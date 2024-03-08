Подарок для «Зенита». Ростовчане обыграли «Краснодар», убив чемпионскую интригу

«Краснодар» потерпел поражение от «Ростова» (1:2) в гостевом матче 20‑го тура РПЛ. У хозяев дубль оформил Мохаммад Мохебби, отличившийся на 25‑й и 62‑й минутах. В составе краснодарцев на 66‑й минуте гол забил вернувшийся после трехматчевой дисквалификации Джон Кордоба. С 49‑й минуты команда Владимира Ивича играла в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил нападающий Олакунле Олусегун. «Краснодар» с 39 очками лидирует в таблице РПЛ, следом располагаются «Зенит» (37 очков) и московское «Динамо» (35), которые сыграли на один матч меньше. «Ростов» Валерия Карпина с 27 очками занимает девятую строчку.

«Краснодар» без Сперцяна, но с Кордобой

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой изучает, какие изменения внесли главные тренеры по сравнению с последними встречами.

«В первом круге “Краснодар” и “Ростов” провели крайне драматичный матч, завершившийся волевой победой “быков” со счётом 3:2. Ростовчане вели к перерыву с преимуществом в 2 мяча благодаря результативным ударам Глебова и Мохеби, но во второй половине встречи благодаря голу Сперцяна, автоголу Комличенко и забитому мячу Кордобы на 5-й добавленной минуте команда Ивича организовала камбэк. Правда, победный гол краснодарцы забили из офсайда, но бригада арбитров его пропустила, так как тогда ещё не функционировала система офсайдных линий.

Южное дерби практически всегда получается ярким. Мы надеялись, что и на “Ростов Арене” команды порадуют нас классным противостоянием. Несмотря на лидерский статус “Краснодара”, команду Ивича вряд ли можно было назвать очевидным фаворитом отчётного матча, так как “Ростов” в текущем розыгрыше РПЛ здорово выступает у себя дома. Кроме того, лидер чемпионата подходил к пятничной игре с одной существенной потерей в лице дисквалифицированного Сперцяна. Плюс, Петров и Кокшаров находились в лазарете. Зато отбыли дисквалификации Кордоба, Черников и Батчи. У хозяев, в свою очередь, в лазарете находились Терентьев, Эль-Аскалани, Уткин и Комличенко.

Карпин не стал менять стартовый состав по сравнению с победным матчем против “Крыльев Советов”. Ивич, в свою очередь, совершил 4 перестановки по сравнению с игрой против “Рубина”. Петрова, Кади, Сперцяна и Мозеса сменили Волков, Черников, Батчи и Кордоба. Главный тренер “Краснодара” далеко не первый раз в нынешнем сезоне выставил схему с тремя центральными защитниками в лице Тормены, Алонсо и Оласы, а позицию левого защитника занимал Олусегун».

Валерий Карпин главный тренер «Ростова» Содержание игры было хорошим. До второго гола. Потом… психология. Все по‑другому стали делать, какая‑то боязнь появилась — не пропустить. Не решали сохранять счет. Вот решили и получили 2:1. Если бы не решили, то счет другой был бы. Вахания травму получил, ударились головами. Думаю, сотрясение небольшое получил. У Мохеби может быть ментальная усталость, так как не отдыхал и не готовился со всеми из‑за Кубка Азии. Отпуск у него был меньше. «Краснодар» ничем не удивил.

Прессинг «Ростова» и гол Мохеби

Автор Rusfootbal.info Антон Мозговой фиксирует преимущество донской команды на старте матча, которое реализовалось в виде забитого мяча.

«Матч в Ростове-на-Дону должен был показать, в каком состоянии сейчас находятся "быки". Забегая вперёд, скажем, что неважно. Тем не менее, заранее хоронить чемпионские амбиции команды Владимира Ивича не стоит. Разве до рестарта "Краснодар" играл в какой-то другой футбол?!

После рестарта сезона "Краснодар" никак не может собрать боевой состав. Матч с "Рубином" пропускал дисквалифицированный Джон Кордоба, а в Ростове "быки" не смогли использовать уже Эдуарда Сперцяна. Вот и вопрос, какая потеря более значимая? Очевидно, что без Сперцяна у "Краснодара" возникли серьёзные проблемы с организацией игры.

Вообще, краснодарцы действительно включились лишь после того, как начали "гореть" 0:2. До этого команда Ивича выглядела зажато и запуганно. "Ростов" очень мощно включил высокий прессинг, а "Краснодару" пришлось играть без мяча. Тем не менее, уже в дебюте редкая контратака гостей могла закончиться взятием ворот, не сумей Осипенко заблокировать удар Кордобы.

Стартовый натиск хозяев продлился около 25 минут. "Краснодар" отбился, после чего, по логике вещей, игра должна была перейти на половину поля "Ростова". Но проверить теорию так и не удалось, на 25-й минуте Мохаммад Мохеби классным ударом после умной закидушки Кирилла Щетинина открыл счёт. При этом удивило, как легко защитники "Краснодара" позволили сопернику провести результативную атаку».

