Абаскалю пора домой! Черчесов, Жорже, Юран, тандем Канчельскис-Мостовой и еще пять тренеров для «Спартака»

«Спартак» вот-вот уволит Гильермо Абаскаля. Главные футбольные инсайдеры России уверяют, что решение принято — испанец покинет московский клуб уже на этой неделе.

Сразу после зимней паузы «Спартак» не проиграл на поле «Зенита». Нулевая ничья в Санкт-Петербурге, казалось, прекратила разговоры о возможной смене тренера хотя бы на ближайший месяц, но уже через неделю в красно-белой Москве началась настоящая истерика — «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2).

Команда Абаскаля действительно провела ужасный матч, но после этого поражения осталось четкое ощущение того, что проблема не в тренере, а в тех, кто бегает по зеленому газону.

Но у экспертов и спартаковских ветеранов нет желания вникать в эти очевидные детали. Руководство «Спартака», похоже, тоже устало от постоянного гнева в медиа, и самым простым решением проблемы будет, конечно же, увольнение Абаскаля.

LiveSport.Ru составил список потенциальных кандидатов на пост главного тренера самого проблемного топ-клуба России. Сразу скажем, что здесь есть и несколько необычных вариантов.

Сергей Ташуев

Конечно, ни у кого из спартаковских руководителей нет мыслей пригласить тренера, который только что красиво переиграл их команду, а зря, этот человек действительно заслуживает внимания.

Сергей Ташуев globallookpress.com

Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Факела» в 11,5 миллиона евро. Если что, «Спартак» только за одного Манфреда Угальде заплатил 15 миллионов. Несмотря на столь существенную разницу, «Факел» благодаря тренерской хватке Ташуева эффектно разобрался с богатыми москвичами. В тактическом плане Абаскаль здесь просто капитулировал.

Если что, в первом круге «Факел» тоже выиграл у «Спартака». Воронежский матч тоже завершился для красно-белых поражением со счетом 0:2. Кроме того, под руководством Ташуева «Факел» отбирал очки у «Динамо» (дважды) и ЦСКА.

Еще один аргумент в пользу 65-летнего специалиста: в прошлом сезоне грозненский «Ахмат» под его руководством занял пятое место в РПЛ.

Игорь Осинькин

Поговаривают, что несколько лиц в «Спартаке» пытаются сделать все возможное, чтобы после Абаскаля пост тренера занял Игорь Осинькин, который в настоящее время возглавляет «Крылья Советов».

Игорь Осинькин globallookpress.com

В начале октября «Крылья» разбили «Спартак» в Самаре со счетом 4:0, и уже тогда начались серьезные разговоры о том, что столичному клубу надо срочно избавиться от молодого испанца, а на его место пригласить одного из лучших российских тренеров.

В декабре «Спартак» взял реванш, уверенно обыграв «Крылья» на своем поле. Но в памяти осталась, прежде всего, самарская игра.

После завершения первой половины сезона Осинькин дал большое интервью Нобелю Арустамяну, в котором признался, что ранее к нему уже обращались из «Спартака»: «Со мной немножечко связывались, но не более». По всей видимости, речь о периоде, когда делами «Спартака» занимались Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.

Назначение Осинькина действительно может стать судьбоносным для «Спартака», но до этого, скорее всего, не дойдет. Почему? Об этом скажем чуть ниже.

Марко Николич

Николич после увольнения из «Локомотива» осенью 2021-го почти два года сидел без работы, ждал интересных предложений, но так и не дождался. С июня 2023-го серб возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая.

Марко Николич globallookpress.com

Несмотря на это, агенты Марко уже про сигнализировали, что он готов возглавить «Спартак».

Более того, зимой у Николича якобы были контакты с представителями «Спартака» во время сборов красно-белых в ОАЭ.

«Железнодорожный» этап карьеры Николича запомнился, прежде всего победой в Кубке России в 2021 году. В том же сезоне «Локомотив» под его руководством занял третье место в РПЛ, при этом остановившись в шаге от выхода в Лигу чемпионов.

