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    Короче, Евро. 17-18 июня

    Австрия дала бой Франции, Украина провалилась в первом матче Евро, а Португалия испытает проблемы с Чехией

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    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 17-18 июня 2024 года

    17 июня

    В 1-м матче игрового дня на Евро-2024 сборная Румынии встречалась с Украиной на стадионе Альянц Арены в Мюнхене. Украинская сборная подает большие ожидания на этом турнире, но начало Евро для команды совсем не задалось.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Румыния обыграла Украину с разгромным счетом 3:0, к такому точно никто не был готов. Сначала на 29-й минуте полузащитник румынской сборной Николае Станчу открыл счет в матче, попав точно в девятку ворот. К слову, именно он был признан лучшим игроком этого поединка.

    Сборная Румынии
    globallookpress.com

    Сборная Румынии продолжила давить и во 2-м тайме. Уже на 53-й минуте румынская команда удвоила свое преимущество благодаря голу Рэзвана Марина на 53-й минуте. Спустя 4 минуты Румыния забила и 3-й гол, отличился Денис Дрэгуш.

    Украинская сборная откровенно провалила 1-й матч Евро-2024, даже голкипер команды Андрей Лунин допустил результативную ошибку. Сможет ли Украина активизироваться со следующего тура? Большой вопрос...

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  • 16/06/2024

    • Во 2-м матче игрового дня на Евро-2024 Бельгия встречалась со Словакией, которая может стать темной лошадкой турнира. Уже с самого начала словаки показали, что могут противостоять сопернику. Нападающий сборной Иван Шранц открыл счет уже на 7-й минуте встречи.

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    Безусловно, бельгийцы доминировали и создавали моменты. Тот же форвард Ромелу Лукаку имел кучу возможностей забить. Нападающий даже 2 раза забил, но судьям всегда что-то не нравилось. Сначала Лукаку отличился на 56-й минуте, но рефери зафиксировал офсайд, а на 86-й минуте арбитр отметил взятие ворот из-за игры рукой.

    Бельгия — Словакия
    globallookpress.com

    До матча со Словакией бельгийцы не проигрывали на протяжении 15-и последних матчах во всех турнирах и товарищеских поединках. Удивительно, что эта длинная серия закончилась именно во встрече, где необходимо показывать результат.

    В 22:00 по мск стартовал центральный матч игрового дня на Евро-2024. Неуступчивая Австрия встретилась с один из главных фаворитов турнира — сборной Франции. Не сказать, что матч получился очень интересным, но он точно запомнится фанатам.

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  • 16/06/2024

    • Первый и единственный гол в этом матче состоялся в 1-м тайме. Защитник сборной Австрии Максимилиан Вебер оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. После этого ни те, ни другие не смогли забить гол.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Несмотря на это, Австрия давила и могла отличиться, но защитники Франции сработали четко и надежно. Уже под конец матча лидер французов Килиан Мбаппе оказался в центре внимания. Форвард сначала разбил себе нос о плечо игрока Австрии Кевина Данзо и ушел с поля. Затем Мбаппе вернулся в игру без разрешения судьи, получил желтую карточку и был заменен на Оливье Жиру. Сам для Килиана точно получился веселым во всех смыслах.

    18 июня

    В этот день состоятся только 2 матча: Турция встретится с Грузией, а Португалия сыграет против Чехии.

    19:00. Турция — Грузия

    У турецкой сборной всегда был интересный состав, но команда особо не претендует на высокие места, Турция выступает не очень здорово. К тому же, последние товарищеские матчи команда просто провалила, пропустив за 3 встречи 8 голов.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Грузия еле-еле вышла в основной этап Евро-2024, обыграв в серии пенальти Греция в финале стыковых матчей за право выступать на турнире. У команды есть несколько интересных футболистов, но на бумаге грузинская сборная точно не фаворит в своей группе.

    Хакан Чалханоглу — полузащитник сборной Турции
    globallookpress.com

    Несмотря на не очень уверенную игру Грузии, наши эксперты в прогнозе объяснили, почему именно эта сборная может зацепиться за очки в матче с Турцией. Букмекеры ставят на победу Турции — 1.90, а на викторию Грузии — 5.20. Ничья оценивается в 3.95.

    19:00. Турция — Грузия
    • Прямая трансляция: Матч-ТВ, LiveCup.
    • Комментатор: Эльвин Керимов
    • Место встречи: Сигнал Идуна Парк, Дортмунд.

    22:00. Португалия — Чехия

    Некоторые футбольные эксперты считают, что наличие в составе Португалии Криштиану Роналду может помешать сборной добиться высоких результатов. Говорят, что форвард потерял в скорости и вообще его лучшие годы уже позади, но футболист продолжает забивать и забивать много, посмотрите на статистику Роналду в квалификации на Евро-2024 и в «Аль-Насре». Как можно было не взять его в состав на турнир?

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    • Чехи, в свою очередь, является очень крепкой и организованной командой, которая способна обыграть любого соперника. За последние 3 матча Чехия забила 11 голов и имеет беспроигрышную серия из 7-и последних матчей, но это ничего не значит, ведь Португалия является топовой сборной со звездами в составе. Несмотря на это, чехи точно попытаются удивить своего соперника.

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Наши эксперты также считают, что сборная Чехии сможет доставить проблемы Португалии. Букмекеры ставят на победу Португалии с коэффициентом 1.50, а на успех Чехии имеется ставка с коэффициентом 6.80.

    22:00. Португалия — Чехия.
    • Прямая трансляция: Матч-ТВ, LiveCup
    • Комментатор: Олег Пирожков
    • Место встречи: Ред Булл Арена, Лейпциг.

    Обратите внимание на то, что абсолютно все прогнозы на Евро-2024 от наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатами и календарем турнира — тут, а все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.

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