Уортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024

Армандо Броя (Албания)

Армандо Броя globallookpress.com

После неудачной аренды в «Фулхэме» во второй половине сезона Броя постарается использовать выступление на Евро в качестве трамплина для перехода в солидный клуб. У Армандо есть все шансы стать главной звездой сборной Албании, одного из аутсайдеров турнира. В «Челси» тоже надеются на то, что 22-летний нападающий сможет забить парочку мячей и привлечь к себе внимание со стороны других клубов.

Николас Зайвальд (Австрия)

Николас Зайвальд globallookpress.com

Зайвальд — талантливый полузащитник, который участвует и в созидании, и в отборе. Николас стал ключевым игроком сборной Австрии с тех пор, как пост главного тренера занял Ральф Рангник. Первый сезон в «Лейпциге» получился для него непростым, но все равно нет ни малейших сомнений в том, что Евро он будет игроком стартового состава в своей национальной команде.

Йохан Бакайоко (Бельгия)

Йохан Бакайоко globallookpress.com

В сборной Бельгии вовсю проходит смена поколений после того, как из команды ушли Эден Азар, Тоби Алдервейрелд и еще некоторые игроки. Бакайоко, скорее всего, станет важной частью сборной. Вполне вероятно, что он выиграет конкуренцию у Жереми Доку и Леандро Троссарда за место в стартовом составе. Поговаривают, что Бакайоко входит в список трансферных целей «Ливерпуля». Яркое выступление на Евро ускорит его переезд на «Энфилд».

Йосип Шутало (Хорватия)

Йосип Шутало globallookpress.com

В сборной Хорватии есть два игрока, которые, скорее всего, в ближайшие годы составят надежную пару центральных защитников — это Йосип Шутало и Йошко Гвардиол. Оба являются воспитанниками загребского «Динамо». Несмотря на все проблемы «Аякса», Шутало неплохо провел минувший клубный сезон. Вполне вероятно, что новую кампанию он начнет в одной из пяти лучших лиг Европы. По некоторым данным, за Шутало следит лондонский «Арсенал».

Ладислав Крейчи (Чехия)

Ладислав Крейчи globallookpress.com

Крейчи — классный центральный защитник, и он точно будет в центре внимания. Этот чех умеет не только играть в обороне, но и забивать. В активе Ладислава 18 мячей за пражскую «Спарту» в минувшем сезоне. В случае необходимости он также может сыграть в центре полузащиты. Контракт Крейчи со «Спартой» рассчитан всего лишь до 2025 года, поэтому уже этим летом он, скорее всего, окажется в другой команде.

Мортен Юльманн (Дания)

Мортен Юльманн globallookpress.com

Юльманн стал, наверное, самым успешным трансфером лиссабонского «Спортинга» летом 2023 года. Интересно, что до сентября прошлого года этот датчанин ни разу не играл за главную команду своей страны, но теперь ее почти невозможно представить без 24-летнего опорного полузащитника. Ведущие клубы Европы уже не первый месяц поглядывают на Юльманна. В случае успешного выступления на предстоящем турнире новый сезон он, скорее всего, начнет в новом клубе. Вряд ли «Спортинг» откажется от больших денег.

Адам Уортон (Англия)

Адам Уортон globallookpress.com

Возможно, многие были шокированы, когда увидели Адама Уортона в окончательной заявке сборной Англии. Но любой, кто смотрел весенние матчи «Кристал Пэлас», подтвердит, что 20-летний футболист заслужил место в составе национальной команды. Уортон — талантливый полузащитник, который уже в ближайшем будущем может оказаться в одном из топ-клубов АПЛ. Очевидно, что он готов к новому вызову.

Юссуф Фофана (Франция)

Юссуф Фофана globallookpress.com

В сборной Франции много игроков, которые уже зарекомендовали себя на самом высоком уровне, но Фофана пока не входит в эту категорию, хотя он тоже заслуживает признания. Юссуф — один из ключевых полузащитников «Монако». Удачное выступление на Евро поможет ему получить солидный контракт в одном из клубов топ-5 лиг.

