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    «В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях

    Эксклюзивное интервью с двукратным обладателем Кубка России, выступавшим за «Байер», «Аякс» и «Твенте»

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    Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях Умар НурмагомедовСэндхаген, Двалишвили или Фигередо — кто станет следующим соперником Умара Нурмагомедова в UFC? «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде
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    Дмитрий Булыкин
    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а затем отправился в Европу, где успешно играл за немецкий «Байер 04», нидерландские «Андерлехт», «Аякс» и «Твенте», поделился своим впечатлением от первых весенних матчей РПЛ и оценил успехи Хаби Алонсо. С двукратным обладателем Кубка России специально для Livesport.Ru побеседовала Анастасия Лукачи.

    «Когда тренер не присутствует на игре — с таким я никогда и нигде не сталкивался»

    — Центральный матч 19-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» неожиданно для многих закончился нулевой ничьей. Вас удивило как «красно-белые» собрались на игру, особенно после новостей о том, что Гильермо Абаскаль на игру не остался и улетел в Москву ?

    — Я не особо был удивлен. «Зенит» — «Спартак» — первый матч после перерыва и очень важный для обоих клубов. Понятно, что никто не планировал терять очки, поэтому можно было спрогнозировать, что играть будут осторожно. Хотя моменты сыграть более результативно у команд были.

    Но, как я уже и сказал — это первая игра после долгой зимней паузы, поэтому многие игроки ещё не прочувствовали игровой ритм и были не готовы на все сто процентов. Футболисты боялись рисковать. «Спартак» на данный момент преследует группу лидеров, а «Зенит», уже находясь в этой самой группе, бьется с «Краснодаром». Поэтому игра и получилась очень аккуратной.

    А, вот следующие матчи, я думаю, будут результативнее. Эти команды должны продолжать набирать очки, чтобы сформировать плотную группу с минимальным отрывом друг от друга. Вообще, хотелось бы, чтобы у нас было как в АПЛ, где разница по очкам у лидирующих клубов минимальна и до последнего сохраняется интрига: кто же возьмет первое место!

    «Зенит» — «Спартак»

    — Вы играли в Германии, Бельгии и Голландии. Где-то приходилось сталкиваться с ситуацией, когда главный тренер, пусть и дисквалифицированный, не присутствует на игре?

    — Когда тренер не присутствует на игре — с таким я никогда и нигде не сталкивался. Даже дисквалифицированные тренеры всегда были на стадионе. Тут вопросы лично к Гильермо Абаскалю, конечно: насколько у него были серьёзные причины для этого.

    Но, в любом случае, это серьезный прецедент, потому что показывает, что тренер не с командой. Ну и, видимо, говорит о том, что с самим коучем что-то не так. Хотя, ещё раз оговорюсь, истинная причина этого решения нам неизвестна. А, пресс-служба «Спартака» не делала на этот счёт никаких заявлений.

    — Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом? Голландец снова подкинул повод для обсуждений — несмотря на домашний арест в Дубае, он веселился в ночном клубе. Нужно ли возвращать футболиста в Москву или пора уже прекратить решать его бесконечные проблемы?

    — Для меня ситуация с Промесом сейчас очень непонятна. Что с ним происходит? Что будет происходить в будущем? Остаётся только наблюдать за его приключениями и ждать. С одной стороны, понятно, что сейчас у него нет возможности тренироваться, поэтому он и тусуется.

    С другой стороны, подобное поведение, эти видео, не идут на пользу ни ему, ни клубу, ни болельщикам «красно-белых». Но, повторюсь, работать ему сейчас в Дубае не с кем, поэтому остаётся только отдыхать. А, вот в каком состоянии он вернётся после такого отдыха и сможет ли помочь «Спартаку» — скоро узнаем. Но, не исключено, что можем и не узнать.

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    • — Что-то не везет «Спартаку» в последнее время: то Промес подставит, то агроном, то тренер.

    — Да, любопытно, чем закончится ситуация с полем у «Спартака». Тоже не рядовая история, когда легендарный клуб премьер-лиги не может сыграть на своём стадионе. Как бы все эти проблемы не помешали «красно-белым» в борьбе за призовые места. И, как бы они и вовсе не выпали из чемпионской гонки. Потому что все, что происходит влияет на моральный дух команды.

