Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара»

Санкт‑петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» (0:0) в домашнем матче 19‑го тура чемпионата России по футболу. Команда Сергея Семака набрала 37 очков и упустила шанс догнать по этому показателю лидирующий в РПЛ «Краснодар» (39 баллов). «Спартак» (31 очко) поднялся на четвертую строчку.

Без Промеса и Абаскаля

Автор Sportbox.ru Денис Петров не оставляет без внимания все неурядицы, с которыми столкнулись красно-белые накануне матча и оценивает составы обеих команд.

«За два дня до игры спартаковцев ждал неприятный сюрприз: главная звезда команды Квинси Промес вынужден был задержаться в ОАЭ из-за проблем с законом. Осужденный на родине хавбек умудрился вновь попасть в историю. Во время сборов команды он скрылся с места ДТП и теперь вынужден разбираться с местной полицией. Клуб уже объявил, что к игроку будут применены дисциплинарные меры после возвращения в Россию. Пока оно находится под вопросом в связи с возможной экстрадицией в Нидерланды.

Еще одна неожиданность поджидала спартаковских болельщиков в день игры: Гильермо Абаскаль в субботу отправился из Петербурга в Москву без объяснения причин. На скамейке он не мог присутствовать из-за дисквалификации, но обычно в таких ситуациях тренеры все равно остаются с командой, а за игрой наблюдают из ложи.

Стартовые составы обеих команд угадывались довольно легко, если исходить из последних контрольных встреч. У "Зенита" в основе вышло только три обладателя паспорта РФ: место в воротах занял Адамов, справа в обороне действовал Фернандес, а слева в нападении — Мостовой. Сергей Семак по максимуму использовал лимит, выпустив восемь легионеров, включая двух зимних новичков — центрального защитника Нино и вингера Артура.

У "Спартака" в отсутствие Промеса пару дебютанту Угальде предсказуемо составил Соболев. Особых сюрпризов не наблюдалась и в остальных линиях. Даже Роман Зобнин в роли правого защитника уже не вызывал удивления — к такому ходу все уже привыкли во время зимних сборов».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Если не выиграли, значит не наиграли на победу. Старались победить. Может быть, у нас не было явных голевых моментов, не хватало последней хорошей передачи. Ну и немножко не хватило удачи в тех моментах, когда мяч мог залететь в ворота «Спартака». Например, когда его выбили из пустых ворот в первом тайме. После гола игра бы раскрылась и стала интереснее, но в целом это был хороший и эмоциональный матч. К сожалению, не смогли победить. Думаю, на победу мы все‑таки не наиграли настолько, чтобы ее заслужить. Хорошее движение было. У «Спартака» достаточно быстрых и выносливых игроков, поэтому игра смотрелась с точки зрения рисунка, даже несмотря на отсутствие забитых мячей. Нормальная интенсивность была, но, к сожалению, качества не хватило. Да и новичкам достаточно непросто было в таком дерби выходить. Будем двигаться дальше.

Первый тайм прошел в клинче

Обозреватель «Советского Спорта» Вениамин Остров отмечает, что несмотря на преимущество хозяев на старте тайма, игра довольно быстро выравнялась.

«Первые минуты "Зенит" выглядел очень хорошо. Ставка на быстрый гол — это вполне рабочая и очень боеспособная в таких случаях тактика. Но москвичи выстояли, а примерно с 25 минуты стало ясно, что игра вошла в клинч.

Это напоминало драку двух тяжеловесов на боксёрском ринге. Когда двое, внешне без какой-либо активности, долго кружат напротив соперника, выцеливая решающий удар. Истинные любители бокса такие бои любят. Настоящим знатокам футбола безусловно понравился первый тайм несмотря на то, что особо ярких моментов в первые сорок пять минут игры не было.

Подходы "Зенита" были опаснее ровно настолько, на сколько это соответствовало статусу домашней команды. Пару красивых прыжков Александр Максименко украсила портфолио фотографов матча. Но и "Спартак" иногда заходил в чужую штрафную отнюдь не на экскурсию. Больше свободы получил Пруцев, старался Зиньковский, постоянно требовал внимания защитников

И всё же главный момент случился у ворот москвичей. Максименко с большим трудом перевёл шикарный удар головой под перекладину. Ну, вот и познакомились с Артуром. У матча определённо был нерв. Такие истории редко заканчиваются без голов. Оставалось ждать, кто первым допустит ошибку».

