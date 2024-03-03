Дерби не разочаровало. Победа над «Локо» вернула «Динамо» в чемпионскую гонку

Московское «Динамо» победило столичный «Локомотив» (2:1) в домашнем матче 19‑го тура РПЛ. В составе победителей отличились Бителло и Денис Макаров, у железнодорожников мяч забил Рифат Жемалетдинов. «Динамо» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (31) идет пятым.

Карраскаль в старте и дебют Ньямси

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой изучает, как изменились составы команд за зимнюю паузу и какие изменения внесли главные тренеры по сравнению с последними контрольными встречами.

«Команда Лички в рамках подготовки к весенней части сезона провела 11 контрольных матчей на зимних сборах, в которых одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и потерпело лишь одно поражение. Причём, в проигранном матче “Балтике” со счётом 0:3 столичный клуб играл вторым составом. Основное сочетание “Динамо” мы последний раз видели в деле 24 февраля в дерби с ЦСКА, в котором команда Лички одержала волевую победу со счётом 2:1 благодаря поздним голам вышедших на замену Грулёва и Карраскаля.

Бело-голубые в зимнее трансферное окно вели себя пассивно, ограничившись лишь приобретением вратаря Кудравеца из БАТЭ. Из покинувших стан “Динамо” футболистов можно отметить Лесового, уехавшего перезапускать застопорившуюся карьеру в Израиль.

“Локомотив”, в свою очередь, также демонстрировал отличные результаты на сборах. В девяти проведённых матчах “железнодорожники” одержали 8 побед и потерпели одно поражение. В заключительной игре на сборах команда Галактионова очень уверенно переиграла “Ростов” — 3:1. “Локомотив” в зимнее трансферное окно приобрёл двух новичков — центрального защитника Ньямси из “Страсбура”, а также арендовал у “Витесса” форварда Хамулича. Покинули команду Галактионова Кузьмичёв, Куликов, Марадишвили и Рыбчинский.

В первом круге “Локомотив” и “Динамо” сыграли нулевую ничью. При этом октябрьский матч был богат на опасные моменты, но в той встрече прекрасно сыграли вратари. Особенно это касается Лещука, отметившегося огромным количеством ярких сэйвов. Разумеется, от нынешнего дерби нам хотелось увидеть обилие забитых мячей. В нём хозяева не могли рассчитывать на травмированных Бессмертного и Нгамалё. У гостей в лазарете находился Фассон, а из-за дисквалификации отсутствовал Ненахов.

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Личка сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с контрольным матчем против ЦСКА. Вместо Фомина с первых минут появился Карраскаль. Галактионов, в свою очередь, не совершил перестановок в основном сочетании по сравнению с игрой против “Ростова”. Главный тренер “железнодорожников” выпустил в старте зимнего новичка Ньямси, расположившегося в центре обороны».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» После первого тайма мы заслуженно вели в счете. Но во второй половине чуть‑чуть потеряли уверенность, начали чуть бояться. Хорошо, что гол Макарова помог команде успокоиться. Я рад, что в первой игре после зимнего перерыва забрали три очка. Гонка за медали впереди. Эта победа очень важна для нас, поблагодарил игроков за характер и дисциплину. В первом тайме хорошо играли через короткий пас. Футболисты показали высокое индивидуальное мастерство. Но надо играть все 90 минут, играть до конца. «Локомотив» это показал, забил гол и возродил интригу. Не надо смотреть вниз, надо смотреть наверх. Надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит». Давить и пробовать искать ошибку соперника. Надо мечтать. Сегодня у нас получилось сделать шаг вперед.

Праздник без юбиляра

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев напоминает о ставках в московском дерби и не оставляет без внимания чествование голкипера «Динамо» Антона Шунина.

«Календарь РПЛ уже в первом же туре после возобновления сезона подарил болельщикам столичное дерби. В Петровском парке сошлись две команды, входящие в пятёрку лидеров чемпионата — "Динамо" и "Локомотив". Железнодорожникам достаточно было не проиграть, чтобы подвинуть с четвёртой строчки "Спартак". А команда Марцела Лички в случае победы подбиралась к идущему вторым "Зениту" на дистанцию двух очков.

Матч открылся красочной церемонией, организованной хозяевами поля. Последний матч осенней части сезона стал знаковым для голкипера бело-голубых Антона Шунина. Он опередил по количеству игр, проведённых за "Динамо", легендарного Льва Яшина. Но ту встречу москвичи проводили в Воронеже, поэтому чествование было назначено на возвращение динамовцев в столицу. Также памятную футболку за 100 матчей в форме клуба получил Сергей Паршивлюк. При этом Антон остался в запасе — на пост номер один отправился Игорь Лещук».

