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    Дерби не разочаровало. Победа над «Локо» вернула «Динамо» в чемпионскую гонку

    Реакции на исход столичного дерби — в нашем обзоре спортивной прессы

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    «Динамо» — «Локомотив»
    Московское «Динамо» победило столичный «Локомотив» (2:1) в домашнем матче 19‑го тура РПЛ. В составе победителей отличились Бителло и Денис Макаров, у железнодорожников мяч забил Рифат Жемалетдинов. «Динамо» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (31) идет пятым.

    Карраскаль в старте и дебют Ньямси

    Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой изучает, как изменились составы команд за зимнюю паузу и какие изменения внесли главные тренеры по сравнению с последними контрольными встречами.

    «Команда Лички в рамках подготовки к весенней части сезона провела 11 контрольных матчей на зимних сборах, в которых одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и потерпело лишь одно поражение. Причём, в проигранном матче “Балтике” со счётом 0:3 столичный клуб играл вторым составом. Основное сочетание “Динамо” мы последний раз видели в деле 24 февраля в дерби с ЦСКА, в котором команда Лички одержала волевую победу со счётом 2:1 благодаря поздним голам вышедших на замену Грулёва и Карраскаля.

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    • Бело-голубые в зимнее трансферное окно вели себя пассивно, ограничившись лишь приобретением вратаря Кудравеца из БАТЭ. Из покинувших стан “Динамо” футболистов можно отметить Лесового, уехавшего перезапускать застопорившуюся карьеру в Израиль.

    “Локомотив”, в свою очередь, также демонстрировал отличные результаты на сборах. В девяти проведённых матчах “железнодорожники” одержали 8 побед и потерпели одно поражение. В заключительной игре на сборах команда Галактионова очень уверенно переиграла “Ростов” — 3:1. “Локомотив” в зимнее трансферное окно приобрёл двух новичков — центрального защитника Ньямси из “Страсбура”, а также арендовал у “Витесса” форварда Хамулича. Покинули команду Галактионова Кузьмичёв, Куликов, Марадишвили и Рыбчинский.

    «Динамо» — «Локомотив»

    В первом круге “Локомотив” и “Динамо” сыграли нулевую ничью. При этом октябрьский матч был богат на опасные моменты, но в той встрече прекрасно сыграли вратари. Особенно это касается Лещука, отметившегося огромным количеством ярких сэйвов. Разумеется, от нынешнего дерби нам хотелось увидеть обилие забитых мячей. В нём хозяева не могли рассчитывать на травмированных Бессмертного и Нгамалё. У гостей в лазарете находился Фассон, а из-за дисквалификации отсутствовал Ненахов.

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    Личка сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с контрольным матчем против ЦСКА. Вместо Фомина с первых минут появился Карраскаль. Галактионов, в свою очередь, не совершил перестановок в основном сочетании по сравнению с игрой против “Ростова”. Главный тренер “железнодорожников” выпустил в старте зимнего новичка Ньямси, расположившегося в центре обороны».

  • Марцел Личка
  • Главный тренер «Динамо»
  • После первого тайма мы заслуженно вели в счете. Но во второй половине чуть‑чуть потеряли уверенность, начали чуть бояться. Хорошо, что гол Макарова помог команде успокоиться. Я рад, что в первой игре после зимнего перерыва забрали три очка. Гонка за медали впереди. Эта победа очень важна для нас, поблагодарил игроков за характер и дисциплину. В первом тайме хорошо играли через короткий пас. Футболисты показали высокое индивидуальное мастерство. Но надо играть все 90 минут, играть до конца. «Локомотив» это показал, забил гол и возродил интригу. Не надо смотреть вниз, надо смотреть наверх. Надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит». Давить и пробовать искать ошибку соперника. Надо мечтать. Сегодня у нас получилось сделать шаг вперед.

    • Праздник без юбиляра

    Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев напоминает о ставках в московском дерби и не оставляет без внимания чествование голкипера «Динамо» Антона Шунина.

    «Календарь РПЛ уже в первом же туре после возобновления сезона подарил болельщикам столичное дерби. В Петровском парке сошлись две команды, входящие в пятёрку лидеров чемпионата — "Динамо" и "Локомотив". Железнодорожникам достаточно было не проиграть, чтобы подвинуть с четвёртой строчки "Спартак". А команда Марцела Лички в случае победы подбиралась к идущему вторым "Зениту" на дистанцию двух очков.