Владимир Слишкович Тренер «Спартака» Мы ожидали, что матч будет развиваться таким образом, что «Зенит» будет владеть мячом. В первом тайме команда действовала компактно, мы смогли перекрыть фланги. Единственный опасный момент мы создали сами, когда Хлусевич спас нас и выбил мяч с линии ворот. Во втором тайме команда выглядела уверенно, «Зенит» действовал более нервозно. Самый опасный момент был на 90‑й минуте. Жалко, что не смогли его реализовать. Считаю, что результат справедлив. Идем дальше. Мы пообщались с командой, я видел, что ребята гордятся друг другом. Мы настраиваемся на победу, но игра может развиваться по‑разному. Мы были близки к победе. Тактически матч был практически идеальным. Особенно, если говорить об игре в обороне. Ребята могут гордиться ничьей.

«Спартаку» не хватало Промеса

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что атака красно-белых сильно пострадала от отсутствия голландца, застрявшего в ОАЭ из-за проблем с законом.

«Приоритетной задачей "Спартака" в этой встрече было отбиться на первых минутах. "Зенит" сразу же поддавил и однажды было близко к голу. Героем эпизода стал Хлусевич, вынесший мяч с ленточки после скидки Дуарте в свои ворота. Вообще у "Спартака" Абаскаля есть отличный референс по сдерживанию "Зенита" — тот самый кубковый матч в ноябре 2022-го. Запомнился он, естественно, мордобоем, но ведь красно-белые тогда провели практически образцовую игру в обороне и не пропустили. Думается, на ту игру в штабе Абаскаля в определенной степени ориентировались.

"Спартак" выстоял, и это стало важным подспорьем в этой игре. Для той же уверенности в своих силах. А что впереди? А впереди москвичи играли как получится. Взаимодействия между Соболевым и Угальде не было никакого. Каждый пытался добыть мяч сам себе: костариканец чаще опускался в центре поля, а седьмой номер больше ориентировался на борьбу и длинные передачи. И в целом контригра "Спартака" оставляла желать лучшего: были моменты, когда красно-белые как будто включали стоп-кран. Не говоря о том, что элементарно не хватало футболиста в центре, который вел бы игру и раскидывал мячи. Мартинс провел очень солидный матч, но они с Пруцевым больше про объем.

При этом у "Спартака" здорово работал высокий прессинг. Нападающие и полузащитники несколько раз синхронно и грамотно включались и забирали мяч прямо у ворот "Зенита". Дальше, правда, очень робко. Тут, конечно, вспоминался Промес с его дерзостью и агрессивностью. Футбольной, естественно. "Спартаку" впереди категорически не хватало этих качеств. Как результат — вообще без ударов по воротам в первом тайме, "Зенит" мог выходить и без вратаря. 0:0 после первого тайма — хороший расклад для "Спартака". Но было опасение, что "Зенит" еще по-настоящему не включался, и это произойдет во втором тайме».

Андрей Мостовой Полузащитник «Зенита» Атмосфера на стадионе была потрясающая. Всегда, когда играем со «Спартаком», собирается полный стадион. У «Зенита» много что получалось, контролировали игру, но у нас было не так много моментов. Это расстроило. Хотели победить после ошибки «Краснодара», были большие ожидания от этой игры, но не сложилось с реализацией. Мне показалось, что они с середины второго тайма стали тянуть время, а судья добавил всего четыре минуты. Видимо, «Спартак» это устраивало, что они играли от обороны и пытались поймать нас на контратаке. У них тоже особо не было моментов. К сожалению, игра получилось такой.

Негодование Соболева, шанс Угальде

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой замечает, что после перерыва красно-белым удалось прибавить, хотя это не принесло дивидендов в виде забитых мячей.

«"Спартак" весьма неплохо начал второй тайм. И уже в начале второй половины встречи у красно-белых был прекрасный шанс открыть счёт. Угальде получил мяч под углом и хлёстко пробил низом. Адамов уже не дотягивался, но мяч проскользил рядом со штангой.