Владимир Ивич Главный тренер «Краснодара» В первом тайме мы начали игру без уверенности. Это было проблемой. Не учитывая гол «Ростова», у них не было моментов. Мы создавали шансы, момент был у Кордобы в первом тайме, когда его удар заблокировали. У соперника было владение, но не было моментов. Потом была остановка атаки, когда Олусегун получил желтую. Я увидел эту ситуацию и не понял причины, по которой надо было давать фол, показывать желтую. Это было странно. Во втором тайме мы были намного лучше, создавали шансы. После нашей ошибки соперник забил второй гол, но, опять же, мы показывали свой характер, выталкивали соперника. Мы играли лучше, когда у нас было десять игроков на поле. Проигрыш — это всегда неприятно. Надо об этом забыть и думать про следующую игру.

Глупое удаление Олусегуна

Обозреватель «Советского Спорта» Александр Шульгин выделяет ключевой момент матча — совершенно необязательное удаление игрока «Краснодара».

«Первый знаковый момент произошёл в середине первого тайма. Красивый гол удался Мохаммаду Мохебби, который первым касанием принял мяч, а вторым отправил его в ворота гостей. "Быки" активизировались, но за всю первую половину им не удалось нанести ни одного удара по воротам хозяев.

А вот на 42-й минуте случился эпизод, который в дальнейшем напрямую повлиял на результат встречи. Олакунле Олусегун пробил по воротам соперника уже после свистка арбитра, который он, разумеется, слышал. Именно за это, а также за излишний артистизм нигериец получил горчичник.

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И всё бы ничего, но ещё один ждал его буквально через четыре минуты после перерыва. И вновь футболист схлопотал глупейшую карточку. Зачем нужно было отмахиваться от Хорена Байрамяна — непонятно, а вот "Краснодар" потерял одного из лидеров атаки. Кстати, Байрамян отомстил своему обидчику и на поле. Именно его передача стала голевой, а Мохебби оформил дубль».

Никита Кривцов полузащитник «Краснодара» Удаление? Не считаю, что мы из-за этого проиграли. Казарцев судил плохо, но судил бы так в обе стороны, а не в одну... Микромоменты отдавались «Ростову». Не скидываю на это причину, проиграли по своей вине. Когда судья удалил Олусегуна, он мог удалить и игрока «Ростова» за фол в центре поля.

Боевое южное дерби

Корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса» Артем Белинин отмечает боевой настрой команд, который выливался в излишнюю агрессивность и грубость на поле.

«"Краснодар" активизировался — но только в плане грубости. Четыре (!) желтые карточки получили "быки" в первом тайме, из них три — в последние пять минут. Мелких фолов со стороны обеих команд было еще больше, пару раз на поле выбегали врачи — Казарцев свистел без остановки. Дерби!

На второй тайм Ивич заменил Кевина Пину, "повисшего" на карточке, но не угадал. Буквально через четыре минуты после свистка вторую желтую получил Олусегун — и покинул поле. Все по делу: вингер разбил нос Байрамяну и оставил "Краснодар" в меньшинстве.

Правда, "Ростов" вместо того, чтобы воспользоваться преимуществом, сам стал жестить — за десять минут хозяева схватили три предупреждения.

При этом "Краснодар", и до того не особо активно атаковавший, затих практически полностью — и был наказан вторым голом. На 62-й минуте Мохеби оформил дубль.

После этого гости наконец-то завелись — интригу вернул Кордоба, который дождался передачи с фланга и, открывшись между двух центральных защитников "Ростова", забил головой».

«Краснодар» выпал из гонки?

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов подводит итоги матча и оценивает его влияние на турнирную таблицу, делая неутешительные для «Быков» выводы.

«Спустя всего несколько минут свою значимость всё-таки показал и Кордоба, замкнув головой закидушку Баньяца. Ошибся, кстати, Сако, то есть реванш за непоставленный 11-метровый Джону удался.

Сокращённая разница в счёте, четыре карточки "Ростова" (у Щетинина, Байрамяна, Чернова и Сако, позднее наказали и Осипенко) — у гостей могла забрезжить надежда, и всё же предпосылок для неё было мало: ответный гол был во многом случаен.

Щетинин, Глебов, Голенков (дважды) — они и дальше имели моменты. "Быки" — только один у Кади. 17-11 по ударам (8-1 в створ), 1,22 xG против 0,53 xG по ожидаемым голам. Комфортное ростовское преимущество.

Никто не ждал, что "Краснодару" после выхода с зимней паузы будет просто с "Рубином" и "Ростовом". Но одно очко из шести — крайне сомнительно и не окэй.

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"Зенит" по потерянным очкам уже выше (впереди надо разобраться с "Уралом"), максимально близко подобраться может "Динамо" (нужно обыграть "Ахмат"). Теперь главным соперником петербуржцев в борьбе за титул выглядят именно бело-голубые. Кто бы мог подумать».