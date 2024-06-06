«Я бесконечно любила футбол просто за то, что он у меня есть». Людмила Шадрина — об эмоциях от трофеев и влиянии Дэвида Бэкхема

Как преодолеть гендерные стереотипы, превратить дворовое увлечение в дело жизни и почему женский футбол более зрелищный, чем мужской? Ответы на эти вопросы знает Людмила Шадрина — экс-защитница «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и женской сборной России. Сейчас Людмила является амбассадором Детской футбольной медиалиги (DML) и сотрудничает с «Матч-премьер». Анна Митченко пообщалась с ней для LiveSport.ru.

«Меня не брали играть. Говорили: девочке здесь не место!»

— Расскажи, как в твоей жизни появился футбол?

— Я жила в обычной семье, нас было четверо детей. Сестра моя занималась художественной гимнастикой, а я — танцами. Мы с ней очень хотели собаку, и вот она у нас появилась. Но она от нас постоянно на прогулке убегала! И мне, честно говоря, надоело, что я за ней бегаю постоянно. Стало получаться так: она убегала, а я начинала играть во дворе с ребятами в футбол. И вот пока я играла, она возвращалась: ну что, мы пойдём домой? А я : нет, мы играем в футбол!

— Как отнеслись к такому вот игроку?

— Естественно, изначально я пришла с нулевыми знаниями. Меня не брали. Говорили: девочке здесь не место! Это происходило часто, и это было нормально. Я там стояла, что-то ковыряла рядом с мячиком чьим-то. Я маленькая была, своего мяча даже не было. У меня не было понимания, что мне просто нравится эта игра! Никто в семье не занимался футболом. И вот потихоньку игроки меня начали подтягивать к себе. Начала заниматься с ребятами в школе. Просилась. Снова прошла этап неприятия: девочка на тренировке будет мешаться!

— Как ты прошла через это?

— У меня такой характер. Думала: если вы мне не рады, я сделаю так, что вы потом без меня не сможете. Играла, училась, набивала шишки, многое делала неправильно. Перестала заниматься танцами, потому что мама мне сказала: «Люд, надо выбирать». Для меня это было такое взрослое решение. Сложно, на самом деле, было заниматься в двух секциях одновременно. Пришлось сделать выбор в пользу футбола, и я ни разу не пожалела. В итоге, 17 лет посвятила этой карьере.

Потом я пошла играть в соседнюю школу к девочкам. Пришел тренер из второй Лиги женского футбола. Я в тот день знала, что он приедет, готовилась. Мне так хотелось проявить себя, так сильно была на нервах, что забыла футбольную форму! Мне разрешили тренироваться в джинсах и кроссовках. Так как во дворе мне привычно было в этом играть. И эта тренировка стала лучшей в моем возрасте! Я там выдала фурор. И меня забрали во вторую Лигу. Там были взрослые женщины. А мне — еще 13 лет!

— Я знаю, там тебя встретила непростая атмосфера…

— Если сказать мягко — атмосфера была сложная, да. При этом я там многому научилась. И снова был разговор с мамой. «Люда, ставлю тебя перед выбором. Либо ты заканчиваешь со спортом, либо мы уходим в команду слабее уровнем, но я буду спокойна, что ты не находишься в плохих компаниях», — сказала она. Для нее это было целью. Чтобы дети занимались спортом, а не шарахались по подъездам. Они меня оттуда через сопли-слюни забрала. Я, конечно, переживала, что теряю друзей, но все дети через это проходят. Дальше я играла в мини-футбол в зале.

— Мама поступила правильно!

— Абсолютно. Потому, что дальше мы поехали на московские соревнования, где меня увидел тренер «Чертаново». Это Чертановская школа, которая обучает футболистов — они учатся в этой школе и тренируются там же. Это такой топ-уровень, о котором я даже подумать не могла. И вот он меня забрал в школу по 1992 году — моему.

Людмила Шадрина в «Измайлово» Архив Л. Шадриной

— И наверняка там начались свои сложности!

— Именно так, но у меня всегда была позиция: я всем докажу, у меня все получится! Я на протяжении всей карьеры старалась попадать туда, где я слабее всех, и дальше выстреливать. В итоге из этой же команды меня забирают в Первую лигу. И вот так, через каждое преодоление, я шла дальше.