Жорж Микаутадзе (Грузия)

Жорж Микаутадзе globallookpress.com

Летом 2023-го Микаутадзе перешел из «Меца» в «Аякс», но мене чем через полгода вернулся во французский клуб, правда, уже на правах аренды. После ужасного периода в Нидерландах в «Меце» грузинский нападающий снова впечатлил своей результативностью. Вместе с Хвичей Кварацхелией он может стать большой проблемой для соперников сборной Грузии на Евро-2024.

Максимилиан Байер (Германия)

Максимилиан Байер globallookpress.com

Байер был главной звездой «Хоффенхайма» в минувшем чемпионате Германии. Вряд ли теперь кто-то удивится, если он продолжит в том же духе и на домашнем чемпионате Европы. Байер забил 16 мячей в Бундеслиге, но при этом очевидно, что в сборной он столкнется с серьезной конкуренцией. Тем не менее, он уже доказал, что обладает всем набором качеств для того, чтобы стать основным даже в национальной команде.

Милош Керкез (Венгрия)

Милош Керкез globallookpress.com

Возможно, любители АПЛ уже слышали про Керкеза, который выступает за «Борнмут». Несмотря на то, что в клубе он играет на позиции левого защитника, в сборной Венгрии Милоша стараются использовать в том числе и ближе к атаке. Успех венгров на Евро будет зависеть в том числе и от игры 20-летнего Керкеза.

Календарь и таблица Евро-2024

Риккардо Калафьори (Италия)

Риккардо Калафьори globallookpress.com

Одна из причин грандиозного успеха «Болоньи» в минувшем сезоне — игра Калафьори. Выпускник академии «Ромы» прошлым летом вернулся в Италию из «Базеля», в котором он играл на левом фланге обороны. Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта быстро понял, что Риккардо надо использовать на позиции центрального защитника. С тех пор Калафьори стал трансферной целью почти всех итальянских топ-клубов и закрепился в составе национальной команды. У него есть все шансы начать Евро в стартовом составе «Скуадры Адзурры».

Йерди Схаутен (Нидерланды)

Йерди Схаутен globallookpress.com

Несмотря на то, что до сих пор он провел за первую сборную Нидерландов лишь четыре матча, Схаутен попал в окончательную заявку на Евро. Опорный полузащитник ПСВ максимально хорош в ситуациях, когда надо разрушать чужие атаки. При этом он также полезен в атаке. Йерди вышел на этот уровень только к 27 годам, но не исключено, что мы еще увидим его в одном из ведущих чемпионатов Европы.

Себастьян Шиманьский (Польша)

Себастьян Шиманьский globallookpress.com

Шиманьский — один из лучших игроков минувшего клубного сезона, о котором вы, возможно, даже не слышали. Себастьян был одним из лидеров «Фенербахче» — в его активе 13 забитых мячей и 19 результативных передач. При этом даже сейчас нет уверенности, что он будет игроком стартового состава сборной Польши во время Евро. На его позиции в национальной команде играет Петр Зелиньский. Однако если Шиманьскому предоставят игровое время, он, скорее всего, не разочарует.

Гонсалу Инасиу (Португалия)

Гонсалу Инасиу globallookpress.com

Инасиу — один из лучших португальских футболистов нового поколения. Вполне вероятно, что ему удастся выиграть конкуренцию у Антониу Силвы, невероятного ветерана Пепе и Рубена Диаша и стать одним из двух основных центральных защитников сборной Португалии на Евро-2024. Он действительно обладает для этого всеми необходимыми качествами. Инасиу уже давно входит в список трансферных целей топ-клубов АПЛ, в том числе «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Этим летом у потенциальных покупателей будет еще одна возможность убедиться в том, насколько он хорош.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Янис Хаджи (Румыния)

Янис Хаджи globallookpress.com

Хаджи непросто выйти из тени своего знаменитого отца. На Евро-2024 он постарается доказать, что его не просто так называли одним из самых талантливых игроков Румынии. До сих пор Янис не мог проявить себя из-за травм, хотя минувшая кампания прошла не так уж и плохо — 25-летний полузащитник провел 22 матча за «Алавес» в испанской Ла Лиге. Кажется, сейчас он готов стать одним из лидеров сборной Румынии. Хаджи впервые за долгое время находится в оптимальной физической форме.