Но все равно есть ощущение, что это совсем не тот, кто нужен «Спартаку».

Владимир Ивич

Вообще, это максимально странно рассуждать о назначении в «Спартак» тренера, который прямо сейчас борется с «Краснодаром» за титул. Но не мене странно и то, что вскоре после злополучного матча с «Факелом» появились слухи о переговорах московского клуба с Ивичем, которые, к тому же, состоялись еще в ноябре.

Владимир Ивич globallookpress.com

Один из источников тут же уточнил, что отступные сербского специалиста в «Краснодаре» составляют 900 тысяч евро.

Казалось бы, бред, но чуть позже прошла информация о том, что Ивича могут уволить в случае поражения от «Химок» в Кубке России.

Это всего лишь слухи, но есть ощущение, что Сергей Галицкий конкретно распсиховался после двух неудачных матчей в РПЛ. За пару дней до того, как «Спартак» «попал» «Факелу», «быки» уступили «Ростову», а перед этим была ничья с «Рубином». Эти две неудачи, по сути, ставят крест на шансах «Краснодара» занять первое место.

Безусловно, будет очень смешно, если Ивич вдруг окажется в «Спартаке». Но, с другой стороны, это Россия, здесь возможен абсолютно любой безумный сценарий. И как сказал Александр Мостовой, «это хороший вариант для "Спартака", он футбольный человек и ведет себя по-футбольному». Пожалуй, согласимся с «Царем».

Тандем Канчельскис-Мостовой

Только не надо сейчас смеяться. Пора уже понять бессмысленность сумасшедших трат на игроков и тренеров, делая вид, будто за последние годы ничего не изменилось. Даже президент РФС Александр Дюков на днях намекнул, что в ближайшем будущем российские команды продолжат вариться в собственном котле.

Александр Мостовой globallookpress.com

Обычно, именно в таких ситуациях прибегают к нестандартным решениям. В «Спартаке» таким решением могло бы стать назначение тренерского тандема в лице Андрея Канчельскиса и Александра «Царя» Мостового.

Смотрите сами: первый играл за легендарный «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, а второй забивал мадридскому «Реалу» в составе испанской «Сельты». Потом, Канчельскис знает английский язык, а Мостовой — испанский.

Да, это факт — у Мостового совсем нет тренерского опыта, но зато у него есть харизма и желание творить (только дайте возможность!). А еще совсем недавно он закончил тренерские курсы, то есть в процессе все-таки ориентируется (если что, позовут Егора Титова, он уже знает, как проводить тренировки).

Ну а если уж совсем без шуток, то идеальным моментом для приглашения Канчельскиса и Мостового будет начало или середина апреля, когда «Спартак» потеряет последние шансы на первое место. Временный тренерский тандем в лице двух, без преувеличения, легендарных личностей, взорвет футбольную Россию. Когда результат не имеет значения, остается только развлекаться и радовать болельщиков.

Сергей Юран

Кажется, Юран уже давно доказал, что готов работать в топ-клубе, но на него почему-то упорно не хотят обращать внимание, и это очень странно.

Сергей Юран globallookpress.com

В апреле прошлого года экс-форварда «Спартака» позвали спасать «Пари НН» от вылета из РПЛ, с чем он успешно справился. В этом сезоне нижегородский клуб закрепился в середине турнирной таблицы. С учетом кадровых возможностей это можно считать серьезным успехом.

Также не надо забывать, что Юран в 2020 году вывел подмосковные «Химки» в финал Кубка России, где его команда едва не обыграла «Зенит».

У Юрана непростой характер, но он запростсо может стать для «Спартака» вторым Массимо Каррерой, который привел «Спартак» к победе в чемпионате России в том числе благодаря правильному эмоциональному подходу.

Артур Жорже

Кто такой этот Артур Жорже? В настоящее время он возглавляет «Брагу», которая не так давно проиграла «Карабаху» в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Зато в чемпионате Португалии команда занимает четвертое место, впереди только гранды — «Спортинг», «Бенфика» и «Порту».

