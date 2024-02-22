Зимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время

Зимнее трансферное окно в российской Премьер-лиге захлопнулось 22 февраля. За это время многие составы претерпели изменения. Ниже подробно расскажем, что произошло в клубах РПЛ за зимнюю паузу и постараемся оценить их дальнейшие перспективы.

«Краснодар»

Пришли: п. Кастаньо («Крус Асуль»), п. Виктор Са («Ботафого»)

Ушли: п. Ахметов («Зенит»)

Победитель первой части сезона РПЛ практически полностью сохранил свой состав, что уже можно назвать достижением. К некоторым лидерам (Сперцяну, Хуниору Алонсо, Кордобе), был серьезный интерес со стороны зарубежных клубов, но они решили доиграть чемпионат в составе «быков».

На «флажке» был куплен бразильский вингер Виктор Са, выступавший в последнее время за «Ботафого». Он призван усилить конкуренцию на флангах атаки.

Ушел из «Краснодара» только полузащитник Ильзат Ахметов, но он чаще был игроком ротации.

Зато команде Владимира Ивича удалось укрепить проседавшую опорную зону качественным колумбийцем Кевином Кастаньо. Он играет в основном составе национальной сборной и отлично проявил себя в южноамериканском отборе на чемпионат мира. Его трансфер в «Краснодар» на интернет-портале Transfermarkt оценивается в 7,30 млн евро.

«Зенит»

Пришли: з. Нино («Флуминенсе»), п. Артур («Палмейрас»), п. Ахметов («Краснодар»), н. Педро («Коринтианс»)

Ушли: з. Ренан («Интернасьонал», аренда), з. Чистяков («Сочи», аренда), п. Ду Кейрос («Гремио», аренда), п. Д. Козлов («Балтика»), п. Сутормин («Сочи», аренда)

Прошлогодний чемпион провел очень мощную трансферную компанию и качественно укрепил все линии, кроме вратарской.

Центральный защитник Нино и крайний полузащитник Артур с ходу готовы стать лидерами «Зенита», 17-летний Педро невероятно перспективен, и уже успел проявить себя на зимних сборах, а Ильзат Ахметов укрепит российский блок, который заметно поредел в последний месяц.

Нино

Покинули «Зенит» пять футболистов, но никто из них так и не смог стать футболистами стартового состава. Защитник Чистяков и хавбек Сутормин поехали по проторенной дорожке в «Сочи», молодой полузащитник Козлов отправился за игровой практикой в «Балтику», а Роберт Ренан и Ду Кейрос вернулись на родину.

«Динамо» Москва

Пришли: Кудравец (БАТЭ)

Ушли: Лесовой («Маккаби» Х, аренда)

Состав «бело-голубых» претерпел минимальные изменения. Пришел только молодой белорусский голкипер Андрей Кудравец (был куплен еще летом), он в перспективе может составить конкуренцию Антону Шунину и Игорю Лещуку.

Покинул состав «Динамо» только Даниил Лесовой, потерявший место в основном составе при Марцеле Личке.

«Локомотив»

Пришли: з. Ньямси («Страсбур»), н. С. Хамулич («Тулуза», аренда с правом выкупа)

Ушли: п. Марадишвили («Пари НН», аренда), п. Куликов (расторжение контракта), п. Рыбчинский («Балтика», аренда), з. Кузьмичев («Торпедо»)

«Железнодорожники» укрепили проблемный центр защиты довольно сильным камерунцем Жерсиньо Ньямси. Он находился на хорошем счету во французской Лиге 1, отлично начинает атаки первым пасом, обладает неплохим выбором позиции и здорово играет на «втором этаже».

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Еще один новичок босниец Саид Хамулич является «котом в мешке». Ни в одной из своих прежних команд он не отличался высокой результативностью и, скорее всего, ему уготована роль сменщика Артема Дзюбы на последних минутах, или когда требуется навал.

Ушли из команды три российских полузащитника, которые при Михаиле Галактионове потеряли место в основном составе, и центральный защитник Иван Кузьмичев. Вряд ли их можно считать серьезной потерей.