Билли Гилмор (Шотландия)

Билли Гилмор globallookpress.com

Вместо Гилмор здесь должен был быть Льюис Фергюсон, но он не едет на Евро из-за неприятной травмы колена. Поэтому теперь все внимание приковано к Билли, который в минувшем сезоне неплохо играл в составе «Брайтона». Вместе со Скоттом Мактоминеем он может стать одним из ключевых игроков сборной Шотландии. Возможно, после Евро на него снова обратят внимание топ-клубы АПЛ.

Иван Илич (Сербия)

Иван Илич globallookpress.com

Иличу пока не удалось закрепиться в стартовом составе сборной Сербии, несмотря на то, что он стал одним из лидеров «Торино». Пока что в национальной команде отдают предпочтение более опытным игрокам. Но, если он все-таки получит игровые минуты, Иван вряд ли разочарует. Однако пока не факт, что он сможет вытеснить из состава Душана Тадича и Сергея Милинковича-Савича.

Давид Ганцко (Словакия)

Давид Ганцко globallookpress.com

Ганцко — ключевой игрок сборной Словакии, который на клубном уровне выступает за «Фейенорд». На Евро-2020 он провел на поле всего лишь шесть минут, но теперь без него невозможно представить национальную команду. В отличие от «Фейенорда», в сборной Ганцко играет на позиции левого защитника, а не в центре обороны. Интересно, что в квалификации Евро Давид забил пять мячей.

Яка Бийол (Словения)

Яка Бийол globallookpress.com

Ян Облак и Беньямин Шешко — звезды сборной Словении. Но есть еще Бийол из «Удинезе», у которого тоже важная роль в национальной команде. Яка играет на позиции центрального полузащитника, но в случае необходимости может действовать и в средней линии. Бийол здорово провел отборочный турнир, в течение которого словенцы потерпели лишь два поражения. На Евро он может впервые по-настоящему заявить о себе.

Нико Уильямс (Испания)

Нико Уильямс globallookpress.com

Лидер «Атлетика» Нико Уильямс после успешного сезона на клубном уровне может начать Евро в качестве игрока стартового состава сборной Испании. Скорее всего, вингер из Бильбао будет одним из самых опасных игроков испанцев на этом Евро. Нико умеет и забивать, и ассистировать. Совсем неудивительно, что за ним уже давно следят лучшие клубы АПЛ. Вряд ли кто-то пожалеет 50 миллионов евро, если Уильямс подтвердит свой уровень на предстоящем турнире в Германии.

Дан Ндойе (Швейцария)

Дан Ндойе globallookpress.com

В сборной Швейцарии не очень любят проводить ротацию состава и подпускать к ней молодых игроков, но не обратить внимание на вингера «Болоньи» Ндойе было просто невозможно. Дан — еще один игрок, благодаря которому «Болонья» впервые в своей истории квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов. Правда, учитывая тактические моменты, в национальной команде ему будет сложно показать всё, на что он способен. Но это действительно очень талантливый игрок.

Оркун Кёкчю (Турция)

Оркун Кёкчю globallookpress.com

Несмотря на то, что Кёкчю неплохо провел дебютный сезон в составе «Бенфики», говорят, что ему не нравится в Лиссабоне и этим летом он попытается перейти в другой клуб. Очевидно, что в случае успешного выступления на Евро у Оркуна не будет проблем с предложениями. К слову, поговаривают, что 23-летний Кёкчю может оказаться в «Ливерпуле». Он отлично знаком с новым главным тренером «красных» Арне Слотом, под руководством которого играл в «Фейенорде». Его игра на Евро даст более четкий ответ на вопрос, готов ли он к переходу в один из лучших клубов АПЛ.

Георгий Судаков (Украина)

Георгий Судаков globallookpress.com

Евро-2024 — идеальный момент показать себя для невероятно талантливого полузащитника сборной Украины . Судаков в минувшем сезоне стал новым лидером донецкого «Шахтера». Поговаривают, что в переходе 21-летнего футболиста уже сейчас заинтересованы сразу несколько топ-клубов АПЛ. По некоторым данным, речь идет о «Челси» и «Арсенале». В «Шахтере» не скрывают, что этим летом Судаков покинет команду в обмен на очень внушительную сумму. Донецкий клуб рассчитывает получить до 100 миллионов евро.