Отставка Абаскаля все ближе. «Факел» прибил «Спартак» в «Лужниках»

В матче 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» в родных стенах проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Судьбу противостояния решили точный удар Евгения Маркова с пенальти и автогол Данила Пруцева.

И газон не помог

Автор Sportbox Денис Петров акцентировал свое внимание на переносе матча в «Лужники» и возвращении на тренерский мостик Гильермо Абаскаля.

«Домашний матч спартаковцам пришлось проводить в "Лужниках" из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе. Перед рестартом сезона комиссия РПЛ не разрешала проводить встречу с "Факелом" на "Лукойл Арене".

Иронично, что история с газоном случилась именно перед матчем с "Факелом". Игра первого круга между этими соперниками вызвала много разговоров из-за состояния поля в Воронеже, но тогда у ответственных лиц не возникло желания переносить встречу.

Отбывший двухматчевую дисквалификацию Гильермо Абаскаль вернулся на скамейку "Спартака" и внес две перестановки в составе по сравнению с предыдущей игрой в Петербурге. Дисквалифицированного Хлусевича на левом фланге обороны предсказуемо заменил Рябчук. Александр Соболев, нервно отреагировавший на замену в матче с "Зенитом", в этот раз остался в запасе, а пару в нападении Угальде составил Игнатов.

Эпизод матча https://t.me/pfcfakel/

"Факел" после смены Вадима Евсеева на Сергея Ташуева в начале сентября зарекомендовал себя одним из самых неуступчивых соперников. Достаточно сказать, что в 12 предыдущих матчах воронежцы уступили только дважды. Такое достижение особенно ценно, если знать, что общая стоимость состава "Факела" — наименьшая во всей РПЛ: только один спартаковский новичок Угальде, за которого зимой было заплачено €13 млн, стоит больше, чем все игроки команды из Воронежа (€11,5 млн)».

Грубая ошибка Мартинса

Автор «Советского спорта» Владимир Лазарев при разборе начала матча подробно описал грубейшую ошибку Кристофера Мартинса, которая привела к первому голу.

«На счастливом для себя поле красно-белые едва не забили в первой же атаке. После подачи Хесуса Медины мяч в сутолоке у ворот Александра Беленова отлетел в перекладину. От первого в сезоне гола со стандарта "Спартак" отделили сантиметры. Но воронежцы очень быстро сделали выводы из допущенной ошибки и сумели перестроить игру.

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Футболисты "Факела" связали хозяев поля по рукам и ногам. И первый опасный момент в матче на протяжении более, чем получаса так и оставался единственным. Второй же возник уже у ворот "Спартака" после грубой ошибки Мартинса. Полузащитник красно-белых завозился с мячом в своей штрафной, после чего наступил на ногу рванувшемуся на перехват Альшину.

По выражению лица Кристофера в этот момент было видно — он сам понял, что натворил. Но Артём Любимов дал сигнал к продолжению игры. И только в следующей паузе был приглашён к монитору. Видеопросмотр получился недолгим — жёлтая карточка и пенальти. Евгений Марков ударом с точки шансов Максименко не оставил.

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После этого "Спартак" по всем ожиданиям должен был броситься в атаку с удвоенной энергией. Удивительно, но рисунок игры красно-белых после этого практически не изменился. Хозяева поля продолжали безуспешные попытки добраться-таки до ворот Беленова, но оборона "Факела" спокойно отводила все угрозы».

Сергей Ташуев Главный тренер «Факела» Играли высоко, как и планировали. Прессинговали, играли компактно, двигали мяч вверх и вниз. Хорошо шли в прессинг. Выполнили игровой план, крен был на левый фланг. Задача была навязывать борьбу, быть агрессивными. Пошли в прессинг, отбор в моменте с заработанным пенальти. Потом «Спартак» усилил давление. У нас были серьезные проблемы справа, но центральные защитники справились. Ребята на 120% выполнили план на игру и заслуженно победили. Впервые так, что играем два тура — и пауза. Все команды будут активно работать, ситуация необычная, но причины объективные. Будем смотреть, как все получится.

Замены ничего не изменили

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что замены Гильермо Абаскаля практически не поменяли ход игры.

«Несколько жёлтых карточек игрокам "Факела" немного остудили прессинг воронежцев, да и подустали они ближе к перерыву. Тем не менее гости в первом тайме почти ничего не дали сделать хозяевам. Запомнился разве что эпизод с простым обрезом Божина, когда "Спартак" улетал к воротам Беленова два в два. Но Медина принял плохое решение.

Абаскаль в перерыве прогнозируемо заменил Мартинса, который выглядел в "Лужниках" заметно хуже, чем на "Газпром Арене". "Факел" и во втором тайме пытался играть в тот же футбол с мощным давлением, побеждал в большинстве единоборств. Впрочем, пауза, связанная с травмой Менделя и коротким отрезком игры вдесятером, немного сбила воронежцев. Хозяева на время прижали гостей к воротам, и "Спартак" просил пенальти, когда Угальде упал в штрафной после контакта с Сенхаджи. Но фола не было — француз попал в мяч.

Эпизод матча https://t.me/fcsmtg/

Тренер "Спартака" захотел добавить огня и выпустил Соболева с Мозесом, но, как только случилась двойная замена, красно-белые пропустили! Пруцев после прострела слева срезал мяч в собственные ворота. Ключевые детали этой атаки "Факела" — выигранный подбор, созданная Зобниным глубина и неожиданный пас пяткой от, казалось бы, простого работяги Аппаева. При счёте 0:2 Абаскаль поднял со скамейки еще и Джикию. "Спартак" перешел на тройку сзади, добавились игроки впереди, а Зиньковский с Мозесом обеспечивали ширину атаки на флангах.

