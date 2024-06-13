«Он даже чеканить не умеет!». Кто из тренеров Евро-2024 был лучшим игроком?

Нам еще только предстоит выяснить, насколько хороши тренеры 24 национальных команд на чемпионате Европы этим летом, но как насчет их игровой карьеры?

От самого молодого (Юлиан Нагельсманн из Германии, 36 лет) до самого старшего (Ральф Рангник из Австрии, 65 лет) и всех, кто между ними, у всех есть предыстория, какой бы впечатляющей или ужасной она ни была. Но кто выиграл трофеи? Кто играл за свою страну? Кто не реализовал пенальти в полуфинале чемпионата Европы против Германии на «Уэмбли» в 1996 году (вы, наверное, догадались)?

Пусть этот материал The Athletic станет вашим путеводителем по игровой карьере тренеров Евро-2024.

Доменико Тедеско (Бельгия)

Не в обиду этому парню, но любой, кто читает это и когда-либо играл на достойном уровне, может быть лучшим игроком, чем был тренер сборной Бельгии.

Родившийся в Италии, но выросший в Германии, Тедеско какое-то время играл за «Айхвальд» в восьмом дивизионе немецкого футбола, прежде чем принял чрезвычайно мудрое решение отказаться от этого, а также от своей работы инженера-технолога, чтобы тренировать детей в «Штутгарте», крупнейшем клубе региона.

Юлиан Нагельсман (Германия)

Юлиан Нагельсман и Сандро Вагнер globallookpress.com

Должность капитана юношеской команды «Мюнхена 1860» (U19) была лучшим достижением Нагельсмана. Хотя мы никогда не узнаем, насколько хорошим игроком мог бы быть немецкий тренер, поскольку он завершил карьеру в 20 лет из-за серьезной травмы колена.

Честно говоря, с тренерской работой у него все сложилось хорошо.

Каспер Юльманн (Дания)

Каспер Юльманн globallookpress.com

Также рано завершивший карьеру из-за травмы колена (в его случае ему было 26 лет), полузащитник Юльманн несколькими годами ранее пошел по проторенной дорожке, перебравшись из столицы Дании Копенгагена, где он выступал за клуб низшей лиги «Херлев», в США, чтобы поиграть за футбольную команду Университета Северной Флориды «Оспрейс» в 1994 году.

Франческо Кальцона (Словакия)

Франческо Кальцона globallookpress.com

Несомненно, это человек в нашем списке с наименьшим опытом профессионального игрока или тренера. 55-летний тренер сборной Словакии, который также руководил чемпионом Серии А «Наполи» в последние несколько месяцев только что завершившегося сезона, проработал тренером всего пару лет, после того как ранее долгое время работал помощником под руководством сначала Маурицио Сарри, а затем Лучано Спаллетти.

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В качестве игрока Кальцона всего несколько раз играл в полузащите за «Ареццо» в Серии B в 1980-х годах, прежде чем провести 1990-е годы в качестве тренера любительской команды «Теголето» в шестом дивизионе Италии, параллельно с ведением кофейного бизнеса.

Ральф Рангник (Австрия)

Ральф Рангник globallookpress.com

Довольно короткая игровая карьера закончилась к тому времени, когда нынешнему тренеру сборной Австрии исполнилось 30 лет, после того как он понял, что у него больше тренерского таланта, чем игрового. Рангник был опорным полузащитником, у которого (это была Германия 1970-х/980-х годов) была пышная шевелюра и стремные усы.

Он играл за такие команды, как «Штутгарт» и «Саутвик»… минутку. Что? Да, Рангник 11 раз сыграл за команду первого дивизиона округа Сассекс в сезоне 1979/80, пока учился в Университете Сассекса (степень по английскому языку и физкультуре). Он дебютировал в матче против «Стейнинг Таун» и после «подката сзади» сломал три ребра и проколол легкое, проведя следующие четыре месяца в больнице.

Не считая этого, ему понравилось время, проведенное в этом клубе, и он говорил, что это сформировало то, кем он стал (ну да, человеком с тремя сломанными ребрами). Рангник пожертвовал клубу 1000 фунтов стерлингов во время пандемии Covid.

Эдуард Йордэнеску (Румыния)

Эдуард Йордэнеску globallookpress.com

Прошел через структуру команд «ФКСБ» (для нас с вами это «Стяуа Бухарест»), следуя по стопам своего отца Ангела (легендарного бывшего нападающего и лучшего бомбардира клуба, который сам трижды был тренером румынской сборной).

К сожалению, нынешний тренер Румынии покинул «Стяуа», как их тогда еще называли, практически не сыграв целого матча, и был полузащитником, скитающимся из команды в команду в чемпионате Румынии, играя за коллективы вроде «Фокшани» и «Рокар Бухарест».