— Потом ты попадаешь в Высшую лигу…

— Да, я была там самым молодым игроком. Мне было 16 лет, когда я попала в заявку туда. Хотя четыре месяца назад я подавала им мячи на поле и смотрела на них. Это была команда ШВСМ «Измайлово». Я наблюдала за тем, как играют эти женщины, и мне хотелось так же. В итоге, когда я к ним попала, это ощущалось, как резкий скачок за три года карьеры в целом.

«У меня было огромное желание и огонь в глазах»

— Это было в 2010 году

— Да, верно. Там меня, кстати, раскрыл тренер Сергей Николаевич Лаврентьев. Это сейчас тренер ЖФК «Динамо». У нас с ним до сих пор очень теплые отношения. Он меня научил поставить вот этот стержень, чтобы не ломаться, потому что был возраст такой, мотание туда-сюда. Благодаря ему, наверное, я не бросила футбол, а переломила этот момент и пошла дальше.

— После в твоей карьере были «Россиянка», ЦСКА, «Зенит», «Ростов»…

— Да, как уже сказала, все шло через преодоление, но как-то так все происходило.

— У тебя такая классическая история мечты: заметили, позвали!

— Да, замечали! Но знаешь, у меня не было никогда талантов футбольных. Ни школы, ни базы. Но у меня было всегда огромное желание и огонь в глазах. Это, наверное, цепляло всех тренеров: мы ее научим! Считаю, это главное в жизни: чтобы человек просто горел своей мечтой. Тем, чем занимается.

— Как окружение отнеслось к этому всему, когда хобби перешло на новый уровень?

— Меня нельзя было ниоткуда выгнать, я спокойно относилась к возражениям, когда мне говорили: так нельзя! Честно говоря, на скептиков мне было глубоко наплевать. Они были, этого всего даже было очень много. В последние годы, когда у нас интенсивно начала прокачиваться Суперлига, реакции стали восторженные: о, футболистка! Сейчас, когда я говорю, что я профессионально занималась этим спортом, на меня смотрят с одобрением.

— Что поменяло реакцию критиков?

— Мне кажется, когда 17 лет отдаешь спорту, человек сразу видит стабильность человека. Сколько сил он вложил, чтобы находиться в определенном виде спорта. Это вызывает уже уважение. Лет семь назад… с этим было сложнее.. но и пофиг! (смеется)

— А можно вспомнить самого лютого скептика или хейтера?

Это все были какие-то поверхностные люди, возникающие в жизни. Я очень быстро давала понять, что мне не интересно их мнение. Ну а когда ты не даешь никакую реакцию, с тобой не хотят бодаться. Я выбрала позицию, что я не буду никому ничего доказывать словами. Буду просто играть в футбол, получать от этого кайф, а вы сидите, болтайте то, что нравится. Меня ничто не обижало. Я не тратила на хейт время.

— А родные, близкие друзья что говорили?

— С этим мне очень повезло. Семья вся приходила на матчи. Не только я одна готовилась к каждому матчу, но и вся семья готовилась. Мама с детства записывала все на камеру. Братья, когда была возможность, возили на тренировки. Сестра была болельщик номер один. Родные говорили: это твой выбор, мы тебя поддержим. Это самый сильный мотиватор, который тебя двигает вперед. Ты понимаешь, что ты на своем месте, на правильном пути.

Шадрина в ЦСКА Архив Л. Шадриной

— Ты, кстати — амбассадор Детской футбольной медийной лиги

— Да, мы сейчас набираем обороты. И я всегда говорю родителям: поймите, ребенок все время сомневается. Вы — тот человек, который должен сказать, что он всё делает правильно. Тогда у ребёнка всё получится. Главное, что ни в коем случае не надо обрывать его эти мечты. Есть взрослая медийная лига, а есть вот эта детская медийная лига. Не знаю, к чему это приведет, насколько это хорошо для футбола. Но, мне кажется, каждый ребенок может рассчитывать на то, что он может заниматься спортом, который ему по душе. Сейчас очень много разных школ, отборов, к сожалению…

— Коммерциализировано все сильно!

— Да, много надо заплатить денег для того, чтобы твой ребенок куда-то попал. Это большая проблема сейчас. И в мужском футболе это все — очень давно. В женском футболе пока еще такого нет, но к такому тоже может прийти. Потому, что появляется все больше девочек, которые интересуются футболом. Детская медиалига нужна для того, чтобы и прокачать скиллы — в плане того, что завязано на Интернете. Плюс футбол. Чтобы дети не просто сидели за компьютерами, а в движении были постоянно.

