Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России

Петербургский «Зенит» на своем поле победил московское «Динамо» (2:0) в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Дубль в составе победителей оформил колумбийский форвард Матео Кассьерра. Первая игра в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». «Зенит» по итогам двухматчевого противостояния вышел в полуфинал Пути РПЛ. «Динамо» опустилось в нижнюю сетку, команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Семак не меняет состав

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой изучает, какие изменения внесли главные тренеры по сравнению с последними встречами.

«“Зенит” и “Динамо” в хорошем настроении подходили к нынешнему матчу. Петербуржцы в прошлую субботу разгромили “Урал” в Екатеринбурге со счётом 4:1 и возглавили таблицу чемпионата, опередив “Краснодар”. Бело-голубые, в свою очередь, у себя дома взяли верх над “Ахматом” — 2:0. Команда Лички сохранила собственные в неприкосновенности не без весомой доли везения, так как грозненцы создали большое количество опасных моментов.

Но всё равно столичный клуб по делу добился нужного результата и является полноценным участником борьбы за чемпионство. “Динамо” занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего “Зенита” на 2 очка и от “Краснодара” на 1 балл. Учитывая неожиданную смену тренера в стане “быков” и неопределённость с ближайшим будущим южан, именно “Зенит” и “Динамо” сейчас видятся главными претендентами на чемпионство.

Помимо ноябрьского кубкового матча, завершившегося домашней победой бело-голубых, москвичи также обыграли петербуржцев на “Газпром Арене” в игре первого круга чемпионата со счётом 3:2. Как вы помните, та встреча получилась невероятно драматичной, и команда Лички в ней добилась победы благодаря результативному удару Грулёва на 7-й добавленной минуте.

Разумеется, нам хотелось увидеть такой же зрелищный триллер и от нынешнего противостояния этих соперников. К нему хозяева подходили без кадровых потерь. У гостей же, помимо дисквалифицированного Карраскаля, из-за травм отсутствовали Бессмертный и Нгамалё.

Семак не сделал изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против “Урала”. Личка, в свою очередь, совершил 3 перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Ахмата”. Дасу, Карраскаля и Макарова сменили Бальбуэна, Лаксальт и Гладышев. После возвращения парагвайца Маричаль переместился на правый фланг обороны, а дисквалифицированного Карраскаля по позиции сменил Чавес».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» Было приятно сыграть на таком стадионе, это должно было дать мотивацию. Мне тяжело сказать, что случилось. Я очень расстроен. Мы должны были страховать, отходить в оборону, но соперник забил два гола и контролировал игру. Мы улучшили прессинг после перерыва. Но все равно в последних 20-30 метрах от ворот сыграли плохо. У нас не было мыслей в атаке.

Надолго «Динамо» не хватило

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин отмечает, что хотя бело-голубые и начали активно встречу в Петербурге, напор гостей не продержался долго.

«Динамовцы на первых минутах забрали мяч и начали почти как хозяева. Тогда было сложно представить, что это будет краткосрочной акцией. Несколько раз они подошли к воротам Адамова, а Тюкавин даже пробил издалека. Все эти события проходили под песни и кричалки активных болельщиков "Зенита": они собрались на матч и заряжали до финального свистка.

Через пять-семь минут стартовая активность гостей исчезла. И контроль забрал себе "Зенит". Первый момент был у Андрея Мостового: Вильмар Барриос забросил мяч на россиянина, но тот несильно пробил с отскоком от газона прямо в Игоря Лещука. Сложно было предположить, что дальнейшие события будут развиваться так быстро.