    «Динамо» — «Локомотив»

    Матч открылся красочной церемонией, организованной хозяевами поля. Последний матч осенней части сезона стал знаковым для голкипера бело-голубых Антона Шунина. Он опередил по количеству игр, проведённых за "Динамо", легендарного Льва Яшина. Но ту встречу москвичи проводили в Воронеже, поэтому чествование было назначено на возвращение динамовцев в столицу. Также памятную футболку за 100 матчей в форме клуба получил Сергей Паршивлюк. При этом Антон остался в запасе — на пост номер один отправился Игорь Лещук».

  • Михаил Галактионов
  • главный тренер «Локомотива»
  • Готовились, смотрели последние их матчи на сборах. Но очень много невынужденных ошибок и простых потерь допустили. Хотя первые 10-15 минут мяч был у нас, были подходы, но потом отдали инициативу. В случае с первым мячом игрок соперника без борьбы зашел в штрафную — так нельзя. Если мы хотим биться и грызться за места, то вот так «брать автографы» у игроков соперника нельзя. Есть моменты, когда неплохо начинаем, но допускаем определенные ляпы, которыми пользуется соперник. Нам надо быть надежнее и дисциплинированнее во всех линиях. Команда начинает обороняться с игроков атаки. Все должны быть внимательны и сконцентрированны в каждом эпизоде. Но мы не обвиняем игроков, не перекладываем ответственность. Это наша общая тенденция, которую надо поправлять. У нас есть высококлассные игроки, которые должны вести игру и исключать простые потери.

    • Первый тайм остался за «Динамо»

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев фиксирует преимущество бело-голубых до перерыва, которое воплотилось в забитом мяче.

    «Клубы в таблице разделяло всего одно очко, ожидалась максимально плотная и равная игра — так и вышло. "Локомотив" начал пободрее, завладел территорией, но фактически первый же выпад бело-голубых завершился голом Бителло.

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    • На табло фамилия бразильца, но процентов 80 заслуги в забитом мяче — Карраскаля. Колумбиец, который занял место "под нападающим", смело накрутил Тикнизяна, Миранчука и Карпускаса, легко ушел от Сильянова в штрафной и так покатил Бителло, что тому оставалось только попасть в ворота с шести метров. Именно ради таких эпизодов Личка настаивал на приобретении Карраскаля.

    Поведя в счете, "Динамо" набралось уверенности в своих силах, а вот у "Локомотива" игра напротив расстроилась. Пытался наладить связи Миранчук, но постоянно ошибался в передачах; незаметны были Тикнизян и Глушенков на флангах, Дзюба — впереди. Ответный гол мог принести разве что стандарт — после штрафного мяч прилетел к Митаю, однако тот с угла вратарской засадил в штангу.

    «Динамо» — «Локомотив»

    Бело-голубые у чужих ворот были куда конкретнее и острее. Хозяева постоянно проникали в штрафную, несколько эпизодов тянули на голевые — не хватало самой малости. Например, Тюкавину — дважды одного метра пространства, чтобы отправить мяч в пустые ворота после прострелов Бителло. А удар Чавеса из выгоднейшей позиции успел заблокировать Морозов».

  • Павел Пивоваров
  • Генеральный директор «Динамо»
  • Впечатления от игры хорошие. Рады победе: важные три очка, сильный соперник. Команда показала свой уровень, индивидуальное мастерство футболистов позволило победить. У нас планомерная модель комплектования, мы основную работу сделали летом и даже зимний трансфер осуществили летом (Кудравец). Мы сделали все заблаговременно. Реально ли конкурировать за чемпионство в этом году? Мы будем бороться за самые высокие места.

    • «Локо» прибавил, но забило «Динамо»

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает попытку «Локомотива» переломить ход матча во втором тайме, которая увенчалась неудачей.

    «Реакция тренера "Локомотива" Михаила Галактионова на происходящее — двойная замена перед началом второго тайма. Миранчук с Дзюбой не попали в игру и отправились отдыхать.

    Форварды команд Дзюба и Тюкавин сделали по 15 касаний мяча до перерыва, но Артём — только одно в чужой штрафной, а Константин — четыре. Да и по движению Тюкавин давал своей команде намного больше.

    «Динамо» — «Локомотив»

    Выход в атаку Сулейманова едва не принёс быстрые плоды, когда провалилась зона Дасы и Бальбуэны и Тимур отправил мяч в сетку после прострела. Но — из офсайда.

    "Локомотив" увеличил командную скорость за счёт свежих игроков, а забило в быстрой атаке "Динамо"! Опять не лучшим образом действовал тяжеловатый Ньямси: создал глубину, позволил Тюкавину, несмотря на преимущество в габаритах, принять мяч и отдать голевую передачу на Макарова. Дениса потеряли, и правый вингер двумя касаниями решил эпизод, пробив низом».

