Короче, Евро. 17-18 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 17-18 июня 2024 года

17 июня

В 1-м матче игрового дня на Евро-2024 сборная Румынии встречалась с Украиной на стадионе Альянц Арены в Мюнхене. Украинская сборная подает большие ожидания на этом турнире, но начало Евро для команды совсем не задалось.

Календарь и таблица Евро-2024

Румыния обыграла Украину с разгромным счетом 3:0, к такому точно никто не был готов. Сначала на 29-й минуте полузащитник румынской сборной Николае Станчу открыл счет в матче, попав точно в девятку ворот. К слову, именно он был признан лучшим игроком этого поединка.

Сборная Румынии globallookpress.com

Сборная Румынии продолжила давить и во 2-м тайме. Уже на 53-й минуте румынская команда удвоила свое преимущество благодаря голу Рэзвана Марина на 53-й минуте. Спустя 4 минуты Румыния забила и 3-й гол, отличился Денис Дрэгуш.

Украинская сборная откровенно провалила 1-й матч Евро-2024, даже голкипер команды Андрей Лунин допустил результативную ошибку. Сможет ли Украина активизироваться со следующего тура? Большой вопрос...

Во 2-м матче игрового дня на Евро-2024 Бельгия встречалась со Словакией, которая может стать темной лошадкой турнира. Уже с самого начала словаки показали, что могут противостоять сопернику. Нападающий сборной Иван Шранц открыл счет уже на 7-й минуте встречи.

Безусловно, бельгийцы доминировали и создавали моменты. Тот же форвард Ромелу Лукаку имел кучу возможностей забить. Нападающий даже 2 раза забил, но судьям всегда что-то не нравилось. Сначала Лукаку отличился на 56-й минуте, но рефери зафиксировал офсайд, а на 86-й минуте арбитр отметил взятие ворот из-за игры рукой.

Бельгия — Словакия globallookpress.com

До матча со Словакией бельгийцы не проигрывали на протяжении 15-и последних матчах во всех турнирах и товарищеских поединках. Удивительно, что эта длинная серия закончилась именно во встрече, где необходимо показывать результат.

В 22:00 по мск стартовал центральный матч игрового дня на Евро-2024. Неуступчивая Австрия встретилась с один из главных фаворитов турнира — сборной Франции. Не сказать, что матч получился очень интересным, но он точно запомнится фанатам.

Первый и единственный гол в этом матче состоялся в 1-м тайме. Защитник сборной Австрии Максимилиан Вебер оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. После этого ни те, ни другие не смогли забить гол.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Несмотря на это, Австрия давила и могла отличиться, но защитники Франции сработали четко и надежно. Уже под конец матча лидер французов Килиан Мбаппе оказался в центре внимания. Форвард сначала разбил себе нос о плечо игрока Австрии Кевина Данзо и ушел с поля. Затем Мбаппе вернулся в игру без разрешения судьи, получил желтую карточку и был заменен на Оливье Жиру. Сам для Килиана точно получился веселым во всех смыслах.

18 июня

В этот день состоятся только 2 матча: Турция встретится с Грузией, а Португалия сыграет против Чехии.

19:00. Турция — Грузия

У турецкой сборной всегда был интересный состав, но команда особо не претендует на высокие места, Турция выступает не очень здорово. К тому же, последние товарищеские матчи команда просто провалила, пропустив за 3 встречи 8 голов.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Грузия еле-еле вышла в основной этап Евро-2024, обыграв в серии пенальти Греция в финале стыковых матчей за право выступать на турнире. У команды есть несколько интересных футболистов, но на бумаге грузинская сборная точно не фаворит в своей группе.

Хакан Чалханоглу — полузащитник сборной Турции globallookpress.com

Несмотря на не очень уверенную игру Грузии, наши эксперты в прогнозе объяснили, почему именно эта сборная может зацепиться за очки в матче с Турцией. Букмекеры ставят на победу Турции — 1.90, а на викторию Грузии — 5.20. Ничья оценивается в 3.95.

19:00. Турция — Грузия Прямая трансляция: Матч-ТВ, LiveCup.

Комментатор: Эльвин Керимов

Место встречи: Сигнал Идуна Парк, Дортмунд.

22:00. Португалия — Чехия

Некоторые футбольные эксперты считают, что наличие в составе Португалии Криштиану Роналду может помешать сборной добиться высоких результатов. Говорят, что форвард потерял в скорости и вообще его лучшие годы уже позади, но футболист продолжает забивать и забивать много, посмотрите на статистику Роналду в квалификации на Евро-2024 и в «Аль-Насре». Как можно было не взять его в состав на турнир?

Чехи, в свою очередь, является очень крепкой и организованной командой, которая способна обыграть любого соперника. За последние 3 матча Чехия забила 11 голов и имеет беспроигрышную серия из 7-и последних матчей, но это ничего не значит, ведь Португалия является топовой сборной со звездами в составе. Несмотря на это, чехи точно попытаются удивить своего соперника.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Наши эксперты также считают, что сборная Чехии сможет доставить проблемы Португалии. Букмекеры ставят на победу Португалии с коэффициентом 1.50, а на успех Чехии имеется ставка с коэффициентом 6.80.

22:00. Португалия — Чехия. Прямая трансляция: Матч-ТВ, LiveCup

Комментатор: Олег Пирожков

Место встречи: Ред Булл Арена, Лейпциг.

Обратите внимание на то, что абсолютно все прогнозы на Евро-2024 от наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатами и календарем турнира — тут, а все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.