проиграв сборной Испании со счетом 0:3, пропустив все голы еще до перерыва и не забив пенальти во втором тайме. А перед этим турниром они в товарняках поочередно одолели Северную Македонию 3:0 и Португалию 2:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    Ориентировочный состав Ливакович; Станишич, Шутало, Гвардиол, Соса; Модрич, Сушич, Ковачич; Майер, Будимир, Крамарич.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Первый матч на этом турнире показа, что сборная Хорватии сильно сдала свои позиции, ведь лидеры команды очень возрастные.

    Стоит отметить, что хорваты этим фиаско прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали одну мировую и добились пяти викторий. Причем в четырех поединках этого отрезка они сохранили свои ворота на замке.

    Албания

    Турнирное положение: Сборная Албании отлично провела отборочный цикл, заняв первое место в группе, опередив Чехию и Польшу.

    В квалификационном раунде албанцы выиграли четыре матча из восьми проведенных, трижды сыграли вничью и раз уступили, забили 12 мячей при всего четырех пропущенных.

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    • Последние матчи: В первом туре «орлы» уступили со счетом 1:2 сборной Италии, забив первыми уже на первой минуте, но затем дважды пропустив еще до перерыва. А непосредственно перед стартом Евро-2024 они в домашних встречах поочередно обыграли сборные Лихтенштейна 3:0 и Азербайджана 3:1 в товарняках.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    Ориентировочный состав Стракоша; Хюсай, Айети, Джимшити, Митай; Рамадани; Аслани; Байрами; Лячи, Манай, Асани.

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    Состояние команды: На старте турнира в игре с действующим чемпионом Европы сборная Албании показала, что с ней стоит считаться и нельзя ее недооценивать. конечно, она уступает в классе своим соперника по квартету, но вполне может преподнести сюрприз.

    К слову, за минувшие десять встреч албанцы смогла победить в пяти из них, но в четырех случаях виктории были добыты в товарищеских играх. В остальных же пяти поединках данного периода они дважды уступали и расписали три ничьи. А за последние шесть своих поединков в трех случаях они не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • Хорватия выиграла пять из семи своих минувших игр

    • Албания проиграла три из пяти своих предыдущих встреч

    • Ранее между собой эти сборные не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Хорватии — 1.55, победа Албании — 7.04, ничья — 4.37.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: Для этих команд данный поединок может многое решить, поэтому они наверняка будут играть на победу и потому наверняка атака возьмет верх над обороной.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.02.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки, исходя из выше сказанного, здесь будет обмен забитыми мячами.

    Ставка: обе забьют за 2.25.

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    Хорватия — Албания. 19 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 квартета В сыграют сборные Хорватии и Албании. Матч, который пройдет в Гамбурге на «Фолькпаркштадион», начнется в 16:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Хорватия — Албания с коэффициентом 2.02.
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