Златко Далич (Хорватия)

Златко Далич vecernji.hr

Опорный полузащитник, который не добился успеха в «Хайдуке» из Сплита, поэтому большую часть своей карьеры он провел в ныне несуществующем клубе «НК Вартекс» (так называлась компания-спонсор, а не место, так что они не танцевали на улицах Вартекса и все такое).

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Можно с уверенностью сказать, что тренерская карьера Далича оказалась более успешной, учитывая его достижения во главе сборной Хорватии, включая финал чемпионата мира 2018 года и третье место на чемпионате мира 2022 года.

Матьяж Кек (Словения)

Матьяж Кек vecer.com

Большинство из вас и так знают, но просто чтобы подсказать нашим футбольным новичкам: впечатляющий левоногий центральный защитник Кек начал и завершил свою карьеру в клубе из его родного города «Марибор» в Словении, в промежутке сгоняв в Австрию, где выступал за «Шпитталь» и «Грацер».

Он также знаменит тем, что сыграл всего один матч за сборную Словении — товарищеский, против Кипра в 1992 году. Теперь он тренирует сборную Словении.

Михал Пробеж (Польша)

Михал Пробеж Eurosport

Центральный полузащитник, проведший большую часть своей карьеры в «Гурнике Забже», втором по успеху клубе Польши всех времен наряду с «Рухом» из Хожува (он тоже некоторое время играл за них).

После завершения игроцкой карьеры польский тренер руководил девятью клубами на своей родине, в том числе «Ягеллонией Белосток» и «Брук-Бет Термаликой», причем некоторыми — дважды.

Лучано Спаллетти (Италия)

Винченца Монтелла и Лучано Спаллетти в «Эмполи» x.com

Замечательный тренер, у которого была ничем не примечательная десятилетняя игровая карьера в качестве полузащитника в низших итальянских лигах, где он выступал за «Кастельфьорентино», «Энтеллу», «Специю» и «Виареджо», прежде чем завершить свои игровые дни в «Эмполи» в начале 1990-х.

Именно там начались его тренерские дни, и он вывел «Эмполи» из Серии С в Серию А, последовательно заработав с командой два повышения в классе в 1996 и 1997 годах.

Марко Росси (Венгрия)

Марко Росси (сверху справа) globallookpress.com

Итальянский защитник, который когда-то стоил 2,5 миллиарда (вау!) лир (ох). Это около 400 000 фунтов стерлингов. Как бы то ни было, Росси провел пять лет в «Брешии», в основном в Серии B, затем заслужил переход в «Сампдорию» за озвученную выше сумму.

Там он провел пару сезонов вместе с Руудом Гуллитом, Роберто Манчини и Дэвидом Платтом, прежде чем случился еще один большой карьерный переезд в Америку (вау!), ну то есть в клуб «Америка» из Мексики (о). Он будет на тренерском мостике сборной Венгрии на Евро.

Роберто Мартинес (Португалия)

Роберто Мартинес (слева) globallookpress.com

Мартинес принял необычное и определяющее карьеру решение, когда в 1995 году перешел из испанского клуба четвертого дивизиона «Балагер» в английский клуб четвертого дивизиона «Уиган Атлетик». В течение следующих шести сезонов он 227 раз сыграл в полузащите за «Уиган», дважды попадал в состав команды года в третьем дивизионе и помог «латикс» подняться во второй дивизион (ныне первая лига).

Позже он совершил тот же подвиг с «Суонси Сити», которым, как и «Уиганом», он руководил в качестве тренера. С тех пор он сильно прибавил, выиграв Кубок Англии с «Уиганом», выступавшим в Премьер-лиге в 2013 году, тренировал «Эвертон» в том же дивизионе и работал со сборной Бельгии, а теперь и Португали на международном уровне.

Луис де ла Фуэнте (Испания)

Луис де ла Фуэнте @Athletic_en

Опытный левый защитник, который был частью знаменитой команды «Атлетик Бильбао», завоевавшей титулы в 1983 и 1984 годах, когда баскский клуб в последний раз становился чемпионом Ла Лиги.

Нынешнему тренеру сборной Испании на момент завоевания первого титула был всего 21 год, и начинал карьеру в молодежной команде «Атлетика».

За два периода в баскском клубе он сыграл за них более 200 раз, а между этими отрезками провел четыре года в «Севилье». Де ла Фуэнте играл за сборную Испании на юношеском уровне, в том числе на Олимпийских играх 1988 года, но никогда за взрослую команду.

