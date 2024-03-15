«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге

Самый успешный тренер в истории российского женского футбола, который, дойдя со своей командой до финала женского Кубка УЕФА, решил переключиться на мужской, откровенно поговорил с нами о Семаке, Промесе и Дзюбе. С бывшим наставником «Химок», «Анжи», «Тамбова» и «Кубани» специально для Livesport.Ru пообщалась Анастасия Лукачи.

«Ивич, как человек нацеленный на результат, совершил несколько грубейших ошибок»

— Давайте начнем с главного сюрприза в нашем чемпионате — увольнения Владимира Ивича. Так что с сербским специалистом оказалось не так?

— С Ивичем я немного знаком. Когда я тренировал «Алашкерт» (армянский футбольный клуб, представляющий Ереван — прим.ред.) и мы играли в еврокубках, Владимир очень успешно работал в Израиле. Тогда мне приходилось смотреть много матчей, ведь теоретически мы могли встретиться в Лиге Европы. И уже тогда, 3 года назад, я понимал, что этот тренер — победитель по своей натуре, способный добиваться результата. Да, он из тех наставников, которые не зацикливаются на зрелищности. Но, в остальном, Ивич передал все свои лучшие качества «Краснодару», причем за короткий срок, и нацелил клуб на борьбу за чемпионство.

— Почему тогда «Краснодар» всего этого не оценил? Или, скажем, лично Сергей Галицкий…

— Вся эта история с увольнением, как по мне, связана исключительно с притязаниями на чемпионство. После зимней паузы Ивич, как человек нацеленный на результат, совершил несколько грубейших ошибок. И самая глобальная из них заключается в том, что после уверенного первого отрезка чемпионата, во втором серб попытался приспособиться к сопернику. Да, в 19-ом туре ряд лидеров пропускали игру — Джон Кордоба, Александр Черников, а также Никита Кривцов. Но, дело даже не в этом. Дело в том, как мыслил Ивич. То есть, дальше к чемпионству он решил пойти перестраховываясь. А, ведь, это посыл игрокам, которые после подобного начинают сомневаться в тренере.

Кроме того, в составе у серба так и не появился Кевин Кастаньо, которого купили зимой и который является основным опорником сборной Колумбии. А ведь этот игрок — созидатель. И, он должен был, на мой взгляд, пригодиться Ивичу и «Краснодару». Так что, если подытожить, можно сказать следующее — Владимир великолепно провёл работу на первом этапе, но, все стало на свои места после зимней паузы. Ведь в «Краснодаре» масса игроков, которые способны на сложные атакующие комбинации, а Ивич почему-то решил сдать назад.

— Нет ли у вас ощущения, что отставка Ивича все-таки больше связана не с тренерскими ошибками, а, скорее, с личными взаимоотношениями на уровне руководства?

— При Ивиче, если сравнивать с другими тренерами, вмешательство в дела команды Сергея Галицкого было минимальным. Но, это мое личное мнение, сформированное на основе информации, которую я получал из разных источников. Мне кажется, Галицкий впервые пошёл на такой эксперимент ради результата и позволив команде пренебречь тем стилем игры, который всегда был ему по душе.

— Ивича уволили стремительно и также стремительно нашли ему замену — Мурада Мусаева.

— Мусаев — это идеальная кандидатура. В свете сегодняшних событий совершенно очевидно, что Галицкому нужно вернуться к истокам. А кто как ни Мусаев является абсолютным продуктом «Краснодара».

— Ну, они они же расстались в свое время. А как мы знаем возвращение к бывшим — не всегда хорошая идея.

— Спустя год после ухода Мусаева из «Краснодара» я пересекся с ним. Наверное, он не обидится на меня, если я это скажу. . . Я в открытую спросил у Мурада, держит ли он какую-то обиду на Галицкого? И он ответил, что какое было у него к Сергею Николаевичу уважительное и трепетное отношение с тех времён, как он с ним познакомился, такое и осталось.

