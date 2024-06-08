Мамардашвили, Трубин и еще три лучших молодых вратаря Европы

ESPN составил список самых талантливых молодых вратарей в европейском футболе.

Возможно, вы обратили внимание, что в апреле в нашем традиционном списке 39 лучших футболистов до 21 года не оказалось ни одного вратаря. Но это нельзя назвать сюрпризом.

Прежде чем на него обратят внимание, вратарь должен накопить определенный опыт. Очевидно, что это сложно сделать на столь раннем этапе карьеры. Конечно, можно вспомнить Джанлуиджи Доннарумму (дебютировал в первой команде «Милана» в 16 лет).

Кто же входит в список лучших вратарей нового поколения? ESPN выбрал пять голкиперов в возрасте до 23 лет, за которыми уже следят ведущие клубы Европы.

Георгий Мамардашвили (23 года, «Валенсия»)

Несмотря на свой возраст, Мамардашвили не так давно провел сотый матч за «Валенсию». При этом ему удалось стать одним из ключевых игроков испанской команды.

Мамардашвили впечатляет своими габаритами, его рост составляет 199 см. У него огромный размах рук и внушительная внешность вратаря старой закалки, но его стиль полностью соответствует всем современным требованиям. Правда, по игре ногами он все-таки пока уступает Мануэлю Нойеру, Алиссону и Эдерсону. Но он обладает потенциалом, чтобы выйти на этот уровень.

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

Мамардашвили при этом нельзя назвать медлительным. Одним из его главных качеств является умение быстро перемещать мяч. С таким ростом он зачастую легко справляется даже с самыми опасными навесными передачами. С реакцией и прыжками тоже все в порядке. Вполне вероятно, что он станет одним из героев сборной Грузии на Евро-2024.

Анатолий Трубин (22 года, «Бенфика»)

Еще один вратарь, росто которого составляет 199 см. Трубин стал настоящим открытием в его дебютном сезоне в составе «Бенфики». Украинец провел сразу 19 матчей, в которых не пропустил ни одного мяча.

Как и Мамардашвили, Трубин не очень активен в начальной фазе атак, но в тех ситуациях, когда он получает мяч, команда может не беспокоиться — точность его передач в среднем за матч составляет 90 процентов.

Анатолий Трубин globallookpress.com

Трубин шикарно выполняет свою основную работу. Украинец хорошо закрывает углы и нередко делает сэйвы ногами — почти как вратарь в гандболе. По правде говоря, для столь крупного парня его реакция тоже впечатляет. К слову, в сезоне-2023/2024 Анатолий отразил четыре удара с пенальти.

Еще один момент, о котором стоит упомянуть, — это менталитет Трубина. Он всегда выглядит спокойным, размеренным и сосредоточенным, что крайне важно для вратаря.

Марко Карнесекки (23 года, «Аталанта»)

Карнесекки провел на взрослом уровне уже 150 матчей. В свои 23 года он уже обладает солидным опытом. Из-за системной ротации Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте» Марко провел лишь один матч в триумфальном для его команды розыгрыше Лиги Европы, но он был первым номером в Серии А и Кубке Италии.

Марко Карнесекки globallookpress.com

Главная ценность Карнесекки заключается в его зрелом и спокойном стиле игры. Он крайне редко рискует, особенно при выходе за пределы вратарской, и старается избегать эффектных сэйвов, в отличие от многих вратарей, которые таким образом пытаются обратить на себя внимание телекамер.

Агрессивному стилю «Аталанты» нужен вратарь, который имеет хорошую позицию, чтобы начать контратаку и заранее предотвратить опасность. Карнесекки также может похвастаться одним из лучших показателей отраженных ударов (77 процентов) в прошлом сезоне Серии А.

Филип Йёргенсен (22 года, «Вильярреал»)

Йёргенсен великолепно провел минувший сезон в качестве основного вратаря «Вильярреала».

У Йёргенсена было чересчур много работы из-за ужасной игры команды в обороне. «Вильярреал» был сосредоточен на атаке, при этом часто забывая помогать своему вратарю.

Филип Йёргенсен globallookpress.com

В недавно завершившемся чемпионате Испании «Вильярреал» позволил соперникам нанести 523 удара. Тот факт, что «Субмарина» в итоге финишировала восьмой, можно назвать небольшим чудом.

Несмотря на то, что 22-летний Йёргенсен пропустил 63 гола в 36 матчах, он также совершил 147 сэйвов.

Хотя его статистика не так уж и впечатляет, Филип один их тех вратарей, которые могут похвастаться невероятной реакцией и проворностью. Его двойные сэйвы стали чем-то вроде фирменного знака. Совсем неудивительно, что к нему проявляют интерес многие европейские клубы, в том числе такие, как «Челси».

Барт Вербрюгген (21 год, «Брайтон»)

Конкурируя с Джейсоном Стилом (возглавляет рейтинг Премьер-лиги по количеству рефлекторных сейвов — 73%) за статус первого номера в «Брайтоне», Вербрюгген пока не удалось доказать, что английский клуб не зря заплатил за него 20 миллионов евро.

Барт Вербрюгген globallookpress.com

Тем не менее, в минувшем сезоне можно было заметить проблески его потенциала. Барт пропустил 33 гола в 27 матчах во всех турнирах. Возможно, лучше всего он проявил себя в гостевом матче с «Ливерпулем» (1:2). В той игре он совершил невероятный сэй после удара Мохамеда Салаха с близкого расстояния.

По всей видимости, «Брайтон» подписал Вербрюггена, в первую очередь, из-за его умения играть ногами. Это крайне важно для команды, которая почти всегда выходит в атаку через короткие передачи. В прошлом сезоне нидерландец в среднем за матч делал 27 передач (точность — 87 процентов).

Тинейджеры, на которых тоже стоит обратить внимание

Гийом Рест (19 лет, «Тулуза»)

По-спортивному агрессивный и инициативный вратарь, который в сезоне-2023/2024 регулярно играл за «Тулузу» в Лиге 1. Рест, который выступает за молодежные сборные Франции до 21 и до 23 лет, входит в список молодых голкиперов, которым прочат блестящее будущее. К слову, Гийому оказана честь нести факел своей страны на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Джеймс Бидл (19 лет, «Брайтон» (в аренде в «Шеффилд Уэнсдей»))

Вратарь сборной Англии до 20 лет, рост которого составляет 201 см, провел несколько классный матчей во второй половине сезона. Бидл помог «Шеффилд Уэнсдей» остаться в Чемпионшипе. Вполне вероятно, что у него будет шанс побороться за роль основного голкипера в «Брайтоне».

Ноа Равейр (18 лет, «Милан»)

Равейр отлично зарекомендовал себя и в молодежной сборной Франции до 19 лет, и в молодежке «Милана». Прежде всего, француз привлекает внимание своей великолепной реакцией, спокойным и умением играть ногами.

Пламен Андреев (19 лет, «Левски» София)

Мощный, громкий и харизматичный вратарь, сыгравший уже более 70 матчей за взрослую команду софийского «Левски». Надо сказать, что Андреев дебютировал в первой команде в 16 лет. Пламен уже носил капитанскую повязку и получал приглашение в главную сборную Болгарии.

Филип Сидклев, 19 лет, «Броммапойкарна»

Вратарь молодежной сборной Швеции U21 поразительно хорош в игре ногами, о чем свидетельствует точность его длинных передач (68 процентов). Он регулярно играет на высшем уровне в Швеции. Известно, что за Сидклевом следят серьезные европейские клубы.