    Жаркая концовка

    Автор Sportbox.ru Денис Петров отмечает вклад Карраскаля во второй гол «Динамо» и радуется тому, что «Локомотив» сумел вернуть интригу в концовке встречи.

    «Натиск "железнодорожников" не сильно смутил хозяев, которые не перешли на игру от обороны, а старались развить успех. Техничные латиноамериканцы умело пользовались свободными зонами, что в итоге завершилось еще одним взятием ворот. Карраскаль разогнал очередную атаку, нашел передачей Тюкавина, а тот уже отпасовал Макарову, который с близкого расстояния переиграл Лантратова.

    «Динамо» — «Локомотив»

    В дальнейшем игра складывалась по тому же сценарию: у "Локо" мало что получалось в позиционном нападении, а динамовцы смотрелись гораздо острее в быстрых атаках. В такой ситуации хозяева были ближе к третьему голу, чем гости к первому, но забили в итоге именно "железнодорожники". Вышедший на замену Рифат Жемалетдинов смачно пробил из-за пределов штрафной и обеспечил жаркую концовку.

    Все прогнозы на футбол

    Личке и болельщикам "Динамо" пришлось немного понервничать, но заслуженную победу хозяева все-таки не упустили. Впереди у "бело-голубых" еще три домашних матча подряд: против "Ростова", "Ахмата" и "Спартака".».

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    Самая легкая атака в лиге

    Автор Sports.ru Александр Дорский в восторге от игры атакующей линии «Динамо» после паузы в чемпионате.

    «Пока у "Динамо" продолжается вторая половина осени: отличная игра в атаке. По ее легкости "Динамо" — уже лучшая команда лиги: "Краснодар" играет за счет другого, "Зенит" по качеству состава точно способен играть так же по стилю, но по разным причинам в этом сезоне далек от этого.

    Конечно, в группу легкости в первую очередь входят Бителло и Карраскаль, но глобально она шире: здесь и Тюкавин, и Чавес, и подыгрывающий Лаксальт. В состав бы осеннего Нгамале вместо Макарова — и будет совсем страшно.

    «Динамо» — «Локомотив»

    Проблема "Динамо" — и у "Краснодара", и у "Зенита" и командно, и индивидуально оборона сильнее. Поэтому и вклиниться в чемпионскую гонку будет очень тяжело.

    Но пока первый тайм "Динамо" — главное наслаждение тура. Похожие эмоции в атаке вызвал "Ростов", но, естественно, там качество исполнителей было ниже».

    «Динамо» занервничало в концовке

    Автор Soccer.ru Вадим Багров признает, что после перерыва бело-голубые немного сдали, но сумели удержать преимущество.

    «По истечении часа игры у "Динамо" xG было в три раза выше, чем у "Локомотива". Если тренер Личка мечтает вклиниться в чемпионскую борьбу, а турнирная таблица допускает такое развитие событий, то его команде важно всегда забивать с запасом, как сегодня. Оборона не является сильной стороной "Динамо", лучше выходить на поле с мыслью, что уже пропустили виртуальный гол.

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    • "Локомотив" долго был "тепленьким", пока Галактионов не использовал богатство русского языка в перерыве. Тактически не возникло ничего нового, Личка оказался готов к подобной игре соперника. Функционально у "железнодорожников" видна яма, поскольку у каждого клуба своя структура сборов. А после перерыва "Локомотив" рискнул, ведь другого варианта не было, пришлось раскрывать игру.

    Галактионову не повезло, что встречался с командой, которая исторически не боится работать без мяча и терпит чужие атаки. Личка такой режим включает редко, но "Динамо" остро атакует без безумного процента контроля мяча. Следовательно, могут вести игру в дерби, даже если с мячом "Локомотив". Но вопрос свежести после перерыва стоял остро. Физически команды не готовы на сто процентов.

    «Динамо» — «Локомотив»

    "Локомотив" провел ужасный матч, не считая концовки, но это достойный и опасный соперник, о чём напоминают моменты Митая и Сулейманова. "Динамо" не хватило резкости после перерыва, вынуждены были брать паузы. Играли по счету, особенно после второго мяча, но были недочеты. Например, Паршивлюк и Даса явно не лучшие латерали для постоянных атак флангами. Но Скопинцев неудачно вышел на замену.

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    Хватало хаотичных действий, разбитый на отрезки футбол был в пользу Лички, ведь Галактионов понимал — третья результативная ошибка станет фатальной. Двух голов хватило, чтобы констатировать заслуженную победу "Динамо". А "Локомотив" можно похвалить за интенсивную концовку и поругать за грубость. Слишком жестко играли для первого официального матча года, могли нанести травмы в подкатах. Но кто-то дрался, а кто-то порадовал яркими комбинациями».

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