Вообще, в первые минуты второго тайма "Зенит" выглядел откровенно неважно. Тем не менее, что-то особое придумать у чужих ворот "Спартаку" не получалось. Но, учитывая статус явного аутсайдера, даже такая игра была вполне в плюс москвичам.

А у "Зенита" был настоящий кризис идей. Тренерский штаб питерцев терпел это долго. Лишь на 70-й минуте хозяева решили пойти на серьёзные перестановки. Педро и Караваев вышли вместо Марио Фернандеса и Артура. У "Спартака" Игнатов заменил Соболева, который даже не скрывал своего раздражения решением тренера».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» Равная игра. Моменты были и у нас, и у них. Для нас хорошо, что мы сыграли на ноль в Питере. Большой плюс, что не проиграли. Миша Игнатов хорошо вышел и помог, чуть ему не хватило. Главное, что я играю. Это важно всегда. Подстроиться и перестроиться для меня не проблема. Мне везде комфортно. Главное — я в старте. Джикия капитан. Главного тренера не было, и кто, если не он, должен нам подсказывать. Если был бы Гильермо, было бы больше подсказок. Абаскаля не хватало. С ним было бы чуточку лучше. Прошлую игру с Самарой [«Крыльями Советов»] он так же сделал. Он нам объяснил, не буду говорить о чем, но говорил. Мы работали с ним 40 дней. Выучили «Зенит». Угальде адаптировался. У них с иностранцами один язык. Нужно, чтобы не расслаблялся. Дальше у нас разные матчи. Нам важно, чтобы он держал планку.

Соболев не воспользовался шансом

Корреспондентка «Советского Спорта» Елизавета Самсонова особо фокусируется на поведении нападающего «Спартака», который был не слишком рад своей замене в конце встречи.

«Соболев эмоционально отреагировал на свою замену — футболист агрессивно махнул рукой, не глядя "дал пять" члену тренерского штаба "Спартака" и отправился не на скамейку, а сразу в раздевалку. При этом футболист постоянно что-то бормотал себе под нос. Очевидно, что Александр был недоволен решением снять его с игры. Впрочем, спустя некоторое время футболист вернулся из подтрибунного помещения и отправился на скамейку. Однако этот инцидент явно нанес удар по репутации игрока.

Сам Соболев явно провёл не лучший матч в составе московского клуба: какими-то результативными действиями он не отметился. Казалось бы, в такое непростое время для "Спартака" из-за проблем с Квинси Промесом и неудовлетворительного качества поля, на котором пока нельзя проводить домашние матчи, команда должна сплотиться и показать лучшую игру против такого серьёзного и принципиального соперника — "Зенита". Однако этого не произошло: счёт по итогу матча так и остался 0:0.

Многие эксперты ещё до матча утверждали, что место в основном составе Александра находится под угрозой, так как более предпочтительным для этой позиции выглядит Квинси Промес. Сейчас Соболева включили в заявку на игру лишь по причине отсутствия нидерландского футболиста, которого задержали в ОАЭ. В такой ситуации Соболев должен был доказывать во время матча свою важность, но вместо это он показал только свои эмоции, а не результативные действия на поле».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке».

Разочаровывающая концовка

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не слишком впечатлен тем, как беззубо хозяева закончили домашнюю встречу с принципиальным соперником.

«"Зенит", собрав на "дерби двух столиц" 50+ тыс. зрителей, не смог порадовать своих болельщиков даже каким-то подобием финального штурма. Хозяева часто ошибались в переходных фазах, непривычно много брака было у Вендела. Разве что Педро запомнился парой крутых проходов.

"Спартак" имел шансы победить, опасно били Зиньковский, Бабич и особенно Игнатов. Вот это была бы развязка, попади Михаил на на 90+5-й минуте в цель! Но и ничья для красно-белых сродни победе, учитывая, как они играют в Санкт-Петербурге с 2012 года. "Спартак" в два раза превзошёл "Зенит" по статистике ударов — 12:6 (в створ — 3:2, из штрафной — 5:5».

Денис Адамов Вратарь «Зенита» Если честно, немного обидно: с одной стороны, сыграл на ноль, а с другой — не выиграли в матче, в котором очень хотели выиграть. Из-за этого очень обидно.

«Трешки» не вышло

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин считает, что красно-белые, учитывая все обстоятельства, могут быть довольны результатом матча в Петербурге.

