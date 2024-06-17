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    Сборная ФранцииАвстрия — Франция 0:1. Онлайн
  • 23:57
    • Франция обыграла Австрию в матче Евро-2024
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    Франция обыграла Австрию в матче Евро-2024

    Австрия — Франция: счет матча 0:1, обзор гола

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    Франция одолела Австрию (1:0) в матче группового этапа Евро-2024.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Французы открыли счет на 38-й минуте. Защитник сборной Австрии Максимилиан Вёбер оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Евро-2024. Группа D
    Австрия — Франция 0:1
    Гол: 0:1 Максимилиан Вебер (автогол) (38') Австрия: Патрик Пенц, Стефан Пош, Кевин Дансо, Максимилиан Вебер (Гернот Траунер, 59'), Филипп Мвене (Александер Прасс, 88'), Николас Зайвальд, Флориан Гриллич (Патрик Виммер, 59'), Конрад Лаймер (Романо Шмид, 90'), Кристоф Баумгартнер, Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич (Марко Арнаутович, 59') Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Деотшанкюль Юпамекано, Жюль Кунде, Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 71'), Адриен Рабьо (Эдуардо Камавинжа, 71'), Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе (Оливье Жиру, 90'), Марку Тюрам, Антуан Гризманн (Юссуф Фофана, 90') Предупреждения: Максимилиан Вебер (16'), Филипп Мвене (34'), Усман Дембеле (56'), Кристоф Баумгартнер (79'), Конрад Лаймер (84'), Килиан Мбаппе (89'), Кевин Дансо (90 + 3')

    После этого матча Франция занимает 2-е место в группе D с 3 очками в активе. В следующем поединке сборная встретится с Нидерландами 21-го июня.

    Австрия располагается на последнем месте в своей группе без набранных очков. В следующей встрече сборная сыграет против Польши 21-го числа.

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