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» Готовились, смотрели последние их матчи на сборах. Но очень много невынужденных ошибок и простых потерь допустили. Хотя первые 10-15 минут мяч был у нас, были подходы, но потом отдали инициативу. В случае с первым мячом игрок соперника без борьбы зашел в штрафную — так нельзя. Если мы хотим биться и грызться за места, то вот так «брать автографы» у игроков соперника нельзя. Есть моменты, когда неплохо начинаем, но допускаем определенные ляпы, которыми пользуется соперник. Нам надо быть надежнее и дисциплинированнее во всех линиях. Команда начинает обороняться с игроков атаки. Все должны быть внимательны и сконцентрированны в каждом эпизоде. Но мы не обвиняем игроков, не перекладываем ответственность. Это наша общая тенденция, которую надо поправлять. У нас есть высококлассные игроки, которые должны вести игру и исключать простые потери.

Первый тайм остался за «Динамо»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев фиксирует преимущество бело-голубых до перерыва, которое воплотилось в забитом мяче.

«Клубы в таблице разделяло всего одно очко, ожидалась максимально плотная и равная игра — так и вышло. "Локомотив" начал пободрее, завладел территорией, но фактически первый же выпад бело-голубых завершился голом Бителло.

На табло фамилия бразильца, но процентов 80 заслуги в забитом мяче — Карраскаля. Колумбиец, который занял место "под нападающим", смело накрутил Тикнизяна, Миранчука и Карпускаса, легко ушел от Сильянова в штрафной и так покатил Бителло, что тому оставалось только попасть в ворота с шести метров. Именно ради таких эпизодов Личка настаивал на приобретении Карраскаля.

Поведя в счете, "Динамо" набралось уверенности в своих силах, а вот у "Локомотива" игра напротив расстроилась. Пытался наладить связи Миранчук, но постоянно ошибался в передачах; незаметны были Тикнизян и Глушенков на флангах, Дзюба — впереди. Ответный гол мог принести разве что стандарт — после штрафного мяч прилетел к Митаю, однако тот с угла вратарской засадил в штангу.

Бело-голубые у чужих ворот были куда конкретнее и острее. Хозяева постоянно проникали в штрафную, несколько эпизодов тянули на голевые — не хватало самой малости. Например, Тюкавину — дважды одного метра пространства, чтобы отправить мяч в пустые ворота после прострелов Бителло. А удар Чавеса из выгоднейшей позиции успел заблокировать Морозов».

Павел Пивоваров Генеральный директор «Динамо» Впечатления от игры хорошие. Рады победе: важные три очка, сильный соперник. Команда показала свой уровень, индивидуальное мастерство футболистов позволило победить. У нас планомерная модель комплектования, мы основную работу сделали летом и даже зимний трансфер осуществили летом (Кудравец). Мы сделали все заблаговременно. Реально ли конкурировать за чемпионство в этом году? Мы будем бороться за самые высокие места.

«Локо» прибавил, но забило «Динамо»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает попытку «Локомотива» переломить ход матча во втором тайме, которая увенчалась неудачей.

«Реакция тренера "Локомотива" Михаила Галактионова на происходящее — двойная замена перед началом второго тайма. Миранчук с Дзюбой не попали в игру и отправились отдыхать.

Форварды команд Дзюба и Тюкавин сделали по 15 касаний мяча до перерыва, но Артём — только одно в чужой штрафной, а Константин — четыре. Да и по движению Тюкавин давал своей команде намного больше.

Выход в атаку Сулейманова едва не принёс быстрые плоды, когда провалилась зона Дасы и Бальбуэны и Тимур отправил мяч в сетку после прострела. Но — из офсайда.

"Локомотив" увеличил командную скорость за счёт свежих игроков, а забило в быстрой атаке "Динамо"! Опять не лучшим образом действовал тяжеловатый Ньямси: создал глубину, позволил Тюкавину, несмотря на преимущество в габаритах, принять мяч и отдать голевую передачу на Макарова. Дениса потеряли, и правый вингер двумя касаниями решил эпизод, пробив низом».

Жаркая концовка

Автор Sportbox.ru Денис Петров отмечает вклад Карраскаля во второй гол «Динамо» и радуется тому, что «Локомотив» сумел вернуть интригу в концовке встречи.