«У меня вся комната была завешана плакатами Бэкхема»

— Хорошо, если тебя поддерживает семья и есть свой мощный стержень. А что делать девчонкам, которые начинают путь в футболе и сталкиваются с гендерными стереотипами?

— Конечно, много кто ломается психологически. Кто-то уделяет много внимания тому, что говорят со стороны. Есть люди, которые считают: ты — женщина, ты не должна заниматься мужским видом спорта. И когда ты приходишь в спорт, у тебя может не быть стержня, но ты его приобретаешь со временем. Я советую эти девочкам не обращать внимания на хейт. Проходить через проблемы с высоко поднятой головой. Не принимать близко к сердцу. Люди, которые относятся скептически к любой деятельности, обычно сами не очень счастливы.

Если ты идешь в спорт, стараешься сделать себя лучше, ты всегда будешь сталкиваться и с хейтерами, и с проблемами, и с непониманием, и это нормально. Мы закаляемся в сложной ситуации, становимся сильнее. Поэтому выше голову, и не забывать о том, почему ты пришел в этот вид спорта. То, что ты делаешь, в первую очередь, важно для тебя. Это твоя мечта, и никто ее больше не реализует.

— Очень хороший совет! У тебя самой какие были карьерные цели, или ты жила процессом?

— Да, я всегда жила в ощущениях. Я получала удовольствие от того, что просто могу выходить на поле, повышать уровень игры. Очень нравилось, что я за это еще и получаю деньги. Знаешь, когда я получила свою первую зарплату в жизни, у меня была реакция: «За что? Мне не надо! Я просто сюда пришла поиграть!». Еще о мотивации…Конечно, и медали хотелось на шею надевать, и кубки над головой поднимать, но не всегда это получалось.

— Но какой момент для тебя — самый памятный?

— Я играла в Лиге чемпионов, там забила гол. Хотя я защитник, это для меня был самый яркий гол. Но вот эти ощущения — всё время — когда ты только выходишь на поле … Помнишь фильм «300 спартанцев?»

Там были слова: «идущие на смерть приветствуют тебя». Я всегда, когда стояла в подтрибунке, проговаривала себе эти слова перед выходом на поле. У меня было ощущение, как будто я выхожу в Колизей, я просто вот этот гладиатор, который сейчас будет биться. Я бесконечно любила футбол просто за то, что он у меня есть, все остальное — приятные бонусы.

— От чего приходилось отказываться на пути к цели?

— В 13, да даже и в 16 лет, когда друзья все гуляют, ты идешь на тренировку. Алкоголь, сигареты — это все исключено. Было понимание, что это не идет на пользу. Запретов было много, ограничений. Кто-то зовет отмечать день рождения, а ты не можешь, у тебя либо сегодня, либо завтра тренировка. Но не скажу, что это было большой проблемой. Опять, же, воспитание: мама привила правильные ценности. Я к ней подходила, когда было сложно, а она говорила: я работаю на обычной работе. Не получаю от нее удовольствия. Мне сложно вас прокормить. Я делаю это потому, что когда-то делала то, что хотела, а не то, что было нужно. Вспомни, для чего ты здесь находишься. Надо стиснуть зубы и идти к своей цели. Она научила главному — уметь выбирать.

— Кто тебя вдохновлял, какие звездные имена?

— У меня была вся комната завешана плакатами Дэвида Бэкхема. Поначалу, наверное, он. А потом я уже начала жить по наитию. И, как уже говорила, в переломный момент многое в карьере мне дал Сергей Николаевич Лаврентьев.

Шадрина в «Россиянке» Архив Л. Шадриной

— Какие советы давал — технику?

— Больше по психологии. Женщинам надо работать через голову. Научить работать с мячом — не так сложно. Сложнее разобраться, что у женщины в голове. Сидя с ним, я много плакала. Игра плохая, карьера не та… Потом пошли травмы. Но он залез ко мне в голову и сказал: ты — крутая, ты классная, у тебя все получится!

— А «идеальный тренер» для тебя — это какой?

— Гибкий. Он должен понимать психологию игрока, желательно — каждого, чтобы просто сделать из него конфетку. Постоянный кнут ни к чему хорошему не приведет. Надо быть хорошим психологом, чтобы тренировать футбольную команду из 20 человек. Каждый ведь тянет одеяло на себя. Поэтому тренер должен быть гибким.

— Кстати, о травмах — как их переживала?

