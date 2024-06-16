Не списывайте Бельгию со счетов! Де Брёйне и Лукаку приехали на Евро-2024 во главе нового поколения талантов

Ни Эдена Азара, ни Тоби Алдервейрелда, ни Дриса Мертенса — сборная Бельгии будет выглядеть совсем по-другому, когда в понедельник, 17 июня, матчем против Словакии начнется их кампания на Евро-2024. Так называемое «золотое поколение» пошло каждый своей дорогой после катастрофического вылета на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года — турнира, который многие считали последним шансом страны побороться за неуловимый трофей.

Восемнадцать месяцев спустя новый тренер Доменико Тедеско надеется, что сочетание опыта — в виде остатков той особой эпохи — и юношеского энтузиазма поможет «красным дьяволам» преподнести сюрприз в Германии. Хотя многие ушли, Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне и Ян Вертонген остаются ключевыми игроками, а новые таланты, такие как Жереми Доку и Йохан Бакайоко, предполагают, что время Бельгии на вершине мирового футбола еще не прошло.

Эта команда — нечто вроде неизвестной переменной на их первом крупном турнире. Поскольку большая часть их золотого поколения сложила полномочия, их почти не обсуждают, когда заходит разговор о победителях Евро-2024 или даже темных лошадках — но не списывайте Бельгию со счетов...

Остатки золотой эпохи

Состав команды Тедеско на самом деле не сильно изменился, за исключением нескольких заметных потерь, а это означает, что в этом составе есть преемственность и сыгранность, которые вполне могут быть жизненно важны в условиях турнира.

Самый опытный игрок сборной Бельгии, 37-летний Вертонген, по-прежнему играет в обороне, его коллега-ветеран Аксель Витсель, уже завершивший международную карьеру, вернулся в строй всего через год и занял место в полузащите вместе с надежным капитаном Де Брёйне, в то время как Лукаку продолжать вести вперед линию атаки.

Также в составе такие игроки, как Тимоти Кастань, Юри Тилеманс и Леандро Троссард, которые уже много лет находятся в команде и рядом с ней, и все они на высоком уровне выступают в английской Премьер-лиге.

Аксель Витсель globallookpress.com

Однако некоторые известные имена вообще были исключены из состава, несмотря на то, что они в хорошей форме, поскольку Тедеско надеется начать новую эру. Нападающему-ветерану Мертенсу сказали, что он больше не будет рассматриваться для вызова. Миши Батшуайи, являвшийся основным игроком команды на протяжении девяти лет, также остался без вызова, несмотря на то, что он провел прекрасный клубный сезон в «Фенербахче».

Главный созидатель находится в форме

Даже если они не являются фаворитами у букмекеров, шансы любой команды значительно повышаются, если в ее рядах есть суперзвезда, и в Бельгии она, несомненно, есть в виде мотора «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

После того, как половину сезона он восстанавливался после операции по поводу травмы подколенного сухожилия, которую он получил в первом туре кампании Премьер-лиги, атакующий полузащитник вернулся на поле с удвоенной энергией. Он сделал 18 голевых передач всего в 26 матчах во всех турнирах и забил шесть голов.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

31-летний игрок не играл за свою страну более года из-за проблем со здоровьем, прежде чем вернуться в строй и сыграть свой 100-й матч за сборную в товарищеском матче против Черногории в начале июня, отметив это событие забитым мячом.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Один из лучших игроков на планете находится именно в той отличной форме, на которую Бельгия надеялась перед турниром.

Голевая машина сборной

Лукаку — тот человек, который надеется извлечь наибольшую пользу из хорошей формы Де Брёйне. Несмотря на то, что за последние пару сезонов на клубном уровне в Серии А он был довольно нестабилен, защищая цвета сборной он выглядит совсем другим зверем.

Нападающий был безжалостным в атаке в квалификации, забив 10 голов всего в семи играх, а Бельгия осталась непобежденной на пути к завоеванию путевки на турнир, который включал хет-трик в их первой игре против Швеции. Лукаку отправляется на Евро-2024, забив 10 голов в последних шести матчах за сборную.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Само собой разумеется, что наличие кого-то, умеющего хорошо отправлять мяч в сетку, имеет решающее значение на турнире, и нападающий «Челси», чье будущее сейчас под вопросом, находился в наилучшей бомбардирской форме, пока бельгийцы готовились к началу кампании Евро-2024.

«Он играет невероятно важную роль как на поле, так и за его пределами», — сказал недавно Тедеско УЕФА. «На поле его голы говорят сами за себя, но это еще не все. Он точно знает, когда ему следует отдать пас, если он стоит спиной к воротам или может сам развернуться и нанести удар по воротам. Он опасен во многих ситуациях, а не только при стандартных положениях и навесах. В последней трети поля он непредсказуем, и против него трудно защититься».

«Но его важность за пределами поля несомненна, потому что он знает много игроков, особенно молодых, о которых он может заботиться и стать для них своего рода наставником. Он занимается многими вещами, он заботится о многом в раздевалке, что делает его чрезвычайно важным».

Но где Куртуа?

