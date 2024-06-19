Хорватия
Албания
Хорватия
Турнирное положение: Сборная Хорватии смогла пробиться в финальный турнир предстоящего чемпионата Европы со второго места в своей отборочной группе.
В восьми проведенных встречах квалификации «шашечные» отпраздновали пять викторий, один поединок свели вничью и дважды уступили, забили 13 голов, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.
Хорватия — Албания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Стартовый поединок на Евро-2024 хорваты провалили, крупно проиграв сборной Испании со счетом 0:3, пропустив все голы еще до перерыва и не забив пенальти во втором тайме. А перед этим турниром они в товарняках поочередно одолели Северную Македонию 3:0 и Португалию 2:1.
Не сыграют: Все игроки основы в строю.
Ориентировочный состав Ливакович; Станишич, Шутало, Гвардиол, Соса; Модрич, Сушич, Ковачич; Майер, Будимир, Крамарич.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Первый матч на этом турнире показа, что сборная Хорватии сильно сдала свои позиции, ведь лидеры команды очень возрастные.
Стоит отметить, что хорваты этим фиаско прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали одну мировую и добились пяти викторий. Причем в четырех поединках этого отрезка они сохранили свои ворота на замке.
Албания
Турнирное положение: Сборная Албании отлично провела отборочный цикл, заняв первое место в группе, опередив Чехию и Польшу.
В квалификационном раунде албанцы выиграли четыре матча из восьми проведенных, трижды сыграли вничью и раз уступили, забили 12 мячей при всего четырех пропущенных.
Последние матчи: В первом туре «орлы» уступили со счетом 1:2 сборной Италии, забив первыми уже на первой минуте, но затем дважды пропустив еще до перерыва. А непосредственно перед стартом Евро-2024 они в домашних встречах поочередно обыграли сборные Лихтенштейна 3:0 и Азербайджана 3:1 в товарняках.
Не сыграют: Все игроки основы в строю.
Ориентировочный состав Стракоша; Хюсай, Айети, Джимшити, Митай; Рамадани; Аслани; Байрами; Лячи, Манай, Асани.
Состояние команды: На старте турнира в игре с действующим чемпионом Европы сборная Албании показала, что с ней стоит считаться и нельзя ее недооценивать. конечно, она уступает в классе своим соперника по квартету, но вполне может преподнести сюрприз.
К слову, за минувшие десять встреч албанцы смогла победить в пяти из них, но в четырех случаях виктории были добыты в товарищеских играх. В остальных же пяти поединках данного периода они дважды уступали и расписали три ничьи. А за последние шесть своих поединков в трех случаях они не смогли забить.
Статистика для ставок
- Хорватия выиграла пять из семи своих минувших игр
- Албания проиграла три из пяти своих предыдущих встреч
- Ранее между собой эти сборные не играли
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Хорватии — 1.55, победа Албании — 7.04, ничья — 4.37.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.86 соответственно.
- 2.02Австрия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Бельгия — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Для этих команд данный поединок может многое решить, поэтому они наверняка будут играть на победу и потому наверняка атака возьмет верх над обороной.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.02.
Прогноз: А вторым вариантом ставки, исходя из выше сказанного, здесь будет обмен забитыми мячами.
Ставка: обе забьют за 2.25.