— У меня пошли операции, очень много их было — на колено. Из-за них я карьеру и закончила. Но я после каждой возвращалась. Его слова мне во многом помогли! Когда ты доверяешь человеку и его словам, такая поддержка — лучшая мотивация!

«Я плакала и думала: как я вас всех ненавижу!»

— А как насчет поддержки или ее отсутствия в коллективе? Женский коллектив — дело особое …

— Во всех командах было по-разному. Естественно, были и недопонимания и, честно скажу, дралась я на поле со своими же игроками. Но это все... Ну, спорт уж очень эмоциональный! Это в порядке вещей, скажем так. Мы понимали: сейчас будем разрывать друг за друга, и если нашего обидят — сразу все включатся и будут заступаться.

Когда я пришла в Высшую лигу, мне было 16 лет, а там — профессионалы невероятного уровня. Мне было тяжело, я плакала, домой приходила и думала: как я вас всех ненавижу! Сейчас такое время прошло. Сейчас старшее поколение сильно помогает младшему. Да, могут где-то «воткнуть», но только для того, чтобы корону на голову не одевали.

— А давай заденем трепетный вопрос. О результатах в нашем футболе…

— Я понимаю, к чему ты: большие зарплаты, но нет больших результатов. Я вот думаю: когда пацану 16 лет, он получает невероятные деньги, к чему ему стремиться?! Но, кстати, люди, которые смотрят женский футбол, понимают, что у нас с зарплатами не так, как в мужском. Поэтому девочки здесь играют искренне, по любви. Это очень видно на поле. Вообще, дело не только в тренере или каком-то игроке. Это огромная команда, которая работает друг на друга, и, если какой-то винтик вылетает, тогда все сыпется как карточный дом. Тут нельзя винить в проблемах кого-то или что-то одно!

— Короче: почему русские не играют, как испанцы? (Смеемся)

— Можно было бы сказать, что там школы крутые, но у нас тоже очень хорошие школы в стране. Сильные! Может, та же Академия «Аякса» полностью заточена на то, чтобы выращивать именно звезд? Не знаю. Это очень сложно, честно. Это, наверное, вопрос, на который ни у кого нет ответа. Если брать именно женский футбол, конечно, у нас мало времени уделялось детским школам. Поколение, которые закончило играть — те женщины приходили в футбол из разных видов спорта. Сейчас уже девочку в 6 лет отдают в футбол. Раньше такого не было, потому, что никто и не знал, что такое женский футбол.

— Ну, пусть парни сами разбираются с победами. Давай поговорим про тебя. В 2013 году ты стала финалисткой Кубка России. Помнишь ощущения?

— Да, мы обыграли сильную на тот момент команду «Рязань-ВДВ». Олеся Курочкина забила решающий гол. И мы поехали в Махачкалу. Чтобы осветить этот стадион для женского футбола. Эти эмоции — когда ты выходишь в финал, это невероятное ощущение. Ты думаешь: господи, как здорово, что я не сломалась и не ушла, потому что ощутила эти эмоции. Это состояние эйфории, на грани фантастики. Но я всегда в моменте жила. Завтра проснёмся — хорошо, дальше разберемся.

— В 2020 ты перешла в «Зенит». Сыграла там 13 матчей. Чем запомнилась работа в легендарном клубе?

— «Зенит» — это такая невероятная атмосфера… Я ушла тогда из ЦСКА, мы в тот момент стали чемпионами. То, как взялся весь Санкт-Петербург за то, чтобы проработать женскую команду в Питере, — было вне всяких похвал! Хочется аплодировать им стоя. Того уровня подготовки, который был в «Зените», я не ощутила ни в одной команде. Насколько весь тренерский штаб, административный штаб, руководство — все просто желали, чтобы это была лучшая команда страны!

Уровень скакнул резко в плане всего: полей, стадионов, медицины. Медицина — очень сильная в «Зените». Сейчас, скорее всего, все стараются выйти на уровень «Зенита». Но на тот момент я думала: куда я вообще попала?! У меня много ярких воспоминаний от этой команды. В первый год мы еще и попали в COVID. Мы находились с командой на базе полтора-два месяца. и карантин нас сплотил. На выходе мы были единым целым, которое бьется друг за друга. Также я влюбилась в Петербург. Москва для меня — город возможностей, а Питер — город для души.

Шадрина в «Зените» Архив Л. Шадриной

— Какая картинка, душевное воспоминание, всплывает в памяти, когда говорим о «Зените»?