«Сложно было впереди Угальде. Во-первых — без Промеса. Во-вторых — сразу же в первом официальном матче с таким сильным соперником. Временами он словно уходил в тень, но потом неожиданно усложнял жизнь защитникам "Зенита", показывая, что "Спартак" может в будущем на Угальде рассчитывать. Ну, а то, что кто-то из спартаковцев не забил, в том числе и Угальде, хотя он очень старался это сделать, так и "Зенит" со своей атакой остался без забитых мячей. Так что прогноз Владислава Радимова и согласного с ним Андрея Аршавина, уважаемых мною питерских специалистов, что "Спартак" получит трёшку и уедет домой, оказался, мягко говоря, никудышным.

Игроки "Спартака" провели хороший матч и возвращаются домой, надеюсь, в неплохом настроении. Что же касается руководителей клуба, которые могут этим вечером спокойно выдохнуть, ожидая, возможно, обещанную трёшку, то неплохо было бы на серьезном уровне обсудить все то, что происходило внутри "Спартака" накануне этой важной игры. И ситуацию с Промесом, и то, как надо сохранять свое поле, чтобы не бегать по Москве в поисках запасного. Ну, и дать понять Гильермо Абаскалю, что в такие матчи желательно было бы все же находиться где-то рядом с командой, а не сидеть в Тарасовке, когда "Спартак" играет в Питере. То есть, постараться в будущем избегать подобных дисквалификаций, даже если кто-то из соперников и очень хотел это видеть.

Всё о футболе России

И еще. Несмотря на высокий градус напряжения, игра была в целом вполне корректной. Если и злой, то чисто по-спортивному. Ну, и хотел отметить в целом практически безошибочное судейство Сергея Карасева и его помощников. Арбитры давали играть, не велись на какие-то "фокусы" игроков, быстро и грамотно разруливая все спорные ситуации».

Самый стабильный «Спартак» при Абаскале

Автор Sports.ru Глеб Чернявский впечатлен тем, насколько уверенно и стабильно сыграли красно-белые в Санкт-Петербурге, учитывая все проблемы вокруг команды.

«В общем, нестабильная вселенная "Спартака" очень стабильна на поле. Такой вот необычный парадокс. И не сомневаюсь, что именно более-менее наигранное сочетание и позволило так крепко противостоять "Зениту", а местами его даже превосходить.

Прежде всего хочется отметить Манфреда Угальде: просто бешеный объем работы без мяча, умение придержать мяч в нужный момент, умение на шаге отклеиваться от защитников, умение разбираться на маленьком участке земли. Помните, как он ушел от двоих в первом тайме?

Да и два самых опасных момента создали при участии Угальде: его удар с острого угла и пас на Игнатова на последних секундах. Очень напомнило тот самый гол Луиса Адриано с паса Зе Луиша в 2017-м, когда "Спартак" побеждал "Зенит" в РПЛ последний раз.

Классно справились Пруцев и Мартинс: удержали вдвоем весь центр поля, вгрызались в мячи, тоже давали сумасшедший объем. Местами напоминало работу Зобнина-Крала при Тедеско!

Понравился Зиньковский: да, было много суеты, неточных передач и потерь, но он добавляет резкости атакам, его скорость и легкость могут быть чем-то вроде особого спецэффекта от "Спартака". Все это в целом не новость, но раньше Абаскаль из-за Промеса просто не мог использовать Зиньковского на полную на любимом фланге. Сейчас получил такую возможность хотя бы временно.

Неплохо справился и Максименко, если бы не рискованный пас в конце. Там вообще получился целый ком ошибок: Мозес не перебил ближнего с углового, Пруцев зачем-то сунул вратарю под прессинг, Максименко задумал необоснованно сложный пас. Впрочем, удалось отыграть на ноль, для него нет ничего важнее.

И, конечно, герой матча — Даниил Хлусевич. Я пересматривал повтор неслучившегося автогола Дуарте и сильно поражался, как же круто сыграл защитник: и как сориентировался, и как сложился, и как сгруппировался, чтобы не сломать Максименко. Просто восторг!

"Спартак" против "Зенита" реально впечатлил: доминировал в конце матча и был куда ближе к победе. Невероятно, но факт. Похоже, нас ждет очень интересная борьба за чемпионство».