— Галицкого теперь за это решение по Ивичу полушутливо сравнивают с Федуном...

— Не согласен с этим сравнением. Галицкий лично для меня — герой нашего времени. В футболе. И, я думаю, не стоит объяснять почему. На мой взгляд, больше чем он, никто пока не сделал для российского футбола. Кстати, вспомнил, что в своё время Сергей Николаевич приглашал Личку в «Краснодар», но Марцелл отказался. И, вот теперь, наблюдая за Личкой (это сейчас мой любимец в РПЛ) понимаю насколько же сильно, в ментальном смысле, он отличается от нашей российской школы тренеров.

Недавно, за 10 минут до начала матча с «Локомотивом» я с ним случайно встретился и был поражён его спокойствием. Я спросил его: «Марцелл, ты вообще перед играми не волнуешься?». Просто, я бы перед игрой точно не стал бы ни с кем разговаривать, послал бы куда подальше. Он посмотрел на меня и через паузу ответил: «А зачем?». На меня это произвело сильное впечатление. Так что, для нашей премьер-лиги это новый типаж тренера. И, если бы тогда Личка согласился на «Краснодар», мне кажется, это было бы попадание прямо в точку.

Владимир Ивич globallookpress.com

— То есть, на ваш взгляд, Ивич волновался перед играми?

— Это было очевидно.

— Мусаеву по силам продолжить борьбу за чемпионство или мы пока вычёркиваем «Краснодар» из этой гонки?

— Думаю, что Мусаев — это шанс «Краснодара» побороться за чемпионство. Но, я не буду оригинален, и скажу, что Семак не пустит никого на пьедестал.

— До Мусаева фигурировала фамилия Андрея Талалаев как возможного наставника команды...

— Будь это правдой, Ивича вряд ли стали бы увольнять. У них с Андреем похожий стиль игры — прагматичный и не соответствующий предпочтениям Галицкого. А вообще, Талалаев очень спрогрессировал в последнее время. Он обуздал свой характер и так приятно смотреть сегодня на его «Химки». Они точно претенденты на РПЛ.

«Тренер тоже должен быть гладиатор»

— Ивича теперь сватают в «Спартак». Что вы об этом думаете?

— Не буду говорить, за какую команду с детства. Но, скажу следующее — в «Спартаке» хочу видеть только одного человека — Валерия Карпина. Слово «Спартак» ведь с чем прежде всего ассоциируется? Правильно, с гладиатором. И, тренер тоже должен быть гладиатор. А не молодым мальчишкой, пусть даже и рыжим. Пусть даже и безусловно одаренным.

— То есть, Абаскаля уволят?

— Парню всего 34 года. Но, то что показал «Спартак» Гильермо в атаке в своих лучших играх — это заслуживает уважения. Кто из наших тренеров в тридцать лет был способен на такое?

— Вы думаете, главная проблема Абаскаля в недостатке опыта?

— Это очевидно.

— А как вы отнеслись к его решению не присутствовать на игре с «Зенитом»?

— Не вижу в этом ничего страшного.

— Что делать с Промесом? Стоит ли дальше сражаться за него или эти взаимоотношения уже бросают тень на РПЛ?

— Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию и пусть играет. Да, он безусловно глуп, но — неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для «Спартака».

Однако, после истории в Эмиратах пришлось крепко задуматься. Вот, теперь пытаюсь понять, то ли Промес непроходимо глуп, то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду, перегорел. Потому как последняя его выходка стала, конечно, сильнейшим ударом и по репутации «Спартака», и по репутации самого футболиста.

— А если юристам клуба все же удастся вытащить Промеса из очередной передряги, оставляем его в Москве?

— Я бы оставил, но только через определенную экзекуцию.

— Денежную?

— Нет. Штрафами его не напугать. Но, в хорошем мужском коллективе всегда есть способы привести в порядок «отбившуюся овцу».

— В «Спартаке» знают такие способы?

— Должны.