«Спартак» Москва

Пришли: н. М. Угальде («Твенте»), Д. Зорин («Динамо» Мн, окончание аренды)

Ушли: н. Мелешин («Динамо» Мн, аренда)

Команда Гильермо Абаскаля претерпела минимальные изменения. Селекционный блок был усилен новым спортивным директором португальцем Амаралом из «Бенфики», который сразу настоял на приобретении нападающего Манфреда Угальде из «Твенте». Его купили за 13 млн евро, по данным интернет-портал Transfermarkt, и такая сумма вызывает большие вопросы.

Манфред Угальде

Также из аренды в минском «Динамо» вернулся талантливый полузащитник Даниил Зорин, заметно окрепший, возмужавший и готовый биться за место под солнцем в родной команде.

Отправился в аренду по тому же маршруту, что и Зорин, молодой нападающий Павел Мелешин, почти не игравший в первой части сезона.

«Крылья Советов»

Пришли: п. Ороско («Ланус»), з. Печенин («Оренбург»)

Ушли: з. Барач («Актобе»)

Самарцам удалось сохранить в составе до конца сезона всех своих молодых звездочек, что не может не радовать главного тренера Виталия Осинькина, который обычно в каждое трансферное окно теряет по нескольку ведущих футболистов.

На исходе трансферной компании был взят в аренду с правом выкупа аргентинский вингер Франко Ороско из «Лануса» и в качестве свободного агента пришел крайний защитник Кирилл Печенин, последним клубом которого был «Оренбург».

Покинул команду только центральный защитник Матео Барач, который редко появлялся в стартовом составе. Также известно о предстоящем переходе в «Локомотив» по окончании сезона полузащитника Никиты Салтыкова.

«Рубин»

Пришли: п. Йочич («Вождовац»), н. Шабанхаджай («Мура»), п. Биелович («Спартак» Субботица)

Ушли: н. Лисакович («Балтика», аренда), н. Фамейе («Балтика», аренда), п. Коновалов («СКА-Хабаровск»), п. Кузнецов («Родина»), п. Мусаев («Кубань»)

Пополнили состав казанцев два легионера. 23-летний сербский полузащитник Богдан Йочич перешел из сербского «Вождоваца». Он пробовал свои силы в Серии А, но не смог там закрепиться. Также был приобретен 22-летний форвард «Муры» Дардан Шабанхаджай, довольно результативно игравший в своем прежнем клубе и молодой сербский вингер Лука Биелович.

Покинули «Рубин» два форварда: белорус Виталий Лисакович и ганец Джоэль Фамейе. Оба были отданы в аренду в калининградскую «Балтику», так как не совсем вписывались в игру Рашида Рахимова.

ЦСКА

Пришли: п. Айссауи (УСМ Алжир), н. Т. Мусаев («Балтика»), н. Тахери («Сепахан»), з. Рейванди (ФК Киа)

Ушли: з. В. Карпов («Уфа», аренда), п. Ермаков («Пари НН», аренда), п. Арбузов («Балтика»), п. Кучаев («Пари НН», аренда)

Из приобретений армейцев стоит обратить внимание на центрального нападающего Тамерлана Мусаева. Это типичный девятый номер, крепкого телосложения и отлично играющий головой. Мусаев станет прямым конкурентом Антону Заболотному. Три других легионера скорее на перспективу.

Тамерлан Мусаев

Из ушедших только Константин Кучаев был близок к основному составу, но его развитие замедлилось, и теперь в «Пари НН» он получит возможность перезагрузить свою карьеру. Карпову, Ермакову и Арбузову необходима игровая практика, поэтому клуб легко отпустил их в аренду.

«Пари Нижний Новгород»

Пришли: п. Марадишвили («Локомотив», аренда), п. Ермаков (ЦСКА, аренда), п. В. Царукян («Алания»), п. Кучаев (ЦСКА, аренда), з. Глущенков («Торпедо» Жодино)

Ушли: н. Севикян («Ференцварош»), п. Эдедем («Тобол»), з. Юлдошев («Кайрат», аренда), в. Ботнарь («Торпедо»)

Сергей Юран качественно укрепил среднюю линию российскими футболистами, которые должны вывести команду на новый уровень.