    «Возраст Дзюбе не помеха»

    — Давайте обсудим матч «Динамо» — «Локомотив» — двух не чужих для вас, кстати, команд. Перед игрой вы давали прогноз, что дерби закончится со счетом 1:1 ( матч закончился со счётом 2:1, — прим. ред.) Итог встречи удивил?

    — Я был уверен, что «Локомотив» с «Динамо» сыграют так же, как и «Спартак» с «Зенитом», то есть вничью. Все-таки первая игра. Но, «Локо» вышел очень разобранный на первый тайм, много ошибался в центре. Дзюба не мог зацепиться за мяч, и «Динамо» возило «железнодорожников» до перерыва.

    Во втором тайме «Локомотив» собрался, имел моменты, но не реализовал их. Было очевидно, что ребята Марцела Лички больше хотели выиграть в этом матче. Хотя, повторюсь, во втором тайме игра уже была равна. Но, сил у «красно-зеленых» не хватило. Много совершили ошибок в первом тайме и отыграться с 0:2 уже было сложновато, да и в целом, футболисты как будто не знали, что им делать.

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    • — Вы сказали, что Дзюба выглядел не лучшим образом. На ваш взгляд, то, что для «Локомотива» он до сих пор основополагающий игрок — не становится ли проблемой для команды? Все-таки нападающему уже 35 лет, да и кроме того, довольно часто Артем начал отвлекаться на проекты в шоу-бизнесе.

    — Дзюба не блистал в этом матче, много терял мячей за которые должен был зацепиться, но у напов такое бывает. Поэтому, посмотрим на него в следующих играх. А, возраст Артёму не помеха. Он может ещё спокойно играть и скорость для него не важна: важна только борьба на которую он выходит и то как он ее проводит. Я думаю, до конца сезона Дзюба точно поиграет, а там будет видно.

    Конечно, все шоу-проекты Артема немного выбивают его из колеи, но, если футболист хорошо играет и забивает, то пусть делает все что угодно. А вот если в плане результативности игрок начнёт сдавать, то тут уже стоит наказывать и запрещать всякую стороннюю от футбола деятельность или наказывать рублём.

    Хотя, как сказал Леонид Слуцкий (партнер Дзюбы по шоу-проектам и тренер китайского «Шанхай Шэньхуа», — прим. ред.) этими шоу они зарабатывают больше, чем многие футболисты. Поэтому, если поставить Артема перед выбором, еще неизвестно, что он предпочтет. А хотелось бы, чтобы пока Дзюба выбирал футбол. Ему ещё есть что показать.

    Артем Дзюба

    — Многие наши заслуженные футболисты со скепсисом относятся к медиафутболу. Ваше отношение к этому виду спорта?

    — Медиафутбол для меня непонятная история. Хотя, если его объединить с ЛФЛ, то может получиться что-то полезное и красивое для нашего футбола в целом. Ведь популяризация футбола вещь всегда необходима. Поэтому ребята, которые не попали в премьер-лигу или в первую и вторую лиги, пусть лучше практикуются в медиафутболе, чем не практикуются вообще. Тем более, что там есть возможность отличиться и попасть на карандаш каким-то хорошим клубам. Но, конечно, медиафутбол это больше про шоу, наверное. До сих пор мне непонятно, чего же там больше — спорта или шоу?

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    «Трактовка эпизода — вот что было интересно услышать от судей»

    — В весенней части этого сезона нас ожидает новшество, своего рода отсылка к медиафутболу. Как вы относитесь к тому, что теперь судьи будут объяснять свои решения, принятые после вмешательства VAR?

    — Нововведение для судей мне непонятно. Смысл объявлять, когда в большинстве своём все и так все понимают? Хотя на стадионе и нет повторов, но, поверьте, болельщики разбираются в футболе. И объяснять им, пенальти или не пенальти; рука или не рука, смысла нет. А вот трактовка эпизода — вот что было интересно услышать от судей. Потому как часто один и тот же момент, но в разных играх, они трактуют по-разному.