Квинси Промес globallookpress.com

— Вы сказали, что хотели бы видеть в «Спартаке» только Карпина. Но, спортивный директор клуба — португалец ( Томаш Амарал из «Бенфики» — прим. ред. ) А значит велики шансы, что приедет иностранный и, возможно, без особых регалий специалист.

— Исходя из своего опыта работы в разных чемпионатах, например, чемпионате Армении, могу сказать, что больше всего аферистов в этом деле среди испанской и португальской диаспоры. Возьму на себя ответственность так заявить. Но, в тоже время, мы должны понимать, что испанская школа — очень сильная и самобытная, направленная в сторону комбинационного атакующего футбола.

— И как же определить афериста?

— Смотреть на качество игры и результаты. Больше никак. У хороших перспективных тренеров вполне может не быть за плечами больших клубов. Все с чего-то начинают. Например, определенно стоят внимания тренеры, которые неоднократно спасали команду от вылета или выводили из низших дивизионов в высшую лигу. В этом смысле, очень показательная тренерская судьба сегодняшнего наставника «Жироны» — Мичела Санчеса.

— Абаскаль — аферист?

— Ни в коем случае. Он талантлив, просто его талант не для «Спартака», как и его возраст.

— А новый наставник «Сочи» Роберт Морено? Он, ведь, тоже испанец...

— Тоже не похож на афериста. Пока прошло два тура всего, но то качество игры, которое показало «Сочи» в недавней мясорубке — это заявка на успех. За Морено будет интересно понаблюдать.

— Как думаете, если Карпина позовут в «Спартак» он откажется от «Ростова» и сборной?

— Карпин — спартаковец. Как он может отказаться?! Пусть на меня не обижается, но, я возьму на себя ответственность заявить, что он мечтает работать в этом клубе.

«Семак вообще в нашем тренерском сообществе мне напоминает Иисуса Христа»

— Давайте вернемся к питерскому антагонисту «Спартака». Как думаете, откуда у Сергея Семака такая любовь к бразильцам?

— А кто его может осудить за эту любовь? Говоря о Сергее Богдановиче, сразу вспоминается четверостишие Игоря Губермана:

«Бесцветен, благонравен и безлик,

я спрятан в скорлупу своей типичности;

безликость есть отсутствие улик

опасного наличия в нас личности».

Все почему-то прежде всего отмечают как Семак скучно говорит или его инертность. И мало кто замечает насколько он амбициозен. На мой взгляд, Сергей Богданович специально вводит нас в заблуждение своим унылым видом, просто он всегда сосредоточен на результате. Семак вообще в нашем тренерском сообществе мне напоминает Иисуса Христа.

— Вы отметили, что он амбициозен. А, значит, можно предположить, что любовь к беспроигрышным бразильцам не случайна...

— Бразильцы, действительно, беспроигрышны. — Тот же Марио Фернандес — правый защитник, мегауровень для чемпионата России. Или вспомним про левого защитника Дугласа Сантоса и центрального защитника Нино. А, Вендел и Клаудиньо — это, понятно, вообще непростые бразильцы.

— Тогда зачем при таком убойном составе скупать российских перспективных игроков?

— У меня есть точный ответ на этот вопрос, но мне нравится работать на «Матч ТВ» и я хочу продолжить наше сотрудничество.

— Хорошо, тогда спрошу по-другому: если клуб — многократный чемпион РПЛ — нет ли у него моральных, скажем, обязательств развивать российский футбол и своих футболистов, в частности?

— «Зениту» это пока неинтересно. Есть одна доминирующая мысль — быть чемпионами. А развивать своих — это цель второго или третьего порядка.

— Каждый год брать чемпионство — осталось ли тут место для мотивации?

— Знаете, есть же такое понятие как династия. Похоже, что цель «Зенита» немного трансформировалась и теперь они хотят быть не просто чемпионами, а быть династией — например, стать 10 раз подряд чемпионами. Возвести идею доминирования в абсолют, тем самым, подавив всех своих соперников. Такой особый вид мании величия. Но, без отклонений.