Однако будет одна очень существенная потеря. Несмотря на то, что вратарю мирового класса Тибо Куртуа удалось восстановиться после разрыва крестообразной связки и последующей травмы колена, чтобы подготовиться к турниру, его не вызвали — но это никогда не зависело от того, успеет ли он набрать форму.

У Куртуа была серьезная и публичная ссора с Тедеско, и будущее 32-летнего вратаря в сборной находится под серьезной угрозой. Все началось с того, что в июне прошлого года вратаря не выбрали капитаном команды и он публично выразил недовольство тем, что главный тренер публично выносит на публику его грязное белье.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Звезда «Реала» поддал жару в марте этого года, назвав Тедеско лжецом в социальных сетях после того, как менеджер заявил, что «перепробовал абсолютно все», чтобы восстановить отношения с игроком.

К тому моменту Куртуа уже исключил себя из участия в Евро-2024, полагая, что он не будет в отличной физической форме, и, игнорируя слона в комнате, Тедеско подтвердил в мае, что вратарь не будет включен в его планы. заявив: «Тибо Куртуа был очень честен и откровенен. Последняя информация, которую мы получили, заключается в том, что он не готов к Евро».

Календарь и таблица Евро-2024

Кун Кастелс будет номером один в сборной Бельгии в его отсутствие, и еще неизвестно, увидим ли мы когда-нибудь снова Куртуа играющим за свою страну, поскольку Тедеско продлил свой контракт до 2026 года.

Новое поколение талантов

Однако ответственность за результат возьмут на себя не только опытные игроки, но и новое поколение, способное удерживать Бельгию на футбольной вершине, когда Де Брёйне и Лукаку уже давно уйдут.

Максим Де Кёйпер (23), Зено Дебаст (20), Артюр Теат (24), Артур Вермерен (19), Амаду Онана (22), Астер Вранкс (21), Бакайоко (21), Шарль Де Кетелар (23), Лоис Опенда (24) и Доку (22) являются отражением блестящего будущего Бельгии, а их присутствие в финальном составе является ярким признаком того, что они переживают переходный период.

Вермерен — главный талант поколения, который уже сделал большой шаг вперед в своей карьере, присоединившись к «Атлетико Мадрид» в январе, в то время как Онана и Бакайоко, похоже, также перейдут в топ-клубы уже этим летом. Де Кетеларе пережил возрождение в «Аталанте», а Опенда провел плодотворный сезон в Германии с «РБ Лейпциг».

Тем временем Доку блистал в своем дебютном сезоне за «Манчестер Сити», забив 17 голов, и Тедеско знает, что он станет важным оружием в Германии. «Он [Доку] — один из игроков, о которых Ромелу заботится как наставник», — сказал Тедеско. «Вы замечаете это, когда они вместе на поле: он снова и снова дает ему советы о том, когда бить, или о других вещах».

Жереми Доку и Ромелу Лукаку globallookpress.com

«Это игроки одинакового типа. Против Жереми тоже сложно защищаться: я не думаю, что центральный полузащитник решил бы оказаться с ним в ситуации один на один, если бы мог этого избежать. Он может изменить ситуацию, потому что у него есть динамизм, чтобы сделать это. Он способен внести большой вклад в игру команды и просто очень хороший парень. Молодой и умный парень, который знает, чего хочет».

Не списывайте их со счетов

То, что все их проглядели, может пойти на пользу Тедеско и компании в то время, как их кампания к Евро-2024 будет набирать обороты. Действительно, немногие сборные находятся в такой хорошей форме, как они. Итало-немецкий тренер был вознагражден за это новым контрактом, потому что на сегодняшний день он непобедим в качестве тренера сборной Бельгии, а последнее поражение «красных дьяволов» произошло еще на чемпионате мира 2022 года, в матче против Марокко.

Конечно, за прошедшие недели и месяцы они не слишком часто сталкивались с соперниками высшего уровня, но бельгийцы победили Германию и впечатляющую команду Австрии, а еще в марте они свели вничью матч со сборной Англии на «Уэмбли». Недавняя ничья с Ирландией не воодушевила, но Бельгия вряд ли может быть в лучшей форме, готовясь к чемпионату Европы.

«Я думаю, что все голодны до побед, но нам нужно сделать атмосферу максимально позитивной, потому что проводить вместе много дней и недель непросто, надеюсь, это будет несколько недель, и это то, на чем мы хотим сосредоточиться прямо сейчас», — сказал Тедеско УЕФА.

Доменико Тедеско globallookpress.com

«Я думаю, у нас много интересных игроков, много молодых игроков, которые за последние несколько месяцев сделали следующий шаг, перейдя в более крупные клубы, так что это очень интересно. У нас уже много разнообразия. Мы можем быть очень гибкими, в зависимости от того, кто у нас есть в составе. Мы уже можем играть по-разному».

Если Бельгия выиграет вполне комфортную группу, в которую входят Словакия, Румыния и Украина, их путь по сетке предполагает, что у них есть хорошие шансы на выход в полуфинал, а дальше возможно все. Не списывайте их со счетов!