Во время новой атаки гостей зенитовцы совершили перехват, мяч оказался у Клаудиньо недалеко от центрального круга, который пасом пустил в отрыв Матео Кассьерру. Невозможно предположить, о чём в этот момент думали защитники "Динамо", но явно не об отборе. Колумбиец на рывке удрал от Роберто Фернандеса и Фабиана Бальбуэны и оказался перед вратарём. И тут уже дело мастерства, а с ним у футболиста всё в порядке. Он спокойно перекинул вышедшего вперёд кипера и побежал праздновать».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Наверное, первый тайм был чуть‑чуть получше, более цельная картина получалась. А во втором, если учитывать результат, «Зенит» иногда прижимался к воротам, но достаточно надежно сыграл, у наших ворот не было опасных моментов. Естественно, при таком счете подходы соперника были и нервозность присутствовала, но мы продолжали и в атаке создавать хорошие моменты. У «Зенита» получилась качественная игра с хорошей интенсивностью. Думаю, это абсолютно заслуженная победа. У нас было еще два‑три опасных момента, практически выходы один на один. Забей мы еще один мяч — и концовка была бы гораздо спокойнее. Думаю, нам грех жаловаться.

Дубль Кассьерры мог стать хет-триком

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов впечатлен тотальным преимуществом хозяев в первом тайме.

«Вскоре "Зенит" забил второй, и вновь это сделал лучший бомбардир чемпионата. Помог угловой: Артур с Клаудиньо оперативно разыграли стандарт, к чему по неизвестной причине гости совершенно не были готовы. Маричаль и Бальбуэна проиграли верховую борьбу Дугласу Сантосу, а Кассьерра стервятником налетел на Фернандеса и оформил дубль.

"Динамо" подобное начало встречи если не убило, то подкосило. Ситуация усугублялась и самой игрой бело-голубых — Тюкавин пытался цепляться за мячи впереди и создавал иллюзию сопротивления, но в остальном гости не были похожи на себя. Бителло полностью растворился на поле, Гладышев на другом фланге тоже был пассивен. Сложно даже выделить хоть один голевой момент у ворот "Зенита". Все эти попытки выглядели жалко на фоне действий хозяев.

Сине-бело-голубые даже в первом тайме были ближе к третьему голу, чем "Динамо" — к первому. Кассьерра едва не оформил хет-трик, но не использовал два изумительных шанса.

В перерыве следовало ожидать встряски от Лички, но он даже первые замены провел позже Семака, лишь на 64-й минуте. "Динамо" продолжало играть с высокой линией обороны, но сейчас это хотя бы было оправдано — гостям обязательно требовался гол».

Матео Кассьерра нападающий «Зенита» Был сложный матч. «Динамо» — очень качественная команда, идет на третьем месте в чемпионате России. Всегда сложно с ними играть. В первом тайме могли забить гораздо больше, но самое главное, что победили. Я рад. Какой гол понравился больше? Первый, потому что он был важным. После него счет в двухматчевом противостоянии сравнялся. Потом удалось забить еще. Рад, что удалось отличиться, помочь команде. Надо перевести дух, отдохнуть и готовиться к следующему матчу в чемпионате. Мы воспринимаем оставшуюся борьбу так, что впереди 10 финалов. В минувшем туре мы впервые за долгое время вышли на первое место, но разница со вторым и третьим местом минимальна. Нужно не сбавлять обороты, продолжать работать и уже думать о матче в Самаре.

Проходной двор в защите «Динамо»

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не оставляет без внимания проблемы московского клуба в обороне.

«Подопечные Сергея Семака в прямом смысле просто смяли оборону москвичей. И столичные футболисты так и не смогли восстановиться до конца первого тайма. Более того, у колумбийца были шансы под занавес отрезка сделать хет-трик, но динамовцев спас Лещук. С защитой гостям нужно было что-то делать. В первом тайме это был настоящий проходной двор.

Начало второго тайма мало что изменило на поле. Игроки "Динамо" пытались взвинтить темп и сыграть активнее в атаке, а "Зенит" выискивал шанс на разящую контратаку. Всё это было логично, задел в счёте позволял играть в таком стиле и не форсировать ситуацию на поле. Однако бело-голубые стали опаснее в атаке, стало больше дальних ударов. Особенно активничал в первые 20 минут лучший бомбардир москвичей Константин Тюкавин.

В итоге, москвичи ничего путного у ворота соперника так и не смогли придумать. "Зенит" проходит в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, а "Динамо" отправляется в Путь регионов, где продолжит борьбу за трофей. Правда, их путь теперь будет более тернист».