И тут важно отметить, что «Зенит» может себе это позволить. Потому как, несмотря на разговоры о том, что любой клуб с такими деньгами автоматически станет чемпионом — это неправда, иллюзия. Дело, прежде всего, в тренерском штабе, руководителях и игроках.

Сергей Семак globallookpress.com

— Рано или поздно Семак расстанется с «Зенитом». Найдётся ли в России команда, подходящая масштабу его тренерской личности и его амбициям?

— Думаю, он сможет реализовать себя в любом российском клубе.

— Теперь давайте про ближайших конкурентов «Зенита». «Динамо» удивляет вас в этом сезоне? И, сможет ли Личка, на ваш взгляд, побороться за чемпионство?

— Сможет. Я считаю, что плане построения тренировочного процесса самый интересный специалист сейчас — это Марцелл Личка. И по способности влиять на команду и мотивировать ее он тоже на первом месте.

— Недавно вышел интересный о зависимости дриблинга от национальности. На первом месте, конечно, африканцы, среди европейцев — португальцы. Как тренер со стажем, как можете прокомментировать эту зависимость?

— Связь ног и головы в футболе — это максимально важно. Это тонкая мышечная дифференцировка. Чувство мяча. Лет двадцать назад немцы изучали вопрос — почему бразильцы настолько техничны. И пришли к выводу, что дело не в песке, не в многочисленных пляжах Бразилии, а в особенностях тазобедренного сустава.

У бразильцев он оказался самым подвижным среди всех народов мира. А значит это даёт бразильским футболистам много разных вариантов движений. Я давно обратил внимание, что и на нашем постсоветском пространстве есть национальности, которые просто рождены для мяча. Например, грузины.

— А как же армяне?

— Сразу начинают критиковать меня за такие слова

— Самый талантливый грузин на сегодня?

— Хвича Кварацхелия

— А армянин?

— Безусловно, Сперцян. Я даже наберусь наглости и скажу, что Эдик идеально бы вписался в сегодняшнюю систему «Барселоны». И уверен, что он бы не проиграл конкуренцию Педри.

«Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде»

— Кстати, Андрей Мостовой, судя по слухам, попросил своих агентов поискать ему клуб в Европе. У него есть шансы за рубежом, на ваш взгляд?

— Да. Я не знаю, что представляет из себя Мостовой как человек. А, это очень важный фактор. Но, как игрок он точно смог бы справиться с этим вызовом. Он очень талантлив. Однако, всегда важен вопрос характера. Учитывая как Андрей в игре иногда пробуксовывает и не выдерживает конкуренцию — есть похоже, в этом смысле проблемы.

— А у Дзюбы разве все нормально с характером?

— Дзюба относится к той породе игроков у которых самые крепкие «фаберже». И «Локомотив», несмотря на сумасшедший подбор игроков, очень зависим от характера Артема и его мастерства. У него все идет от мотивации. Дзюбе постоянно нужны вызовы и такие, которые не устраивают общественность. Которые могут его питать и заводить. На этом основана вся карьера Артема. Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это первый признак очень сильной личности.

Артем Дзюба globallookpress.com

— Как вам нововведение в нашем судействе? Арбитры теперь объявляют свои решения по итогам вмешательства VAR.

— Это интересная тема. Как все мы знаем, любое новшество проходит три стадии: этого не должно быть, в этом что-то есть и так и должно быть. Мы пока не первой стадии. Футбол крайне консервативный вид спорта. Поэтому это нормально, что поначалу все новое здесь принимается в штыки. Судьям просто надо адаптироваться.

— То есть, вас это не отвлекает от игры?

— Наоборот. Интересно смотреть как говорит судья, волнуется или нет, в каком он находится состоянии.

— Руководитель департамента российского судейства Милорад Мажич сказал, что наши судьи отличаются особой стеснительностью.

— Справедливо. И, не только судьи. Все мы зажаты. Национальная особенность. Но, почему-то тем, кому удаётся преодолеть эту зажатость — у них сразу из раскрепощённости все переходит в развязность.