Стив Кларк (Шотландия)

Стив Кларк globallookpress.com

Человек двух клубов и клубы эти «Сент-Миррен» в его родной Шотландии и «Челси». Кларк переехал на «Стэмфорд Бридж» в январе 1987 года и оставался там в составе 11 лет, сыграв 421 раз, в основном на позиции правого защитника, и заработав место в сборной лучших игроков клуба (в четверке защитников с Джоном Терри, Марселем Десайи и и Грэмом Ле Со, как показало голосование в 2005 году по случаю столетия «Челси»).

Все его основные клубные награды пришлись на конец его карьеры: он выиграл Кубок Англии в 1997 году, Кубок Лиги и (в своем последнем выступлении за команду в возрасте 34 лет) ныне несуществующий Кубок обладателей кубков УЕФА в 1998 году. Примечательно, что он сыграл всего шесть матчей за сборную Шотландии, которой он руководит уже больше семи лет.

Силвиньо (Албания)

Первый бразилец, появившийся в «Арсенале» в 1999 году (как раз тогда, когда бразильцы вошли в моду), вытеснив Найджела Уинтерберна на посту левого защитника.

Силвиньо был настолько хорош, что его выбрали в команду года Ассоциации профессиональных футболистов в сезоне 2000/01, но затем он был вытеснен из состава выпускником академии Эшли Коулом и продан испанской «Сельте», откуда перешел в «Барселону», где и состоялся его последний матч — победа в в финале Лиги чемпионов 2009 года над «Манчестер Юнайтед».

Шесть матчей за сборную Бразилии, две победы в Лиге чемпионов, три титула Ла Лиги и еще пара в Бразилии за «Коринтианс», прежде чем приехать в Европу. Совсем неплохо для тренера сборной Албании.

Мурат Якин (Швейцария)

Мурат Якин globallookpress.com

Он и младший брат Хакан, игравший нападающего, считаются двумя лучшими игроками Швейцарии последних десятилетий. Мурат был надежным центральным защитником, который в юности выиграл титулы чемпиона Швейцарии с цюрихским клубом «Грассхоппер» в 1995 и 1996 годах.

Затем он играл за «Штутгарт» в Германии и за турецкий «Фенербахче», прежде чем завершить карьеру дома в качестве капитана и либеро в «Базеле», где он выиграл еще три титула. Он сыграл 49 матчей за сборную, включая каждую минуту их трех игр на Евро-2004, прежде чем стать их тренером в 2021 году.

Гарет Саутгейт (Англия)

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Он разделил свои игровые дни почти поровну между тремя клубами — «Кристал Пэласом», «Астон Виллой» и «Мидлсбро» — и вместе с последним он заработал легендарный статус, став их первым (и на сегодняшний день единственным) капитаном, завоевавшим большой трофей, а именно Кубок лиги 2004 года.

Саутгейт-игрок, как позже и тренер, был последовательным, надежным, достойным лидером. В 23 года был капитаном «Пэласа» (играл в полузащите), а затем перешел на позицию центрального защитника в «Вилле» и с тех пор добился успеха. Пятьдесят семь матчей за сборную Англии. Не умел бить пенальти.

Сергей Ребров (Украина)

Сергей Ребров globallookpress.com

Он обошелся «Тоттенхэму» в 11 миллионов фунтов стерлингов в те времена, когда это были большие деньги. Результативный нападающий в Украине, где он является вторым лучшим бомбардиром в истории лиги с 123 голами. Было не так ярок в «Шпорах» (16 в 75 матчах), где он сказал боссу Гленну Ходдлу: «Я хочу перейти в клуб, где я буду чувствовать себя игроком», или впоследствии в их лондонском сопернике «Вест Хэме» (2 в 32 матчах, большая часть которых пришлась на Чемпионшип).

Выиграл девять титулов чемпионата Украины с киевским «Динамо», где сформировал безумное результативное партнерство с Андреем Шевченко. Очень серьезно относится к любительскому радио и готов использовать азбуку Морзе, чтобы общаться с людьми по всему миру. Но сегодня украинский тренер, к сожалению, присоединился к современному обществу и перешел на WhatsApp.

Иван Гашек (Чехия)

Иван Гашек globallookpress.com

Гашек возглавлял золотое поколение чехословацких футболистов конца 1980-х — начала 1990-х годов. На клубном уровне нынешний тренер сборной Чехии помог пражской «Спарте» восемь раз выиграть титул (в качестве полузащитника, забившего за команду 63 гола за два периода пребывания в ней) и был назван чешским футболистом года в 1987 и 1988 годах.

На международном уровне он был капитаном сборной страны на чемпионате мира 1990 года, где они проиграли в четвертьфинале будущим чемпионам из Западной Германии со счетом 0:1.

Вилли Саньоль (Грузия)

Вилли Саньоль globallookpress.com

Пять чемпионских титулов с мюнхенской «Баварией». Вы можете подумать, что это легко, но спросите Гарри Кейна и так далее. Также выиграл Лигу чемпионов в своем первом сезоне в «Баварии». Просто пропустил победы сборной Франции на чемпионатах мира и Европы в 1998 и 2000 годах, потому что был молод, а рядом был этот парень Лилиан Тюрам.