Игорь Лещук Вратарь «Динамо» Верили и думали, что будет легко победить «Зенит». Мы 1:0 ведем и спокойно сможем победить или включимся, забьем и переведем игру в пенальти. Сегодня как будто не включились в игру с самого начала.

Оборона «Зенита» не подкачала

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов в свою очередь выделяет линию обороны «Зенита», которая, по его мнению, стала залогом успеха в матче с «Динамо».

«Вне всяких сомнений — петербуржцы провели самый яркий поединок в 2024-ом году. Нечто подобное в исполнении "Зенита" (с поправкой на уровень сопротивления) мы видели в поединке с "Шанхай Шэньхуа", но, конечно, именно сегодня чемпион России оставил наиболее цельное впечатление. И пусть динамовцы больше владели мячом и на некоторых отрезках встречи оказывали серьезное давление на оборону "Зенита", итоговый результат полностью отражает соотношение сил: "Зенит" 2, "Динамо" 0. Так и запишем.

На мой взгляд, одним из ключевых факторов, предопределивших сегодняшнюю победу, стала надежная игра петербуржцев в обороне. Барриос перестал заниматься организацией атак и сосредоточился на том, что умеет делать лучше всех в РПЛ — отбирать мячи. Колумбиец зашил зазоры между линиями, Вендел и Клаудиньо создавали необходимую плотность на своей половине поля, а крайние защитники закрыли фланги и полуфланги, лишь в концовке встречи позволив некоторые вольности Тюкавину и Смолову. Да даже Мостовой мгновенно оказывался за линией мяча при переходе владения!

Впрочем, как водится, лучшей обороной остается атака, в которой петербуржцы тоже преуспели: если бы не Лещук, вопрос о победителе мог быть снят еще до перерыва. Отмечу голы: первый в контратаке (браво, Клаудиньо и Кассьерра), второй в стиле классического центрального нападающего, с борьбой в воздухе и продавливанием внизу (так в свое время забивал Владимир Клементьев)».

Регламент Кубка сыграл злую шутку

Автор Soccer.ru Вадим Багров недоволен новым регламентом Кубка России, оставившим «Динамо» в борьбе, поскольку читает, что команды не выкладывались по полной.

«Поражение "Динамо" не значит завершение борьбы в Кубке России. Перешли в Путь регионов, где нет второго шанса в случае неудачи. Зная об этом, подопечные Лички не сумели с первых минут сыграть строго. В Пути РПЛ остался ЦСКА, могут продолжить борьбу "Локомотив" и "Спартак". Хотя "Динамо" не застраховано от встречи с этими соперниками — соседи ещё могут вылететь в Путь регионов.

"Зенит" ждёт жеребьевка в пятницу. У Семака не складывается в турнирах на вылет, и даже сегодня один гол мог завести в дополнительное время, где легко перечеркнуть все явные моменты у ворот Лещука. Но заслужили ли "динамовцы" овертайм? Вряд ли, ведь их вратарь спасал, а форварды не создали конкретные моменты у ворот Адамова.

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Подопечные Лички получили полезный щелчок по носу. У них были победы против "Зенита" Семака. Могли посчитать, что расстояние между командами сокращено за счет "Динамо". Но это не так. Сами петербуржцы подсели, подпустили несколько команд. Но "Краснодар", оставшийся без тренера — идеальный пример, как быстро претендент может сам себя уничтожить. "Динамо" в ином положении, но вспомните худшие отрезки с Личкой. Тоже вели разговоры, что чех не подходит. Теперь оценки другие, но важно анализировать игру команды без мяча.

С такой слабой обороной москвичам тяжело будет воевать за трофеи. А хочется, потому что в хороший вечер "Динамо" намного интереснее, чем сегодня. "Зенит" скорее воспользовался щедрыми подарками, чем играл мышцами, как в прошлых доминирующих сезонах. Личка перешел на три центральных защитника, Семак тоже насыщал линию обороны. Соперники не могут сказать, что провели идеальный поединок. Регламент портит некоторые игры стадии. Проигравший не покидает Кубок, это сказывается, не дрались изо всех сил».