Осинькин об интересе «Спартака»: Со мной немножечко связывались, но не более

Главный тренер «Крыльев Советов»подтвердил, что в его назначении были заинтересованы

«Не было такого, чтобы я прерывал переговоры. Все это было не настолько конкретно. Да, были разговоры, интерес, со мной немножечко связывались, но не более.

У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы переходить куда-то, что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться.

Говорят, настырнее всего были Зарема Салихова и "Спартак"? Я не знаком с ней. Какие-то разговоры до меня доходили», — сказал Осинькин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.