— Раздевалка! Это такой храм футболистов, мне кажется. Там очень много всего происходит, о чем не знают люди. Это первое. А второе — это, конечно же, ощущения после победных тяжелых матчей, которые ты выгрызаешь зубами. И все люди, которые остались у меня, а я — у них, это один из ценнейших плюсов всего пути.

— А сейчас как выглядит твоё окружение, много там спортсменов?

— У меня вообще мало друзей. Есть товарищи по команде. Сейчас появляются люди из разных сфер. Но ближе всех, конечно, семья.

— Памятный момент: ты — бронзовый призёр чемпионата России 2021 года. Какие были мысли?

— Мы готовились к этому событию, я давала интервью. Сказала, мы должны обязательно надеть на себя медали. И вот мы стоим, становимся третьими. А я в тот момент думаю: как так получилось? Я верила в свои слова, но понимала, что это будет очень тяжелый путь. Стою, смотрю на невероятное количество болельщиков на стадионе. Все аплодируют. Чувствовала, как для них важно, что ты занимаешься этим делом. Мурашки по коже. Было ощущение волшебства.

«Нельзя дать слабину»

— Тогда давай еще раз о сложностях. Что «ломало» больше всего? Проигрыши или травмы, например?

— Травмы! Первую серьезную операцию я перенесла, когда была на пике формы. Я порвала крестообразную связку на левом колене. Меня долго лечили, не могли понять, как решить эту проблему. Потому, что связка была не до конца порвана, ее надо было дорвать. И происходила реабилитация в течение двух лет. Меня прооперировали раз, но не поменяли крест.

Операция была сделана неправильно. Пришлось сделать еще одну. Я восстанавливалась, пыталась бегать, понимала, что хромаю, было больно. В итоге делают третью операцию за год. Вот этот период времени был адским. Потому, что я вылетела из футбола на два года. Потом надо было возвращаться на уровень, догонять всех, кто за эти два года вырос…

— Еще и с учетом хорошей конкуренции!

— Да, мне тогда казалось, что это практически невозможно. Я хотела все бросить. Очень долгое время я жила с болью и мечтала, чтобы все закончилось. Но меня поддержала семья. Мама сказала: вспомни, через что ты прошла. Неужели ты готова вот так все оставить?

— В итоге через два года ты вернулась в Высшую Лигу.

— Да, я возвращалась в «Россиянку». Пришлось стиснуть зубы и опять карабкаться в состав. Чтобы меня видели, чтобы я показывала результаты. Была не хуже других игроков. Я понимала, что за красивые глазки здесь не работают. Да, мы тебя любим, но хороший человек — это не профессия. И мне надо было делать больше, чем многим игрокам, которые были в хорошей форме. Это был самый болезненный, переломный момент. Я играла после этого еще несколько лет. В «Россиянке», в ЦСКА.

— Спустя три года к вам пришел человек, который имел для тебя особое значение…

— Да, это было еще одной яркой вспышкой в карьере. Я встретила Александра Витальевича Григоряна. Считаю, что женский футбол — это его стихия. Мне очень нравилось с ним работать! Я чувствовала, что этот тренер может из меня вытащить еще больше. И тут я рву крест на втором колене. Снова было долгое восстановление, но тут я уже понимала, что надо делать. Не торопилась бежать на поле, а грамотно подошла ко всему. Я набрала форму, поработала в ЦСКА и ушла в «Зенит».

— Хорошо, что об этом поговорили. Многие из критиков видят лишь оболочку. Или финал, победу. Но каким путем ты ко всему идешь, что преодолел — остается «за кадром».

— Да, ты что-то преодолеваешь каждый день. Нельзя дать слабину. Ты понимаешь, что кто-то твое место очень быстро займет. Конкуренция сейчас очень сильная. Это здорово. Это мотивирует всех биться за свое место. А боль, да. Ее не видят, но за ней много истории.

— Твое мнение: для победы важней природные данные, или упорство и дисциплина?

— Вот смотри, приходят талантливые игроки. Все здорово. Но когда им все дается легко, они не учатся преодолению. А в профессиональном спорте не бывает «легко». И когда ты приходишь на уровень, где становится «тяжело», у тебя нет вот этого навыка борьбы. По мне, гораздо успешней выстреливают те, которые стиснут зубы. Они не талантливы, но достигают гораздо больше.