В концовке, как ни удивительно, команда Ташуева не "подсела" настолько, чтобы в ее штрафной начался пожар. Идеальная физическая подготовка. У "Спартака" совсем не получалась игра в атаке. Угальде собрал вроде бы неплохую статистику (пять ударов, включая четыре в створ, и три паса под удар), но сегодня точно не потряс».

Неисполненные ожидания

Автор Bobsoccer Александр Владыкин отметил тот факт, что от «Спартака» многое ожидали после поединка с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Об игре "Спартака" в Питере против "Зенита" говорили много. Пожалуй, даже чересчур много. И даже шутили, что без Абаскаля на бровке поля спартаковцы выглядят лучше, организованнее и в принципе эффективнее. Но вот против "Факела" красно-белым надо было придумывать что-то иное, дабы постараться диктовать сопернику свою волю. То есть, продемонстрировать, что команда настраивалась в этой части чемпионата не на какой-то конкретный самый главный или один из самых главных матчей, а на всю оставшуюся дистанцию турнира.

И тут-то выяснилось, что с подобной демонстрацией дело обстоит сложновато. "Факел" не "Зенит" по уровню мастерства своих игроков. Но зато они могут играть самоотверженно, быстро, прессинговать на всех участках поля без отдыха даже ценой желтых карточек. "Спартак" возможно все это предвидел, только вот противоядия такой игре воронежцев не нашел.

Эпизод матча https://t.me/fcsmtg/

Ничего удивительного в том, какой стартовый состав выберет Гильермо Абаскаль на этот матч, не случилось. Вместо дисквалифицированного Хлусевича вышел Рябчук, а впереди главный тренер между Игнатовым и Соболевым выбрал Игнатова. Возможно потому, что хотел видеть в атаке более подвижную и разнообразную игру. Но, получилось так, как получилось. Проблемы в спартаковской игре надо во многих встречах искать в ее средней линии. Которой подчас попросту нет. Зиньковский и Медина вроде бы не пропадали из поля зрения, но вот эффективность их действий была слабовата. Зиньковский много двигался, Медина меньше, хотя мяч вроде бы получал больше, выглядев нередко чуть ли не чистым игроком атаки. Итог? Медина оставался при получении мяча игроком без идей, без скорости и умения делать какие-то нестандартные шаги. Хотя партнеры, пусть и нечасто, но создавали для него неплохие ситуации для обострения игры. Каким-то опустошенным выглядел Пруцев, подключения Мартинса вперед подчас не были обусловлены какой-то очевидной необходимостью. Не получалось впереди, ошибался сзади. В итоге нарушил правила в своей штрафной площади и "Факел" открыл счет с пенальти. Его и заменили в перерыве…»

Отставка Абаскаля?

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев сделал акцент на том, что после этой игры тема возможной отставки Гильермо Абаскаля может засиять новыми красками.

«При 0:2 в домашнем матче с "Факелом" Абаскаль выпустил Литвинова, который на сборах вообще не играл, и Джикию. Появления капитана вряд ли кто-то ожидал, тем более в такой момент; это можно расценивать как некий психологический ход со стороны Абаскаля. Но и это не помогло. "Спартак" в оставшееся время инертно атаковал и не наиграл даже на один гол.

Если после октябрьской игры "Спартак" справедливо мог сетовать на поле, то здесь оно было идеальным. А вот "Факел" и в плохих, и в хороших условиях выходил биться, бороться и выгрызать победу. И превосходил "Спартак" в характере — вот что оказывалось ключевым в обеих играх. Ну и нельзя скептически относиться к отличной статистике Ташуева в играх против "Спартака". Что с Нальчиком, что с "Кубанью", что с "Ахматом", что теперь с "Факелом".

Нет сомнений, что спартаковское инфополе после этого поражения заполыхает с новой силой и главной будет тема отставки Абаскаля».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Недостаток концентрации в определенные моменты привел к пенальти и автоголу, поэтому и проиграли. Почему не смогли победить? Да, мы нанесли больше ударов, чем соперник, но в створ было мало попаданий. Даже те удары, которые были, оказались слабыми. Мы облегчили работу вратарю «Факела». Нам не хватало решительности и злости в завершении. Были хорошие подходы, но не удалось. Мы хотели перейти на схему 3–4–3. Создавали ширину нашим атакам, в этом был план. Было 5–6 угловых, и до ударов дело доходило, но они были недостаточно сильны. План «Б» в какой‑то мере сработал, но не хватило. Необходимо искать и создавать пространство, а затем использовать его. В первом тайме было 2–3 момента, которые могли использовать. Во втором тайме был так называемый план «Б». Когда нужно возвращать результат, нужно предпринимать и такие шаги.

Неудобный соперник

Автор «Спорт день за днем» Артём Егорычев выделил три главных факта матча, акцентировав внимание на том, что «Факел» в этом сезоне дважды обыграл «Спартак».

«1. "Спартак" проводил матч на стадионе "Лужники" из-за некачественного газона на "Лукойл Арене".

2. "Факел" обыграл "Спартак" во второй раз в этом сезоне РПЛ. В первом круге воронежцы у себя дома одержали победу со счетом 2:0. Тогда забитыми мячами отметились Евгений Марков и Максим Максимов.

Эпизод матча https://t.me/pfcfakel/

3. "Спартак" не смог забить во втором матче подряд после возобновления чемпионата России. В прошлом туре красно-белые сыграли вничью с "Зенитом" (0:0). Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром Арена».