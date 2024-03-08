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    РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Ростовом», «Урал» примет «Зенит», а «Динамо» встретится с «Ахматом»

    Результаты матчей 20-го тура российской Премьер-лиги

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    Федор Смолов — нападающий «Динамо»
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    Федор Смолов — нападающий «Динамо»
    Матчи 20-го тура чемпионата России пройдут со 8 по 10 марта

    «Крылья Советов» — ЦСКА 0:2

    ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

    Армейцы открыли счет уже на 3-й минуте. Защитник ЦСКА Виллиан Роша отличился точным ударом. На 49-й минуте все тот же Роша оформил дубль и принес победу для своей команды — 2:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — ЦСКА 0:2
    Голы: 0:1 Виллиан Роша (3'), 0:2 Виллиан Роша (49') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Юрий Горшков, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Владислав Шитов, Никита Салтыков, Амар Рахманович ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Diveev I., Khellven, Oblyakov I., Davila V. Предупреждения: Мойзес (14'), Виллиан Роша (17'), Роман Евгеньев (21'), Davila V. (57'), Фернандо Костанца (90+4')

    После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Крылья Советов» — на 8-й позиции (29 баллов).

    «Ростов» — «Краснодар»

    8 марта, пятница, 18:30 мск

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    «Урал» — «Зенит»

    9 марта, суббота, 14:00 мск

    «Рубин» — Пари НН

    9 марта, суббота, 16:30 мск

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    • «Динамо» — «Ахмат»

    9 марта, суббота, 19:00 мск

    «Оренбург» — «Балтика»

    10 марта, воскресенье, 14:00 мск

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    «Локомотив» — «Сочи»

    10 марта, воскресенье, 16:30 мск

    «Спартак» — «Факел»

    10 марта, воскресенье, 19:00 мск

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