Константин Марадишвили и Константин Кучаев должны завязать комбинационную игру в центре и придать разума атакам «Пари НН». 20-летний Никита Ермаков редко появлялся в старте ЦСКА, но здесь вполне способен пробиться в основу. Сергей Юран умеет работать с молодыми футболистами.

Константин Кучаев

Валерий Царукян ярко выступал в Первой лиге за «Волгарь» и «Аланию», и способен стать прямой заменой, ушедшему в «Фенербахче» Эдгару Севикяну. Это единственная серьезная потеря «Пари НН» в зимнее межсезонье.

«Ростов»

Пришли: з. Эль-Аскалани («Исмаили»), з. У. Сако («Арда Кырджали», аренда), н. Роналдо («Левски»)

Ушли: з. Д. Прохин («Оренбург», аренда), п. Акбашев (расторжение контракта), п. Тугарев («Торпедо», аренда), н. Ионов (свободный агент)

Тренер «Ростова» Валерий Карпин решил разбавить российский костяк футболистов несколькими легионерами. Главным приобретением стал нападающий болгарского «Левски» со звучной фамилией Роналдо. Он бразилец, но не Феномен, хотя играл в прежнем клубе довольно результативно. За него «Ростов» заплатил 2 млн евро.

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Покинули ростовский клуб Прохин и Акбашев, которые не смогли закрепится в основе после перехода сюда, а также Ионов, заметно сдавший в последнее время, и Тугарев, выступавший очень неровно.

«Факел»

Пришли: з. Р. Сенаджи («Крумовград»), з. Юрганов («Сочи»), п. Акбашев (свободный агент)

Ушли: з. Кудряшов (завершение контракта), н. Ивахнов («Сокол», аренда), н. Ал. Долгов (расторжение контракта), з. Яколиш (расторжение контракта)

Воронежский клуб вернул полузащитника Романа Акбашева. До перехода в «Ростов» он был лидером «Факела», но в команде Карпина у него не пошло. Это однозначное усиление. Также был куплен качественный центральный защитник Игорь Юрганов, который оказался не нужен «Сочи».

Закончил свою карьеру Федор Кудряшов, что стало неожиданностью для руководства воронежского клуба. Остальные ушедшие футболисты почти не появлялись на футбольном поле.

«Урал»

Пришли: п. Арт. Концевой (БАТЭ), п. Бочеров (БАТЭ), п. Ионов («Ростов»)

Ушли: п. Ал. Юшин («Родина»)

Главный тренер Виктор Гончаренко заглянул на хорошо знакомый ему белорусский рынок и купил двух игроков из своего прежнего клуба БАТЭ. Артем Концевой и Валерий Бочеров должны укрепить среднюю линию «Урала». На «флажке» был заключен контракт с опытным полузащитником Алексеем Ионовым.

Алексей Ионов

Неожиданно покинул команду крайний полузащитник Алексей Юшин, часто игравший в основном составе. Он отправился в амбициозную московскую «Родину».

«Ахмат»

Пришли: з. Н. Гандри («Аджман»), п. Талал («Шериф» Т), з. Лукас Ловат («Слован»)

Ушли: з. М. Быстров (расторжение контракта), з. Вл. Волков («Ленинградец», аренда), п. Д. Жуниор (расторжение контракта)

Грозненский клуб обратил свой взор на легионеров. Были куплен 28-летний тунисец с опытом игры за национальную сборную Надер Гандри, марокканец Мохамед Амин Тамал, призванный укрепить полузащиту, и левый защитник бразилец Лукас Ловат.

Из потерь стоит отметить уход казахского защитника Марата Быстрова, который ранее был игроком основы, но при Сергее Ташуеве осел в запасе.