«Натиск "железнодорожников" не сильно смутил хозяев, которые не перешли на игру от обороны, а старались развить успех. Техничные латиноамериканцы умело пользовались свободными зонами, что в итоге завершилось еще одним взятием ворот. Карраскаль разогнал очередную атаку, нашел передачей Тюкавина, а тот уже отпасовал Макарову, который с близкого расстояния переиграл Лантратова.

В дальнейшем игра складывалась по тому же сценарию: у "Локо" мало что получалось в позиционном нападении, а динамовцы смотрелись гораздо острее в быстрых атаках. В такой ситуации хозяева были ближе к третьему голу, чем гости к первому, но забили в итоге именно "железнодорожники". Вышедший на замену Рифат Жемалетдинов смачно пробил из-за пределов штрафной и обеспечил жаркую концовку.

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Личке и болельщикам "Динамо" пришлось немного понервничать, но заслуженную победу хозяева все-таки не упустили. Впереди у "бело-голубых" еще три домашних матча подряд: против "Ростова", "Ахмата" и "Спартака".».

Самая легкая атака в лиге

Автор Sports.ru Александр Дорский в восторге от игры атакующей линии «Динамо» после паузы в чемпионате.

«Пока у "Динамо" продолжается вторая половина осени: отличная игра в атаке. По ее легкости "Динамо" — уже лучшая команда лиги: "Краснодар" играет за счет другого, "Зенит" по качеству состава точно способен играть так же по стилю, но по разным причинам в этом сезоне далек от этого.

Конечно, в группу легкости в первую очередь входят Бителло и Карраскаль, но глобально она шире: здесь и Тюкавин, и Чавес, и подыгрывающий Лаксальт. В состав бы осеннего Нгамале вместо Макарова — и будет совсем страшно.

Проблема "Динамо" — и у "Краснодара", и у "Зенита" и командно, и индивидуально оборона сильнее. Поэтому и вклиниться в чемпионскую гонку будет очень тяжело.

Но пока первый тайм "Динамо" — главное наслаждение тура. Похожие эмоции в атаке вызвал "Ростов", но, естественно, там качество исполнителей было ниже».

«Динамо» занервничало в концовке

Автор Soccer.ru Вадим Багров признает, что после перерыва бело-голубые немного сдали, но сумели удержать преимущество.

«По истечении часа игры у "Динамо" xG было в три раза выше, чем у "Локомотива". Если тренер Личка мечтает вклиниться в чемпионскую борьбу, а турнирная таблица допускает такое развитие событий, то его команде важно всегда забивать с запасом, как сегодня. Оборона не является сильной стороной "Динамо", лучше выходить на поле с мыслью, что уже пропустили виртуальный гол.

"Локомотив" долго был "тепленьким", пока Галактионов не использовал богатство русского языка в перерыве. Тактически не возникло ничего нового, Личка оказался готов к подобной игре соперника. Функционально у "железнодорожников" видна яма, поскольку у каждого клуба своя структура сборов. А после перерыва "Локомотив" рискнул, ведь другого варианта не было, пришлось раскрывать игру.

Галактионову не повезло, что встречался с командой, которая исторически не боится работать без мяча и терпит чужие атаки. Личка такой режим включает редко, но "Динамо" остро атакует без безумного процента контроля мяча. Следовательно, могут вести игру в дерби, даже если с мячом "Локомотив". Но вопрос свежести после перерыва стоял остро. Физически команды не готовы на сто процентов.

"Локомотив" провел ужасный матч, не считая концовки, но это достойный и опасный соперник, о чём напоминают моменты Митая и Сулейманова. "Динамо" не хватило резкости после перерыва, вынуждены были брать паузы. Играли по счету, особенно после второго мяча, но были недочеты. Например, Паршивлюк и Даса явно не лучшие латерали для постоянных атак флангами. Но Скопинцев неудачно вышел на замену.

Все футбольные трансферы

Хватало хаотичных действий, разбитый на отрезки футбол был в пользу Лички, ведь Галактионов понимал — третья результативная ошибка станет фатальной. Двух голов хватило, чтобы констатировать заслуженную победу "Динамо". А "Локомотив" можно похвалить за интенсивную концовку и поругать за грубость. Слишком жестко играли для первого официального матча года, могли нанести травмы в подкатах. Но кто-то дрался, а кто-то порадовал яркими комбинациями».