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    Осинькин об интересе «Спартака»: Со мной немножечко связывались, но не более

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что в его назначении были заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Не было такого, чтобы я прерывал переговоры. Все это было не настолько конкретно. Да, были разговоры, интерес, со мной немножечко связывались, но не более.

    У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы переходить куда-то, что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться.

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    • Говорят, настырнее всего были Зарема Салихова и "Спартак"? Я не знаком с ней. Какие-то разговоры до меня доходили», — сказал Осинькин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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