«Оренбург»

Пришли: з. Д. Прохин («Ростов», аренда), п. Х. Томпсон («Коло-Коло», аренда с правом выкупа), н. Мартынов («Минск»), п. Горбани («Сепахан»)

Ушли: п. Печенин (расторжение контракта), п. Ковалев (расторжение контракта), п. Капленко («Балтика»)

Главным приобретением стал центральный защитник Данила Прохин. Воспитанник «Зенита» отлично смотрелся в «Сочи», был кандидатом в сборную России, но в «Ростове» не смог проявить себя. Костариканский полузащитник Томпсон считается большим талантом, но с неоднозначной репутацией у себя на родине.

Данила Прохин

Уже в последние дни трансферного окна состав «Оренбурга» пополнили сильный иранский опорник Мохаммад Горбани и таланливый белорусский форвард Тимофей Мартынов.

«Оренбург» покинули три полузащитника: Кирилл Печенин, Юрий Ковалев и Константин Капленко. Особенно чувствительным станет уход последнего, который был игроком стартового состава. Но главное все-таки, что в команде остались все латиноамериканские лидеры (Вера, Марин, Флорентин, Мансилья).

«Балтика»

Пришли: в. Ив. Коновалов (свободный агент), з. Д. Луна («Каракас»), п. Ю. Ковалев (свободный агент), п. Арбузов (ЦСКА), п. Д. Козлов («Зенит»), п. Капленко («Оренбург»), п. Рыбчинский («Локомотив», аренда), н. Лисакович («Рубин», аренда), н. К. Андраде («Америка»), н. Фамейе («Рубин», аренда), п. Фернандес («Черно Море»)

Ушли: з. Г. Сото («Универсидад Католика»), з. А. Дудиев (расторжение контракта), з. Пуцко (расторжение контракта), п. Галоян («Акрон»), п. Ламейра («Ойелуле» аренда), п. Я. Казаев (расторжение контракта), н. Т. Мусаев (ЦСКА)

«Балтика» серьезно обновила состав и пытается спастись от вылета из РПЛ. Пришел неплохой венесуэльский защитник Диего Луна, среднюю линию усилят Кирилл Капленко и Дмитрий Рыбчинский, а в атаке могут здорово помочь Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе.

Виталий Лисакович

Также могут выстрелить талантливые Ярослав Арбузов и Данила Козлов, которым пока рано играть в основе своих прежних клубов.

Из потерь обращает на себя внимание уход Тамерлана Мусаева, Яна Казаева и Артура Галояна. Первый пошел на повышение в ЦСКА, капитан перестал попадать в стартовый состав, а техничный и умный Галоян просто не вписался в силовой футбол Сергея Игнашевича.

«Сочи»

Пришли: гл. тр. Роберт Морено, в. М. Рудаков («Ростов»), з. Чистяков («Зенит», аренда), з. Аттият-Аллах («Видад» п. Сутормин («Зенит», аренда), п. Юкич («Аустрия»), п. О. Арутюнян («Пюник»), п. Сааведра (свободный агент), н. А. Кабеса (свободный агент), н. С. Кордова («Аланьяспор», аренда с правом выкупа), з. Алла («Видад»), н. Гуарирапа («Каракас»)

Ушли: з. А. Мещанинов (расторжение контракта), з. И. Миладинович (расторжение контракта), з. Юрганов («Факел»), п. Нобоа («Эмелек»), н. Ив. Игнатьев (расторжение контракта), н. Мелкадзе (расторжение контракта), н. Джорджевич (расторжение контракта), п. Батырев («Сочи»)

Главным событием зимнего межсезонья стало назначение на пост главного тренера «Сочи» испанского тренера Роберто Морено. Он с ходу сделал радикальные изменения в составе, подписав целую группу российских и иностранных футболистов.

По традиции «Зенит» помог рядом игроков. Дмитрий Чистяков станет лидером обороны, а Алексей Сутормин будет ключевым футболистом в полузащите. Также стоит обратить внимание на венесуэльского нападающего Серхио Кордову, который имеет опыт выступления в Бундеслиге за «Аугсбург».

Главным событием для сочинских болельщиков стал уход из команды Кристиана Нобоа. Сильно обновилась защита и нападение, были расторгнуты контракты с целом рядом футболистов, которые не оправдали надежд, выступая за «Сочи».