Артур Жорже globallookpress.com

О кандидатуре 52-летнего португальца заговорили неспроста. Достаточно заглянуть в раздел «руководство» на официальном сайте «Спартака». Должность спортивного директор с недавних пор занимает Томаш Амарал. До переезда в Москву португалец был старшим скаутом в «Бенфике» и ассистентом тренера в «Фаренсе» и «Браге». Разумеется, он хочет привести в «Спартак» своего человека. К слову, селекционный департамент красно-белых возглавляет еще один представитель Португалии — Жоаким Пинту.

Реакция агента Жорже тоже свидетельствует о том, что звонок из Москвы, скорее всего, был: «Для меня сейчас не самый подходящий момент говорить, потому что я с людьми в машине, путешествую. С моей стороны не очень корректно сейчас было бы говорить об этом».

На вопрос, может ли он назвать фэйком слухи об интересе «Спартака» к Жорже, ответ был куда четче: «Нет, сейчас не могу, извините».

Единственное серьезное достижение в тренерской карьере Артура Жорже — победа с «Брагой» в Кубке португальской лиги в этом сезоне. Сложно сказать, сможет ли он быстро навести порядок в спартаковских дебрях. Скорее нет, чем да. Но попробовать можно.

Валерий Карпин

«Сбитый летчик» — такую характеристику получил Карпин от Леонида Федуна, покидая «Спартак» в 2014 году.

Валерий Карпин globallookpress.com

В то время возвращение Карпина в «Спартак» казалось невозможным, однако теперь, когда эпоха Федуна осталась в прошлом, есть все основания полагать, что у болельщиков красно-белых снова может появиться повод затянуть перед матчем легендарные строчки из песни «Валера».

Несколько источников утверждают, что «Спартак» готов назначить Карпина в случае увольнения Абаскаля, но при этом в клубе против совмещения постов. Готов ли самый харизматичный тренер России бросить «Ростов» и национальную команду ради неспокойного «Спартака»? Не факт. Карпину сейчас максимально комфортно даже в условиях совмещения, тогда как в «Спартаке» с первых дней начнется нервотрепка, от которой он уже давным-давно отвык.

Как и любому тренеру, Карпину тоже понадобится время, чтобы создать команду, которая станет конкурентом «Спартака» не только на словах.

Возвращение Карпина придаст импульс не только «Спартаку», но и всему российскому футболу. Но почему-то есть ощущение, что Валере, как его называют болельщики, это не надо.

Станислав Черчесов

Еще прошлым летом, когда Черчесова убрали из «Ференцвароша», стало ясно, что его следующим местом работы, скорее всего, будет «Спартак».

Станислав Черчесов globallookpress.com

Первые серьезные разговоры о возможном назначении «полевого командира» появились осенью, когда красно-белые заметно забуксовали в РПЛ. Но тогда у руководителей клуба хватило сил проигнорировать истеричные призывы общественности, которая букально на каждом углу кричала «гони Абаскаля, спасай Спартак!».

Так совпало, что после увольнения из «Ференцвароша», Черчесов решил осесть в Москве. Более того, он даже не поленился оформить Fan ID и стал регулярно посещать матчи чемпионата России. Справедливости ради надо сказать, что Станислав Саламович появляется не только на играх «Спартака», но все прекрасно понимают, что его интересует именно этот клуб.

Новая, мощная волна слухов о Черчесове в «Спартаке» накрыла спортивные медиа в понедельник. Кое-кто уже даже написал, что решение по Абаскалю принято, а на его место будет назначен бывший главный тренер сборной России.

Но, похоже, у сторонников приглашения Черчесова появился серьезный оппонент. Судя по последним слухам, Амарал активно лоббирует назначение Жорже, что в его случае абсолютно логично. Вряд ли молодому португальцу хочется сотрудничать с неуступчивым российским тренером. Но это не значит, что у Черчесова нет шансов оказаться в «Спартаке», ради которого он отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Для кого-то Черчесов по-прежнему остается физруком, человеком старой закалки, но это не так, о чем свидетельствуют его успехи в сборной, польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше». Возможно, именно такой тренер и нужен нынешнему, очень слабохарактерному «Спратаку».