— В Первой лиге в следующем сезоне тоже будет больше судейского контроля — введут VAR. Как считаете, нужно ли это или не стоит портить атмосферу на матчах ФНЛ?

— Конечно, нужно. В Первой лиге все ещё есть матчи, которые можно заподозрить в том, что арбитры там чудят. Не ошибаются, а именно чудят. А в РПЛ мы этого уже не видим.

— Разве? По-моему, каждый сезон чудес в судействе РПЛ достаточно...

— Допустим. Но, в Первом дивизионе на кону стоят целые регионы. Поэтому VAR привнесёт больше справедливости в итоговые результаты.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

— Ваш бывший клуб «Кубань» по-прежнему в зоне вылета. Как считаете, есть у них ещё шансы побороться за выживание?

— Самый весомый плюс «Кубани» сейчас — это личность Евсеева. Мне сложно представить, чтобы Вадим позволил себе вылететь.

— У вас есть обида на бывший клуб?

— На клуб нет. А персонально на одного человека есть. Но, даже не обида, а неприятный осадок от общения. Я с себя не снимаю ответственности за результаты. Я знаю, где ошибся. Если глобально, у этого клуба не очень хорошая карма.

«Хватит мучать хабаровский футбол!»

— За кем из клубов Первой лиги вам сейчас интересно наблюдать?

— За всеми, кто берется за выживание. Но, особенно, за Гараниным — как он будет выкручиваться с «Черноморцем». На мой взгляд, он уже принял два важных решения для борьбы за выживание: приобретена довольно серьёзная группа игроков, тот же Мераби Уридия в нападении и топовый опорник в центре Олег Ланин, а также полузащитник Иван Енин, который, на мой взгляд, входит сейчас в топ-5 ФНЛ. Таким образом, Гаранин ушел от дилеммы — как бороться за выживание и поставил поставил вопрос для себя иначе — как играть и выживать?

— Как думаете, сложно ли было Вадиму Гаранину перестроиться с рельсов РПЛ, где ему доверили «Сочи», обратно на возможности и реалии ФНЛ?

— Думаю, для уверенного в себе тренера в этом нет никакой проблемы. Я работал и в премьер-лиге, и в первой, и во второй. Мотивация везде была одинаковая.

Александр Григорян в «СКА — Хабаровск» globallookpress.com

— В своё время вы тренировали «СКА-Хабаровск». Сейчас следите за командой? Что думаете про Романа Шаронова?

— С Романом мы знакомы давно, пересекались в РПЛ — я тогда был тренером «Тамбова», а он — игроком «Рубина». Затем пересекались на великолепной передаче, которой больше нет, — «Тотальный футбол» и я отметил, как скрупулезно он готовится к программе. Тогда я понял, что он просто повёрнутый на футболе человек, максимально в него погруженный.

Но, вот сейчас, пользуясь случаем, я хочу сказать Роману: «Хватит мучать хабаровский футбол! До твоего пришествия "СКА-Хабаровск" всегда ассоциировался с мужским началом. А ты сделал из команды просто посмешище. При том, что в каждое трансферное окно тебе покупались футболисты, подходящие под твой стиль, одни из лучших в ФНЛ. Но, ты продолжаешь бороться за выживание. И я так заявляю, потому что знаю, насколько ты предан футболу. Каждый мужчина должен признавать свои ошибки». Почему Шаронова до сих пор не уволили из клуба — для меня это просто загадка.

— Что не так с футболом Шаронова? Вы сказали, что теперь он не мужской , а какой тогда?

— Во-первых, команда уже довольно много проиграла матчей на выезде. В мою бытность тренером «СКА» мы были лидерами по очкам, заработанных на выездных играх. «СКА-Хабаровск» всегда был характерной командой. А Шаронов, напротив, создает сильную команду, построенную на креативных игроках. Но, игроки такого склада, они редко когда волевые. Таким футболистам тяжело даются длительные перелеты и постоянная смена часовых поясов.

