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    Бельгия неожиданно проиграла Словакии в матче Евро-2024

    Бельгия — Словакия: счет матча 0:1, обзор гола

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    Словакия одолела Бельгия (1:0) в матче группового этапа Евро-2024.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол забили словаки уже на 7-й минуте встречи. Нападающий национальной команды Иван Шранц оказался в нужное время в нужном месте и отправил мяч в правый угол ворот.

    На 56-й минуте встречи нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил гол, но арбитр зафиксировал офсайд. Уже на 87-й минуте все тот же Лукаку снова забил гол, но судья рассмотрел игру рукой.

    Футбол. Евро-2024. Группа E
    Бельгия — Словакия 0:1
    Гол: 0:1 Иван Шранц (7') Бельгия: Коэн Кастельс, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Зено Дебаст, Янник Карраско (Доди Лукебакио, 84'), Орел Мангала (Жоан Бакайоко, 58'), Амаду Онана, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (Луа Опенда, 84'), Леандро Троссард (Юри Тилеманс, 74'), Ромелу Лукаку Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Денис Вавро, Петер Пекарик, Лукаш Гараслин (Томаш Суслов, 70'), Ондрей Дуда (Адам Оберт, 90'), Станислав Лоботка, Юрай Куцка, Роберт Боженик (Давид Стрелец, 70'), Иван Шранц (David Ďuris, 81') Предупреждения: Орел Мангала (30'), Иван Шранц (41'), Юри Тилеманс (76'), Доди Лукебакио (85')

    После этого матча Словакия занимает 2-е место в группе Е с 3 баллами в активе. В следующем матче национальная команда встретится с Украиной 21-го июня.

    Бельгия располагается на 3-й позиции в своей группе без очков, в следующем поединке команда встретится с Румынией 22-го числа.

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