Взять того же Криштиану Роналду. Его многие не любят. У него был и есть талант. Но он понимал, что на одном таланте не уедешь. Он прокачивал свой навык, чтобы приумножить талант. Всегда считала, что человек, который проходит через испытания, совершенствуется, достигнет большего, чем тот, кто просто умеет работать с мячом.

Шадрина — чемпионка России в составе ЦСКА Архив Л. Шадриной

— Твой совет всем таким «начинающим»?

— Помнить, что легко — не будет.

— Как продолжать верить в себя, несмотря на неудачи?

— Самобичевание — это самое любимое занятие у спортсменов. Я через это проходила. Практически всю карьеру, после каждой неудачной игры, я приходила домой, мне было сложно это принять. Ответ: прорабатывать себя. Работать со своей головой. Я занималась этим самобичеванием! Но потом выходила и старалась не повторять те же ошибки. Да, могу делать новые. Но прошлые надо не повторить. Вот основная задача.

— Ошибки — это лучший учитель?

— Да. Нужно ошибаться. Я искренне это девчонкам советую. И в профессиональном спорте, и в жизни. Надо потом проанализировать, исключить все, что ты сделал не так, и двигаться дальше.

«Женский футбол можно интерпретировать как театр»

— Какое самое странное мнение о женщинах — футболистках ты встречала?

— Когда я начинала играть, был период — девчонки были коротко стрижены. Я тоже так выглядела. Мне это нравилось. Сейчас же футбол стал очень женственным. Я тоже поменяла имидж. Знаешь, я думала: вот есть мужской футбол. Туда приходят смотреть игру на больших скоростях, с хорошей техникой, с какими-то невероятными финтами. А на женский футбол почему люди приходят? И я поняла, что туда приходит посмотреть и на красивых женщин. Сейчас у нас женский футбол становится невероятно красивым. Мы выше мужиков никогда не будем! Но нашу игру можно интерпретировать как театр. Ты готовишься к спектаклю, подкрасишь реснички, делаешь прическу..

Если посмотреть сейчас любой клуб страны — это очень красивые женские команды. Большинство наших болельщиков- мужчины, им хочется еще и эстетики. Плюс, женщины выдают невероятные эмоции! Мужчины таких не покажут! Поэтому да, возвращаясь к твоему вопросу… Были вот эти вот кринжи, по поводу баб-мужиков. Те, кто не близок к женскому футболу, думают, что мы там ходим, харкаемся. Да! Мы так тоже делаем! Но мы делаем это именно в момент игры, потому, что это надо сделать быстро. Нет времени!

Да, к красивой этой картинке хочется, чтобы были результаты. Потому, что из-за бана мы играем в своей песочнице. Но этого мало, чтобы дальше смотреть. Когда бан закончится, будет сложно понимать, на каком уровне находятся спортсмены. Потому что мы не играем против команды европейского уровня, которая мотивируют, становиться сильнее. Будет сложно. Но выживет сильнейший.

Шадрина в «Ростове» Архив Л. Шадриной

— Ты свое новое будущее планировала?

— Нет, но было понимание, что под лежачий камень вода не течет. Я когда закончила с футболом, отдохнула. А потом начала заниматься сама с собой. Начала обращаться, прошла обучение актерскому мастерству. Пошла по кастингам. Стала сниматься в сериалах, в рекламе. Еще меня один человек спросил: что ты на самом деле хочешь дальше? Я подумала. И пошла учиться в «Матч! Академию». Я там уже была гостем, меня приглашали на «Матч-премьер», как эксперта. Я полгода ездила туда и общалась с ведущими на тему женского футбола. Потом, после того, как я получила диплом, мне буквально на следующий день звонят и говорят: хотим тебя попробовать в женском футболе на «Матч-премьере».

— Волновалась?

— Естественно, были трясущиеся ноги. Как будто я выхожу на игру Лиги чемпионов. Если честно, я перед эфирами какое-то время пила «Новопассит», чтобы успокоиться. Сейчас я уже здесь с кайфом работаю. Еще пошла учиться в школу вокала.

— Тебе повезло с характером : постоянно идешь вперед, в развитие!

— Да, мое кредо — это действовать. Я себе набила свою первую тату словами: «То, что было вчера — это уже история». Если её осознать и принять именно как данное, тогда будет проще жить. Поэтому вот так. Не загадывать на будущее, но и не жить в прошлом. И всё будет хорошо! Всё в этой жизни возможно, я считаю. Главное — желание и горящие глаза во всём, за что ты берёшься. И тогда всё получится!