Да, видно, что Роман старается выстроить игру, но она продолжает оставаться беззубой, потому как точка опоры выбрана неверно. Футболисты просто выполняют его алгоритмы, паттерны, билд-апы — но игроки не пропитаны идеями Шаронова, не понимают его. Все это происходит без души.

«Симеоне слишком зависит от Гризманна»

— Давайте теперь немного о приятном, о Лиге чемпионов. Кто ваш фаворит и кто удивил в этом сезоне?

— Кто может удивлять, кроме Гвардиолы, на постоянной основе? Но, я бы отметил еще великолепный «Интер» Симоне Индзаги, где мы наблюдаем немыслимые ротации, до сих пор неизвестные современному футболу.

— У «Атлетико» есть шанс побороться за кубок?

— Симеоне слишком зависит от Гризманна. Причём, от его лучшей версии. В последние полгода Чоло играет в совершенно новый футбол, но для этого ему нужны ещё как минимум два Гризманна — футболисты быть может не масштаба француза, но его игрового диапазона.

— Получается, несмотря на 13-летний стаж работы в «Атлетико» Симеоне все ещё ищет себя?

— Да! И это прекрасно. Не каждому тренеру это дано. Аргентинец из года в год только прогрессирует, а ведь он вполне мог покатиться вниз, учитывая его взгляды на футбол и характер.

— Гризманн наиграл уже на «Золотой мяч»?

— Думаю, он близок к этому. Особенно, если команда пройдет «Интер» (интервью было записано перед ответным матчем команд, который выиграл «Атлетико» — прим. ред.).

— Если пройдут, на ком дальше могут споткнуться?

— На «Манчестер Сити»

— То есть, шансов на европейское чемпионство опять нет?

— Почему? Шансы определённо есть. Если начнут уделять должное внимание качеству отбора. Вы ведь помните, чем закончилась первая стажировка Диего Симеоне у Пепа Гвардиолы? Через двадцать минут после ее начала Чоло психанул и ушёл. Когда его спросили в чем дело, он ответил, что никогда не сможет принять то, что к отбору мяча может быть настолько формальное отношение.

Диего Симеоне и Аксель Витсель globallookpress.com

— Такого же горячего по характеру — Томаса Тухеля попросили покинуть «Баварию». Это верное решение?

— Тухель по складу характера — чистокровный шизофреник. И это не оскорбление. Потому как 90 процентов тренеров — они такие. Просто Томас ярко выраженный. Его стихия — это яростная истерика. Именно в этом состоянии он добивается выдающихся результатов.

В «Баварии» он решил немного изменить себя — убрать чёткие алгоритмы из тренировочного процесса, которые раньше отличали его работу. И сосредоточился на максимальной поддержке и улучшении рефлексов своих игроков. Но, как видим, это не сработало. Так что это расставание — к счастью, для всех участников данного эксперимента.

— Несмотря на неудачу, Тухель признался, что дальше видит себя в «Барселоне»...

— Многие считают, что связка Тухель—«Барселона» — это бред , а я думаю, что там у него могло бы получиться. Другой вопрос, что я до сих пор, хоть убейте меня, не понимаю, почему Хави собрался покинуть каталонцев?! Он талантливый тренер, несмотря на свою молодость и неопытность по меркам европейских чемпионатов.

— Так же как и Хаби Алонсо, который тоже неожиданно и ярко проявил себя.

— Абсолютно. Хаби сейчас яркая звезда на тренерском небосклоне. Я как-то созванивался по скайпу с Андреем Луневым, который еще в прошлом году играл в «Байере» и задал ему вопрос: «Хаби в команде больше уважают или обожают?». И Андрей не задумываясь ответил — «обожают». И такая характеристика дорогого стоит, она говорит о серьёзном потенциале. Особенно для начинающего тренера. Его способность очаровывать футболистов — она огромная, чего всем тренерам и желаю.