    Вот это бы я с удовольствием послушал. Как, уверен, и футболисты на поле, и эксперты в студии. Многие до сих пор путаются в тонкостях правила игры рукой. Так что, в этом смысле, объяснения очень нужны. Поэтому наш футбол больше нуждается в объяснениях, а не в объявлениях по стадиону.

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    • — Как считаете, «Сочи» позволят упасть в Первую лигу?

    — Не хотелось бы, чтобы клуб «Сочи» вылетел. Хорошая команда с хорошим стадионом. Прошлый сезон у у них был неплохой, в в этом, конечно, что-то не заладилось. Наверное, откуда-то пришло к команде пришло ощущение, что все умеют и все знают. А футбол за это обычно наказывает. В любом случае, за спортивный принцип. Кроме того, поддерживаю идею расширения премьер-лиги. На два клуба РПЛ точно может себе позволить стать больше.

    Нам необходимо больше матчей, чтобы поддерживать высокий игровой тонус и игровую практику, ведь в международных соревнованиях мы все равно пока участия не принимаем. Причем мотивировать на премьер-лигу даже команды с небольшим бюджетом. Я вспоминаю на какие бюджеты жили некоторые клубы в Голландии и ничего, прорывались, стремились в вышку. И, кроме того, для небогатых команд участие в РПЛ это все-таки стимул и отличная практика.

    «У "Байера" есть шанс доказать, что никакого "проклятия Баллака" не существует»

    — И, давайте, немного про Лигу чемпионов. За кого болеете и на чемпионство какой команды поставили бы?

    — В Лиге чемпионов играю многие, а в финал выходят обычно одни и те же. Все-таки «Бавария», «Манчестер Сити», «ПСЖ» — это команды топ-уровня с которыми сложно тягаться. У них супер-футболисты, большие бюджеты. Они обязаны сражаться до последнего. Кроме того, это самый престижный кубок и по деньгам ЛЧ приносит победителям весомый доход.

    Я уверен, что в этом году чемпионом опять станет «Манчестер Сити». Хотя «Реал Мадрид» тоже хорош и в следующем сезоне, когда Мбаппе туда перейдёт, «сливочные» заберут этот трофей.

    «Манчестер Сити» — «Копенгаген»

    — Многие в этом сезоне в восторге от «Интера» Индзаги. Согласны, что в этой ЛЧ не хватает «Байера» Хаби Алонсо, не в ту лигу они залетели в этом сезоне?

    — «Байер» проводит отличный сезон. Что для меня стало неожиданностью. Уже рекорд установили по непроигранным матчам и рвутся к чемпионству. У клуба наконец появился реальный шанс доказать, что никакого «проклятия Баллака» не существует, да и прозвище «Неверекузен» больше не актуально. Но, посмотрим. Я желаю команде удачи!

    Это мой бывший клуб (Дмитрий играл за «Байер 04» в 2007-2008 гг.,- прим. ред.) и приятно наблюдать в какой они сейчас форме и как четко работает Хаби Алонсо. Интересно, кстати, где он окажется в следующем сезоне. Потому что, неожиданно для многих, открылся новый сильный тренер и на Алонсо будет высокий спрос во многих лигах.

    — После разгрома «Лацио» не кажется ли вам, что Томас Тухель зря собрался в отставку? Или, наоборот, это известие взбодрило команду?

    — Не зря уходит. Тухель, как мне кажется, давно напрашивался на отставку. Просто ждали подходящего момента. Начиная с назначения, все было сделано крайне неудачно и в самый неудачный момент. В чемпионате у «Баварии» сейчас очень большой отрыв от лидера. Хотя, думаю, известие об отставке уже мало что решит.

    Да, у Тухеля в этой команде не получилось. И последний шанс скрасить впечатление от своего пребывания на этом посту — это Лига чемпионов. Но, несмотря на недавний разгром «Лацио» («Бавария» обыграла «Лацио» со счётом 3:0, — прим.ред.), дальше Томасу Тухелю будет очень и очень тяжело.

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