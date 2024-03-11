Стало известно, кто может возглавить «Краснодар» в случае ухода Ивича

может рассмотреть вариант с назначениемна пост главного тренера.

В случае увольнения Владимира Ивича на его место ряд посредников лоббируют назначение Писарева, который с августа прошлого года возглавляет вторую команду «быков», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации, которую должен выплатить какой-либо клуб за Ивича, составляет 900 тысяч евро.

Неустойка самому сербу при досрочном расторжении контракта (действует до конца декабря 2024 года) составляет 1,5 миллиона евро.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров. После зимней паузы команда Ивича сыграла вничью с «Рубином» и уступила «Ростову».