Сыграл 58 матчей за сборную и был правым защитником Франции на чемпионате мира 2006 года (который, как и это Евро, также проходил в Германии), играя каждую минуту каждой игры, включая финал, который они уступили Италии по пенальти. Неизвестно, как все это привело к тому, что теперь он стал тренером сборной Грузии, но у него это неплохо получается.

Винченцо Монтелла (Турция)

Винченцо Монтелла (справа) globallookpress.com

Его почитали в «Роме», где он забил 102 гола (в том числе четыре в одном матче против ненавистного соседа «Лацио») и помог им выиграть последний Скудетто в 2001 году (другие нападающие в этой команде: Габриэль Батистута, Франческо Тотти, Марко Дельвеккио, Абель Бальбо, вот это да).

«Рома» заплатила 50 миллиардов (вау) лир (извините, мы уже это сделали), чтобы купить его у «Сампдории», где он забил 42 гола за два сезона Серии А — самая горяча штучка в 1990-х. Его прозвали «Аэропланино», потому что он был ниже среднего роста и праздновал победу с распростертыми объятиями. Левша, талантливый и быстрый. А тренер сборной Турции на Евро-2024 — один из двух нападающих в этом списке, наряду с Ребровым.

Дидье Дешам (Франция)

Дидье Дешам с трофеем Евро-2000 globallookpress.com

Оригинальный «Водовоз» (le porteur d’eau) еще в те времена, когда Клод Макелеле пешком под стол ходил (удивительный факт: Макелеле на самом деле всего на четыре года моложе его). Дешам, лучший командный игрок, который способствовал успеху партнеров и который добился всего чего можно; он был капитаном своей страны и выиграл чемпионат мира (1998) и евро (2000), а также выиграл Лигу чемпионов с «Ювентусом» в 1996 году.

Да, и он также выиграл Лигу чемпионов и два французских титула с «Марселем», Кубок Англии с «Челси» и трижды стал чемпионом в Серии А играя за «Ювентус», плюс он был признан французским футболистом года в 1996 году и назван девятым лучшим игроком страны 20-го века. После того, как он привел сборную Франции на очередной чемпионат мира в качестве тренера в 2018 году, он практически стал бессмертным.

Драган Стойкович (Сербия)

Драган Стойкович globallookpress.com

Дерзкий атакующий полузащитник и плеймейкер, основной целью которого было развлекать публику и пускаться в дриблинг, дурача простых смертных защитников. Что он и сделал очень часто. Человек по прозвищу «Пикси» принадлежал к одаренному югославскому поколению конца 1980-х — начала 1990-х годов, наряду с Деяном Савичевичем, Аленом Бокшичем, Робертом Просинечки и Синишей Михайловичем.

Стойкович и Югославия дошли до четвертьфинала чемпионата мира 1990 года (проиграв будущим финалистам Аргентине по пенальти), и он является героем всех времен как в белградской «Црвене Звезде», в Сербии, так и в японской «Нагое Грампус», за которую он играл и которой позже руководил.

Стойкович, возможно, не выиграл столько трофеев, сколько Дешам, но когда его бывшего тренера Арсена Венгера однажды спросили (еще до «Арсенала») о лучших игроках, которых он когда-либо тренировал, он назвал «исключительного» Стойковича в тройке лучших вместе с Гленном Ходдлом и Джорджем Веа. Сегодняшний тренер сборной Сербии был гением ушедшей эпохи.

Рональд Куман (Нидерланды)

Рональд Куман (справа) globallookpress.com

По сочетанию трофеев и таланта наше первое место занимает голландский маэстро Куман.

Трофеи — один чемпионат Европы, два Кубка Европы/Лиги чемпионов (один с «ПСВ Эйндховен», один с «Барселоной»), четыре титула Эредивизи (один за «Аякс», три с ПСВ), четыре победы в Ла Лиге с «Барсой», дважды был признан голландским футболистом года во время, когда вовсю зажигали Рууд Гуллит, Марко ван Бастен и Франк Райкьяард, и он также пару раз попадал в топ-10 «Золотого мяча».

Талант — забил победный гол в финале Кубка европейских чемпионов 1992 года на «Уэмбли», один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов 1993–94 годов (играя в защите), исключительные способности к ударам, точные дальние пасы, мастер чтения игры и бомбардир, положивший много штрафных ударов и пенальти.

Фактически, несмотря на то, что большую часть своей карьеры он провел на позиции защитника или либеро, сегодняшний тренер сборной Нидерландов забил 239 голов в 685 матчах за клуб. Поразительно.